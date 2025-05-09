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    Как медики и фармацевты приближали Победу
    Путин назвал День Победы самым главным праздником России
    Полиция в Киеве задержала женщину за пилотку с красной звездой (видео)
    Политолог: Россия продолжает дело великих победителей нацизма
    Путин поднял тост за поколение победителей на приеме в честь 80-летия Победы
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    Путин заявил о несокрушимости России перед лицом нацизма
    Войска беспилотных систем дебютировали на параде на Красной площади
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 Мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    8 комментариев
    9 мая 2025, 14:37 • Новости дня

    Сотни человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Берлине

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Берлина сотни человек присоединились к акции «Бессмертный полк» в День Победы у Бранденбургских ворот, несмотря на строгие ограничения властей и усиленные меры безопасности.

    Сотни участников вышли на акцию «Бессмертный полк» у Бранденбургских ворот в Берлине в День Победы, передает ТАСС.

    Колонна стартовала с задержкой из-за тщательных проверок полиции на наличие запрещенной символики. Участники вместе пели военные песни, звучали лозунги: «Ура», «Слава России», многие несли знамена Победы и портреты близких.

    Полиция разрешила проходить к советскому мемориалу в Тиргартене группами по 50 человек, тщательно досматривая каждого. У кордона сотрудников правоохранительных органов была объявлена минута молчания в память о погибших советских воинах. В ходе шествия отдельные украинские активисты пытались вступить в споры с участниками, однако серьезных инцидентов не возникло.

    Перед началом акции полиция по громкоговорителю напомнила об ограничениях: были запрещены символы V и Z, георгиевская лента, любые флаги и знамена, одежда в цветах триколора или ленты, а также военная форма и марши. Охрану в городе обеспечивали около 2 тыс. полицейских 8 и 9 мая.

    Ранее проукраинские демонстранты 9 мая провели акцию на советском воинском мемориале в берлинском Тиргартене.

    Перед посольством Германии в столице прошел митинг в поддержку исторической правды, организованный партией «Справедливая Россия – За правду» накануне 80-летия Победы.

    9 мая 2025, 10:45 • Новости дня
    Зарубежные телеканалы и издания вели прямой эфир парада Победы
    Зарубежные телеканалы и издания вели прямой эфир парада Победы
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Восьмидесятую годовщину Победы на Красной площади транслировали ведущие мировые медиа, в том числе из Британии, Германии, Китая и Японии.

    Телеканалы и СМИ по всему миру вели прямую трансляцию парада Победы на Красной площади, передает РИА «Новости». Праздничное мероприятие в честь 80-летия Победы освещали Sun, Times, Telegraph, Welt, RTVE, TF1, BFMTV и другие издания, предоставляя видеоматериалы и экспертные комментарии.

    На своих YouTube-каналах трансляцию обеспечили индийские Hindustan Times, Indian Express, агентство ANI, Times Now и CNBC TV 18. Вещание парада вели BBC, South China Morning Post, «Аль-Арабия», «Аль-Джазира», Asharq News, Mehr, «Аль-Маядин» и арабская версия Sky News.

    Ilta-Sanomat и Spiegel публиковали текстовые репортажи на своих сайтах, а Independent и Sky News вели эфиры в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Французская Figaro, финская Helsingin Sanomat, испанская El Pais и британская Express транслировали парад в текстовом и видеоформате.

    Японские Nippon TV, ANN News, TBS и NHK показывали парад на YouTube, а турецкий AHaber включал фрагменты парада в прямом эфире из Москвы. В Douyin (китайское приложение TikTok) новостные каналы «Гуаньча» и Kankan Xinwen собрали 1,93 млн и 305 тысяч зрителей соответственно.

    Парад Победы стартовал в 10.00 и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который начнется 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, парк Победы и Поклонная гора.

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    9 мая 2025, 01:32 • Новости дня
    Захарова призвала Берлин прекратить поддержку Киева ради мира

    Захарова осудила Германию за поставки оружия Киеву и двойные стандарты

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова прокомментировала заявления МИД Германии о мире, указав на продолжение поддержки киевских неонацистов и поставки вооружения со стороны Берлина.

    Заявления официального представителя МИД России опубликованы в ее телеграм-канале, передает ТАСС. Захарова призвала Берлин прекратить поддерживать киевских неонацистов, а также закрыть логистический пункт в Жешуве и дистанцироваться от тех, кто угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы.

    По словам Захаровой, заявления МИД Германии накануне годовщины окончания Второй мировой войны в Европе демонстрируют двойные стандарты и практику языковой сегрегации – по-русски немецкие дипломаты не выражают сожаления за преступления нацизма, в отличие от постов на английском и французском языках.

    Дипломат также указала, что Германия проигнорировала память миллионов советских граждан, уничтоженных в концлагерях, в том числе евреев, цыган, славян и советских военнопленных. Она поставила под сомнение искренность заявлений Берлина о мире и напомнила о значении Победы над нацизмом как единства для Европы на протяжении десятилетий.

    Захарова заявила: «Прекратите поддерживать киевских неонацистов, поставлять им оружие, закройте логистический военно-транспортный пункт в Жешуве и дистанцируйтесь от тех, кто подвергает атакам города и угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы. Для начала будет неплохо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп впервые обсудили по телефону шаги по урегулированию ситуации на Украине. Мерц во время беседы выразил поддержку усилиям по прекращению боевых действий на Украине. Он также заверил Трампа в готовности сотрудничать для достижения мира. Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц ранее анонсировал реформы для поддержки экономики и усиления позиций страны с целью восстановления лидерства Германии в мире.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    9 мая 2025, 08:55 • Новости дня
    Зарубежные лидеры прибыли в Кремль на Парад Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле стартовала встреча иностранных глав государств, которые примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Зарубежные лидеры начали прибывать в Кремль для участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы, передает РИА «Новости». После прибытия делегации направятся на Красную площадь, где займут места на трибунах для просмотра военного парада. Торжественное прохождение войск по традиции запланировано на десять часов утра по московскому времени.

    Одними из первых прибыли президент Абхазии Бадра Гунба, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    По окончании парада иностранные лидеры вместе с российскими официальными лицами совместно возложат венки к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Далее для глав иностранных государств и почетных гостей состоится официальный прием в Кремле от имени президента России.

    В Москву на торжественные мероприятия прибыли 27 зарубежных лидеров. 9 мая, президент России вновь встретится с ними на параде в честь Дня Победы на Красной площади.

    Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Республики Сербской Милорад Додик, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан прибыли в Москву. Также в Москву прибыли премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Белоруссии Александр Лукашенко, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава правительства Армении Никол Пашинян, президенты Киргизии Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

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    8 мая 2025, 21:00 • Новости дня
    Путин поднял тост за Победу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе обеда, организованного в Кремле от имени главы государства для иностранных делегаций, пригласил гостей поднять тост за Победу, мир и благополучие.

    Глава государства обратился к собравшимся с речью, отметив: «Дорогие друзья, позвольте предложить тост за поколение победителей, за великую Победу, за мир и благополучие, за вас, за наших друзей». Мероприятие в Кремле прошло в рамках торжеств по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и собрало представителей иностранных делегаций, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что в разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу.

    В четверг российский лидер встретил руководителей иностранных делегаций, которые прибыли в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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    9 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    @ Виталий Белоусов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Международные издания подробно осветили празднование юбилея Победы в Москве, подчеркнув значимость торжеств и присутствие многочисленных иностранных гостей.

    Особое внимание зарубежных СМИ при освещении 9 Мая привлек масштабный военный парад на Красной площади и участие в мероприятиях 80-летия Победы глав иностранных государств, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и президента Бразилии Лулы да Силвы, сообщает РИА «Новости».

    Газета Independent написала о грандиозности парада, а CNN отметил, что в этом году Россия отказалась от сдержанности, вернув прошлый размах торжествам. Западные и азиатские издания подчеркнули, что присутствие иностранных делегаций, особенно Китая, стало символом единства и противостояния западной изоляции.

    По мнению газеты New York Times, российские власти превратили юбилейный парад в демонстрацию мирового влияния и предзнаменование победы в украинском конфликте. Немецкое издание Spiegel сосредоточило внимание на современном вооружении российской армии и патриотическом настрое москвичей. Telegraph и Conversation обратили внимание на роль парада в укреплении патриотизма среди граждан России, считая праздник важным для воспитания нового поколения.

    Washington Post и телеканал NHK указали, что Москва с помощью международных гостей и демонстрации военной мощи показала свое несогласие с западной политикой изоляции. Sky News и Figaro отметили, что масштаб парада и визит высокопоставленных лиц стали вызовом западным странам и свидетельством формирования антизападного фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, 80-ю годовщину Победы на Красной площади транслировали ведущие мировые медиа, включая СМИ из Британии, Германии, Китая и Японии. Для иностранных журналистов после парада Победы организовали дегустацию традиционной солдатской кухни, которую многие с нетерпением ждали.

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    9 мая 2025, 10:51 • Новости дня
    Войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади

    Военнослужащие из 13 дружественных стран приняли участие в параде на Красной площади

    Войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади
    @ Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    На юбилейном параде по главной площади страны прошли воинские подразделения стран СНГ и дружественных государств, в том числе Азербайджан и Вьетнам.

    Парадные расчеты военнослужащих армий стран СНГ и дружественных государств приняли участие в праздничном шествии по Красной площади, сообщает ТАСС. Парад стал частью торжеств в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Пешую часть открыли воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. За ними на площадь вышли знаменные группы с государственным флагом России, знаменем Вооруженных сил и знаменем Победы.

    Ведущий церемонии сообщил: «С первых дней войны на борьбу с фашизмом плечом к плечу встали все народы Советского Союза. Сегодня мы рады приветствовать на параде воинские подразделения армий стран Содружества Независимых Государств».

    Колонну иностранных участников открыл расчет Азербайджана, за ним по Красной площади прошлись военные из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Военнослужащие дружественных государств также прошли по площади, открыл шествие Вьетнам, затем были Египет, Китай, Лаос, Монголия и Мьянма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул вклад союзников в Победу над нацизмом и заявил о несокрушимости России перед лицом противника.

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    9 мая 2025, 13:01 • Новости дня
    Жители эстонской Нарвы пришли смотреть трансляцию парада Победы в Ивангороде

    Tекст: Валерия Городецкая

    В эстонской Нарве горожане собрались, чтобы наблюдать за трансляцией московского парада Победы с берега российского Ивангорода.

    Местные жители пришли посмотреть на торжественное мероприятие на Нарвский променад, который находится недалеко от моста Дружбы, соединяющего Россию и Эстонию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mash.

    В прошлом году жители эстонского города Нарва собрались на набережной, чтобы хотя бы через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы, который проходил в российском Ивангороде. В 2023 году жители Нарвы также вышли на набережные, чтобы послушать митинг-концерт ко Дню Победы из Ивангорода в Ленобласти.

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    9 мая 2025, 00:21 • Новости дня
    Вучич встретился с Фицо в Москве и назвал встречу братской

    Вучич провел братскую встречу с Фицо несмотря на сложности перелета

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице России состоялась личная встреча президента Сербии Вучича и премьер-министра Словакии Фицо, прошедшая на фоне ограничений для их авиарейсов.

    Президент Сербии Александар Вучич встретился в Москве с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает ТАСС. Вучич опубликовал в соцсетях видеоролик с крепким рукопожатием и подписал: «Братская встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сегодня вечером в Москве. Сербы и словаки – братья навсегда!»

    Премьер Словакии добирался в столицу России по удлиненному южному маршруту через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию. Как отмечал портал Dennikn, это произошло после того, как Эстония, Латвия и Литва отказали в пролете самолету Фицо.

    Аналогичные ограничения ранее были введены и для рейса президента Сербии. Литва и Латвия не разрешили самолету Вучича пересечь свое воздушное пространство.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки ряда стран Евросоюза не допустить визита европейских лидеров в Москву в честь 80-летия Победы – это позор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Москву на празднование 80-летия Победы, совершив перелет по удлиненному южному маршруту. Эстония запретила пролет спецборта Роберта Фицо над своей территорией во время его визита в Москву. Президент Сербии после прибытия в Москву записал обращение с Красной площади и подчеркнул, что его не волнует мнение других государств относительно своего приезда.

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    8 мая 2025, 20:55 • Новости дня
    Путин: Решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что в разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу.

    «Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять», – подчеркнул глава государства на официальном обеде в Кремле, который проходит в честь глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной война, передает РИА «Новости».

    Путин добавил, что наши отцы, деды и прадеды совершили подвиг, величие которого никогда не померкнет. «Девятое мая – священная дата для нашего многонационального народа», – сказал глава государства.

    Российский лидер выразил благодарность иностранным лидерам и главам делегаций, приехавшим в Москву почтить память героев Великой Отечественной войны. «Прежде всего, сердечно приветствую и благодарю вас, наших надежных друзей и партнеров. Вы приехали в Москву, чтобы разделить с нами радость праздника Победы над нацизмом, почтить память героев, спасших человечество», – сказал Путин.

    Президент России отметил, что страна не забудет своих союзников и товарищей по борьбе с нацизмом. «К победе вели общие усилия народов Европы, США, Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона», – указал Путин.

    Глава государства заявил, что сегодня идет становление более справедливого миропорядка, а востребованность и значение ООН вновь возрастают. «В основе наших отношений и совместной работы общие ценности и устремления. Мы выступаем за справедливость и равенство, за утверждение высоких идеалов дружбы и добрососедства, за согласие и взаимное уважение, за учет мнения и интересов каждого, за равную и неделимую безопасность для всех»,– обратился Путин к гостям.

    «Уверен, что только такие подходы позволят обеспечить долгосрочный мир, благополучие и равенство возможностей для всех народов земли. Россия готова к такой созидательной совместной работе», – заверил президент РФ.

    В четверг Путин встретил руководителей иностранных делегаций, которые прибыли в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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    9 мая 2025, 02:54 • Новости дня
    Захарова заявила о кризисе исторических знаний у жителей США

    Захарова отметила утрату американцами знаний о Второй мировой войне

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский дипломат выразила мнение, что большинство американцев перестали понимать значение роли США и СССР в победе над нацизмом.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС заявила, что вопрос о присутствии посла США Линн Трейси на параде Победы стоит адресовать самой главе дипмиссии. По словам Захаровой, «придет американский посол или не придет – уточните у нее».

    Дипломат отметила, что важнее обсуждать массовое забвение американцами собственной истории и роли страны во Второй мировой войне. Захарова прокомментировала реакцию бывшего президента США Дональда Трампа на обсуждение юбилея Победы, обратив внимание на публикации Трампа в социальных сетях. «Многие посчитали их искажением исторической реальности. Многие посчитали их гипертрофированными», – заявила Захарова.

    Она подчеркнула, что США утратили знания о ключевых событиях Второй мировой войны, забыли о союзе с Советским Союзом, Тегеранской конференции и капитуляции Германии. Захарова напомнила, что приводила в ответ цитаты Франклина Рузвельта о решающем вкладе СССР в Победу.

    Дипломат также обратила внимание на действия администрации Джо Байдена, при которой начались массовые сносы памятников основателям Америки, в том числе Христофору Колумбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме нацизма. Руководитель администрации президента России Антон Вайно отметил, что именно наступление советских войск на Дальнем Востоке стало ключевым фактором капитуляции Японии, а не ядерные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин пока не поздравлял президента США Дональда Трампа с 80-летием Победы.

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    8 мая 2025, 21:34 • Новости дня
    Фицо прилетел в Москву через южный маршрут

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Москву на празднование 80-летия Победы, совершив перелет по удлиненному южному маршруту.

    Самолет словацкого премьера летел по южному маршруту, пролегавшему через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию. Как отмечал портал Dennikn, подобный маршрут был выбран из-за отказа Эстонии, Латвии и Литвы разрешить пролет воздушного судна над своей территорией. Несмотря на эти ограничения, Фицо прибыл в Москву вовремя и примет участие в торжественных мероприятиях 9 мая, передает ТАСС.

    Накануне Фицо рассказал о запрете Эстонией пролета спецборта над своей территорией для его визита на празднование окончания Второй мировой войны.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что решение Польши и прибалтийских государств закрыть воздушное пространство для президента Сербии Александра Вучича и Фицо при посещении парада Победы в Москве – продолжение абсурдной русофобской линии.

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    9 мая 2025, 11:10 • Новости дня
    Войска беспилотных систем дебютировали на параде на Красной площади

    Tекст: Валерия Городецкая

    На военном параде в столице впервые была продемонстрирована колонна новейших беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов.

    Впервые колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем прошла по Красной площади во время парада, передает ТАСС. В составе колонны были представлены различные типы беспилотных летательных аппаратов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, а также барражирующие боеприпасы «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

    Диктор парада объявил: «Впервые по Красной площади проходит колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

    Напомним, колонна боевых машин, включая символ Победы Т-34, прошла по Красной площади в рамках праздничного парада, посвященного 80-летию Победы.

    В ходе парада Победы на Красной площади впервые продемонстрировали тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и артиллерийскую установку «Мальва».

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    9 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедший на Красной площади в Москве, лучшим из тех, которые он видел.

    Он отметил: «Самый лучший парад, который вы проводили в Российской Федерации. В советских парадах я участия не принимал – зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад». Слова белорусского лидера приводит агентство БелТА, передает ТАСС.

    Лукашенко также ответил на замечания о численности техники и воздушного эшелона, указав, что сейчас «время военное» и не стоит ожидать переброски всей техники с фронта для участия в мероприятии. Он подчеркнул, что на параде были показаны новые образцы техники, которые также закупила Белоруссия.

    Президент добавил, что аналогичный парад состоится в Минске вечером в тот же день, поскольку ему было важно присутствовать в Москве на торжестве. На параде в Москве Лукашенко присутствовал вместе со своим сыном Николаем.

    Ранее Путин выразил удовлетворение прошедшим на Красной площади парадом в честь 80-летия Победы, особое внимание уделив его организации и праздничной атмосфере.

    Глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер восхитился масштабом московского парада и отметил важность участия молодежи и ветеранов в мероприятии.

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    8 мая 2025, 16:16 • Новости дня
    Ушаков: Киевские угрозы не смогли сорвать приезд иностранных лидеров в Москву
    Ушаков: Киевские угрозы не смогли сорвать приезд иностранных лидеров в Москву
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Планы киевского режима по запугиванию иностранных лидеров, приглашенных в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, были полностью сорваны, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

    Он подчеркнул, что приглашенные главы государств оказались гордыми и самостоятельными людьми, не поддавшимися давлению и угрозам со стороны Киева. «Из Киева было много сигналов, с помощью этих сигналов украинские власти пытались запугать иностранных лидеров, чтобы те не приезжали в Москву. Но мне кажется, то, что я вам упомянул, – цифры, – говорит о том, что они люди гордые, самостоятельные, конечно, они не испугались», – заявил Ушаков, передает ТАСС.

    Помощник российского лидера уточнил, что почти все приглашенные лидеры иностранных государств уже либо прибыли в Москву, либо прибудут в ближайшие часы. «Просто уверенно могу сказать, что эти планы [Киева] были сорваны. Они были сорваны участием многих государств в наших торжествах», – заключил он.

    Напомним, в четверг президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Республики Сербской Милорад Додик, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан прибыли в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Во вторник помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров.

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    9 мая 2025, 10:15 • Новости дня
    Кустурица и Сигал прибыли на Красную площадь на парад Победы

    На трибунах парада Победы разместились Кустурица и Сигал

    Tекст: Евгения Караваева

    На трибунах Красной площади собрались известные политики, деятели культуры, включая Эмира Кустурицу и Стивена Сигала.

    Актер Стивен Сигал и режиссер Эмир Кустурица прибыли на парад Победы, сообщает РИА «Новости». На трибунах Красной площади разместились представители власти, политики, общественники и деятели культуры. Среди гостей – Владимир Машков, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава «Справедливой России – за правду» Сергей Миронов, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, руководитель ФНС Даниил Егоров, муфтий Талгат Таджуддин.

    Также свои места заняли министр культуры Ольга Любимова, министр экономического развития Максим Решетников, главы Минстроя и Минцифры Максут Шадаев и Ирек Файзуллин. Кроме того, на Красную площадь прибыли глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава Центризбиркома Элла Памфилова и председатель СПЧ Валерий Фадеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные лидеры прибыли в Кремль на Парад Победы. Президент России Владимир Путин встретил иностранных коллег.

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