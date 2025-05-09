Tекст: Вера Басилая

Сотни участников вышли на акцию «Бессмертный полк» у Бранденбургских ворот в Берлине в День Победы, передает ТАСС.

Колонна стартовала с задержкой из-за тщательных проверок полиции на наличие запрещенной символики. Участники вместе пели военные песни, звучали лозунги: «Ура», «Слава России», многие несли знамена Победы и портреты близких.

Полиция разрешила проходить к советскому мемориалу в Тиргартене группами по 50 человек, тщательно досматривая каждого. У кордона сотрудников правоохранительных органов была объявлена минута молчания в память о погибших советских воинах. В ходе шествия отдельные украинские активисты пытались вступить в споры с участниками, однако серьезных инцидентов не возникло.

Перед началом акции полиция по громкоговорителю напомнила об ограничениях: были запрещены символы V и Z, георгиевская лента, любые флаги и знамена, одежда в цветах триколора или ленты, а также военная форма и марши. Охрану в городе обеспечивали около 2 тыс. полицейских 8 и 9 мая.

Ранее проукраинские демонстранты 9 мая провели акцию на советском воинском мемориале в берлинском Тиргартене.

Перед посольством Германии в столице прошел митинг в поддержку исторической правды, организованный партией «Справедливая Россия – За правду» накануне 80-летия Победы.

