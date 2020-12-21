Производство вакцины «Спутник V» началось в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в понедельник посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы правительства республики.

Тем временем премьер-министр республики Аскар Мамин сообщил, что массовая вакцинация произведенной в Казахстане вакциной «Спутник V» начнется в феврале 2021 года.

«В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями», – сказал Мамин.

Напомним, в пятницу в Казахстане анонсировали запуск совместного с Россией производства вакцин от COVID-19.