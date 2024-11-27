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Швыдкой: Гражданство для Кустурицы могут предоставить в ускоренном порядке
Швыдкой заявил об ускоренном решении вопроса о гражданстве России для Кустурицы
Российское гражданство для сербского режиссера Эмира Кустурицы может быть предоставлено ускоренно благодаря его значимости для России, сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Швыдкой на полях Конгресса молодых ученых отметил, что Кустурица является важной фигурой для России и этот фактор может способствовать быстрому решению вопроса, передает РИА «Новости».
Кроме того, общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить Кустурице гражданство. В документе подчеркивается, что работы Кустурицы всегда поднимают темы, близкие российскому народу, такие как традиции и идентичность.
«Ветераны России» также отметили, что режиссер открыто поддерживает Россию и ее культуру. Они считают, что предоставление гражданства станет символическим шагом, укрепляющим связи между народами России и Сербии. Ветераны предложили пригласить Кустурицу в зону специальной военной операции для демонстрации поддержки российских военнослужащих.
По их мнению, предоставление гражданства Кустурице укрепит международный авторитет России и послужит новым этапом в развитии культурного сотрудничества между странами.
Накануне сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о намерении получить российское гражданство, отметив, что уже считает себя россиянином.
Ранее Кустурица не исключил возможности оформления российского гражданства. Он также заявил, что большинство значительных открытий в музыке и литературе произошли в России, приводя в пример композиторов Рахманинова и Мусоргского, а также величие произведения «Война и мир» Толстого.