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Курс рубля незначительно снизился к доллару и резко вырос к евро за год
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В 2021 году курс доллара к рублю вырос на 0,35%, курс евро снизился на 8,28%, следует из данных торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами «завтра» на закрытие торгов четверга вырос на 69 копеек – до 74,68 рубля, курс евро – на 64 копейки, до 84,52 рубля, передает РИА «Новости».
Доллар в 2021 году находился в диапазоне 69,21–78,05 рубля, евро – 80,42–92,85 рубля. Максимально рубль прибавлял к доллару 7,5%, к евро – 13,8%. Наиболее сильное снижение рубля к доллару и евро составляло 4,7% и 2,8% соответственно.
При этом индекс Мосбиржи за 2021 год по итогам основной сессии вырос на 15,15%, до 3 787,26 пункта, индекс РТС – на 15,01%, до 1 595,76 пункта, передает ТАСС.
Напомним, Всемирный банк назвал четыре риска для российской экономики в 2022 году. Это угроза распространения коронавируса, высокая инфляция, введение новых международных санкций и энергопереход.
Глава МИД Германии пожаловалась на боль из-за исключения России из «Большой восьмерки»
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не видит в ближайшем будущем возможности возвращения России в состав «Большой семерки» (G7), и это, по ее словам, «очень больно».
«Это, конечно, очень больно, что Россия за счет аннексии Крыма исключила себя из этого круга. В настоящее время неясно, когда Россия сможет вернуться в группу – нынешняя эскалация не облегчает ситуацию», сказала министр в интервью агентству DPA, передает Deutsche Welle.
Россию исключили из «Большой восьмерки» (G8) в 2014 году после возвращения в ее состав Крыма, которое на Западе считают «аннексией». Бербок заявила, что «после агрессивных действий России в 2014 году было правильно дать понять, что на этой основе невозможно просто продолжать экономико-политическую повестку дня».
В 2022 году Германия сменит Великобританию на посту председателя «Большой семерки», куда также входят Италия, Канада, США, Франция и Япония.
Глава МИД ФРГ намерена сделать совместное решение проблемы климатического кризиса одним из центральных вопросов германского председательства в G7.
Напомним, в августе 2020 года бывший в то время президентом США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8. Позднее в Белом доме заявляли, что приглашение России на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия России в саммитах G7.
МИД России заявлял об исчезновении у России желания присоединяться к G7.
В Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью. Президент России Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», однако констатировал, что эпоха Запада подходит к концу.
Британцы высмеяли оставшийся без приглашения на переговоры по Украине Евросоюз
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Брюссель оказался недоволен тем, что Россия и США самостоятельно обсуждают украинский кризис, не приглашая на переговоры представителей Евросоюза (ЕС), это насмешило читателей британской газеты Daily Express.
В публикации указывается, что главный дипломат ЕС Жозеф Боррель уверен: раз Москва собирается провести встречу по гарантиям безопасности вблизи границ Европы, то блок должен занять место за столом переговоров. Однако формат, включающий только глав России и США, пока не предусматривает расширений, передает РИА «Новости».
Читатели отметили, что подобное решение красноречиво описывает нынешний уровень влияния ЕС на повестку дня в мире.
«За исключением Франции, у ЕС очень небольшой военный потенциал, поэтому они почти так же полезны, как шоколадные солдатики. ЕС – это не Европа и не суверенная нация, а просто рыночный прилавок для бедняков с манией величия. Почему они там должны быть?» – считает Fredbeare.
«Местный кооператив не приглашается за большой стол со взрослыми», – сыронизировал keithgoodall.
«Невозможно вовлечь нерешительные организации с плохими навыками ведения переговоров в дискуссии такого масштаба. Более продуктивно позволить присутствовать отдельной суверенной стране», – считает Gordie1234.
«Если ЕС вмешается в какие-либо переговоры, они сразу все испортят», – высказался RoyBoy1.
«У Евросоюза было достаточно времени, чтобы разобраться в ситуации, но, конечно, они в итоге позволили другим разобраться в ней. Оттенки Косово!» – отмечает Looflirpa.
Ранее МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. ЕС также захотел участвовать в переговорах, но Россия решила обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
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Опровергнута версия США о задержании Саддама Хусейна
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Утверждения США, что экс-президента Ирака Саддама Хусейна американские военные нашли в яме, где он якобы скрывался, не соответствуют действительности, рассказал сотрудничавший с американскими военными иракский переводчик.
Переводчик опроверг каноническую версию США о задержании Хусейна, использованную американцами в пропагандистских целях. По его словам, после задержания экс-лидера Ирака «ситуация была сфабрикована, чтобы американская администрация во главе с (президентом Джорджем) Бушем вышла (из ситуации), чтобы созданная им коалиция против Ирака не потерпела поражение, чтобы не пострадал авторитет США из-за нападения на Ирак под предлогом наличия оружия массового поражения и неминуемой угрозы миру», передает РИА «Новости».
По словам источника, Хусейн в момент задержания на самом деле находился в комнате, он не понимал, что происходит: «Думаю, он молился, так как он был одет в дишдашу (традиционную арабскую одежду). Он вышел в этом одеянии, его поставили (...) скажем, это сфабриковано, будто его задержали, когда он был в яме».
Переводчик отметил, что экс-президент сам не смог бы залезть в яму, она была слишком узкая, а политик уже был слаб на тот момент.
«Я был одет в бронежилет, снял его и смог залезть в яму через силу, вылезти также смог с трудом. Да, яма там была, но информация о том, что президента задержали в яме (...) говорю вам, он был в комнате, его задержали в комнате», – сказал источник.
По его словам, это была «обычная комната» без средств связи, в ней были лишь гардероб, две кровати, радио, диктофон, маленький телевизор, кое-какая одежда и обувь.
Напомним, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране так и не подтвердилось.
Представители Пентагона после задержания Хусейна 13 декабря 2003 года утверждали, что он якобы был найден в вертикальном туннеле глубиной порядка 1,8 метра рядом с фермой. По словам переводчика, Хусейн в момент задержания на самом деле находился в комнате, он не понимал, что происходит.
Немцы не захотели платить «налог» с российского газа в пользу Украины
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью о готовности газопровода «Северный поток – 2» к эксплуатации, указав, что Россия якобы «усиливает давление» на Германию на фоне критического отношения к проекту со стороны США и Украины, опасающейся потерять доходы от транзита.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Я не могу больше слушать нытье о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков. Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию (...) Украина может привести в порядок свой бюджет и наконец решить проблему коррупции и перестать взимать «налог на энергию» с российского газа для немецких домохозяйств», – заявил пользователь Peter.
«Почему мы несем ответственность за рост транзитных сборов для Украины, когда есть значительно более дешевый транспортный маршрут?» – спросил smokiebrandy.
«Кто-нибудь объяснит мне, что Федеральное сетевое агентство изучает в течение шести месяцев. Газопровод был построен с разрешением. Тут у меня есть догадка», – отмечает oldy.
В статье также отмечается, что глава МИД Германии Анналена Бербок из партии «Зеленые» неоднократно заявляла о большой геостратегической роли «Северного потока – 2», однако канцлер Олаф Шольц не раз подчеркивал экономическую направленность проекта.
«Шольц должен время от времени напоминать госпоже Бербок, что она является главой МИД Германии, а не США», – считает Jean_Marat.
«Тогда Бербок должна выступить с предложением, как она хочет решить проблему (высоких цен на газ) в краткосрочной перспективе и без дальнейшего повышения цен. Повторение требований Вашингтона не приносит нам, потребителям в Европе, ничего», – добавил другой пользователь.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что сертификация «Северного потока – 2» должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года, сорвать реализацию проекта Украине не удастся.
При этом в Германии не смогли уточнить сроки запуска «Северного потока – 2».
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Белый дом назвал время телефонного разговора Байдена и Путина
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Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23.30 мск, сообщил Белый дом.
«Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3.30 по полудню (23.30 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Белого дома.
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность.
В интервью телеканалу «Россия 1» Путин рассказывал, что иногда работает в Кремле до половины второго или даже до двух часов ночи. В этом случае он остается ночевать в специально оборудованной комнате отдыха. Путин признался, что ночует в Кремле часто.
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Более 100 священников Александрийской церкви с приходами перешли в РПЦ
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Не исключено, что епископы Александрийского патриархата заявят о желании перейти в лоно Русской православной церкви, уже более 100 священнослужителей перешли в юрисдикцию Московского патриархата, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.
«Мы не исключаем расширения структуры Экзархата при необходимости. Вопрос о возможности образования иных епархий и назначения на кафедры архиереев, как из числа русского, так и из числа африканского духовенства может быть представлен на рассмотрение Священному синоду. Мы также не исключаем, что кто-то из епископов Александрийского патриархата заявит о желании перейти в лоно Русской православной церкви», – цитирует РИА «Новости» митрополита.
Он отметил, что более 100 священнослужителей Александрийской православной церкви перешли в юрисдикцию Московского патриархата вместе со своими приходами и паствой, предполагается увеличение числа обращений.
«(Перешли) с приходами и паствой. И по нашим прогнозам это только начало... 102 священнослужителя уже обратились с просьбой о принятии их под омофор РПЦ. Это серьезный процент от общего числа клириков. Некоторые из них ожидают этого с 2019 года. Мы предполагаем увеличение числа обращений», – отметил митрополит Леонид.
Также он заявил, что храмовый комплекс РПЦ в Йоханнесбурге станет базой для епархиального центра Южно-Африканской епархии.
«В Йоханнесбурге – центре Южно-Африканской епархии – с 1999 года действует приход Русской православной церкви. Храмовый комплекс включает, помимо храма, несколько дополнительных помещений для приходских нужд. Это полноценная материальная база для создания там епархиального центра с кафедральным собором», – заявил отец Леонид.
По словам митрополита, Храм Всех святых на Кулишках в Москве станет административным центром Патриаршего экзархата Африки.
Ранее РПЦ отобрала у Александрийского патриарха приходы РПЦ в Африке.
Напомним, РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха Феодора.
В конце ноября глава Александрийской церкви патриарх Феодор назвал главу так называемой православной церкви Украины (ПЦУ) «желанным братом». Сообщалось, что на литургии на Кипре патриарх Александрийский помянул главу ПЦУ.
Синод Русской православной церкви 29 декабря обнародовал решение о создании Патриаршего экзархата в Африке. В его составе были основаны две епархии: Северо-Африканская, глава которой будет носить титул «Каирский и Северо-Африканский», и Южно-Африканская, которую возглавит архиерей с титулом «Йоханнесбургский и Южно-Африканский». Патриарший экзарх Африки, которым был назначен с сохранением временного управления Ереванско-Армянской епархией архиепископ Ереванский и Армянский Леонид, носит титул митрополита Клинского.
Дробницкий сказал, зачем Байдену нужен разговор с Путиным до Нового года
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Байден хочет разговором с Путиным показать себя миротворцем в глазах собственного электората и европейских союзников, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Белый дом сообщил, что телефонный разговор президентов США и России пройдет в четверг в 23.30 мск.
«Демократам нужно показать избирателям в преддверии подготовки к выборам в Палату представителей, что они держат руку на пульсе в плане безопасности в мире. В этом смысле разговор с Путиным нужен именно американской стороне», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
По его словам, подготовка к саммиту Россия – США на высшем уровне будет длиться еще долго, а контакты Вашингтона с Москвой по линии Джейка Салливана и Николая Патрушева не дают того пиар-эффекта, на который рассчитывает администрация Байдена.
«Кроме того, Белый дом, я думаю, пока не очень понимает свою повестку в будущей встрече с Россией в рамках предложений по гарантиям безопасности. Поэтому показать европейским союзникам, что диалог все-таки ведется – самое лучшее для США сейчас», – подчеркнул эксперт. Собеседник обратил внимание на то, что диалог между Россией и США обрастает ненужными обеим сторонам фигурами, желающими включиться в процесс переговоров.
«Украина озвучивает свои пожелания к встрече, которые у нее никто не спрашивал, Столтенберг созывает Совет Россия – НАТО, которого де-факто нет, Прибалтика кричит, что без нее обсуждение вести нельзя, также со своими заявлениями выступает Боррель. На этом фоне предновогодний разговор тех, кто владеет ситуацией, выглядит еще солиднее и весомее», – отметил аналитик.
Упоминание же Украины в американских СМИ в связи с разговором Путина и Байдена сделано для того, чтобы напомнить, что американский лидер «предотвращает вторжение России на Украину», заметил Дробницкий, добавив, что «афганский сценарий ухода США с Украины неизбежен – это вопрос времени».
«Ни о каком участии Киева в диалоге речи не может идти. Тем более США и Россия уже обозначили, что обсуждение будет вестись по трем трекам: Россия–США, Россия–ОБСЕ и Россия–НАТО. Причем Россия–США – это, безусловно, главный формат», – подчеркнул политолог. Дробницкий также пояснил, что время разговора не играет роли. «Это технические моменты, касающиеся работы протокольных служб обеих сторон», – сказал эксперт.
Ранее Белый дом сообщил, что телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23.30 мск 30 декабря. «Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3.30 по полудню (23.30 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Белого дома.
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также указывал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, что «для политика не существует понятия «неудобное время», особенно когда решаются вопросы войны и мира». «Мы работаем круглосуточно, а те, для кого такой график неприемлем, обычно в политику не идут. Какие тут могут быть проблемы?» – добавил сенатор.
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что Байден заявит своему российскому коллеге о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность.
Он добавил, что в случае дальнейшего обострения ситуации уже подготовлены планы усиления НАТО и союзников альянса, включая дополнительные поставки вооружения на Украину. По словам представителя администрации, Байден убежден, что «нет замены прямому диалогу лидеров, и это особенно правда, когда касается России».
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
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Американский самолет-разведчик создал опасную ситуацию над Черным морем
Разведывательный самолет ВВС США RC-135V Rivet Joint создал опасную ситуацию в воздухе над Черным морем и поставил под угрозу безопасность полета пассажирского лайнера авиакомпании «Белавиа».
«[Самолет] без контакта с диспетчерами работал всего в 1300 метрах по высоте от пассажирского самолета Boeing 737 белорусской авиакомпании Belavia рейсом Минск – Тель-Авив», – передает телеграм-канал «Военный обозреватель».
Напомним, ранее в воздушном пространстве над Черным морем произошел новый инцидент с российским пассажирским самолетом из-за опасных маневров авиации НАТО. В результате лайнер со 160 людьми на борту был вынужден сменить курс. Москва уже заявляла протест США после аналогичного случая в начале декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как обезопасить гражданские воздушные коридоры от «неопознанных летающих объектов».
Институт РАН потратил почти 3 млн рублей на изучение ада
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За несколько последних месяцев Московский институт философии Российской академии наук (РАН) заказал ряд исследований, в названиях которых фигурировали слова «ад» и «зло», сообщается на портале государственных закупок.
Отмечается, что договор о выполнении научной работы по теме «Является ли злом существование ада» стоимостью 742 тыс. рублей был исполнен в октябре. Было потрачено 667 тыс. рублей на выполнение научной работы «Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX- нач. XX: Основные идеи и позднесхоластические корни». Также выполняется договор на исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея» стоимостью 686 тыс. рублей, передает РБК.
«Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это и там все распределено изначально из Российского научного фонда», – заверили в институте РАН.
Ранее стало известно, что российские ученые завершили обработку первых результатов масштабного проекта по исследованию влияния медитации на работу мозга и организм человека. За полтора года группой ученых из Института мозга человека Российской академии наук, Института медико-биологических проблем РАН, МГУ при поддержке Института радиоэлектроники РАН и отделения физиологии РАН были исследованы более ста монахов-практиков различных видов медитации из буддийских монастырей в Индии.
Военный эксперт оценил угрозу от японских подлодок с крылатыми ракетами
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«Создаваемая Японией ракета – это аналог устаревших модификаций «Томагавков», который не представляет угрозы для России», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее сообщалось, что Токио в ближайшие 10 лет оснастит подлодки крылатыми ракетами с дальностью поражения до тысячи километров.
«Даже если эта ракета была создана прямо сейчас – она уже была бы устаревшей. А в течение ближайшего десятилетия она будет более чем посредственной», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, «новая» японская ракета – это дозвуковой снаряд, который будет уступать «Томагавкам» образца 80-х годов. «Ракетная промышленность Японии очень слабая, поэтому даже создание такой ракеты – это для них серьезное достижение. Она отстает в этой сфере от множества стран, не говоря уже про Россию и США», – детализировал собеседник.
«Защититься от будущей японской ракеты Россия может всем, что есть сейчас, и даже тем, что было раньше на вооружении», – отметил Сивков. «Любая наша система ПРО без проблем перехватит эту ракету. Но Японии для обороны будет достаточно и этого вооружения», – подчеркнул эксперт.
В четверг газета «Йомиури» сообщила, что правительство Японии планирует во второй половине нынешнего десятилетия оснастить подводные лодки страны крылатыми ракетами с дальностью полета до 1 тыс. км.
Ожидается, что ракеты с дальностью полета до 1 тыс. км смогут поражать наземные цели при запуске из подводного положения. Благодаря этому противникам Японии будет сложнее спрогнозировать, откуда именно будет произведен запуск, что повысит обороноспособность страны.
На разработку этих ракет в проекте бюджета Японии на 2022 финансовый год (начнется с апреля 2022 года) было выделено около 39,3 млрд иен (порядка 340 млн долларов).
По данным «Йомиури», оснащение подлодок ракетами рассматривается японскими властями в рамках обсуждаемой концепции применения превентивных ударов по базам противника в качестве оборонительной меры. В настоящее время Япония не имеет таких ракет и только ведет модернизацию двух своих вертолетоносцев с целью превращения их в легкие авианосцы. На вооружении страны находится 21 подлодка.
Ранее издание Nikkei сообщило, что Минобороны Японии намерено добиться увеличения дальности полета разрабатываемых крылатых ракет воздушного и морского базирования до тысячи километров.
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Королевская гвардия промаршировала по ребенку в Лондоне
В интернете набирает популярность видео, на котором отчетливо видно, как марширующий британский гвардеец сбил с ног мальчика и переступив через него, продолжил идти.
Как сообщают СМИ, мальчик приехал посмотреть лондонский Тауэр, где в этот момент проходил караул. Один из солдат крикнул ребенку, чтобы тот ушел с дороги. Однако мальчик не успел отбежать, вследствие чего оказался под сапогами гвардейца, передает Telegram-канал SHOT.
Солдаты королевской гвардии являются символами Великобритании, как Биг-Бен и Тауэрский мост. Королевская гвардия была основана 1656 году и подчиняется Министерству обороны. Попасть в нее могут только лучшие из лучших. В их обязанности входит охрана монарха, его семьи и резиденции.
Газпром не заказал прокачку по «Ямалу – Европе» десятый день подряд
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Реверсные поставки газа по газопроводу «Ямал – Европа» из Германии в Польшу продолжаются уже десять дней подряд в отсутствие бронирования мощностей на прямую прокачку со стороны Газпрома, так как заявок со стороны европейских клиентов нет, следует из данных газотранспортного оператора Gascade.
Накануне Газпром на аукционе «на день вперед» вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» на четверг, передает ТАСС.
При этом возможностью заказать прокачку на внутридневных торгах ночью компания также не воспользовалась.
Таким образом, холдинг уже десять дней подряд отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
Эксперт Игорь Юшков заявлял газете ВЗГЛЯД, что готовность «Северного потока – 2» к эксплуатации не означает, что европейцы решат запустить его раньше срока.
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Премьер Польши заявил об ответственности Брюсселя за высокие цены на газ
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Евросоюз частично несет ответственность за высокие цены на газ и энергию в Европе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
В ходе интервью политик упомянул газопровод «Северный поток – 2» в качестве элемента газового шантажа.
«Мы в Европе, во всем Евросоюзе должны четко ответить на такой шантаж. Должны ответить решительной политикой в краткой перспективе», – указал премьер, передает ТАСС.
Российская сторона не раз отмечала, что «Северный поток – 2» является коммерческим проектом и реализуется совместно с партнерами из других стран.
Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Теперь необходимо получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация приостановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в Германии.
Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах в европейских подземных хранилищах газа.
Пенсионерка из Магнитогорска замерзла насмерть из-за нежелания полиции выяснять геолокацию по сотовой связи
В Челябинской области полицейские отказались без решения суда пробивать геолокацию пропавшей в метель 80-летней женщины, в результате пенсионерка погибла.
20 декабря родственники не смогли дозвониться до пожилой женщины, которая жила в Магнитогорске. Родственники решили наведаться домой к пенсионерке, но не смогли достучаться. Они вызвали участкового и вскрыли дверь, но женщины в квартире не оказалось, передает портал NN.ru.
После до пенсионерки все же удалось дозвониться: женщина сказала, что находится «в какой-то яме» и вокруг овраги, а рядом какое-то красное здание. После этого связь пропала.
Затем с бабушкой удалось поговорить внучке, которая уже находилась в полиции: «Жена включила громкую связь. Бабушку начали допрашивать. Она ответила: «Я заблудилась. В какой-то яме. Замерзла, заберите меня, пожалуйста». Супруга начала плакать: «Вы понимаете? У нее телефон сейчас сядет, мы ее потеряем».
Внучка попросила, чтобы в полиции определи местонахождение женщины через геолокацию в телефоне, однако полицейские сказали, что не могут этого сделать без решения суда.
Начались поиски, но они не дали результата. Пенсионерку обнаружили лишь 24 декабря буквально через дорогу от того места, где ее искали два дня.
«Ее снегом не засыпало, значит, после снегопада 21 декабря она еще была жива. В руках у нее была веточка, она ей на снегу написала SOS», – отметил родственник.
В региональном МВД заявили, что сделали все возможное, чтобы спасти замерзавшую женщину. Однако оказалось, что теперь сотрудники могут искать пропавших людей по геолокации, не дожидаясь разрешения суда – они должны только уведомить об этом суд. Эти поправки в закон «Об оперативно-розыскной деятельности» президент России Владимир Путин подписал летом 2021 года. Планировалось, что изменения в нормативно-правовой акт ускорят поиск исчезнувших людей.
Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что теоретически закон позволяет определить геолокацию мобильного телефона в течение пары часов, но на практике возникает множество препятствий.
«Сейчас в полиции общий профессиональный уровень низкий, и, возможно, именно эту норму сотрудники не знают. Они знают, что все связанное с телефоном – только по судебному решению. Сообщение о пропаже наверняка поступило в нерабочее время. Чтобы получить данные, нужно подпрыгнуть, поднять сотрудника сотовой компании, достучаться до руководства службы безопасности», – считает адвокат Сергей Колосовский.
При этом попытки объяснить отказ искать пропавшего человека по местоположению телефона защитой персональных данных Колосовский считает несостоятельными.
Между тем ГУ МВД по Челябинской области заявило, что информация о том, что при поиске пропавшей в Магнитогорске пенсионерки полиция отказывалась проверять геолокацию телефона без решения суда и провела биллинг только на третий день после обращения родных женщины, не соответствует действительности.
«Даже если бы сотрудники полиции сразу провели биллинг, то зона, на которую бы он указал, была бы очень большой – десятки квадратных километров. Это никак не помогло бы быстро найти человека. Поэтому мы сейчас пытаемся принять закон, по которому точность будет приемлемой. Мы добиваемся этого нормативного акта уже 10 лет», – прокомментировал ситуацию координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», депутат Госдумы Олег Леонов.
По его словам, точность определения местоположения в природной среде нужно сократить до 500 метров. Сделать это можно получить за счет модернизации сетей сотовой связи и передачи спутниковых координат при звонке на 112. Также необходимо позволить спасателям использовать специальные поисковые инструменты.
«Если эти три вещи будут приняты, то в России можно будет спасать порядка 6 тыс. человек в год. Вот это размер проблемы – такое количество людей погибает с включенным мобильным телефоном из-за того, что их сейчас технически невозможно найти», – добавил он.
Уже прошло предварительное обсуждение законопроекта, в весеннюю сессию его должны внести в Госдуму.
В августе Леонов обращался к главе МВД Владимиру Колокольцеву, указывая, что ведомство не пользуется законом о геолокации, который позволяет быстрее определять местоположение потерявшихся людей.
Владимир Путин еще 1 июля подписал закон, позволяющий правоохранительным органам получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска.
Согласно новым правилам, правоохранители могут оперативно получать информацию о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска. Прежде такие данные сотрудникам внутренних дел могли передать только по решению суда.
Россиянам напомнили о новом налоговом вычете с 1 января
Речь идет о социальном налоговом вычете за физкультурно-оздоровительные услуги, который можно получить с 1 января 2022 года. Получение «спортивного вычета» поможет сэкономить до 15,6 тыс. рублей в год, рассказал ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров.
«Россияне получат право сэкономить 13% процентов стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тыс. рублей в год. Таким образом можно сэкономить максимум до 15 тыс. 600 рублей», – передает РИА «Новости» слова Захарова.
Получить вычет может любой совершеннолетний гражданин, который платит НДФЛ, либо родители за своего ребенка. Понадобится предъявить документы, подтверждающие оплату расходов на спорт, банковские реквизиты и копию свидетельства о рождении, если речь идет о несовершеннолетнем. При этом основным видом деятельности организации, оказывающей спортивные услуги, должны быть физкультура и спорт.
Если вы задумались о получении вычета, стоит приобрести абонемент для занятий спортом после Нового года, советует Захаров.
Ранее правительство утвердило перечень услуг для получения налогового вычета за занятия физкультурой и спортом с 2022 года.