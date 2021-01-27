В Европе заявили о готовности Boeing 737 MAX вернуться в эксплуатацию Украина ввела санкции против 13 компаний России в сфере авиации Казахстан начал производство первой партии вакцины «Спутник V» 27 января 2021, 14:51 Текст: Евгения Шестак

Казахстан начал производство первой партии российской вакцины «Спутник V», объем составит 90 тыс. доз, сообщил первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов. «В Казахстане ожидается поставка и использование следующих вакцин: в начале февраля первая партия «Спутник V» российского производства в объеме до 20 тыс. доз – имеется договоренность с российской стороной на поставку данной партии путем разового ввоза в Казахстан», – цитирует РИА «Новости» Шоранова. По его словам, с 15 февраля будет зарегистрирована вакцина «Спутник V» производства Карагандинского фармацевтического комплекса – уже начато производство первой партии в объеме 90 тыс. доз, которая будет доступна к отгрузке на склады с 26 февраля, а позже и регионы. Также Шоранов отметил, что до июля объем производства на данной площадке планируется довести до 2 млн доз. Он добавил, что по предварительным данным, эффективность данной вакцины составляет порядка 92%. Ранее исполняющий обязанности заместителя председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Нурлыбек Асылбеков говорил, что вакцинация с использованием российского препарата в стране планируется в конце февраля. Кроме того, Казахстан совместно с Россией запустил производство вакцин от коронавируса, в том числе на экспорт. Премьер-министр республики Аскар Мамин сообщил, что массовая вакцинация произведенной в Казахстане вакциной «Спутник V» начнется в феврале 2021 года. Произведенная в Казахстане вакцина «Спутник V» уже прошла проверку в России. В феврале 2021 года в Казахстане будет произведено 80 тыс. доз вакцины, в марте – 150 тыс. доз, а с апреля будет выпускаться до 600 тыс. доз.

Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным 27 января 2021, 04:55

Фото: Oliver Contreras/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил в ответ на вопрос о разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным. В конце пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала C-SPAN, журналист из зала спросил покидающего помещение Байдена, о чем он разговаривал с президентом России. «О вас. Он шлет наилучшие пожелания», – приводит ответ главы 46-й американской администрации РИА «Новости». Во вторник президенты России и США по инициативе Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что на ближайшем пленарном заседании 27 января Совфед ратифицирует продление ДСНВ. Ранее Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. В США сравнили ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму 27 января 2021, 07:27

Фото: RTД на Русском/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Киев до сих пор не начал прививать украинцев от коронавируса, в то время как в Крыму уже провели вакцинацию, сообщает Bloomberg. В материале подчеркивается, что благодаря содействию Москвы прививать население готовятся самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики, передает РИА «Новости». Авторы статьи обратили внимание, что Украина – самая большая из немногих стран Европы, которая еще не приступила к вакцинации. «Проблема простая: им нечего дать 42-миллионому населению, поскольку заказанные правительством дозы (вакцины) либо не утверждены, либо не прибыли (в страну)», – говорится в статье. По мнению публицистов, эта неудача грозит украинскому президенту Владимиру Зеленскому геополитическими последствиями, а также ростом давления на него внутри страны. Как отметили авторы, предварительно, вакцинация на Украине начнется в феврале. При этом России, как отмечается в материале, удалось вакцинировать население Крыма. Также страна планирует в январе поставить в ДНР и ЛНР 145 тыс. доз вакцины «Спутник V». «Попытка Европы ускорить темпы вакцинации, чтобы победить COVID-19 открыла возможность для России на передовой линии конфронтации с Западом», – считают американские журналисты. Кроме того, вакцина «Спутник V» уже получила одобрение регуляторов в Сербии, а Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, санкционировавшей использование российского лекарства, отмечается в материале. Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о разразившейся в мире войне за вакцины против коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине разделил мир. Напомним, 13 января партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. СМИ: Через биткоин-кошелек штаба Навального прошло более 1,5 млрд рублей 26 января 2021, 20:09 Текст: Елизавета Булкина

В соцсетях опубликован видеоролик с инструкцией о том, как можно проверить текущий баланс любого биткоин-кошелька. Выяснилось, что в момент съемки видео через счета штаба Алексея Навального прошло более 1,5 млрд рублей. В видео, которое публикует «Ридус», говорится, что для проверки баланса необходимо знать номер биткоин-кошелька, на который переводят пожертвования сторонники Навального. Его можно найти на сайте ФБК. После этого необходимо зайти на любой сервис мониторинга электронных кошельков и ввести туда нужный номер.



В ходе съемки ролика выяснилось, что на счета ФБК поступило более 1,5 млрд рублей. «Выходит, что в среднем один перевод на биткоин-кошелек оппозиционера составляет 450 тысяч рублей. Похоже ли это на обычные донаты – вопрос риторический», – полагают авторы ролика, исходя из количества транзакций. Они напоминают, что помимо переводов на биткоин кошелек штабы Навального имеют и другие доходы – стандартные переводы, доходы с Youtube-канала и т. д. Ранее юрист Илья Ремесло заявил, что Навальный получил несколько миллионов рублей в биткоинах за призыв ввести новые антироссийские санкции. По его данным, на биткоин-кошелек блогера пришла сумма, равная 1 BTC – около 2,7 млн рублей. Напомним, 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Белый дом назвал инициатора разговора между лидерами России и США 26 января 2021, 23:27

Фото: White House/

via Globallookpress

Текст: Антон Никитин

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся по инициативе американского лидера, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Он (Байден) позвонил президенту Путину сегодня [во вторник] во второй половине дня с намерением обсудить нашу готовность продлить ДСНВ на пять лет, а также подтвердить нашу решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России, а также поднять вызывающие обеспокоенность вопросы», – приводит слова Псаки ТАСС. По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден планировал обсудить с российским лидером продление российско-американского двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), а также ситуацию вокруг Украины, блогера Алексея Навального, американские выборы и другие вопросы. Псаки пообещала опубликовать заявление Белого дома по итогам переговоров. Во вторник президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Ранее Байден заметил, что наличие разногласий с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. ФСБ объяснила бесполетную зону под Геленджиком 27 января 2021, 10:15

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Бесполетная зона около Геленджика была установлена летом 2020 года из-за «возросшей активности стран НАТО». В ФСБ заявляют, что других подведомственных ей объектов там нет, сообщили СМИ. Бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, говорится в ответе ФСБ, сообщает РБК. По данным ведомства, причиной стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года, сообщили в ФСБ. В ФСБ указали, что отряд занимается «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля». «Других задач на отделение не возложено», – подчеркнули в ведомстве. В свою очередь в Федеральной службе охраны (ФСО) также подчеркнули, что в районе Геленджика нет охраняемых объектов и не действуют никакие запреты и ограничения. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя обращения от журналистов о том, что над так называемым дворцом в Геленджике находится бесполетная зона, отметил, что «этих журналистов переадресовали в ФСО». «Они же говорят: «Почему охраняется ФСО?». Вот мы переадресовали в ФСО. И почему там нельзя летать, почему бесполетная зона, мы это переадресовали в ФСБ. ... Это именно те ведомства, которые и должны отвечать на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции», – уточнил Песков. Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Врач назвал «глубочайшую» ошибку переболевших COVID-19 27 января 2021, 07:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Врач-иммунолог Илья Кукин призвал россиян повременить с интенсивными спортивными тренировками после перенесенной коронавирусной инфекции. По его словам, одна из крупнейших ошибок состоит в попытке вернуть показатели, которые были до болезни. В итоге многие любители спорта перегружают свой организм, а это может привести к тяжелым постковидным состояниям и вызвать повторное заболевание. «Это крайне опасно и недопустимо. После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки. Да, многие после болезни хотят снова почувствовать этот спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий, чтобы показать те же самые результаты, которые у них были до появления инфекции. Это одна из глубочайших ошибок», – пояснил Кукин в беседе с «Вечерней Москвой». Иммунолог уточнил, что во время болезни здоровые клетки расходуют повышенное количество энергии, поэтому при больших физических нагрузках организму может не хватить ее запасов. «В ходе воспалительной реакции образуются особые вещества, которые стараются всеми возможными силами изолировать процесс. Это проявляется отеком тканей, например, вы можете не замечать, но ваш нос будет хуже дышать. Все это как раз предрасполагающие факторы, чтобы получить поствирусные осложнения», – отметил врач. Кукин посоветовал переболевшим не нагружать организм сразу после перенесенной инфекции, а выходить на пик физической активности постепенно. Ранее доктор Комаровский назвал самые опасные последствия вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Путин поговорил по телефону с Байденом 26 января 2021, 21:21

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Джозефом Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента. Путин во время разговора отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран, а учитывая особую ответственность сторон за поддержание безопасности в мире – всего международного сообщества, сказано на сайте Кремля. Лидеры двух стран обсудили возможность сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и в других сферах, в том числе торгово-экономических. Стороны также рассмотрели вопрос об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу и план действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование и инициативу России о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Как отмечается в сообщении, беседа президентов носила откровенный характер, стороны договорились поддерживать контакт. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью. 20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. Арестован первый из обвиняемых в нападении на полицейских в ходе незаконных акций в Москве 26 января 2021, 19:21

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Один из обвиняемых в нападении на правоохранителей в ходе несанкционированных митингов в Москве арестован на два месяца Пресненским судом столицы. «Суд города удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Есенова Евгения Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), сроком до 24 марта», – сказали ТАСС в пресс-службе Пресненского суда. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. Подозреваемый в нападении на машину ФСБ блогер задержан в Москве 27 января 2021, 10:00

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Московские правоохранители задержали видеоблогера Константина Лакеева, подозреваемого в нападении на служебный автомобиль ФСБ на незаконной акции в Москве 23 января, сообщил источник в правоохранительных органах. «В Москве по подозрению в причастности к данному преступлению задержан блогер Константин Лакеев. В настоящее он доставлен в отдел полиции. Также там на допросе находятся еще около десяти блогеров, которые могли находиться вместе с ним на акции», – сказал источник ТАСС. Как сообщает «Интерфакс», Лакеева, у которого более 810 тыс. подписчиков в TikTok, задержали во вторник в так называемом тикток-хаусе в Новой Москве, где он проживал вместе с еще несколькими блогерами. Всех их подозревают в нападении на машину с мигалкой в минувшую субботу. Следствие в среду попросит Пресненский суд Москвы арестовать Лакеева по делу о нападении на служебный автомобиль ФСБ 23 января на Цветном бульваре. «Установлено, что Лакеев запрыгнул на капот, повредив его. Он допрошен в качестве подозреваемого в рамках дела о хулиганстве и повреждении имущества», – сказал источник. Вечером 23 января в соцсетях появилась видеозапись, на которой участники несогласованной акции в Москве забрасывают снежками машину с мигалкой на Цветном бульваре. Также к автомобилю подбегали люди и ударяли по нему. Позже стало известно, что водителю автомобиля с мигалкой выбили глаз, мужчина госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. После несогласованного митинга в столице возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. Госдума одобрила введение в России налогового вычета на фитнес 26 января 2021, 17:35

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроекты о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги. Первый документ, внесенный правительством России, предусматривает социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме, уплаченной налогоплательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями, но в совокупности с некоторыми другими расходами не превышающей 120 тыс. рублей в год, передает РИА «Новости». Таким образом, с учетом этой суммы и ставки налога 13%, максимальный размер вычета за физкультурно-оздоровительные услуги может составить 15,6 тыс. рублей в год. Для получения вычета физлицам необходимо будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату этих услуг: копию договора на оказание услуг и кассовый чек в бумажной или электронной форме. Однако вычет будет предоставлен лишь в отношении тех услуг, которые включены в утверждаемый правительством список. При этом оказывающие эти услуги физкультурно-спортивные организации и ИП должны быть включены в формируемый Минспортом России перечень, порядок формирования и ведения которого также утвердит Кабмин. Сейчас социальные налоговые вычеты предоставляются на лечение, обучение, при осуществлении пожертвований, взносов при негосударственном пенсионном обеспечении, добровольном пенсионном страховании и страховании жизни, накопительной пенсии, а также при прохождении независимой оценки квалификации. Социальные налоговые вычеты предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 тыс. рублей в год. Кроме того, Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Изменения позволяют Кабмину утверждать перечень физкультурно-оздоровительных услуг, за оплату которых можно получить социальный налоговый вычет, и предусматривает законодательное закрепление понятия «физкультурно-оздоровительной услуги». Под такой услугой предлагается понимать «деятельность, осуществляемую физкультурно-спортивной организацией независимо от ее организационно-правовой формы». Как отмечается в пояснительной записке, регламентация понятия нужна для установления социального налогового вычета, предусмотренного ч. 2 ст. 219 Налогового кодекса РФ. Кроме того, как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, выступая в Госдуме, Министерство финансов России проработает возможность для родителей получать налоговый вычет за оплату занятий детей спортом. Байден назвал «Северный поток – 2» «плохой сделкой» для Европы 26 января 2021, 21:55

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Президент США Джозеф Байден изучит санкции, введенные против «Северного потока – 2», так как считает проект «плохой сделкой для Европы», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом она сообщила во вторник на брифинге в Белом доме, передает ТАСС. «Президент по-прежнему считает «Северный поток – 2» плохой сделкой для Европы. Нам известно, что предыдущая администрация ввела ограничения в отношении газопровода <...>, и мы будем проводить обзор этих мер», - сказала Псаки. По ее словам, американские власти также намерены продолжать обсуждать этот проект с европейскими партнерам. Ранее стало известно, что администрация избранного американского президента Джозефа Байдена будет делать все возможное для остановки строительства газопровода «Северный поток – 2». США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год. Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» выгоден для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2». Имеющих двойное гражданство с РФ украинцев лишат права голоса 26 января 2021, 18:18

Фото: Александр Река/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Граждане Украины смогут иметь двойное гражданство с Россией, однако в этом случае они будут ограничены в правах. Законопроект, легализующий в стране двойное гражданство, внесла в Раду группа депутатов от правящей партии «Слуга народа». «Этот законопроект в первую очередь о двойном гражданстве граждан Украины», – заявил один из авторов инициативы, депутат Олег Дунда. По его словам, большое число граждан Украины уже имеет второе гражданство, и принятие законопроекта поможет вывести этот факт из тени, передает ТАСС. Ранее Украина не рассматривала идею двойного гражданства с Россией, однако новый проект закона предусматривает эту возможность при условии определенных ограничений. «В случае признания СНБО [Совет национальной безопасности и обороны Украины] иностранного государства «страной-агрессором» гражданин Украины, имеющий гражданство такой страны, автоматически теряет право на участие в избирательном процессе. Он не может выдвигать свою кандидатуру на выборах и голосовать до отмены такого статуса или отказа от гражданства «страны-агрессора», – заявили на брифинге в Раде.



Дунда отметил, что вопрос двойного гражданства важен в контексте конфликта в Донбассе. Также, по мнению депутатов, легализация двойного гражданства поможет государству «вести учет граждан Украины с таким статусом, даст толчок к улучшению отношений и усилению взаимосвязей с украинскими диаспорами в ЕС, США, Канаде, Австралии, Аргентине и других странах, поскольку облегчает получение гражданства Украины этническими украинцами за рубежом», которых, приблизительно, не менее 5 млн человек. Кроме того, авторы инициативы полагают, что законопроект позволит активной части украинской диаспоры участвовать в политической жизни Украины, сохраняя при этом свое иностранное гражданство, «что для них является критическим».



Предполагается, что принятие закона поможет пролить свет на наличие двойного гражданства у представителей политического класса страны и сделает обнародование этого факта обязательным. «Доступ на высшие должности исполнительной власти лицам с иностранным гражданством будет закрыт», – подчеркнули члены «Слуги народа».



В соответствии с нормами международного права двойное гражданство возможно при наличии соглашения между двумя странами, при котором их граждане обладают паспортами обоих государств. В украинском законопроекте шла речь о возможности для граждан иметь иностранный паспорт, что не предполагает возникновения у них обязанностей и прав по отношению к другому государству. Напомним, ранее экс-заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, ныне глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что двойное гражданство отвечает украинским интересам, однако это не касается России. Доктор Комаровский назвал самые опасные последствия COVID 26 января 2021, 18:46

Фото: Доктор Комаровский/YouTube

Текст: Ксения Панькова

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о самых опасных последствиях, которые способен вызвать коронавирус, отметив, что заболевание может привести к поражению нервной системы. По словам врача, для таких состояний в медицине используется термин «постковид», которым описывают симптомы у переболевшего коронавирусом, даже когда этап активной борьбы иммунной системы с вирусом завершился. «За то время, пока вирус размножался в организме, произошли очень серьезные изменения не столько даже со стороны легких, сколько со стороны практических всех других внутренних органов», – сказал Комаровский в своем канале на YouTube, передает РИА «Новости». Он отметил, что вирус поражает сосуды, нервную ткань, клетки головного мозга, возникают микрокровоизлияния и нарушение кровоснабжения. Врач разделил симптомы постковида на три группы. В первую он включил симптомы со стороны органов дыхания, отметив, что нет ничего удивительного в дискомфорте со стороны органов дыхания – кашель, одышка, нехватка воздуха. Во вторую группу медик отнес ощущение слабости, которая выражается в «абсолютном нежелании и неготовности» что-либо делать. Этот симптом, как подчеркнул Комаровский, является причиной серьезных социальных конфликтов в семье, например, человеку напоминают, что он уже давно переболел, а все еще «лежит целыми днями» и у него нет ни на что сил. Третья группа симптомов – поражение нервной системы. К ним врач отнес и психические расстройства, проблемы со сном, невозможность строить логические цепочки, а также нарушения памяти. Также он напомнил об обонятельных галлюцинациях и проблемах с ощущением вкусов. «После ковида симптоматика возможна. Возможно, она достаточно длительная, потому ошибочно рассматривать коронавирус исключительно как инфекцию, которая поражает системы дыхания. Нет, это вирус, который поражает прежде всего сосуды и нервную систему», – заявил Комаровский. По его словам, они могут восстанавливаться на протяжении нескольких месяцев. Поэтому врач призвал близких, тех кто столкнулся с COVID-19, помочь им «выкарабкаться» после перенесенного заболевания. Ранее Комаровский развеял заблуждение, что нестероидные противовоспалительные средства якобы могут облегчать течение COVID-19. У депутата Госдумы конфисковали активы на 38 млрд рублей 27 января 2021, 10:25 Текст: Ольга Никитина

Замоскворецкий суд Москвы признал законными требования Генпрокуратуры о взыскании с депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сопчука доли в ООО «Терней Золото», которая могла принести доход более 38 млрд рублей, пишут СМИ со ссылкой на материалы дела. С иском в Замоскворецкий райсуд Москвы в отношении Сопчука – депутата, а затем председателем законодательного собрания и первого вице-губернатора Приморского края, а с 2016 года – члена комитета по транспорту и строительству Госдумы, – обратилась Генеральная прокуратура. Надзорное ведомство установило, что Сопчук незаконно занимался коммерческой деятельностью, пишет «Коммерсант». Установлено, что Сопчук как лично, так и через подконтрольные ему предприятия (с ними заключались договора займа), с 2011 по 2020 год вложил в ООО «Терней Золото», имеющее лицензии на разработку месторождений «Салют» и «Приморское», 1 млрд 4 млн 710 тыс. 415 руб. Еще 138,4 млн рублей вложил Василий Усольцев – ближайший партнер Сопчука и соответчик по прокурорскому иску, экс-депутат Госдумы, помощник и первый вице-губернатор Приморья, который также не имел оснований заниматься законным предпринимательством. Став основным владельцем ООО (99,73%), Сопчук передал акции своей сестре Людмиле Стуковой. По данным прокуратуры, передача носила фиктивный характер, так как даже избравшись в Госдуму, Сопчук продолжил определять судьбу этого общества, участвовать в его хозяйственно-финансовой деятельности, принимать руководящие решения, «нелегально снабжать его денежными средствами», извлекать доход и «обогащать себя запрещенным антикоррупционным законодательством способом». При этом сообщается, что Стукова делами общества заниматься не могла, так как с 1994 по декабрь 2019 года работала в Уссурийске в филиале территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края. На вложенные депутатом Сопчуком и его партнером Усольцевым средства ООО получило не только золотоносные участки в Тернейском районе Приморского края, приобрело спецтехнику, но и провело геологоразведочные работы, благодаря которым были установлены запасы золота в 7 тонн 828 кг и 773 кг серебра общей стоимостью 38 млрд 539 млн рублей, которые оно вправе добыть и реализовать, а полученный доход – обратить в свою пользу. При этом в 2012-2014 годах «Терней Золото» уже извлекло из недр и реализовало 157 кг золота и 2,1 тонны серебра. Целью противоправного поведения господ Сопчука и Усольцева Генпрокуратура назвала «сокрытие принадлежащих им активов от контроля», «тайное управление» ими, а также «обогащение себя за счет их эксплуатации в период нахождения во власти». Сам Сопчук в разбирательстве не участвовал, а его адвокаты утверждали, что он не может выступать ответчиком по иску, поскольку ему не принадлежат доли в уставном капитале «Терней Золото». В свою очередь московский суд, исследовав доказательства, представленные Генпрокуратурой, в том числе материалы оперативно-разыскной деятельности, поступившие из ФСБ, и показания, пришел к выводу, что Сопчук и Усольцев «нарушали запреты и ограничения, предусмотренные законодательством о противодействии коррупции», а «декларируемые ими сведения не содержали полной и достоверной информации об их имущественном положении». Суд счел требования Генпрокуратуры о взыскании долей ООО «Терней Золото» с ответчиков в пользу государства законными и обоснованными. Мотивированное решение Замоскворецкого райсуда сторонам поступило на днях, часть ответчиков его обжаловала. Рассмотрение жалоб по существу в апелляционной инстанции Мосгорсуда еще не назначено. В Польше заявили о «признаках шизофрении» в политике Байдена 27 января 2021, 12:55 Текст: Елизавета Булкина

Польша обеспокоена возвращением США к тесному сотрудничеству с Германией, а также преобладанием пропаганды и идеологии во внешней политике, в этом угадываются «проявления шизофрении», заявил ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский в эфире радио Radio Szczecin. Он добавил, что подобный курс может привести к завершению строительство «Северного потока – 2». «Это, конечно, проявление шизофрении, поскольку, с одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, он [Байден] приглашает Германию к сотрудничеству», – передает слова эксперта РИА «Новости». Бурский отметил, что более крепкие отношения США и ФРГ приведут к улучшению отношений Москвы и Вашингтона. Между тем ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден изучит санкции, введенные против «Северного потока – 2», так как считает проект «плохой сделкой для Европы». США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год. 24 января трубоукладчик «Фортуна» возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2».