Глава Пентагона заявил о приверженности США «защите» Украины

Соединенные Штаты привержены «защите суверенной территории Украины», готовы поддерживать оборонительный потенциал Тайваня и противостоять любой силовой угрозе населению остров, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Мы по-прежнему очень обеспокоены ситуацией и продолжим внимательно следить за ней. Мы привержены защите суверенной территории Украины», – приводит ТАСС ответ Остина на вопрос о том, считает ли он возможным вторжение России на Украину на фоне публикаций западных СМИ у якобы наращивании РФ сил около границы с соседней страной.

Глава Пентагона не дал прямого ответа на вопрос, как США намерены обеспечить эту защиту с учетом того, что Украина не входит в НАТО, и возможна ли отправка в эту страну американских военных советников. «Мы продолжаем рассматривать различные способы, как помочь Украине защитить свою суверенную территорию, – сказал Остин. – Об этом говорил президент Джо Байден, и я не хотел бы вдаваться в детали».

Министр обороны Соединенных Штатов также заявил, что США «привержены <…> поддержке способности Тайваня защищать себя и сохраняют за собой право противостоять любому принуждению силой, которое будет угрожать народу Тайваня».

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Накануне в МИД заявили, что США разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и обвинению в этом России. В четверг глава Пентагона призвал Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Днем ранее в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги». В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».

Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».

В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.