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Путин поздравил Байдена с Новым годом
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Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Джо Байдена с Новым годом и Рождеством, отметив, что страны должны взаимодействовать и объединять усилия, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства в поздравлении отметил, что Россия и Соединенные Штаты как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество, говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Убежден, что в развитие наших договоренностей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, мы можем продвинуться вперед и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга», – говорится в поздравительной телеграмме.
Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден свяжется с Путиным по телефону в четверг в 23.30 (мск). Во время разговора будет затронут ряд тем, «в том числе грядущее дипломатическое взаимодействие», сказали в американской администрации.
Белый дом назвал время телефонного разговора Байдена и Путина
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Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23.30 мск, сообщил Белый дом.
«Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3.30 по полудню (23.30 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Белого дома.
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность.
В интервью телеканалу «Россия 1» Путин рассказывал, что иногда работает в Кремле до половины второго или даже до двух часов ночи. В этом случае он остается ночевать в специально оборудованной комнате отдыха. Путин признался, что ночует в Кремле часто.
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Путин за рулем автомобиля заехал за Лукашенко перед переговорами в Петербурге
Президент России Владимир Путин заехал на машине за белорусским коллегой Александром Лукашенко перед их встречей в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ.
Телеграм-канал «Пул первого» пишет, что «перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко».
Напомним, в среду в Константиновском дворце в Стрельне проходит встреча Путина и Лукашенко.
До этого пресс-служба главы Белоруссии сообщала, что 29 декабря лидеры обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.
Ранее Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество двух стран, в том числе в оборонной сфере. Кроме того, российский лидер в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Москве и Минску удалось достичь принципиальных соглашений, но впереди еще работа по синхронизации законодательств обеих стран.
Путин объявил о планах провести российско-белорусские учения в начале года
Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил о планах в феврале-марте провести российско-белорусские учения на территории Белоруссии.
Лукашенко сообщил, что Россия сейчас рассматривает его предложения по учениям на территории Белоруссии, отметив, что их проведение пойдет на пользу отношениях обеих стран, сообщает РИА «Новости».
«Мы проведем в начале года, там военные согласуют, в марте, феврале, не знаю, когда они решат», – сказал Путин.
Лукашенко попросил Путина не останавливать сотрудничество в военной отрасли и в военно-производственной сфере. «Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения, чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которые мы у России закупаем», – цитирует белорусского лидера ТАСС.
Ранее Лукашенко анонсировал российско-белорусские учения у границы с Украиной.
Стало известно о возможном разговоре Байдена и Путина в четверг
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Президент США Джо Байден в четверг планирует провести телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн.
Байден хочет провести эту беседу, «поскольку считает, что в отношении России ничто не может заменить прямой диалог между лидерами», приводит телекомпания слова представителя СНБ, передает ТАСС.
Белый дом подтвердил, что Байден проведет телефонный разговор с Путиным для обсуждения ряда тем, включая предстоящие дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты РФ с НАТО и ОБСЕ, передает РИА «Новости».
«Президент Джозеф Р. Байден – младший проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 30 декабря 2021 года, для обсуждения ряда тем, включая предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией», – сказано в заявлении от имени официального представителя Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден ранее провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Собиравшийся судиться с Дедом Морозом юрист отозвал свой иск
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Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев сообщил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать «подарок» президенту России Владимиру Путину в честь Нового года.
Мирзоев написал в соцсети «ВКонтакте», что он, «хорошенько подумав», решил, что хочет сделать президенту «новогодний подарок в виде выигранного им дела, то есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб».
Он добавил, что теперь ждет встречи с президентом лично, поскольку приготовил ему еще один подарок.
При этом ранее в среду стало известно, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск, ответчиком по которому должен стать юрист Игорь Мирзоев, получивший известность после подачи в суд жалобы на Деда Мороза. Новый иск подала основательница юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнара Троицкая.
«Троицкая просит признать поведение Мирзоева о подаче иска злоупотреблением правом, взыскать в ее пользу 10 млн рублей морального вреда», – передает ТАСС.
Такую же сумму компенсации ранее запросил и сам Игорь Мирзоев. Его иск к АО «Дед Мороз», упомянутый на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, Великоустюгский районный суд Вологодской области зарегистрировал 24 декабря.
По утверждению юриста, главный волшебник страны не выполняет публично взятые на себя обязательства, так как не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты с момента регистрации в качестве юрлица в 1998 году.
Истец просил суд не только возместить ему моральный вред, но и обязать ответчика вручить мужчине 23 подарка и исполнить его самые заветные мечты.
В суде сообщали, что иск Мирзоева зарегистрирован, однако юрист не приложил к заявлению список подарков и заветных желаний, а также квитанции об оплате госпошлины, поэтому был составлен акт об отсутствии соответствующих документов.
В пресс-службе петербургских судов сообщили, что иск Троицкой принят к производству, а первое заседание по нему назначено на 14 февраля.
На итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске к Деду Морозу. Глава государства заявил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и готов выступить в роли адвоката, напомнив истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только «хорошим мальчикам и девочкам».
Глава государства посоветовал истцу проанализировать свое поведение и найти то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. После этого Мирзоев выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в суде. При этом он заявлял, что не планирует отзывать свой иск.
В Совфеде оценили планы Байдена позвонить Путину в полдвенадцатого ночи
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«Для политика не существует понятия «неудобное время», особенно когда решаются вопросы войны и мира», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден планирует позвонить российскому коллеге Владимиру Путину в четверг в 23.30 (мск).
«Мы работаем круглосуточно, а те, для кого такой график неприемлем, обычно в политику не идут. Какие тут могут быть проблемы?» – поинтересовался зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Кроме того, все прочие каналы связи между сторонами уже были использованы, после них «пошла бумага» – мы опубликовали наши требования по гарантиям безопасности. Весь мир знает, что мы предложили. Теперь интересно, с каким настроением Вашингтон собирается на это реагировать», – заявил собеседник, объясняя внезапное желание Байдена поговорить с Путиным в канун новогодних праздников.
По словам Климова, настрой американской стороны важно узнать, поскольку «дальше будет запуск рабочей группы, пойдет каскад переговоров». «Почти каждый день будут дискуссии: сначала с США, потом с НАТО, потом с ОБСЕ. Целых три формата», – указал замглавы комитета СФ.
«К этому надо готовиться, вот и все, – добавил он. – И вполне возможно, и было бы даже хорошо, если бы наши лидеры во время предстоящего звонка поздравили друг друга с наступающим Новым годом».
Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден свяжется с Путиным по телефону в четверг в 23.30 (мск). Во время разговора будет затронут ряд тем, «в том числе грядущее дипломатическое взаимодействие», сказали в американской администрации.
До анонса телефонных переговоров высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что Байден намерен заявить Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому интерес.
В интервью телеканалу «Россия 1» Путин рассказывал, что иногда работает в Кремле до половины второго или даже до двух часов ночи. В этом случае он остается ночевать в специально оборудованной комнате отдыха. Президент признался, что ночует в Кремле часто.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
Позднее МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины.
Евросоюз также захотел участвовать в переговорах России с США по гарантиям безопасности в Европе. Однако Москва намерена обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
Ожидается, что Россия обсудит гарантии безопасности в трех форматах: с США (10 января), представителями НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января). Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.
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Лукашенко подарил Путину корзину с белорусскими продуктами и бокалы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего визита в Санкт-Петербург подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину корзину с белорусскими продуктами и хрустальные бокалы производства белорусского стеклозавода.
«Всегда интересный пункт визитов Первого (Лукашенко) – подарки. И на этот раз в Питер – не с пустыми руками. Как всегда, корзина вкуснейшего белорусского: колбасы, сыры. А еще набор бокалов», – сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
Ранее Путин в ходе встречи с белорусским коллегой заявил, что в развитии Союзного государства сделан значительный шаг вперед в 2021 году, речь идет о финансах, таможенном и фискальном законодательстве. После этого лидеры решили выйти после длительных переговоров на лед, чтобы поиграть в хоккей. Путин забросил семь шайб, Лукашенко – две.
В Белом доме назвали темы разговора Байдена и Путина
Президент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга.
«Президент Байден даст ясно понять, что есть дипломатический путь к деэскалации напряженности в регионе, если президент Путин в нем заинтересован», – цитирует его РИА «Новости».
Он добавил, что в случае дальнейшего обострения ситуации уже подготовлены планы усиления НАТО и союзников альянса, включая дополнительные поставки вооружения на Украину.
Кроме того, в администрации США сообщили, что запрос на телефонный разговор лидеров России и США поступил с российской стороны. В Белом доме заявили, что не знают, почему Москва запросила разговор.
По словам представителя администрации, Байден убежден, что «нет замены прямому диалогу лидеров, и это особенно правда, когда касается России».
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в четверг планирует провести телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным.
В Кремле также подтвердили планы провести такой разговор.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
Путин: Мы свою задачу по «Северному потоку – 2» выполнили, теперь слово за европейцами
Российская сторона выполнила задачу по созданию «Северного потока – 2», теперь слово за европейцами, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с главой Газпрома Алексеем Миллером.
«Это вопросы, которые должны решить наши партнеры в Европе. Теперь слово за ними. Мы со своими партнерами, кстати говоря, европейскими компаниями, задачу создания этого дополнительного маршрута выполнили. «Северный поток – 2» готов к работе», – цитирует Путина ТАСС.
Он поздравил компанию и партнеров по строительству газопровода с завершением работ.
Глава государства отметил, что как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, так «в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа».
Президент напомнил, что речь идет о 55 млрд кубометров в год.
Напомним, в ходе совещания Миллер заявил, что Газпром завершил заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2» и что газопровод полностью готов к эксплуатации.
«Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.
Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в конечном итоге от задержки в сертификации «Северного потока – 2» пострадает европейский потребитель.
Путин: В развитии Союзного государства сделан значительный шаг вперед
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в развитии Союзного государства сделан значительный шаг вперед в 2021 году, речь идет о финансах, таможенном и фискальном законодательстве.
По его словам, объем товарооборота России и Белоруссии увеличился в этом году на почти 36% несмотря на пандемию, сообщает РИА «Новости».
«К сожалению, в пандемийный 2020 год у нас произошел спад в объеме товарооборота - почти 17%. Зато в этом году почти 36% рост. То есть мы покрыли все, что потеряли... и добавили почти в два раза», – сказал Путин.
Российский лидер заявил, что экономика Белоруссии находится в хорошем состоянии, Минск для Москвы надежный партнер исходя не из политических, а из экономических соображений.
Президент России поблагодарил коллег из правительств России и Белоруссии. «Намечены серьезные планы по реализации нашего взаимодействия», – сказал он.
Путин также поблагодарил Лукашенко за то, что он неизменно поддерживает эти процессы.
Также Путин пообещал дать поручение кабмину насчет кооперации России и Белоруссии в авиастроении.
В свою очередь Лукашенко заявил Путину, что белорусы не останутся в долгу перед россиянами, предложил продолжить сотрудничество в оборонной сфере.
Путин заявил, что неформальный саммит лидеров стран СНГ, который состоялся в Санкт-Петербурге во вторник, был очень продуктивным.
«На мой взгляд, вчерашние встречи были очень продуктивными. Мы поговорили по целому ряду направлений развития отношений со странами СНГ», – сказал Путин.
Ранее Путин объяснил важность достигнутых с Минском договоренностей по Союзному государству.
В Раде вспомнили пословицу на фоне переговоров России и США
Неучастие Украины в переговорах высокого уровня между Россией и США не следует воспринимать как провал, Киев сделал все, чтобы это воспринималось как благо, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Олег Волошин.
Волошин написал в Facebook, что его «умиляют» разговоры о том, что «опять переговоры об Украине без Украины». «Поздно уже по этому поводу рефлексировать», – считает он.
По его словам, украинская власть сделала все, чтобы факт переговоров кого-то с Россией, как альтернатива «решению украинского вопроса» Москвой, воспринимался как благо.
«Поверьте, вот уж точно: не до жиру – быть бы живу», – подытожил депутат.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в четверг планирует провести телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным. Белый дом сообщил, что будут обсуждаться такие темы, как, в частности, контакты России с НАТО и ОБСЕ.
До этого президенты провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.
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Путин оказался более результативным игроком хоккейного матча, чем Лукашенко
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи сыграли в хоккей в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне. Путин забросил семь шайб, Лукашенко — две.
Лидеры стран играли за одному команду белых, одолев красных со счетом 18:7. Счет открыл на третьей минуте российский президент, вторую шайбу в ворота соперника забил его белорусский коллега, передает РИА «Новости».
Путин по итогам игры забил семь шайб, а Лукашенко – две. Играл российский лидер под номером 11, Лукашенко – под номером один.
В составе команд вместе с Путиным и Лукашенко выступали звезды советского и российского хоккея, среди которых были депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.
Также на лед вышел сын Александра Лукашенко Николай, он забил шайбу в ворота соперника четыре раза.
Напомним, в ходе встречи с белорусским коллегой Владимир Путин заявил, что в развитии Союзного государства сделан значительный шаг вперед в 2021 году, речь идет о финансах, таможенном и фискальном законодательстве.
Путин и Лукашенко после переговоров сыграли в хоккей
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко решили выйти после длительных переговоров на лед, чтобы поиграть в хоккей.
Главы государств прияли участие в товарищеском матче по хоккею в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школе «Манеж» в Петербурге, передает РИА «Новости».
С президентами играют мастера хоккея, бывшие чемпионы. Путин выступает в свитере под номером 11, Лукашенко – под номером 1.
Ранее Путин в ходе встречи с белорусским коллегой заявил, что в развитии Союзного государства сделан значительный шаг вперед в 2021 году, речь идет о финансах, таможенном и фискальном законодательстве.
В 2020 году Путин и Лукашенко после встречи в Сочи сыграли в хоккей, разгромив команду соперника.
Встреча Путина и Лукашенко началась в Петербурге
Встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко началась в Константиновском дворце в Стрельне.
Об этом сообщает агентство БелТа.
Ранее пресс-служба главы Белоруссии сообщала, что 29 декабря в Санкт-Петербурге состоится встреча Лукашенко и Путина, на которой лидеры обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.
До этого Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество двух стран, в том числе в оборонной сфере. Напомним, российский лидер в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Москве и Минску удалось достичь принципиальных соглашений, но впереди еще работа по синхронизации законодательств обеих стран.
Назначена дата рассмотрения иска к подавшему в суд на Деда Мороза
Заседание по иску юриста Эльнары Троицкой о злоупотреблении правом к Игорю Мирзоеву, предъявившему претензии Деду Морозу, Куйбышевский райсуд Петербурга намерен рассмотреть его 14 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«Иск Троицкой к Мирзоеву принят к производству. Разбираться с Дедом Морозом начнут в День всех влюбленных», – цитирует сообщение РИА «Новости».
По мнению истицы, Мирзоев «распространил сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза» и намеренно подал иск к АО «Дед Мороз» с недостатками. Троицкая просит признать поведение Мирзоева злоупотреблением правом и взыскать с него 10 млн рублей в качестве морального вреда.
Ранее юрист Игорь Мирзоев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что решил подать в суд на Деда Мороза из Великого Устюга. В иске юрист требует подарить «обещанные подарки в количестве 23 штук» и исполнить «самые заветные мечты». Также он планирует взыскать с Деда Мороза 10 млн рублей за моральный ущерб.
На итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об этом иске.
Президент заявил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и готов выступить в роли адвоката Деда Мороза, напомнив истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только «хорошим мальчикам и девочкам». Глава государства посоветовал истцу проанализировать свое поведение и найти то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам.
Иск против АО «Дед Мороз» от Мирзоева был зарегистрирован Великоустюгским райсудом. В нем идет речь о не выданных за 23 года подарках и моральном ущербе в 10 млн рублей. Сам истец прислал иск без списка подарков и заветных желаний.
Позже стало известно, что юрист выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в суде.
Кроме того, Игорь Мирзоев сообщил, что не планирует отзывать свой иск.