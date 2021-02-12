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Казахстан одобрил применение «Спутник V»
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Казахстан одобрил применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», став 27-й страной, в которой разрешен препарат, сообщила пресс-служба разработчиков вакцины.
«Казахстан стал 27-й страной, разрешившей вакцину «Спутник V», – сказано в сообщении в твиттер-аккаунте вакцины.
С 1 февраля в Казахстане стартовала вакцинация от COVID-19 российским препаратом «Спутник V».
В январе в стране началось производство первой партии вакцины «Спутник V», после чего произведенная в республике партия вакцины прошла проверку качества в России. В декабре 2020 года Казахстан запустил совместное с Россией производство вакцин от коронавируса, в том числе на экспорт. Массовая вакцинация произведенной в республике вакциной «Спутник V» запланирована на февраль 2021 года. Согласно планам правительства республики, в период с февраля по июль на карагандинском предприятии будет произведено до 2 млн доз вакцины «Спутник V».
Применение вакцины «Спутник V» уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах.
Стало известно о предложении подключить Трампа к аппарату ИВЛ
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Болезнь Дональда Трампа, у которого в октябре выявили коронавирус, протекала тяжелее, чем сообщалось, власти США скрывали реальное положение дел, пишут СМИ.
Источники New York Times утверждают, что состояние Трампа было хуже, «чем признавали публично», содержание кислорода в его крови было пониженным (данный показатель составлял менее 90%), наблюдались симптомы, связанные с пневмонией, в частности, признаки «инфильтрации легких». Высказывалось предложение подключить Трампа к аппарату ИВЛ еще до его прибытия в медицинский центр, передает ТАСС.
При этом сам Трамп отказывался от госпитализации и дал согласие только после того, как помощники указали ему, что пока он сам способен дойти до вертолета. Помощники заявили Трампу, что в случае ухудшения состояния его, возможно, придется нести сотрудникам Секретной службы.
New York Times пишет, что Трамп был тяжело болен, но его команда «приуменьшала серьезность ситуации». Для лечения Трампа применили препарат «Редженерон» (Regeneron), который тогда еще не получил полного одобрения. До сих пор не ясно, был ли Трамп заражен, когда участвовал в дебатах с Джо Байденом 29 сентября.
2 октября президент США вместе с супругой ушел на карантин. Позже глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Трампа госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. После выздоровления Трамп рассказал, что принимал «Редженерон», а также выразил готовность стать донором плазмы крови для пациентов с тяжелой формой COVID-19.
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Норвегия заявила о 82 случаях смерти после вакцинации от коронавируса
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В Норвегии зафиксировали 82 случая смерти среди постояльцев домов престарелых после вакцинации от коронавируса, причиной стали сопутствующие заболевания, сообщило норвежское Государственное агентство по лекарственным препаратам.
«К настоящему моменту рассмотрены 82 сообщения о смерти после вакцинации пациентов старшего поколения, большинство из которых являются постояльцами домов престарелых. У многих из получивших вакцину очень слабое здоровье. Поэтому ожидаемо, что смерть может произойти в период вакцинации, однако здесь необязательно существует причинно-следственная связь. Во многих случаях было заявлено, что подозрений на связь смерти с вакцинацией нет, уход из жизни стал следствием основного заболевания», – цитирует ТАСС сообщение агентства.
Вместе с тем сообщается, что нельзя исключать обычных побочных эффектов от вакцины, таких как тошнота и температура, которые «могли подействовать способствовать серьезному протеканию основного заболевания у пациентов со слабым здоровьем». Всего в агентство поступило также более 900 сообщений о побочных эффектах от вакцины, уточнили в агентстве.
Сейчас в Норвегии используются препараты производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской компании Moderna. В феврале в страну доставят партию вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca.
В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.
Ранее сообщалось, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может быть одобрена для применения в Евросоюзе в феврале – начале марта.
Также есть мнение, что она будет одной из очень немногих, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете.
В Европе увидели зарождение новой дружбы России и Германии
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Мир наблюдает, как Германия бросает вызов США и как зарождается новая дружба Берлина и Москвы, пишут СМИ.
Немецкий публицист Вольфганг Мюнхау в британском журнале Spectator пишет, что в Германии заинтересованы в использовании российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а также в завершении проекта «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».
Он заявил, что политики в Германии «практически впали в состояние эйфории», когда «узнали о промежуточных результатах клинических испытаний вакцины». Мюнхау также напомнил о том, как «презрительно они отзывались о вакцине компании AstraZeneca и Оксфордского университета, когда один немецкий чиновник распространил ложное заявление о ее низкой эффективности у пожилых людей».
«Технически она очень похожа на оксфордскую вакцину. Однако, кажется, что это не смогло снизить градус энтузиазма, с которым немцы ожидают поставки российской вакцины», – заявил Мюнхау.
Он также считает, что борьба вокруг «Северного потока – 2» стала крупнейшим дипломатическим кризисом в трансатлантических отношениях со времен войны в Ираке. Как и тогда, Берлин бросает вызов Вашингтону, заявил Мюнхау. По его словам, сейчас Германия настроена более решительно. Как заявил публицист, «Германию и Россию объединяет их деловое отношение к внешней политике».
Во вторник СМИ опубликовали документы о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2». Выяснилось, что Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. В ответ на утечку советники президента США раскритиковали немцев и заявили, что их санкции против «Северного потока – 2» нацелены не на продвижение американского газа в Европе.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что не нужно пытаться изолировать Москву и Пекин, так как это приведет к созданию крупнейшего военного альянса в мире.
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«Спутник V» вошел в мировой топ-3 вакцин против COVID-19
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Российская вакцина «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против нового коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами, обгоняя три вакцины из Китая, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В фонде сообщили, что «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами», передает РИА «Новости».
Российская вакцина одобрена к концу текущей недели уже 26 государствами в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке, превысив планы РФПИ.
Первое место в мире по количеству одобрений в настоящее время занимает вакцина Pfizer, разрешенная в 35 странах, за ней следует AstraZeneca с 31 страной. При этом «Спутник V» обогнал по числу одобрений вакцину Moderna (14 стран), а также три китайские вакцины – Sinopharm (13), Sinovac (10), CanSino (2).
Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.
Черногория разрешила импорт «Спутника V»
Институт лекарственных средств и медицинских изделий Черногории одобрил импорт российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило ведомство.
Как пояснил институт, «согласие на покупку, то есть ввоз, вакцины» выдано по запросу компании «Аптеки Черногории Монтефарм» в соответствии со статьей Закона о лекарствах, которая предусматривает выдачу разрешения на ввоз незарегистрированного лекарства «во время эпидемий, природных бедствий и других ЧС», передает ТАСС.
Напомним, «Спутник V» будет одной из немногих вакцин, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете. В Европе это уже оценили и готовятся к применению российской разработки.
Венгрия начала вакцинацию населения «Спутником V»
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Врачи в Венгрии начали вакцинацию населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V», сообщило правительство страны.
По словам главы канцелярии венгерского премьер-министра Гергея Гуйаша, российской вакциной прививают в Венгрии граждан до 75 лет, которые не страдают хроническими заболеваниями. «Спутник V» будет применяться в четверг и пятницу на четырех пунктах вакцинации в Будапеште, передает ТАСС.
Ранее министр трудовых ресурсов республики Миклош Каслер заявил, что Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для массовой вакцинации населения.
Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме.
Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.
Онищенко объяснил разработку трех вакцин от коронавируса в России
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко пояснил, зачем в России разработали три вакцины от коронавируса.
«У нас вакцины всех типов, которые существуют: генно-инженерная «Спутник V», синтетическая «векторовская» и третья – классическая, рутинная, ортодоксальная вакцина, с чего все начиналось», – рассказал Онищенко в беседе с Sobesednik.ru.
По его словам, создав три вакцины, Россия показала всему миру, что научная школа, заточенная на вакцинный суверенитет, сохраняет свои лидерские позиции на планете.
Напомним, в августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март.
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В Роспотребнадзоре не исключили модификацию вакцин из-за мутаций COVID
Может возникнуть необходимость модифицировать вакцины от COVID-19 из-за мутаций вируса, к этому следует быть готовыми, заявил эксперт Роспотребнадзора.
Информацию об этом передает РИА «Новости».
Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отмечал, что изменение состава вакцины от коронавируса нужно проводить только после значимых мутаций.
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова при Роспотребнадзоре, профессор ДФУ вирусолог Михаил Щелканов заявил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» способна защитить граждан от «британского» штамма заболевания.
Почти у половины британцев обнаружили проблемы со здоровьем и финансами из-за пандемии
У половины населения Британии возникли проблемы со здоровьем и финансами из-за пандемии коронавирусной инфекции, говорится в исследовании управления по финансовому надзору (Financial Conduct Authority, FCA).
Проблемы со здоровьем, низкая финансовая устойчивость или «негативные жизненные последствия» фиксировались у 27,7 млн взрослых жителей страны (более 40%), передает РИА «Новости» со ссылкой на ежегодное исследование Financial Lives, проведенное в октябре 2020 года.
С февраля по октябрь 2020 года показатель увеличился на 15%. Число британцев с низкой финансовой устойчивостью (низкий уровень сбережений, низкая или неустойчивая прибыль, чрезмерные долги) выросло с 10,7 млн до 14,2 млн человек.
Каждый третий участник исследования ждет падения уровня доходов семьи в течение ближайшего полугодия, 25% полагают, что будут вынуждены бороться за то, чтобы свести концы с концами.
Порядка 11% отметили, что могут обратиться в благотворительную организацию Food bank за едой, свыше 16% отметили, что планируют взять больше кредитов.
33% опрошенных отметили, что планируют сократить потребление продуктов первой необходимости. При этом 48% опрошенных не пострадали в финансовом отношении из-за пандемии, а у 14% материальное положение заметно улучшилось.
В начале февраля Британия ввела дополнительные правила для всех приезжающих из-за границы. Теперь, кроме теста на коронавирус перед прилетом в страну, они будут обязаны проходить во время самоизоляции два теста методом ПЦР.
В январе британский минздрав сообщал, что за все время пандемии в Британии от коронавируса умерли более 100 тыс. человек.
Байден раскритиковал Трампа за проваленную подготовку к вакцинации в США
Дональд Трамп на посту президента США не справился с подготовкой страны к вакцинации от коронавируса, заявил новый глава государства Джо Байден.
Байден сказал, что американские ученые «сделали свою работу и открыли вакцину в рекордное время», но Трамп «не сделал свою работу по подготовке к огромному вызову по вакцинации сотен миллионов американцев». В частности, Трамп «не заказал достаточно вакцин, не мобилизовал достаточно людей, чтобы делать уколы, не организовал центры вакцинации».
«Когда я занял пост три недели назад, у страны не было плана… у нас было впечатление, что у нас имелось больше ресурсов, чем их было на самом деле, когда мы вступили в должность», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Байден заявил, что США готовы вакцинировать от коронавируса 300 млн американцев к концу июля, не уточнив, идет ли речь о двух дозах вакцин или об одной. Президент сообщил, что подписан контракт еще на «100 млн доз вакцины Moderna и 100 млн доз вакцины Pfizer». По его словам, доставку еще 200 млн доз удалось ускорить – они будут поставлены до конца июля, быстрее, чем ожидалось. Еще 100 млн доз будут получены не в конце июня, а в конце мая.
21 января Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США. В тот же день он подписал десять исполнительных указов, направленных на активизацию борьбы с пандемией нового коронавируса в США. При этом в администрации Байдена оказались не в курсе, сколько в США имеется готовых к применению доз вакцины от нового коронавируса.
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В Крыму объяснили желание европейцев привиться «Спутник V» на полуострове
Жители стран Евросоюза хотят привиться от коронавируса в Крыму не только из-за высокой степени доверия к российской вакцине «Спутник V», а чтобы заодно проверить свои убеждения о событиях 2014 года на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, европейцы стали обращаться в адрес республики с просьбой оказать содействие в вакцинации от коронавируса российской вакциной. Он отметил, что в основном это связано с высокой степенью доверия к «Спутник V», а также с положительной оценкой референдума о воссоединении с Россией в 2014 году, передает ФАН.
«Не одно у нас обращение такое, и я бы разделил бы их на две части. Первые – это те, кто был у нас в Крыму ранее в рамках проекта по народной дипломатии. Вторые – те, кто никогда не был ни в России, ни в Республике Крым. Но почему они к нам хотят поехать? В конце концов, можно же сделать прививку где-то на материке? Они говорят так: первое – у них высокое доверие к нашей вакцине. Именно к «Спутник V». И второе – те, которые тут не были, им интересно приехать в Крым, потому как у них положительное мнение о событиях 2014 года о референдуме. В связи с этим они считают, что символично приехать именно к нам на полуостров и сделать прививку именно здесь», – отметил он.
По словам Гемпеля, есть вопросы технического характера, которые сейчас прорабатываются, но властям удастся встретить иностранцев и оказать им такое содействие.
«Еще раз подчеркиваю – это просто граждане Европы, и если таковое состоится, то это будет не одна группа, которая сюда приедет», – сказал он.
Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.
Кустурица привился «Спутником V»
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица сообщил, что сделал первую прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
Кустурица сообщил, что «уже сделал первый укол, следующий – 17 февраля». Он отметил, что «белградская элита, которая близка Западу, верит в Pfizer и Moderna». Однако, по его мнению, 80% сербов «верят русским и верят в эффективность «Спутника V», считают российскую вакцину «самой лучшей» и «надеются, что ее будет больше в Сербии». «Эта вакцина для нас самая важная», – приводит его слова Россотрудничество в Telegram.
В январе Кустурица проявил заинтересованность в вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V», выразив уверенность в том, что «русская вакцина – самая лучшая».
В ВОЗ выразили надежду на рекомендации трем российским вакцинам от коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила уверенность, что все три российские вакцины от новой коронавирусной инфекции получат рекомендацию ВОЗ к использованию.
«Другой процесс, который делается через ВОЗ, – это временная регистрация в рамках использования вакцины в чрезвычайной ситуации. Это рекомендация ВОЗ на основании тщательного анализа всех трех элементов (качества, эффективности и безопасности). Я доверяю национальным регуляторным органам, Россия имеет огромный опыт производства вакцин. Я неоднократно говорила о советских вакцинах против натуральной оспы, полиомиелита, вакцине против желтой лихорадки, которая имеет сертификат ВОЗ. Я уверена, что все три кандидата пройдут этот процесс и будет рекомендация их использовать», – передает ТАСС со ссылкой на РБК слова Вуйнович.
Напомним, в четверг Вуйнович привилась российской вакциной от COVID-19.
Малышева указала на опасную ошибку россиян во время пандемии
Большинство россиян не знают, есть ли у них диабет, а это представляет опасность во время пандемии, заявила врач и телеведущая Елена Малышева.
Малышева заявила в эфире Первого канала, что ожирение и диабет резко повышают вероятность смерти от COVID-19 и тяжелого течения болезни, передает РИА «Новости».
«Сейчас вы сидите дома и говорите: «Я вакцинироваться не буду, зачем мне это нужно, вакцина не известна». И вот вместо этого пойдите и купите глюкометр и измерьте свой сахар в крови. (...) Надо знать, что у вас высокий сахар, надо принимать препараты для его снижения, и тогда вы будете жить», – пояснила она.
Для борьбы с диабетом и, как следствие, коронавирусом врач советует принимать препарат метформин тем, кому его выписал врач: «Если врач назначил вам метформин – один из самых старых и дешевых препаратов – считайте, что вам повезло (...) Если диабет компенсирован, снижается смертность и легко течет болезнь».
Малышева рекомендовала людям, страдающим ожирением и диабетом, принимать метформин после консультации с врачом.
Ранее врачи назвали причины повторного заражения COVID-19.
В России выявили 15 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 15 089 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 15 089 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2139, Санкт-Петербурге – 1134, Московской области – 842. Всего в стране выявлено 4 042 837 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 559 142 человек, из них 20 720 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 507 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 79 194 человека.
Накануне, 11 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 15 038. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 51.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.