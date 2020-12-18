В Казахстане анонсировали запуск совместного с Россией производства вакцин от COVID-19

На следующей неделе Казахстан совместно с Россией запускает производство вакцин от коронавируса, в том числе на экспорт, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств СНГ.

«Хочу отметить ведущую роль Российской Федерации в глобальном противодействии [вызываемому коронавирусом заболеванию] COVID-19, первой в мире зарегистрировавшей вакцину и приступившей к вакцинации населения. Казахстан также разрабатывает собственный препарат, который демонстрирует хорошие результаты в ходе тестирования. В ближайшие дни, буквально на следующей неделе, мы запустим совместное с Россией производство вакцин – как российской вакцины, так и казахстанской, в том числе и на экспорт», – передает его слова ТАСС.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в России уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.