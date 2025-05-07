Более 12,5 млн человек приняли участие в акции «Бессмертный полк: Герои рядом с нами»

Tекст: Елизавета Шишкова

Акция «Бессмертный полк: Герои рядом с нами» прошла в детских садах, школах, колледжах и педагогических вузах по всей России и в Байконуре. Более 12,5 млн участников, включая школьников, студентов, активистов Движения Первых, Юнармии, педагогов и вожатых, почтили память близких, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мероприятие проводится третий год подряд по инициативе советника директора по воспитанию из Ростова-на-Дону Ксении Бирюлиной при поддержке Министерства просвещения РФ. В ходе акции по всей стране и в Байконуре прошли торжественные линейки, на которых участники несли портреты героев войны, тружеников тыла, партизан и узников концлагерей, исполняли стихи и песни о Великой Отечественной войне.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил: «С гордостью и почтением ребята несут портреты своих родственников-героев, проникаясь историями их жизни и подвига. Мы видим, что акция нашла живой отклик у детей, подростков и педагогов по всей стране».

В рамках акции также прошли уроки мужества, на которых школьники общались с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции. Директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов подчеркнул значимость работы советников по воспитанию в сохранении исторической памяти.

Советник директора по воспитанию школы №61 города Чебоксары Мария Константинова отметила, что участие детей в подобных акциях помогает им осознать значимость вклада предков в Победу и формирует чувство гордости за страну.