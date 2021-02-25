Регулирование табачной отрасли попросили передать Минпромторгу

Табачный рынок России может ждать смена основного регулятора. «Опора России» просит премьера Михаила Мишустина передать эти полномочия от Минсельхоза к Минпромторгу, оставив фискальные функции у Минфина.

Как пишет «Коммерсант», на сегодня госполитикой и нормативно-правовым регулированием производства и оборота табачной продукции занимается Минсельхоз. К полномочиям Минфина относятся акцизы и правила использования марок. ФНС контролирует производство и оборот табачных изделий, а также собираемость налогов. Минздрав отвечает за противодействие потреблению табака.

Как отмечается в письме «Опоры России», Минпромторг может стать полноценным системным регулятором, который замкнет экономические аспекты, включая производство, продажу, логистику, борьбу с нелегальным рынком.

Министерство уже регулирует в целом торговлю, с которой связаны ключевые вопросы рынка. Кроме того, Минпромторг отвечает за систему маркировки, работу госкомиссии по противодействию незаконному обороту товаров и координацию субъектов России в части продаж алкоголя и табака, говорится в письме.

Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов (один из подписавших обращение) поясняет, что Минсельхоз не очень активно занимается табачным рынком, что объяснимо, так как табак в России не растет. Повестку монополизировал Минздрав, диалог с которым с точки зрения бизнеса очень сложен: министерство заинтересовано только в сокращении легальных каналов продаж табака, указывает он.

Минпромторг также курирует развитие малых форматов торговли, которые во многих странах выступают ключевым каналом сбыта табачных изделий, отмечается в письме «Опоры России». А в России возможности малого и среднего бизнеса в реализации продукции ограниченны: например, есть запрет продавать сигареты в 100 метрах от образовательных учреждений. По словам Максимова, под этим понимаются и учреждения исключительно для взрослых. А табачные изделия служат генератором трафика, без которого невозможна нормальная торговая матрица.

В пресс-службе правительства сообщили, что письмо направлено в Минсельхоз, Минфин и Минпромторг. В Минфине заявили, что рассмотрят обращение. В Минсельхозе говорят, что оснований для передачи полномочий нет. Министерство ведет конструктивное обсуждение всех актуальных вопросов в отрасли, что способствует принятию сбалансированных решений, добавили там. В Минздраве заявили, что не могут оставаться в стороне от регулирования оборота и потребления табака в пределах своей компетенции.

Напомним, россияне с 28 января не могут покупать в интернете кальяны и никотинсодержащую продукцию, включая стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет.