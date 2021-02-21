На Украине пожаловались на ослабление армии Зеленский ввел санкции против сети магазинов «Спортмастер» 21 февраля 2021, 09:34 Текст: Елизавета Булкина

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях в отношении зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations, которая является головной организацией для сети «Спортмастер». Указом президента компании запрещается проводить торговые операции и выводить капитал за пределы Украины, осуществлять транзит и перевозку ресурсов по стране. Санкции введены на три года, передает РИА «Новости». В последний санкционный список включены 19 юридических и восемь физических лиц, в том числе депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, а также его супруга Оксана Марченко. Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу. Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет.

Погребинский назвал подоплеку санкций против Медведчука 19 февраля 2021, 21:20

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Александр Рыбин

Власти Украины решили выдавить из страны лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. До его ареста дело вряд ли дойдет, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на введение персональных санкций в отношении Медведчука и его жены. «Очевидно, что меры СНБО носят незаконный характер. Если бы власти Украины хотели идти по пути закона, то для начала предъявили бы какие-то подозрения, а раз ничего подобного не случилось, то у них нет никаких доказательств вины Медведчука. Просто есть исполнение решения, которое, скорее всего, согласовано с посольством США в Киеве о том, что нужно перекрыть все каналы информации, которые действуют вразрез с интересами Соединенных Штатов», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Эксперт пояснил, что для украинских властей особенно чувствительна «тема внешнего управления правительства в Киеве» из США, о чем говорится на близких к ОПЗЖ телеканалах, которые недавно лишились лицензии на вещание и теперь их можно смотреть только в интернете. «Медведчук, между прочим, первым на Украине стал говорить о внешнем управлении. Американское посольство прежде даже реагировало на подобные высказывания Медведчука. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что обычно называют прокси-войной между Россией и США. Жертвами этой войны становятся люди, которые хотели бы нормальных отношений с Россией. А таких людей на Украине точно больше трети в стране. И такие люди «путаются под ногами» в понимании властей, используя телеканалы и трибуны парламента», – отметил Погребинский. По его мнению, в нынешних условиях власть может прибегнуть и к более жестким мерам в отношении лидера ОПЗЖ. «Вряд ли дойдет дело до ареста самого Виктора Медведчука. Ему дают понять: ты лучше уезжай, потому что потом будет хуже, забирай все свое и своих, а на остальное у нас наложены санкции. Главное – чтобы простыл след Медведчука и других людей, а партию ОПЗЖ можно было бы спокойно запретить и закрыть. По-видимому, сейчас стоит такая задача. Но ничего нельзя исключать. На Украине действуют по беспределу, абсолютно игнорируя законы и Конституцию», – резюмировал Погребинский. В пятницу совет национальной безопасности и обороны Украины ввел на три года санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юрлиц. Санкции распространяются также на все имущество Медведчука, который является кумом российского президента Владимира Путина. Полный список санкций будет изложен в скором времени в тексте указа президента Украины Владимира Зеленского. Партия Медведчука находится в оппозиции главе государства и выступает за диалог с Россией. В начале февраля партия приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины». В пятницу вечером в партии пообещали «сделать все», чтобы «довести процесс импичмента Зеленского до конца». Так там отреагировали на решение главы государства прекратить вещание сразу трех оппозиционных телеканалов – ZIK, NewsOne и «112 Украина». Одним из поводом для санкций стала трансляция встречи Медведчука с Путиным в октябре 2020 года, на которой обсуждались возможные поставки российской вакцины «Cпутник V» на Украину. Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин назвал санкции инструментом Зеленского для противоправной борьбы с политическими оппонентами. «Я могу предположить, что когда изменятся времена и президент потеряет свою президентскую неприкосновенность, которую он обещал отменить первой, то наступит время, когда президент Зеленский за принятие таких вот решений о наложении санкций на граждан Украины, абсолютно не мотивированных и политически ангажированных, будет привлечен к уголовной ответственности, поскольку все это явно похоже на превышение служебных полномочий, принятие политически мотивированных решений и использование своей власти для противоправной борьбы с политическими оппонентами», – сказал Кузьмин в эфире YouTube-канала «112 Украина». Глава МИД Украины: Москва навсегда утратила влияние над Киевом 20 февраля 2021, 12:44

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украина движется к членству в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе, а Москва навсегда утратила влияние над Киевом, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в обращении по случаю седьмой годовщины «Майдана» 2014 года. «Москва не удержала Украину в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла ее. Сегодня Украина продолжает свое развитие как европейское государство, которое движется к членству в ЕС и НАТО. Украинский народ никогда не спрашивал, не спрашивает и не будет спрашивать ни у кого разрешения выбирать собственное будущее», – сказал он, передает ТАСС. Точкой отсчета потери Кулеба назвал 2014 год, когда состоялось воссоединение Крыма с Россией, которое Киев не признает. Глава МИД Украины также утверждает, что международная коалиция в поддержку Украины сохраняется и укрепляется, о чем свидетельствуют санкции против России и ряд резолюций международных организаций. «Украинское государство было, есть и будет соборным, свободным и независимым», – так завершил свое обращение глава МИД. Ранее Кулеба заявил, что министерство иностранных дел Украины готовит документы для обращения к Европейскому союзу с просьбой ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Крыму. Медведчук назвал власть Зеленского торжеством беспредела, анархии и беззакония 20 февраля 2021, 11:55

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Руководитель политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции против него, его супруги и товарища по фракции Тараса Козака, он также заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу. «Против меня и моего товарища по фракции Тараса Козака, а также членов наших семей незаконно, без каких-либо доказательств, ввели санкции. Как специалист в области права могу сказать: все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению ко мне, моей семье, моим соратникам и журналистам, являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда. Но это в правовом или в условно правовом государстве. Однако то, что творит сегодня власть, можно назвать только торжеством беспредела, анархии и беззакония», – заявил политик, передает ТАСС. Медведчук считает, что «Зеленский перешел последние нравственные границы, ударив по самому дорогому – его любимой жене Оксане Марченко». «Они действительно думают, что я предам свои принципы, свою страну, в которой похоронены мои родители, где учатся мои дети, где живет моя семья, испугаюсь и сбегу? Зря. Не дождутся! Борьба будет продолжена», – заверил он. В пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет. В Крыму заявили, что не нуждаются в поставках воды с Украины 18 февраля 2021, 15:42

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Крым не нуждается в поставках воды с Украины, а Северо-Крымский канал уже пришел в негодность, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «К концу правления Украины канал весь прошел в непригодность. Были разворованы все трубы, которые насыщали его. Это, по сути дела, было серьезной экологической проблемой для нас. Вдоль канала росли болота, заросли. Поэтому от перекрытия канала нет слишком большой проблемы для Крыма. Мы к этому приспособились и провели серьезные работы, чтобы не зависеть от этой воды. Я убежден: она нам совершенно не нужна и вредна», – сказал Константинов, передает РИА «Новости». По его словам, сегодня в Днепр на Украине сбрасываются нечистоты и не соблюдаются никакие санитарные нормы, поэтому полуострову не нужна такая вода. Константинов подчеркнул, что днепровская вода во времена нахождения Крыма в составе Украины подавалась в основном для сельскохозяйственных целей. «Крым снабжал до 30% риса Украину. Это была основная цель этого канала. После того как они его перекрыли, нам пришлось перепрофилировать все сельское хозяйство. Мы перестали выращивать рис и переориентировались на другие культуры. Этот удар мы выдержали. Питьевой водой Северо-Крымский канал снабжал нас крайне редко. К его помощи мы обращались редко», – сказал Константинов. Ранее так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что «максимально исключает попадание воды» в Крым. По его словам, «позиция представительства и управления канала однозначна – никакой воды в Крым к деоккупации». Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью планы Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале. Против Медведчука на Украине ввели санкции 19 февраля 2021, 18:59

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. «Сегодня Совет национальной безопасности и обороны принял решение относительно 19 юридических и восьми физических лиц, к которым с сегодняшнего дня указом президента будут наложены соответствующие санкции…Что касается граждан, к которым применены санкции, это… госпожа Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины… Это Медведчук Виктор Владимирович», – передает его слова РИА «Новости». Санкции Киева против Медведчука распространяются также на все его имущество. По словам Данилова, санкции вводятся сроком на три года. Напомним, 4 февраля украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента главы государства Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины». Кравчук объяснил общение с главой ДНР на российском ТВ 18 февраля 2021, 14:33

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Глава делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук объяснил, почему общался с лидером самопровозглашенной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным в эфире российского телеканала, в то время как Киев официально отказывается от прямых переговоров. «Я не общался с Пушилиным, я задал ему вопрос. Потому что российские каналы делают некоторые манипуляции, они не предупреждали меня, что там будет включение Пушилина. Я вначале задал этот вопрос ведущему... он тут же переключился и говорит: «Я даю вам возможность задать этот вопрос Пушилину». Ну скажите, чтобы Леонид Макарович – первый президент Украины – испугался Пушилина и убежал с телеканала или отключился, в России сказали бы, что он не имеет позиции, не имеет реальных полномочий, что он всего боится. Поэтому я скажу, что я никого не боюсь... поэтому я буду общаться со всеми, отстаивая национальные стратегические интересы Украины», – заявил Кравчук, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24». Он добавил, что видит своей задачей разъяснение позиции Украины по урегулированию конфликта в Донбассе. «Моя главная задача, какой я ее вижу, когда говорим о Донбассе, донести реальную правду не только гражданам Украины, но и России... Дело не в том, с кем я говорю, а в том, что я говорю. Выступая на российских телеканалах или любых других, я постоянно и системно говорю о государственной национальной позиции Украины, что мы не пойдём на какие-то уступки», – отметил Кравчук. Ранее Кравчук принял участие в эфире российского «Первого канала». После того, как студия по видеосвязи связалась с первым президентом Украины, через несколько минут к разговору подключили также Пушилина. Эта ситуация вызвала резонанс в обществе. Глава МИД Украины заявил, что статус первого президента позволяет Кравчуку это делать. Напомним, новое обострение произошло на востоке Украины – оно касается и массовой гибели украинских военных, и взрывов на территории ДНР. Поступают сообщения о созыве секретного заседания СНБО Украины, звучат воинственные заявления ряда близких к украинскому президенту деятелей. Имеются косвенные признаки того, что Киев может готовить новое наступление в Донбассе. Песков назвал современную Украину недружественным России проектом западных стран 18 февраля 2021, 13:33

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украина не является дружественным для России государством, Кремль усматривает в Украине политический проект западных стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Украина – это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства», – сказал Песков, передает РИА «Новости». По его словам, это государство, которое имеет очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории и которое пока не может или не хочет справиться с этими проблемами путем выполнения минского комплекса мер. Песков также заявил, что Кремль усматривает в Украине политический проект западных стран. «Россия, безусловно, признает украинское государство, но в то же время, действительно, украинское государство с того момента, как на Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, то Украина превратилась в проект этих самых западных стран. Такие элементы мы усматриваем», – сказал Песков. Ранее президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Британия дала деньги украинским «административным структурам Крыма» 20 февраля 2021, 18:51

Фото: Кирилла Горелова/grivna.ks.ua

Текст: Ксения Панькова

Великобритания выделила Украине 168 тыс. фунтов стерлингов (около 235 тыс. долларов) на проект поддержки украинских «властей» Крыма, расположенных в соседней с российским Крымом Херсонской области Украины, сообщило посольство Великобритании в Киеве. «В день седьмой годовщины незаконной аннексии Крыма Великобритания объявляет о финансировании нового проекта по облегчению доступа к жизненно важным услугам для украинцев, проживающих в Крыму. Великобритания выделила 168 тыс. фунтов стерлингов на данный проект поддержки местных административных структур в соседней с Крымом Херсонской области, благодаря которому нуждающиеся смогут посещать местные больницы и получать украинские паспорта», – говорится в сообщении на сайте британского посольства. Отмечается, что Британия «приветствует новую международную «Крымскую платформу», инициированную Украиной. Власти Украины после присоединения Крыма к России создали на своей территории параллельные «крымские органы власти», которые обозначили абревиатурой АРК (Автономная Республика Крым). Офис постоянного представительства президента Украины в АРК расположен в Херсоне. Главное управление СБУ в АРК также находится в Херсоне. Его работу в 2016 году возобновили указом президента Украины. Ранее сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины и «противодействию нарушениям прав человека» на полуострове со стороны России. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Переделанный Украиной списанный американский патрульный катер провел стрельбы в Черном море 19 февраля 2021, 11:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Экипаж патрульного катера «Славянск», входящего в состав украинских ВМС, провел учения со стрельбами в Черном море, сообщила пресс-служба военно-морских сил ВС Украины. «Патрульный катер ВМС ВС Украины «Славянск» совершил выход в Черное море с отработкой элементов экспериментальной курсовой задачи и выполнением практических артиллерийских стрельб», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. По ее данным, личный состав катера отработал задачи по приготовлению к бою и походу, выполнению боевых стрельб по условному противнику и метанию гранат во время занятий по противодействию подводным диверсантам противника. Также во время учений отработали слаженность действий личного состава по борьбе за живучесть в случае получения катером боевого или аварийного повреждения. Береговая охрана США в сентябре 2018 года передала Киеву списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. В марте стало известно, что Соединенные Штаты намерены передать Украине еще два списанных патрульных катера типа Island. Напомним, 21 октября 2019 года, на борту судна Ocean Freedom в Одессу прибыли катера типа Island Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск». Дооборудованные катера украинских ВМС, пройдя ряд испытаний и преодолев тысячи миль, прибыли в Одесский морской торговый порт. Порошенко купил украинский телеканал «Прямой» 18 февраля 2021, 22:41 Текст: Евгения Шестак

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал собственником украинского телеканала «Прямой», купив его у экс-депутата Верховной рады Владимира Макеенко. По его словам, владельцем канала является Prime Assets Capital, структура, которая на 100% «принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу». Порошенко отметил, что заплатил большие деньги, чтобы покрыть долги канала и многое другое, передает РИА «Новости». На сайте партии «Европейская солидарность», лидером которой является политик, сообщается, что он купил телеканал у бывшего народного депутата Владимира Макеенко. Он добавил, была информация, что телеканал собираются закрыть, что против «Прямого» Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) может рекомендовать ввести санкции. «Вчера у меня был ужин с одной из послов Большой Семерки, и у меня разрывался телефон, он стал красным. Из всех источников я получил сообщение – 19 числа против господина Макеенко будут введены санкции, канал Прямой будет закрыт», – подчеркнул Порошенко, уточнив, что часть сообщений показал послу. Утром в четверг ему позвонил Макеенко и попросил помощи в защите телеканала. Порошено подчеркнул, что свобода слова и стандарты работы журналиста на телеканале будут сохранены. В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Украинка поделилась с замерзающими техасцами секретами выживания в морозы 18 февраля 2021, 17:19

Фото: Bronte Wittpenn/Austin American-Statesman/USA Today Network/REUTERS

Текст: Алексей Дегтярев

Уроженка Украины София Гринблат рассказала, как опыт жизни на родине и сохранившиеся с тех времен теплые вещи помогают ей и ее соседям пережить холода, неожиданно обрушившиеся на Техас. Гринблат переехала из Винницы в Техас 31 год назад, такое похолодание в Хьюстоне она увидела впервые, сообщила она РИА «Новости». Она отметила, что многие дома в Техасе остались без воды и электричества, начался прорыв труб. У Софии также отключили горячую воду и свет. Также продолжительное время у нее не было времени выйти в интернет. Для того, чтобы зарядить телефоны и помыться, семья была вынуждена ездить в офис к ее мужу. «По дороге – жуткая картина. Мертвый город – магазины не работают, заправки не работают. Город-призрак. По дороге назад заметили, что работает один новый супермаркет – видимо, там есть какие-то генераторы. В магазин – огромные очереди», – сказала собеседница. София проживает в частном доме с бассейном, в пригороде Хьюстона. Растения возле дома пришлось укрыть пакетами и мешками, чтобы они не погибли из-за холодов. «К счастью, у нас много теплой одежды – потому что ездим на Украину, любим горные лыжи, походы», – пояснила она. Гринблат отметила, что как только в Техасе выпал снег, многие местные жители фотографировались на его фоне, но сейчас «им, конечно, не так смешно». В Хьюстоне начались перебои с водой из-за разрывов труб и нехватки напора. София рассказала, какими советами делится с друзьями, чтобы помочь им обустроить быт в таких экстремальных условиях. «Посоветовала, например, друзьям набирать в пластиковые бутылки горячую воду и брать с собой в кровать. Так гораздо теплее спать», – пояснила женщина Другой совет – кипятить на газе кастрюли с водой, в результате чего «получается водяная баня, как хаммам». Утром в четверг в доме Гринблат было семь градусов тепла. Беспрецедентная снежная буря Беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества , больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 25 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина. После этого жители Техаса столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения. Также энергоснабжающие компании двое суток не могли восстановить подачу электричества в пострадавшие от аномальных снегопадов и заморозков штаты. Местные жители воспользовались остатками зарядки мобильных телефонов и ноутбуков, чтобы оставить гневные сообщения в социальных сетях. Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука 20 февраля 2021, 19:51 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также еще шести граждан и 19 юридических лиц, об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса президента. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры – санкции», – сообщается на сайте офиса президента. В пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу. Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет. США пообещали Украине помощь в борьбе с «российской агрессией» 20 февраля 2021, 02:52 Текст: Евгения Шестак

Министр обороны США Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге Андрею Тарану помощь в противостоянии с Россией, сообщили в американском военном ведомстве. Остин заверил Тарана, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Также Пентагон «продолжит выстраивать потенциал украинских сил для более эффективной защиты против «российской агрессии», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Тем не менее, Остин указал на необходимость проведения реформ в оборонном секторе Украины. В свою очередь Таран поблагодарил Вашингтон за поддержку и «подчеркнул приверженность преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО». Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «Европейский проект». Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям. В Крыму призвали Запад высказаться о водной блокаде региона 20 февраля 2021, 09:00 Текст: Алина Назарова

Страны Запада и международные организации должны публично озвучить свою позицию по организованной Киевом водной блокаде Крыма, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «Пропитанное злобой отношение киевских властей к Крыму и крымчанам нам хорошо понятно, но вопрос, почему молчат западные страны и международные организации, которые так любят отождествлять себя с защитниками демократических прав и ценностей в мире? Сейчас настало время прервать свое демонстративное молчание и публично озвучить позицию насчет водной блокады Крыма», – сказал Гемпель. По его словам, в противном случае дальнейшее молчание будет расцениваться как поддержка «человеконенавистнической политики Киева», передает РИА «Новости». Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что инициирует обращение в ГП России о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида в отношении организаторов водной блокады полуострова. Он также заявил, что Крым не нуждается в поставках воды с Украины, а Северо-Крымский канал уже пришел в негодность. 17 февраля так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что «максимально исключает попадание воды» в Крым. По его словам, «позиция представительства и управления канала однозначна – никакой воды в Крым к деоккупации». Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью планы Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале. Украина заподозрила замминистра обороны России в посягательстве на территориальную целостность 18 февраля 2021, 17:34 Текст: Вера Басилая

Служба безопасности Украины (СБ) заявила о подозрении замминистра обороны России Андрея Картаполова в посягательстве на территориальную целостность страны, обвинив его в незаконных действиях в Донбассе. СБ сообщила Картаполову о подозрении. Эта процедура обязательна для присвоения официального статуса подозреваемого по украинскому законодательству. «Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю министра обороны Российской Федерации – начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковнику Андрею Картаполову. Его подозревают по следующим статьям... «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»; «ведение агрессивной войны» и «нарушение законов и обычаев войны», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы СБ в Telegram. Каким образом сделано уведомление, не сообщается. По версии следствия, Картаполов в январе-феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления – замначальника генштаба ВС РФ, мог планировать и координировать действия подразделений российских вооруженных сил и ополченцев – якобы, как утверждают следователи, по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов. Причем, следователи СБ утверждают, что действовал он по сговору с руководством ВС РФ, и якобы установлено, что Картаполов в 2014 году вместе с другими командирами «обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины». Кроме того, генералу вменяют убийство украинских силовиков возле города Иловайск во время их выхода «зеленым коридором» под предоставленные «гарантии» якобы руководства России. Кроме того, следователи считают, что Картаполов обеспечивал «вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей». По украинскому законодательству подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы. За совершение инкриминируемых преступлений по украинскому законодательству подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы. Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения.