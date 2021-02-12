Пушков: Заявление ЕС в поддержку Киева обозначило новый уровень противостояния с Россией

«Евросоюз наступает ногой на свои демократические принципы ради ужесточения геополитического противостояния с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал заявление Евросоюза о том, что санкции против украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK являются законными усилиями Украины по защите от дезинформации из-за рубежа.

«Реакция Евросоюза на закрытие трех украинских телеканалов – это свидетельство ужесточения политики ЕС в адрес России. Такие заявления необходимо рассматривать именно в контексте нарастающей конфликтности в отношениях ЕС с Москвой», – считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Вплоть до этого момента Евросоюз официально придерживался принципа свободы слова и средств массовой информации как на территории Европы, так и за ее пределами. «Но сейчас произошел качественный сдвиг в позиции ЕС – он отвергает свои основные устои, наступает на них ногой во имя продолжения геополитического противостояния с Россией. К тому же закрытые телеканалы даже не являлись российскими – они были украинскими, отражали точку зрения значительной части украинского общества и весомой политической силы, представленной в Верховной Раде Украины», – констатировал Пушков.

В пятницу, после длительного раздумья, власти Евросоюза наконец прокомментировали принятое еще 2 февраля решение президента Украины Владимира Зеленского остановить вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. В совместном пресс-релизе по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС говорится, что усилия Украины по «защите от дезинформации» являются законными.

По мнению сенатора, эта ситуация показывает, что Украина может рассчитывать на почти автоматическую поддержку со стороны ЕС и по всем другим вопросам. «Теперь уже понятно, что Украина вряд ли станет предметом давления со стороны Евросоюза, даже если он будет недоволен какими-то ее действиями. Геополитика встала на первом месте, и именно ради геополитики отбрасываются все высокие принципы свободы слова и СМИ», – уверен собеседник.

«Похожую картину я наблюдал в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2014-2015 годах. Тогда ПАСЕ, где большинство имеют страны ЕС, якобы исповедующая принципы верховенства закона, демократии и прав человека, тут же забывала все свои устои, как только речь заходила об Украине. Сейчас происходит продолжение той самой линии, но уже на уровне исполнительных структур всего Евросоюза», – заключил Пушков.

«Решение Евросоюза поддержать власти Украины – это отход от демократии. Во-первых, потому что они зажимают свободу слова. Во-вторых, потому что они пытаются выдать это за законные действия», – ранее заявила газете ВЗГЛЯД представитель МИД России Мария Захарова.

Добавим, что результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют, что 40,8% жителей Украины считают ошибкой закрытие телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne, и 34,6% сочли «запрет необходимым». Остальные опрошенные затруднились с ответом, либо отказались отвечать, передает РИА «Новости».