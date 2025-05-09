Онлайн-шествие «Бессмертного полка» собрало 2 млн портретов

Tекст: Валерия Городецкая

Трансляция виртуального шествия стартовала 9 мая 2025 года на всех телеканалах и медиафасадах страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Портреты 2 млн ветеранов и тружеников тыла были показаны на экранах в рамках акции. Техническими партнерами выступили Сбер и VK, которые обеспечили работу платформы.

В этом году участникам впервые предоставили возможность доработать и улучшить изображение своего героя благодаря AI-технологиям от Сбера. Портреты участников были распределены по родам войск, что позволило лучше представить вклад каждого героя.

Пользователи получили доступ к личному кабинету на сайте, где могли найти своего героя в шествии, а праздничные фотографии делились в социальных сетях. Безопасность онлайн-акции обеспечивали более 5 тыс. волонтеров и экспертов, модерируя поступающие заявки.

Трансляция была доступна не только на телевидении и медиафасадах, но и на цифровых носителях по всей России, а также на сайте движения «Бессмертный полк России» 2025.polkrf.ru.