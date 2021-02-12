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Пушков: Заявление ЕС в поддержку Киева обозначило новый уровень противостояния с Россией
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«Евросоюз наступает ногой на свои демократические принципы ради ужесточения геополитического противостояния с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал заявление Евросоюза о том, что санкции против украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK являются законными усилиями Украины по защите от дезинформации из-за рубежа.
«Реакция Евросоюза на закрытие трех украинских телеканалов – это свидетельство ужесточения политики ЕС в адрес России. Такие заявления необходимо рассматривать именно в контексте нарастающей конфликтности в отношениях ЕС с Москвой», – считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Вплоть до этого момента Евросоюз официально придерживался принципа свободы слова и средств массовой информации как на территории Европы, так и за ее пределами. «Но сейчас произошел качественный сдвиг в позиции ЕС – он отвергает свои основные устои, наступает на них ногой во имя продолжения геополитического противостояния с Россией. К тому же закрытые телеканалы даже не являлись российскими – они были украинскими, отражали точку зрения значительной части украинского общества и весомой политической силы, представленной в Верховной Раде Украины», – констатировал Пушков.
В пятницу, после длительного раздумья, власти Евросоюза наконец прокомментировали принятое еще 2 февраля решение президента Украины Владимира Зеленского остановить вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. В совместном пресс-релизе по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС говорится, что усилия Украины по «защите от дезинформации» являются законными.
По мнению сенатора, эта ситуация показывает, что Украина может рассчитывать на почти автоматическую поддержку со стороны ЕС и по всем другим вопросам. «Теперь уже понятно, что Украина вряд ли станет предметом давления со стороны Евросоюза, даже если он будет недоволен какими-то ее действиями. Геополитика встала на первом месте, и именно ради геополитики отбрасываются все высокие принципы свободы слова и СМИ», – уверен собеседник.
«Похожую картину я наблюдал в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2014-2015 годах. Тогда ПАСЕ, где большинство имеют страны ЕС, якобы исповедующая принципы верховенства закона, демократии и прав человека, тут же забывала все свои устои, как только речь заходила об Украине. Сейчас происходит продолжение той самой линии, но уже на уровне исполнительных структур всего Евросоюза», – заключил Пушков.
«Решение Евросоюза поддержать власти Украины – это отход от демократии. Во-первых, потому что они зажимают свободу слова. Во-вторых, потому что они пытаются выдать это за законные действия», – ранее заявила газете ВЗГЛЯД представитель МИД России Мария Захарова.
Добавим, что результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют, что 40,8% жителей Украины считают ошибкой закрытие телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne, и 34,6% сочли «запрет необходимым». Остальные опрошенные затруднились с ответом, либо отказались отвечать, передает РИА «Новости».
Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с ЕС
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Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Исходим из того, что мы готовы. В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне», – сказал Лавров, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир YouTube-канала Соловьев Live.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве.
Берлин не понял заявление Лаврова о готовности России к разрыву отношений с ЕС
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Берлин считает заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва не исключает разрыва отношений с Евросоюзом, странным и непонятным, заявила представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе.
«Что касается высказываний российского министра, я могу сказать, что эти слова, на наш взгляд, являются действительно странными и непонятными», – сказала она, передает ТАСС.
Зассе напомнила, что глава МИД Германии Хайко Маас в среду в Бундестаге заявил о заинтересованности Берлина в кооперации с Россией. «В этой связи высказывания главы МИД (РФ Сергея) Лаврова действительно удивляют», – добавила Зассе.
Ранее СМИ со ссылкой на Лаврова сообщили, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений министра иностранных дел исказили – Москва инициатором такого разрыва не будет. В МИД также пояснили слова Лаврова.
ЕС оценил закрытие Киевом оппозиционных телеканалов
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ЕС прокомментировал санкции, которые власти Украины ввели против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. В совместном пресс-релизе по итогам заседания Совета ассоциации Украина–ЕС говорится, что усилия Украины по защите от дезинформации являются законными.
В пресс-релизе сказано, что «ЕС напомнил о значимости свободы слова, независимости и плюрализма СМИ, в том числе о роли независимых вещателей». При этом «стороны признают законными усилия Украины по защите от манипуляции информацией, особенно учитывая масштабы кампаний по дезинформации из-за рубежа». Указывается, что предпринимаемые Киевом шаги должны быть пропорциональны цели и не должны ущемлять свободу СМИ.
Результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют, что 40,8% жителей Украины считают ошибкой закрытие телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne, 34,6% сочли «запрет необходимым». Остальные опрошенные затруднились с ответом, либо отказались отвечать, передает РИА «Новости».
Участники опроса должны были выбрать, с каким из двух высказываний они согласны: первое – «запрет телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne на Украине является необходимым шагом для защиты государства», второе – запрет этих каналов «является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан». В опросе, который проводили 5–7 февраля, приняли участие 2005 тыс. человек. На каждый вопрос отвечала примерно 1 тыс. респондентов. В опросе не участвовали жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения распространились также на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne.
В ЕС отреагировали на слова Лаврова о разрыве отношений
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Брюссель принял к сведению заявление главы МИД России Сергея Лаврова об отношениях с Евросоюзом, а также комментарии Кремля на этот счет, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано.
«Мы приняли к сведению высказывания господина Лаврова и пояснения Кремля. Вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее. Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, на наших интересах, на уважении международного права и взятых на себя обязательств, к примеру, в рамках международных организаций. Но мы придерживаемся и важности принципа добрососедства», – сказал Стано, передает РИА «Новости».
Он добавил, что об этом Лаврову говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Мы в этом контексте выступаем за отношения, которые были бы выгодны обеим сторонам», – добавил представитель ЕС.
Ранее СМИ со ссылкой на Лаврова сообщили, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений министра иностранных дел исказили – Москва инициатором такого разрыва не будет. В МИДе также пояснили слова Лаврова.
Тем временем представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе заявила, что Берлин считает заявление главы МИД России Сергея Лаврова странным и непонятным.
Миссия ОБСЕ не нашла в Донбассе российских военных
Глава спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Халит Чевик на заседании СБ ООН сообщил, что утверждения о присутствии российских военных в Донбассе не подтверждаются наблюдателями.
На заседании Эстония, Франция, Ирландия, Бельгия, Германия, Норвегия и Великобритания заявили о том, что в Донбассе якобы присутствует «российская военная техника и персонал». Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил о словах экс-главы миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана, который указывал, что «СММ не фиксировала и не фиксирует нахождение российских военных подразделений в Донбассе».
Чевик, комментируя «вопрос о российском присутствии», подтвердил, что знает о заявлениях Апакана. В ходе работы самого Чевика на посту главы мониторинговой миссии, по его собственным словам, «случаев, когда наблюдались бы российские военные», в докладах миссии ОБСЕ «зарегистрировано не было», передает РИА «Новости».
Напомним, Небензя заявил, что Германия и Франция являются соучастниками преступлений Киева в Донбассе, а не посредниками в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Украина объявила о начале пересмотра соглашения об ассоциации с ЕС
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Соглашение об ассоциации с ЕС планируют пересмотреть в кратчайшие сроки, заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил, что «пересмотр соглашения начался в эти дни». Дальнейшая «работа заключается в кропотливой технической работе над конкретными статьями соглашения, над пересмотром некоторых стандартов, которые за эти годы неоднократно менялись», сказал премьер.
Шмыгаль выразил надежду, что удастся «в кратчайшие сроки пересмотреть соглашение» и «подписать все изменения». Украина и ЕС договорились об обновлении параметров соглашения об ассоциации, а также о начале переговоров по обновлению параметров зоны свободной торговли, передает РИА «Новости».
Отметим, что еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливер Вархели заявил: «Соглашение предполагает, что после пяти лет его действия проводится его оценка. Это означает не только рассмотрение новых сфер (взаимодействия), но и его имплементации. Мы начнем с оценки имплементации». Вархели сказал, что ЕС не видит необходимости «вносить поправки в соглашение, оно очень динамично по природе», но в Европе «готовы рассмотреть дальнейшие сферы взаимодействия, если Украина готова в этом участвовать и взять на себя обязательства, с применением которых такое расширение может состояться».
В Брюсселе 11 февраля состоялось заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли. Соглашение заработало с 2016 года. Оппозиция на Украине выступала за пересмотр соглашения о ЗСТ, так как оно пагубно сказалось на экономике страны. В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение об ассоциации с ЕС нуждается в обновлении.
Небензя указал Берлину на то, что «Украина оккупировала Украину»
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Постпред России при ООН Василий Небензя объяснил немецкому коллеге Кристофу Хойсгену, что «Украина оккупировала Украину» и «ведет войну на своей собственной территории».
В ходе заседания СБ ООН Хойсген заявил, что из выступления российского постпреда сложилось впечатление, будто «Украина вторглась в Россию, а не Россия на Украину». Небензя в ответ заявил: «Кристоф играл понятиями, кто кого оккупирует: Россия ли оккупировала Украину или, может быть, саркастически вопрошал он, Украина оккупировала Россию». Постпред России пояснил, что «Украина оккупировала Украину», передает РИА «Новости».
Кроме того, Небензя ответил и на упоминание Хойсгеном Будапештского меморандума. Как подчеркнул Небензя, Москва «не брала на себя обязательства по Будапештскому меморандуму принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли своего населения, местного населения». Он отметил, что положения меморандума не касаются обстоятельств, которые стали «следствием действия внутриполитических или социально-экономических факторов».
Напомним, Россия уже не раз указывала, что Будапештский меморандум не касается ситуаций, в которых оказались Крым и Донбасс, так как гарантии России по меморандуму распространялись на «ситуацию угрозы суверенитету Украины, если кто-то будет ей угрожать», а не решения самого народа «уйти из государства». Также политики, включая украинских, не раз указывали, что «меморандум – это не гарантии безопасности, а заверения в гарантиях», это «совсем другой статус документа».
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Зеленский перепутал Китай с Непалом
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан Китая с Новым годом по восточному календарю, но сопроводил поздравление фотографией Непала.
Пост с неправильным снимком появился в Twitter украинского президента. На ошибку обратило внимание издание «НВ». «От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», – написал Зеленский.
Изначально текст сопровождало фото другой азиатской страны – Непала. Позже снимок заменили. При этом само поздравление Зеленский написал на китайском языке, что насмешило подписчиков президента.
«Вот это тебя торкнуло, выдыхай скорее», – написал пользователь Жменька зеніток под постом Зеленского.
«Этот Зеленский сломался, несите нового! Нет, лучше не надо…» – добавил комментатор Popierdolilo.
«Украинский перешел на иероглифы?» – поинтересовался ноократ.
«Китайскую наркоту подвезли», – пошутил пользователь под именем Null без палички.
Некоторые комментаторы и вовсе перешли на китайский язык и написали несколько сообщений Зеленскому с помощью иероглифов.
Ранее сотрудники пресс-службы Зеленского перепутали столицу Канады, анонсируя визит главы государства в эту страну. Также пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель перепутала Латвию с Литвой в записи в соцсети. Кроме того, Зеленский ко Всемирному дню вышиванки отправил традиционные украинские вышитые рубашки в подарок лидерам стран мира, в том числе несуществующему президенту Канады.
Захарова заявила об отходе Евросоюза от принципов демократии
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В российском МИД подвергли критике поддержку Евросоюзом решения властей Украины ввести санкции против оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом газете ВЗГЛЯД заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Решение Евросоюза поддержать власти Украины – это отход от демократии. Во-первых, потому что они зажимают свободу слова. Во-вторых, потому что они пытаются выдать это за законные действия», – пояснила Мария Захарова.
Накануне Европейский Союз назвал «законными усилия Украины по защите от манипуляции информацией, особенно учитывая масштабы кампаний по дезинформации из-за рубежа». Об этом говорится в совместном пресс-релизе по итогам заседания Совета ассоциации Украина – ЕС.
При этом результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют, что 40,8% жителей Украины считают ошибкой закрытие телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne, 34,6% сочли «запрет необходимым». Остальные опрошенные затруднились с ответом, либо отказались отвечать, передает РИА «Новости».
Участники опроса должны были выбрать, с каким из двух высказываний они согласны: первое – «запрет телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne на Украине является необходимым шагом для защиты государства», второе – запрет этих каналов «является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан». В опросе, который проводили 5–7 февраля, приняли участие 2005 тыс. человек. На каждый вопрос отвечала примерно 1 тыс. респондентов. В опросе не участвовали жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения распространились также на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne.
В ЛНР сообщили о гибели украинского военного
Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при минировании местности в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Мироновский, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
«Вчера на позициях 59-й (ВС Украины, - ред.ВЗГЛЯД) бригады в районе населенного пункта Мироновский в результате нарушения требований безопасности при установке минных заграждений произошла детонация минно-взрывного устройства. В результате подрыва один военнослужащий 11-го батальона получил ранения, не совместимые с жизнью», – приводит РИА «Новости» слова Филипоненко. По словам офицера, украинское командование этот факт скрывает.
В начале февраля Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Ранее спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.
Представитель Борреля заявил о работе над возможными санкциями ЕС против России
Процесс подготовки санкций, которые могут быть введены против России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, идет, он носит конфиденциальный характер, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано.
Стано заявил, что работа над возможными санкциями идет, однако «процесс подготовки, обсуждения и принятия (санкционного) списка носит конфиденциальный характер, поэтому мы в дальнейшем не будем это комментировать», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что для утверждения новых санкций понадобится единогласное решение всех государств-членов ЕС.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики.
До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России.
Лавров заявил, что Россия не инициировала
охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве.
Премьер Польши поддержал критику Украиной президента Германии за «Северный поток – 2»
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Глава польского правительства Матеуш Моравецкий подключился к дискуссии президента Германии и посла Украины в Берлине по вопросу о «Северном потоке – 2», заявив, что трубопровод может способствовать «агрессивной политике России».
Польский премьер присоединился к дискуссии вокруг проекта, которую до этого вели президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает Deutsche Welle.
«Хотя я согласен с президентом Германии, что послевоенные долги не были выплачены, «Северный поток – 2» не является компенсацией. Это шаг за спиной Европы, антиевропейский проект, который скорее может способствовать агрессивной политике России», – написал в Twitter Моравецкий.
По мнению главы кабмина, эта инициатива «увеличивает зависимость Европейского союза, подрывает экономику и безопасность». «Пришло время положить этому конец», – заявил глава Совета министров Польши.
Ранее президент Германии назвал отношения в области энергетики «почти последним мостиком между Россией и Европой» после многолетнего ухудшения связей Берлина и Москвы. Среди прочего, он напомнил о нападении нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года. «Жертвами войны стали более 20 млн жителей Советского Союза. Это не оправдывает сегодняшние промахи российской политики, но нам нельзя упускать из виду этот более широкий контекст», – заявил Штайнмайер.
Украинский посол Андрей Мельник в ответ обвинил германского президента в представлении «сомнительных исторических аргументов» и «опасном искажении истории», отметив, что Штайнмайер не упомянул отдельно миллионы жертв на Украине, в то время входившей в состав СССР. Мельник заявил, что утверждения главы Федеративной Республики «глубоко ранили украинцев».
Президент Германии в свою очередь отверг критику посла Украины в ФРГ. Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с «полным непониманием», заявили в ведомстве федерального президента.
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Эксперт оценила итоги пятилетнего соглашения Украины об ассоциации с ЕС
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«От ассоциации с Евросоюзом Украина абсолютно ничего не приобрела, а только ухудшила свое социальное и экономическое положение», – заявила газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, комментируя планы украинских властей пересмотреть пятилетнее соглашение об ассоциации с ЕС в кратчайшие сроки.
«Главным приобретением от ассоциации с Евросоюзом украинские элиты считают получение безвизового режима для своих граждан. Но безвиз обернулся колоссальной депопуляцией и миграцией населения в соседние страны – Польшу или Германию. Фактически Украину обезлюдили, а это никак нельзя назвать позитивным последствием соглашения», – считает Шеслер.
Украина также взяла на себя дополнительные обязательства в гуманитарной сфере, которые, впрочем, не собирается выполнять. «Например, в стране был принят совершенно недемократичный, неевропейский закон, который запрещает общаться на работе и получать образование на каком-либо другом языке, кроме украинского. Это решение прямо дискриминирует все остальные языковые группы Украины и является прямым нарушением прав человека. На это Европарламент даже указал Киеву в своей последней резолюции, поставив под вопрос ее планы на вступление в ЕС в ближайшем будущем», – рассказала собеседница.
В экономической сфере после заключения соглашения об ассоциации с Евросоюзом также произошли значительные ухудшения. «Украина рассчитывала на то, что ей сразу откроются европейские рынки сбыта продовольственной продукции. Но ЕС защитился от поставок украинских товаров очень небольшими квотами, которые полностью исчерпываются в течение пары первых месяцев в году. После этого Украина вынуждена поставлять в Европу свои продукты абсолютно без всяких преференций, на которые она рассчитывала», – констатировала Шеслер.
«При этом Украина потеряла огромный рынок стран СНГ. С этим связано неумолимое ухудшение внешнеторгового баланса страны начиная с 2015 года. Ее экономическое положение плачевно, только в прошлом году ВВП по паритетной покупательной способности (ППС) на душу населения снизился на 30%. Это еще одно из последствий того, что Украина отвернулась от восточного рынка, резко ухудшила свои отношения с Россией и в то же время ничего не приобрела на Западе», – заключила Шеслер.
Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил о планах Украины в кратчайшие сроки пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС. Дальнейшая «работа заключается в кропотливой технической работе над конкретными статьями соглашения, над пересмотром некоторых стандартов, которые за эти годы неоднократно менялись», сказал премьер.
Отметим, что еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливер Вархели заявил: «Соглашение предполагает, что после пяти лет его действия проводится его оценка. Это означает не только рассмотрение новых сфер (взаимодействия), но и его имплементации. Мы начнем с оценки имплементации». Вархели сказал, что ЕС не видит необходимости «вносить поправки в соглашение, оно очень динамично по природе», но в Европе «готовы рассмотреть дальнейшие сферы взаимодействия, если Украина готова в этом участвовать и взять на себя обязательства, с применением которых такое расширение может состояться».
В Брюсселе 11 февраля состоялось заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли. Соглашение заработало с 2016 года. Оппозиция на Украине выступала за пересмотр соглашения о ЗСТ, так как оно пагубно сказалось на экономике страны. В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение об ассоциации с ЕС нуждается в обновлении.
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Украина увеличила импорт электроэнергии из России
Украина увеличивает импорт электроэнергии из России до 1140 МВт, что станет максимальным объемом поставок с момента их возобновления в феврале, свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
В период с 11.00 до 12.00 в пятницу импорт электричества должен быть на уровне 1140 МВт. В течение еще пяти часов Украина будет импортировать электроэнергию из России в диапазоне 715–1060 МВт, передает ТАСС.
На Украине 2-3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. Из-за аварий Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. При этом группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи.
В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить.
В МИД пояснили слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС
Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если он состоится по инициативе Брюсселя, Россия со своей стороны призывает к сотрудничеству, заявили в российском МИД.
«Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС. Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров», – пояснили в дипведомстве, передает ТАСС.
Ранее СМИ со ссылкой на Лаврова сообщили, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений министра иностранных дел исказили – Москва инициатором такого разрыва не будет.