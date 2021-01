Проверки соблюдения комендантского часа ужесточили во Франции Вакцинация от коронавируса «Спутником V» стартовала в Казахстане 1 февраля 2021, 01:50 Текст: Антон Никитин

Кампания по вакцинации населения от коронавируса в понедельник стартовала в Казахстане. Первыми в Казахстане прививку «Спутник V» от коронавируса получат отдельные группы населения – медицинские работники, полицейские, военнослужащие и представители других профессий, находящихся в группе повышенного риска заболевания COVID-19, передает РИА «Новости». В январе в Казахстане началось производство первой партии вакцины «Спутник V», после чего произведенная в республике партия вакцины прошла проверку качества в России. В декабре 2020 года Казахстан запустил совместное с Россией производство вакцин от коронавируса, в том числе на экспорт. Массовая вакцинация произведенной в Казахстане вакциной «Спутник V» запланирована на февраль 2021 года. Согласно планам правительства республики, в период с февраля по июль на карагандинском предприятии будет произведено до 2 млн доз вакцины «Спутник V».

Глава минздрава ФРГ назвал условие применения вакцин из России и Китая в ЕС 31 января 2021, 12:55 Текст: Елизавета Булкина

Условием для применения вакцин в Евросоюзе является сертификация со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), при этом страна производства роли не играет, заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Министру был задан вопрос о том, что говорит не в пользу российских или китайских вакцин. «Ничего. Главное в том, чтобы был допуск [на рынок] в соответствии с европейским правом. Если вакцина безопасна и надежна, то она поможет в борьбе с пандемией, неважно, где ее производят», – передает слова Шпана ТАСС. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европейском медицинском агентстве (EMA). Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе. Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор. Инфекционист дал прогноз по отмене масочного режима в России 31 января 2021, 15:56 Текст: Елизавета Булкина

Масочный режим в России может быть ослаблен к лету, когда коллективный иммунитет к коронавирусу будет сформирован у основной части населения, предположил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва 24». «Послабления означают, что мы можем немного расслабиться, пойти отдохнуть, посидеть, покушать, с друзьями пообщаться, но никаким образом не нарушать этот масочный режим. Я надеюсь, значительное послабление масочного режима будет у нас летом, когда основная часть населения сформирует так называемый коллективный иммунитет», – передает его слова ТАСС. Ранее первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк сообщил, что масочно-перчаточный режим остается обязательным в офисах Москвы, а также в магазинах и транспорте. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью. Также он снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения. Напомним, президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения. Билл Гейтс отреагировал на слухи о его «причастности» к пандемии COVID 31 января 2021, 20:34 Текст: Ксения Панькова

Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг публикации о якобы его причастности к пандемии, отметив, что распространение фейков о вакцинации может продлить эпидемию коронавируса. «Это большой вызов, когда люди ищут простых решений. Они задаются вопросом, не стоит ли кто-то за пандемией», – сказал он в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung, передает РИА «Новости». Бизнесмен отметил, что его фонд уже сталкивался с недоверием людей к вакцине. «Во время борьбы с полиомиелитом в таких странах как Пакистан или Нигерия ходили слухи о вакцине, что она не безопасная и приводит к бесплодию у женщин», – добавил Гейтс. Он считает, что для борьбы с подобными заблуждениями стоит обратиться к влиятельным людям, представителям общества или религиозным лидерам с большим авторитетом. По его мнению, только они способны объяснить преимущества вакцины населению. Ранее Гейтс поделился планом подготовки к следующей пандемии, включив в него глобальную систему экстренного оповещения, массовое тестирование, а также команду из 3 тыс. специалистов, готовых моментально отреагировать на потенциальные кризисы. После вспышки коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространялись теории о якобы причастности миллиардера к пандемии. Так в 2020 году с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», в которой режиссер рассказал о проекте основателя Microsoft по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». После этого прокуратура Москвы потребовала открыть уголовное дело по распространению фейка об искусственном создании коронавируса для чипирования людей. Сам Гейтс заявил, что поражен тем, что его имя активно используется сторонниками теорий заговора в связи с пандемией коронавируса. Онколог рассказал, кому не надо делать прививку от COVID 31 января 2021, 16:16 Текст: Елена Мирошниченко

Больным, у которых только выявили онкозаболевание, пациентам, проходящим агрессивную химиотерапию или лучевую терапию, а также тем, кто находится в ремиссии не нужно делать прививку от коронавируса, сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Онколог уточнил, что пациентам, у которых только выявлено заболевание или специальное лечение находится на начальной стадии, нет необходимости в вакцинировании, так как «для них более важно начать вовремя лечение», передает РИА «Новости». Не нужно, по словам врача, также прививаться больным, у которых серьезная агрессивная химиотерапия или лучевая терапия. Кроме того, не стоит делать прививку больным в ремиссии и в стабилизации Каприн подчеркнул, что важнее всего перед вакцинацией пациентам с онкозаболеваниями проконсультироваться со своим лечащим врачом. Ранее сообщалось, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России совместно с учеными Центра имени Гамалеи подготовили дизайн клинических исследований вакцины «Спутник V» на пациентах с онкозаболеваниями. Минздрав ДНР сообщил о получении первой партии российской вакцины от COVID-19 31 января 2021, 09:36 Текст: Елизавета Булкина

В Донецк доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Донецкой народной республики (ДНР). «Партия российской вакцины от коронавируса доставлена в Донецк», – передает сообщение пресс-службы Донецкое агентство новостей. Между тем ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что не занимается поставками вакцины от коронавируса «Спутник V» в Луганскую и Донецкую народные республики. Накануне представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения самопровозглашенной Луганской народной республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V». По его словам, Луганская народная республика планирует получить 65 тыс. доз российской вакцины от коронавируса до конца января, а в Донецкой народной республике рассчитывают на 80 тыс. доз. Стали известны регионы с наименьшим приростом по коронавирусу 31 января 2021, 12:22 Текст: Елена Мирошниченко

Прирост по коронавирусу отсутствует в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Туве – 0,09%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. «Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Чукотский автономный округ – 0%; Республика Тыва – 0,09%; Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Республика Алтай –0,2%», – говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф. За минувшие сутки в России зафиксировано 18 359 случаев коронавируса, общее число выявленных в стране случаев COVID-19 составило 3 млн 850 тыс. 439. Накануне в России было зафиксировано 19 032 новых случая коронавируса, таким образом, за сутки число случаев заболевания сократилось на 673. Член Конгресса заболел коронавирусом после двух прививок вакциной Pfizer 31 января 2021, 10:36 Текст: Елизавета Булкина

Коронавирус выявили у члена Конгресса США от штата Массачусетс Стивена Линча, до этого он привился препаратом Pfizer/BioNTech, сообщило издание The Washington Post. Вторую дозу вакцины конгрессмен получил до инаугурации президента США Джо Байдена 20 января, однако точная дата не называется. По словам пресс-секретаря Линча Молли Роуз Тарпи, перед церемонией у него был отрицательный тест, передает РИА «Новости». Она добавила, что симптомов у Линча нет, чувствует он себя хорошо. Политику предстоит работать удаленно, он будет находится на карантине неделю. Пресс-секретарь уточнила, что Линч следовал всем рекомендациям и продолжает это делать после прививки. По данным The Washington Post, еще один член конгресса от этого же штата получила положительный тест на коронавирус – Лори Трэхэн. Заболевание у нее также протекает бессимптомно. «Я призываю всех относиться к этому вирусу серьезно и следовать рекомендациям носить маску, сохранять безопасную социальную дистанцию, избегать больших собраний и по возможности оставаться дома», – заявила Трэхэн. Ранее в США 56-летний врач Грегори Майкл скончался после прививки вакциной американской компании Pfizer и германской BioNTech. Отметим, это не первый случай смерти после прививки вакциной Pfizer. Так, в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки американской компании Pfizer и германской BioNTech. Также шесть человек, привившихся Pfizer, погибли в США. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии. Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину, а член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре 2020 года получивший первую дозу вакцины Pfizer, заболел COVID-19. В России за сутки выявили 18 359 случаев коронавируса 31 января 2021, 10:52 Текст: Елизавета Булкина

За минувшие сутки в России зафиксировано 18 359 случаев коронавируса, общее число выявленных в стране случаев COVID-19 составило 3 млн 850 тыс. 439, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. За прошедшие сутки выписано после выздоровления 20 040 человек, скончались 485 человек. За все время в России в связи с коронавирусом умерло 73 182 человека, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф. В Москве за сутки выявили 2284 случая коронавируса, в Санкт-Петербурге – 2160, в Московской области – 1082. Накануне в России было зафиксировано 19 032 новых случая коронавируса, таким образом, за сутки число случаев заболевания сократилось на 673. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. На вакцинацию от коронавируса в Москве записались около 500 тыс. человек 31 января 2021, 08:50 Текст: Елизавета Булкина

В столице на вакцинацию от коронавируса записались порядка полумиллиона москвичей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1». «На сегодняшний день [на вакцинацию от коронавируса] записалось около полумиллиона человек», – передает слова градоначальника ТАСС. Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице привито более 320 тыс. жителей. Ежедневно вакцинацию проходят от 15 тыс. до 20 тыс. москвичей, а записываются от 17 тыс. до 25 тыс. человек. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Ученые определили симптомы коронавируса по языку 31 января 2021, 15:03 Текст: Абдулла Шакиров

Появление шишек на языке может говорить о заболевании коронавирусом, сообщает The British Journal of Dermatology со ссылкой на исследование ученых. Порядка 25% заболевших коронавирусом, жаловались на проблемы с полостью рта. Большинство пациентов рассказали о появлении шишек на языке с локальными воспалениями и припухлостями, передает РИА «Новости». Как объяснили эксперты, на языке находится большое количество ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) – рецептора, реагирующего на вирусы в организме, отсюда и возникновение воспалений во рту. Также во время исследования ученые обнаружили такие симптомы, как потеря вкуса даже при наличии отрицательно теста на коронавирус, бруксизм, то есть непроизвольное скрежетание зубами, что может также привести к трещинам и сколам на них, кровотечение и сухость во рту из-за поражения слюнных желез. Ранее ученые из университета Англия Раскин назвали «глазные» симптомы коронавируса. Японские военные начали помогать врачам на удаленном острове из-за вспышки COVID-19 31 января 2021, 08:25 Текст: Елизавета Булкина

Отряд военнослужащих Сил самообороны Японии помогает медикам на удаленном острове Миякодзима южной префектуры Окинава, где произошла вспышка коронавируса, сообщил телеканал NHK. Предполагается, что военные будут помогать сотрудникам медучреждений наблюдать за состоянием пациентов, а также будут распространять медикаменты для больных, передает ТАСС. На острове проживает около 55 тыс. человек, на этой неделе было выявлено более 110 случаев коронавируса. В связи с этим власти Миякодзимы призвали Силы самообороны Японии направить им помощь для борьбы с распространением COVID-19. Эпидемическая ситуация в Японии стала ухудшаться с ноября прошлого года, а в декабре рекорды суточного прироста числа заразившихся и летальности начали регулярно обновляться, в январе же распространение инфекции достигло взрывных темпов. К настоящему моменту общее число случаев коронавируса превысило 385 тыс., зафиксировано более 5,7 тыс. летальных исходов. Ранее Японские власти из-за коронавируса до 7 февраля приостановили действие миграционных послаблений для предпринимателей из 11 стран и регионов, с которыми действуют соответствующие двусторонние соглашения. Ученые выявили иммунитетное преимущество у тяжело переболевших коронавирусом 31 января 2021, 12:02 Текст: Елена Мирошниченко

Люди, перенесшие тяжелую форму коронавируса, могут приобрести более сильную и долгосрочную иммунную защиту от повторного заражения инфекцией, об этом свидетельствует исследование Института иммунологии Ла-Хойи. Всего ученые исследовали 39 образцов крови людей с коронавирусом и десять образцов крови людей, которые не перенесли болезнь (такие образцы крови были сданы еще до начала массовой заболеваемости), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование. Внимание ученых привлекла экспрессия отдельных генов более чем 80 тыс. CD8+Т-клеток. Это иммунные клетки, которые способы разрушать инфицированные клетки. Среди изученных образцов крови легкую форму коронавируса имели 17 человек, их не госпитализировали, еще 13 попали в больницу, девять – в реанимацию. Т-клетки людей, перенесших легкую форму болезни получают настолько сильную стимуляцию иммунной системы для борьбы с вирусами, что становятся менее эффективными. Т-клеточное истощение у людей с легкой формой коронавируса может снизить их шансы на приобретение долгосрочного иммунитета, сообщается в исследовании. Предполагается, что люди с тяжелой формой коронавируса могут иметь более сильный и долгосрочный иммунитет. Ранее ученые изучили возможную связь расы и тяжести течения COVID. Исследователи также выявили «память» организма на коронавирусы. Прошлые коронавирусные инфекции, которыми человек уже переболел, могут помочь его иммунной системе бороться с SARS CoV-2, считает группа американских ученых из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики. Земан допустил использование «Спутника V» в Чехии 31 января 2021, 22:15 Текст: Антон Никитин

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вполне могла бы использоваться в Чехии, заявил чешский президент Милош Земан пражскому радио Frekvence 1. «Я всегда руководствуюсь мнениями экспертов. Знаю, что (экс-глава министерства здравоохранения Чехии) профессор Роман Примула рекомендовал (к использованию) «Спутник V». Знаю, что «Спутником V» уже вакцинируют в Венгрии. Ну и я не имею вообще ничего против того, если специалисты это решат, чтобы этот материал для прививок был задействован и у нас. Это в любом случае лучше, нежели чтобы здесь умирали люди только из-за недостатка вакцин», – приводит слова Земана РИА «Новости». Как отметил президент Чехии, в республике из-за коронавируса ежедневно умирает около 150 человек, что равно населению одной чешской или моравской деревни. Он также добавил, что при необходимости может обратиться к России «с просьбой о помощи». Напомним, в среду Минздрав Чехии рекомендовал временно прекратить вводить первые дозы вакцин от коронавируса, чтобы препарата хватило для тех повторных прививок. С 5 октября 2020 года в республике действует режим ЧС, в рамках которого до минимума ограничена общественная жизнь. В середине октября министр здравоохранения Чехии призвал жителей республики не покидать жилища, так как риск заражения коронавирусом нового типа очень высок. 21 октября власти Чехии решили закрыть все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. С 28 октября власти Чехии запретили свободное передвижение граждан ночью. Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Дубай объявил о запуске альянса по распределению вакцин от коронавируса 31 января 2021, 14:13 Текст: Елена Мирошниченко

В эмирате Дубай будет создан логистический альянс, которые ускорит распределение 2 млрд доз вакцин от коронавируса по программе COVAХ в развивающиеся страны, заявили в правительстве эмирата. «По распоряжению вице-президента, премьер-министра страны, правителя Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума и в поддержку инициативы ВОЗ и ее усилий, направленных на справедливое распределение вакцины от COVID-19 по программе COVAX в 2021 году, эмират Дубай запускает новую мировую инициативу, к которой будут привлечены авиакомпания Emirates, портовый оператор Dubai Ports World, аэропорты Дубая и международный гуманитарный городок Дубая, для перевозки, хранения и оперативного распределения вакцины по миру», – цитирует пресс-релиз правительства РИА «Новости». Указывается, что особое внимание будет уделено развивающимся странам, жители которых особенно пострадали от коронавируса. Исполнительный директор авиакомпании Emirates Ахмед бен Саид Аль Мактум рассказал, что создать комплексное решение проблемы распределения вакцин можно благодаря логистическим возможностям каждого участника альянса. Ранее глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли заявил, что благодаря международному механизму поставок вакцин от коронавируса COVAX страны мира могут получить около 2,3 млрд доз. COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В Алжире решили производить вакцину «Спутник V» 31 января 2021, 21:18 Текст: Ксения Панькова

Эксперты из России приедут в Алжир для осмотра фармацевтических предприятий в рамках подготовки к локализации производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в арабской стране, заявил российский посол в Алжире Игорь Беляев. Премьер-министр Алжира Абдельазиз Джеррад принял российского посла и выразил благодарность за готовность России поставить вакцину в страну, передает РИА «Новости». Отмечается, что стороны договорились начать контакты между соответствующими органами двух стран с целью налаживания двустороннего сотрудничества в сфере производства российской вакцины «Спутник V» в Алжире». «Российские специалисты приедут в Алжир для осмотра фармацевтических предприятий. На производство российской вакцины в Алжире потребуется от шести до девяти месяцев», – заявил Беляев. Вакцинация российской вакциной «Спутник V» началась в Алжире в субботу. Вакцина «Спутник V» основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ. 27 января посол Шри-Ланки в Москве Михалгаланде Дураге Ламаванса привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V», чувствует себя отлично и отмечает профессионализм врачей, сообщило посольство этой страны.