Эстония заявила о планах поставить на Украину Javelin и гаубицы Шойгу поздравил российских военных с Новым годом 31 декабря 2021, 00:28

Фото: Минобороны России/Youtube

Текст: Антон Антонов

Российские Вооруженные силы являются одними из самых эффективных в мире, заявил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу в новогоднем поздравлении. Шойгу отметил, что «с этим светлым и добрым праздником» связывают особые надежды», ждут «счастливых перемен, радостных событий», ставят «самые смелые цели», ведь «только для тех, кто знает, куда идет, ветер всегда попутный». «Дорога 2021 года была далеко не гладкой, но мы твердо следовали к намеченным ориентирам, становились опытнее, сильнее – переоснащали армию и флот, укрепляли их боеспособность, улучшали условия службы», – приводятся его слова на сайте Минобороны. Министр подчеркнул, что «сегодня наши Вооруженные силы – одни из самых современных и эффективных в мире», они «надежно обеспечивают военную безопасность страны, прочно стоят на страже ее национальных интересов», а «служить в рядах российской армии стало по-настоящему почётно и престижно». «В этом большая заслуга всех вас. Вы высоко несёте звание защитника Отечества, добросовестно выполняете свой воинский долг, обеспечиваете эффективное развитие армии России», – сказал глава военного ведомства, отдельно поблагодарив тех, «кто встречает этот семейный праздник на боевом посту», «кто вдали от Родины борется с терроризмом, участвует в специальных, миротворческих и гуманитарных операциях». Он также поблагодарил «военных медиков и строителей за самоотверженное и преданное отношение к делу, которое помогает в условиях пандемии сохранять жизни тысяч людей». «Дорогие друзья! На пороге 2022 год. Пусть он станет для вас временем удач и свершений. В эту новогоднюю ночь хочу пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и благополучия», – сказал министр. Напомним, Шойгу на расширенном заседании коллегии с участием президента Владимира Путина заявил, что укрепление сил общего назначения ВС России в 2022 году продолжится, запланировано поступление свыше 1 тыс. единиц техники, в том числе пяти дивизионных комплектов зенитной системы С-400.

Опровергнута версия США о задержании Саддама Хусейна 30 декабря 2021, 08:39

Фото: US Army/Wikipedia

Текст: Наталья Ануфриева

Утверждения США, что экс-президента Ирака Саддама Хусейна американские военные нашли в яме, где он якобы скрывался, не соответствуют действительности, рассказал сотрудничавший с американскими военными иракский переводчик. Переводчик опроверг каноническую версию США о задержании Хусейна, использованную американцами в пропагандистских целях. По его словам, после задержания экс-лидера Ирака «ситуация была сфабрикована, чтобы американская администрация во главе с (президентом Джорджем) Бушем вышла (из ситуации), чтобы созданная им коалиция против Ирака не потерпела поражение, чтобы не пострадал авторитет США из-за нападения на Ирак под предлогом наличия оружия массового поражения и неминуемой угрозы миру», передает РИА «Новости». По словам источника, Хусейн в момент задержания на самом деле находился в комнате, он не понимал, что происходит: «Думаю, он молился, так как он был одет в дишдашу (традиционную арабскую одежду). Он вышел в этом одеянии, его поставили (...) скажем, это сфабриковано, будто его задержали, когда он был в яме». Переводчик отметил, что экс-президент сам не смог бы залезть в яму, она была слишком узкая, а политик уже был слаб на тот момент. «Я был одет в бронежилет, снял его и смог залезть в яму через силу, вылезти также смог с трудом. Да, яма там была, но информация о том, что президента задержали в яме (...) говорю вам, он был в комнате, его задержали в комнате», – сказал источник. По его словам, это была «обычная комната» без средств связи, в ней были лишь гардероб, две кровати, радио, диктофон, маленький телевизор, кое-какая одежда и обувь. Напомним, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране так и не подтвердилось. Представители Пентагона после задержания Хусейна 13 декабря 2003 года утверждали, что он якобы был найден в вертикальном туннеле глубиной порядка 1,8 метра рядом с фермой. По словам переводчика, Хусейн в момент задержания на самом деле находился в комнате, он не понимал, что происходит. Военный эксперт оценил угрозу от японских подлодок с крылатыми ракетами 30 декабря 2021, 10:54

Фото: Ronald Gutridge/U.S. Navy

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Создаваемая Японией ракета – это аналог устаревших модификаций «Томагавков», который не представляет угрозы для России», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее сообщалось, что Токио в ближайшие 10 лет оснастит подлодки крылатыми ракетами с дальностью поражения до тысячи километров. «Даже если эта ракета была создана прямо сейчас – она уже была бы устаревшей. А в течение ближайшего десятилетия она будет более чем посредственной», – сказал доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, «новая» японская ракета – это дозвуковой снаряд, который будет уступать «Томагавкам» образца 80-х годов. «Ракетная промышленность Японии очень слабая, поэтому даже создание такой ракеты – это для них серьезное достижение. Она отстает в этой сфере от множества стран, не говоря уже про Россию и США», – детализировал собеседник. «Защититься от будущей японской ракеты Россия может всем, что есть сейчас, и даже тем, что было раньше на вооружении», – отметил Сивков. «Любая наша система ПРО без проблем перехватит эту ракету. Но Японии для обороны будет достаточно и этого вооружения», – подчеркнул эксперт. В четверг газета «Йомиури» сообщила, что правительство Японии планирует во второй половине нынешнего десятилетия оснастить подводные лодки страны крылатыми ракетами с дальностью полета до 1 тыс. км. Ожидается, что ракеты с дальностью полета до 1 тыс. км смогут поражать наземные цели при запуске из подводного положения. Благодаря этому противникам Японии будет сложнее спрогнозировать, откуда именно будет произведен запуск, что повысит обороноспособность страны. На разработку этих ракет в проекте бюджета Японии на 2022 финансовый год (начнется с апреля 2022 года) было выделено около 39,3 млрд иен (порядка 340 млн долларов). По данным «Йомиури», оснащение подлодок ракетами рассматривается японскими властями в рамках обсуждаемой концепции применения превентивных ударов по базам противника в качестве оборонительной меры. В настоящее время Япония не имеет таких ракет и только ведет модернизацию двух своих вертолетоносцев с целью превращения их в легкие авианосцы. На вооружении страны находится 21 подлодка. Ранее издание Nikkei сообщило, что Минобороны Японии намерено добиться увеличения дальности полета разрабатываемых крылатых ракет воздушного и морского базирования до тысячи километров. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ВДВ получили новейший комплекс управления огнем «Завет-Д» 30 декабря 2021, 05:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны России приняло на снабжение новейшие машины управления артиллерийским огнем «Завет-Д» для Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщил информированный источник. «Машина успешно прошла войсковые испытания и Минобороны приняло комплекс на снабжение», – сообщил источник РИА «Новости». Он уточнил, что «сейчас прорабатывается вопрос о заключении контракта на первую партию с тем, чтобы в 2022 году начать серийное производство и в короткие сроки закрыть потребности ВДВ в этом виде техники». Комплекс «Завет-Д» разработан пензенским предприятием «Рубин» холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) и должен заменить передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии «Реостат». Машина получила новейшее оборудование, позволяющее надежно обнаруживать и опознавать различные цели, в том числе замаскированные. В частности, «Завет-Д» обеспечит новый уровень взаимодействия артиллерии с беспилотниками различных классов. «Благодаря этому должна вырасти эффективность применения артиллерийских подразделений ВДВ, которые вооружаются самоходными орудиями 2С9 «Нона-С», 2С9-1 «Свиристелка», 2С9-1М «Нона-СМ», а в перспективе – новейшими 2С42 «Лотос», – добавил источник. Ранее ЦНИИточмаш (входит в Ростех) начал серийное производство унифицированных комплексов защиты от высокоточного оружия для новейшей военной техники. Изделие предназначено для защиты тяжелой огнеметной системы ТОС-2, разведывательной машины ПРП-5, а также комплексов автоматизированного управления артиллерией «Завет-Д». Эстония заявила о планах поставить на Украину Javelin и гаубицы 30 декабря 2021, 19:25

Фото: mil.ee

Текст: Алексей Дегтярев

Эстонское минобороны заявило о планах выделить украинской стороне противотанковые ракеты Javelin и гаубицы 122 мм, заявил глава отдела международного сотрудничества ведомства Пеэтер Куймет. «В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить [Украине] ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним», – сказал Куймет в интервью эстонскому порталу, передает ТАСС. По его словам, Эстония приняла решение на уровне министерства поддержать Киев вооружением и боеприпасами. Передать это вооружение возможно только с согласия продавца, указал представитель ведомства. В случае с Javelin нужно будет спросить разрешение у США, с гаубицами – у Германии и Финляндии. Подлодки Японии решили оснастить крылатыми ракетами с дальностью полета до 1 тыс. км 30 декабря 2021, 05:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Правительство Японии планирует во второй половине нынешнего десятилетия оснастить подводные лодки страны крылатыми ракетами с дальностью полета до 1 тыс. км., сообщила газета «Иомиури». Ожидается, что ракеты с дальностью полета до 1 тыс. км смогут поражать наземные цели при запуске из подводного состояния. Благодаря этому противникам Японии будет сложнее спрогнозировать, откуда именно будет произведен запуск, что повысит обороноспособность страны, передает ТАСС. На разработку этих ракет в проекте бюджета Японии на 2022 финансовый год (начнется с апреля 2022 года) было выделено около 39,3 млрд иен (порядка 340 млн долларов). По данным «Иомиури», оснащение подлодок ракетами рассматривается японскими властями в рамках обсуждаемой концепции применения превентивных ударов по базам противника в качестве оборонительной меры. В настоящее время Япония не имеет таких ракет и только ведет модернизацию двух своих вертолетоносцев с целью превращения их в легкие авианосцы. На вооружении страны находится 21 подлодка. Ранее издание Nikkei сообщило, что минобороны Японии намерено добиться увеличения дальности полета разрабатываемых крылатых ракет воздушного и морского базирования до 1 тыс. километров. Южная Корея начала строить новую подлодку с баллистическими ракетами 30 декабря 2021, 07:42 Текст: Дмитрий Зубарев

Республика Корея начала строительство второй подводной лодки класса «Чанбого III» второй серии водоизмещением 3,6 тыс. тонн, которая может нести на борту баллистические ракеты (БРПЛ), сообщило национальное агентство оборонных закупок (DAPA). DAPA сообщает, что новая субмарина имеет десять вертикальных пусковых шахт для БРПЛ, в то время как на подлодках первой серии их всего шесть. Длина подводного крейсера составляет 89 метров, ширина 9,6 метра. Питание от литиевых батарей позволит ей долгое время находиться под водой. Прочие тактико-технические характеристики не разглашаются, передает ТАСС. «Новая подлодка будет играть ключевую роль в деле обеспечения национальной безопасности, позволяя давать эффективный ответ на различные угрозы», – отметил представитель агентства оборонных закупок вице-адмирал Чон Ен Гю. Субмарину планируется спустить на воду к 2026 году, а в 2028 году включить в состав военно-морских сил. По завершении строительства у Республики Корея будет пять подводных лодок водоизмещением более 3 тыс. тонн. Ранее источник сообщил, что Республика Корея во второй половине 2022 года примет на вооружение новую баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ). Названа самая ожидаемая новинка российских вооружений 30 декабря 2021, 14:25 Текст: Алексей Дегтярев

Самой ожидаемой новинкой вооружений среди показанных зарубежным заказчикам стал истребитель Checkmate, сообщил Рособоронэкспорт. «В топ-5 представленных в 2021 году экспортных образцов вошли легкий тактический самолет Checkmate, который экспонировался на МАКС и Dubai Airshow, показанный в России и за рубежом разведывательно-ударный комплекс БЛА «Орион-Э», РСЗО с термобарическими боеприпасами ТОС-2 «Тосочка», автомат Калашникова АК-19 и зенитная ракетная система С-350Е «Витязь», – сказал гендиректор госкорпорации Александр Михеев, передает РИА «Новости». По его словам, в 2021 году оружейный рынок адаптировался к работе в пандемию. Российский экспортер смог поучаствовать в 17 международных выставках. В ноябре Ростех представил беспилотную модификацию истребителя Checkmate. Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35. Также он называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика. Песков рассказал о планах Путина на 31 декабря и новогодние праздники 30 декабря 2021, 13:31 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в последний день 2021 года не планирует публичных мероприятий, но этот день также не будет полным выходным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «У президента нет [в планах на 31 декабря] никаких официальных и публичных мероприятий. Такой – полурабочий нерабочий день президента, стандартный», – цитирует Пескова ТАСС. Он пояснил, что полностью выходного дня у главы государства «просто не может быть по определению». На новогодних же каникулах Путин намерен проводить рабочие встречи, сказал представитель Кремля, однако они не планируются публичными. Ранее президент России направил главам и правительствам зарубежных стран поздравления с Новым годом и Рождеством. Также российский лидер отдельно поздравил американского коллегу Джо Байдена. Средства наблюдения заметили передвижение Деда Мороза над Россией 30 декабря 2021, 15:54 Текст: Кристина Цыцура

Российские средства наблюдения за космическим пространством зафиксировали передвижение Деда Мороза над Россией, говорится в сообщении Роскосмоса. «Средства наблюдения Роскосмоса за космическим пространством зафиксировали передвижение Деда Мороза над территорией России на высоте 179х201 км», – сообщили в госкорпорации в Twitter. Российская космическая корпорация – не единственное ведомство в мире, отслеживающее перемещение праздничных волшебников. Например, Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command) с 1955 года отслеживает местоположение Санта-Клауса. Ранее сообщалось, что юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев сообщил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать «подарок» президенту России Владимиру Путину в честь Нового года. На итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске к Деду Морозу. Глава государства заявил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и готов выступить в роли адвоката. Россияне рассказали о планах на новогодние каникулы 30 декабря 2021, 13:12 Текст: Наталья Ануфриева

На предстоящих новогодних каникулах с 1 по 9 января россияне планируют насладиться общением с семьей и близкими, а также попробовать экстремальные развлечения и уделить время культурному обогащению, следует из исследования компании Vox populi. Большинство россиян (78%) собираются провести Новый год с семьей, преимущественно дома или в городе своего проживания (69%), следует из исследования, опубликованного на сайте Vox populi. При этом молодежь в возрасте 25-34 года чаще имеет другие планы – провести новогодние каникулы дома планируют меньшая доля этой аудитории (63%). Более половины населения (54%) в новогодние каникулы намерены посетить друзей, знакомых или родных, особенно это характерно для аудитории в возрасте до 55 лет. Россияне старше 55 лет чаще не имеет планов заниматься какими-либо активностями. Второе место по популярности занимают планы «съездить на природу, в лес, посетить природные достопримечательности» – его отмечают 34% опрошенных, а на третьем месте находятся активности, с вязанные с культурным досугом (17%) – «посещение культурных событий (концертов, театров, музеев, выставок)». Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет чаще отдает предпочтение культурному досугу (23%), чем респонденты старшего возраста. При этом планируемые активности не всегда соотносятся с желаемыми форматами отдыха. Например, наиболее предпочитаемыми видами отдыха для населения являются: экскурсионные туры, посещение исторических мест (46%), пляжный отдых (45%), культурный отдых (посещение музеев, выставок, концертов) (32%), оздоровление и SPA (24%). Отмечается, что женщины более склонны отдавать предпочтение к культурному отдыху, оздоровлению и морским круизам в отличие от мужчин, но в равной степени предпочитают гастрономические туры (8%) Исследование проведено методом онлайн-опроса по потоковой выборке среди пользователей Сети старше 18 лет и взвешено в соответствии с социально-демографическими параметрами интернет-аудитории. Дата проведения опроса: 15-25 декабря. Объем выборки – 1 тыс. 257 респондентов, ошибка выборки – 2,8%. Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предупредила о главных рисках для детей на зимних каникулах. В МЧС назвали правила безопасности при установке елки 30 декабря 2021, 08:21 Текст: Александра Юдина

Новогоднюю елку в целях безопасности не стоит ставить у выхода из помещения и около батареи, лучше не использовать рядом с ней свечи и бенгальские огни, сообщили в пресс-службе МЧС. «Не рекомендуется ставить елку у выхода из помещения: в случае воспламенения она превратится в непреодолимую преграду. Рядом стоит поместить огнетушитель на случай любой внештатной ситуации и разобраться в его использовании», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Также в МЧС добавили, что при установке новогодней елки важно убедиться в ее устойчивости. «Живое дерево нельзя устанавливать вблизи батареи и обогревательных приборов. Исключите использование рядом с ней свечей и бенгальских огней. При выборе искусственной елки отдавать предпочтение изделиям с противопожарной пропиткой», – посоветовали специалисты ведомства. Эксперты добавили, что не стоит использовать легко воспламеняющие украшения и электрогирлянды, поскольку это сопряжено с потенциальной опасностью возгорания. Гирлянды должны иметь предохранитель, без них при скачках напряжения может возникнуть перегрев и возгорание проводки, отмечают в МЧС. «Никогда не включайте гирлянду при наличии оголенных проводов, а также самодельных соединений. Кроме того, элементы гирлянды не должны соприкасаться с «дождиком», потому что металлизированная фольга может замкнуть проводку», – сказали в пресс-службе. Кроме того, по словам специалистов, если есть сомнения в качестве украшения (например, в гирлянде нет хотя бы одной лампочки или обнаружились явные повреждения), то использовать его нельзя, а на ночь и перед тем как уйти из дома нужно отключать гирлянды. Ранее токсиколог рассказал, что эфирные масла от хвои и использование химикатов для обработки натуральной елки могут вызвать сильную аллергию, также на дереве могут жить насекомые, которых трудно вывести. Первый признак, что с вашей елкой что-то не так, если неожиданно у кого-то из членов семьи появляются такие симптомы, как зуд и першение в носу, слезотечение, кашель, боль в груди, проблемы со сном. Стало известно об ограничениях на Красной площади 31 декабря 30 декабря 2021, 16:24 Текст: Вера Басилая

Доступ на Красную площадь ограничат 31 декабря с 17.00 до 7 утра 1 января в связи с эпидемиологической ситуацией, для охраны порядка привлекут полицию и дружинников, сообщили в городском департаменте безопасности «В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей, после 17.00 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен», – заявили в департаменте, передает РИА «Новости». В департаменте добавили, что в целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних каникул запланировано проведение контрольно-профилактических мероприятий. К участию в них будут привлечены представители полиции, других правоохранительных органов, а также народные дружинники и общественные пункты охраны порядка. Мероприятия будут проходить в районах объектов проведения новогодних праздников и других местах массового скопления граждан. Уточняется, что особое внимание при их проведении будет уделяться профилактике нарушений общественного порядка, а также контролю соблюдения миграционного законодательства, в том числе режима пребывания на территории Российской Федерации. В отношении правонарушителей будут применяться меры в соответствии с действующим законодательством. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничения из-за коронавируса будут стараться вводить в Москве точечно с учетом эпидемиологической обстановки, чтобы не нарушать ритма работы города. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Члены клуба «Эльбрус» вручили детям подарки в рамках акции «Елка желаний» 30 декабря 2021, 10:20 Текст: Александра Юдина

Победители конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – исполнили мечты детей, загаданные ими в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Открытки с именами ребят «Лидеры России» сняли с елки на предновогодней встрече клуба «Эльбрус» в Петербурге. Как отметил заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков, проект «Мечтай со мной», который также входит в президентскую платформу, один из самых трогательных и душевных. По его словам, ежегодно собираются тысячи желаний по всей стране, и участники проектов платформы «Россия – страна возможностей» с удовольствием осуществляют детские мечты. Сам Антон Сериков – постоянный участник акции, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «В этот раз я вручил подарок маленькому Саше из Санкт-Петербурга – он мечтал о наборе LEGO. Вместе с Екатериной Некрасовой – победительницей конкурса «Большая перемена» – решили добавить новогоднего настроения и выступили в роли Деда Мороза и тигренка – символа наступающего года. Испытанные эмоции не передать словами, просто присоединяйтесь к акции «Елка желаний»!», – сказал Сериков. Председатель клуба «Эльбрус», депутат Государственной Думы VIII созыва Татьяна Дьяконова также успела вручить новогодний подарок. «Кукла, которую просила Аделина из Башкортостана, добралась до своей хозяйки! Как же здорово, что проект «Мечтай со мной» положил начало такой доброй традиции, как акция «Елка желаний». Это большое счастье, что каждый желающий может в предновогодние дни побыть помощником Деда Мороза и исполнить детскую мечту. Мы в клубе «Эльбрус» с большим трепетом относимся к этой акции, и отрадно, что Лидеры России ответственно подходят к процессу. Кто-то осуществляет сразу несколько желаний, многие лично поздравляют ребят и устраивают новогодние представления», – рассказала она. Настоящую новогоднюю сказку организовал победитель конкурса «Лидеры России», исполняющий обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Алексей Грибанов. Он осуществил мечту Родиона из села Хватовка Саратовской области, который мечтает стать машинистом. Благодаря Алексею Родион впервые прикоснулся к миру железных дорог: отправился в путешествие на поезде, побывал в кабине машиниста и современном инновационном подвижном составе, посетил экскурсию, где узнал о профессиях железнодорожного транспорта, и в железнодорожном музее под открытом небом. Победитель конкурса «Лидеры России», депутат Госдумы VIII созыва Александр Спиридонов в этом году снял с «Елки желаний» четыре шарика с детскими просьбами к Деду Морозу. Александр уже вручил подарки, среди которых были планшет для обучения, развивающие игрушки и куклы. «Помню, как в детстве тоже писал свои пожелания, а родители, естественно, передавали письмо Деду Морозу. Мое желание по волшебству исполнялось, и я чувствовал, что мир добрый. Это ощущение очень важно, и проект «Елка желаний» позволяет сохранить для детей волшебство новогодних праздников», – рассказал он. Всего в рамках встречи клуба «Эльбрус» в Санкт-Петербурге, которая прошла 11 декабря, Лидерами России было снято с новогодней елки 55 открыток с желаниями детей. Большинство желаний уже исполнено, а подарки продолжают добираться до своих адресатов. В этом году, помимо участия в акции «Елка желаний», победители и финалисты конкурса «Лидеры России» присоединились к акции «Новый год в каждый дом», организованной движением #МЫВМЕСТЕ. Лидеры России в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек доставили более 20 подарков детям и поздравили 12 семей с праздником. В акции приняли участие победители конкурса «Лидеры России» Дмитрий Афанасьев, Олег Калинский, Даниил Жилкин, Дарья Сенькина, Андрей Протопопов, Дмитрий Баженов, Михаил Кузнецов, а также финалисты конкурса Мария Гладышева, Андрей Лилеев, Анжелика Куминова и Елена Чугонова. Напомним, автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента России Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Россияне рассказали об ожиданиях в новом году 30 декабря 2021, 14:43 Текст: Вера Басилая

Более трети опрошенных россиян считают, что 2022 год будет лучше для страны, чем уходящий, каждый пятый ожидает улучшения в ситуации с коронавирусом, говорится в исследовании ВЦИОМ. «Треть опрошенных (34%) считают, что следующий год будет лучше для нашей страны, чем 2021 год, чаще так считают молодые люди в возрасте 18-24 года (46%). При этом 39% респондентов ответили, что год будет ни лучше, ни хуже, а 21% считают, что год будет скорее хуже», – говорится в исследовании ВЦИОМ. Среди позитивных изменений примерно каждый пятый опрошенный (22%) ожидает улучшения в ситуации с коронавирусом, а каждый десятый (11%) ждет повышения уровня жизни и зарплат. Еще 9% надеются на снижение цен и контроль за уровнем инфляции, по 8% россиян ждут улучшений в экономике и повышения пенсий, еще 7% ожидают позитивных изменений во внешней политике. 19% респондентов не ждут никаких позитивных изменений в наступающем 2022 году. При этом, по мнению 21% опрошенных, может произойти инфляция а 9% россиян опасаются появления новой волны коронавируса и новых штаммов, 8% предсказывают падение уровня жизни, а 7% считают, что будут военные действия и конфликты. По мнению 13 % опрошенных, в 2022 году не произойдет никаких негативных изменений. Ранее россияне рассказали о планах на новогодние каникулы: с 1 по 9 января россияне планируют насладиться общением с семьей и близкими, а также попробовать экстремальные развлечения и уделить время культурному обогащению. Студенты-спасатели поздравили детей в больницах с Новым годом 30 декабря 2021, 14:27 Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей провели новогодние акции для детей в разных регионах России. Они поздравили находящихся на лечении в больницах детей в костюмах сказочных персонажей, спустившись при помощи альпснаряжения с крыш. Акция уже прошла во многих регионах страны. Свыше 350 добровольцев устроили настоящий праздник для более 5400 детей. 31 декабря завершающая акция пройдет в Вологодской области, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Я считаю, нам удалось подарить новогоднее настроение детям, помочь им поверить в чудеса. Маленькие пациенты улыбались, светились счастьем, совсем малыши были очень удивлены. Надеюсь, такие яркие эмоции пойдут им на пользу, и они быстрее выздоровеют. Желаю всем детям в Новом году счастья и здоровья», – поделился член Общественной палаты, руководитель ВСКС Евгений Козеев. Студенты-спасатели также провели праздничные акции «Счастливый новый год» и «Безопасный новый год». Добровольцы Севастопольского регионального отделения ВСКС посетили детские дома и школы-интернаты, организовали конкурсы для детей, познакомили с деятельностью спасателей, рассказали о безопасности и подарили детям подарки. Добровольцы Крымского РО ВСКС совместно с ГАУ РК «Ресурсный центр» и Крымпатриотцентром провели эстафету безопасности для учеников Симферопольской академической гимназии. Добровольцы Калининградского регионального отделения ВСКС провели открытые уроки для обучающихся МБОУ «Гавриловская средняя школа им. Г. Крысанова» и МБОУ «ООШ п. Ново-Гурьевское». Добровольцы рассказали и показали школьникам, как действовать в различных чрезвычайных ситуациях, с которыми они могут столкнуться в период новогодних каникул. Подобные акции прошли и в других городах в больницах, домах-интернатах, школах в Омской, Орловской, Архангельской, Ярославской областях, Республиках Удмуртия, Башкортастан.