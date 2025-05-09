Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Сотни человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Берлине
В центре Берлина сотни человек присоединились к акции «Бессмертный полк» в День Победы у Бранденбургских ворот, несмотря на строгие ограничения властей и усиленные меры безопасности.
Сотни участников вышли на акцию «Бессмертный полк» у Бранденбургских ворот в Берлине в День Победы, передает ТАСС.
Колонна стартовала с задержкой из-за тщательных проверок полиции на наличие запрещенной символики. Участники вместе пели военные песни, звучали лозунги: «Ура», «Слава России», многие несли знамена Победы и портреты близких.
Полиция разрешила проходить к советскому мемориалу в Тиргартене группами по 50 человек, тщательно досматривая каждого. У кордона сотрудников правоохранительных органов была объявлена минута молчания в память о погибших советских воинах. В ходе шествия отдельные украинские активисты пытались вступить в споры с участниками, однако серьезных инцидентов не возникло.
Перед началом акции полиция по громкоговорителю напомнила об ограничениях: были запрещены символы V и Z, георгиевская лента, любые флаги и знамена, одежда в цветах триколора или ленты, а также военная форма и марши. Охрану в городе обеспечивали около 2 тыс. полицейских 8 и 9 мая.
Ранее проукраинские демонстранты 9 мая провели акцию на советском воинском мемориале в берлинском Тиргартене.
Перед посольством Германии в столице прошел митинг в поддержку исторической правды, организованный партией «Справедливая Россия – За правду» накануне 80-летия Победы.