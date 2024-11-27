Швыдкой заявил об ускоренном решении вопроса о гражданстве России для Кустурицы

Tекст: Дарья Григоренко

Швыдкой на полях Конгресса молодых ученых отметил, что Кустурица является важной фигурой для России и этот фактор может способствовать быстрому решению вопроса, передает РИА «Новости».

Кроме того, общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить Кустурице гражданство. В документе подчеркивается, что работы Кустурицы всегда поднимают темы, близкие российскому народу, такие как традиции и идентичность.

«Ветераны России» также отметили, что режиссер открыто поддерживает Россию и ее культуру. Они считают, что предоставление гражданства станет символическим шагом, укрепляющим связи между народами России и Сербии. Ветераны предложили пригласить Кустурицу в зону специальной военной операции для демонстрации поддержки российских военнослужащих.

По их мнению, предоставление гражданства Кустурице укрепит международный авторитет России и послужит новым этапом в развитии культурного сотрудничества между странами.

Накануне сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о намерении получить российское гражданство, отметив, что уже считает себя россиянином.

Ранее Кустурица не исключил возможности оформления российского гражданства. Он также заявил, что большинство значительных открытий в музыке и литературе произошли в России, приводя в пример композиторов Рахманинова и Мусоргского, а также величие произведения «Война и мир» Толстого.