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Белый дом назвал время телефонного разговора Байдена и Путина
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Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23.30 мск, сообщил Белый дом.
«Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3.30 по полудню (23.30 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Белого дома.
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность.
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Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве России»
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Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона «О гражданстве России», он направлен на предоставление гражданства лицам, проживающим в стране и способным «органично включиться в систему позитивных социальных связей».
Текст опубликован в думской электронной базе.
«В законопроекте сохраняется концептуальный подход к пониманию института гражданства России как устойчивой правовой связи человека с государством, выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства России лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества», – говорится в пояснительной записке.
Также новый законопроект расширяет полномочия президента России по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства: «Президент может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. К ним, в частности, могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана, указанные в действующем федеральном законе «О гражданстве России», а также лица, принимаемые в гражданство в соответствии с указами президента «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке».
При этом «в категории лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства России, не включены инвесторы и квалифицированные специалисты».
«Одновременно законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство России и признании российскими гражданами», – говорится в документе.
Отмечается также, что упрощенное приобретение гражданства по критерию заключенного с россиянином брака будет возможно лишь при наличии в браке общего ребенка, это делается для исключения практики фиктивных браков.
Кроме того, законопроект вводит институт прекращения гражданства. Так, «законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства» для лиц, ранее принятых в него. Однако это не распространяется на граждан России по рождению.
«Наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ», – говорится в тексте.
Полномочия о принятии решения о прекращении гражданства «в связи с добровольным волеизъявлением граждан» будут переданы от президента к МВД, что обеспечит «применение единого механизма добровольного выхода из гражданства». В отношении лиц, проживающих за пределами России, решения о прекращении российского гражданства на основании их просьбы, как и ранее, будут приниматься МИДом.
Основанием для прекращения гражданства становится «установление факта представления лицом поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщения им заведомо ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство России или решение о признании гражданином России».
Решение о прекращении гражданства ребенка, «над которым установлены опека или попечительство иностранных граждан или иностранного гражданина либо который усыновлен (удочерен) иностранными гражданами или иностранным гражданином», принимает президент России.
Ранее глава МИД Сергей Лавров предложил переселять потенциальных граждан России в Восточную Сибирь.
Глава МИД Украины сделал комплимент Путину
Президент Владимир Путин обладает важной для переговоров чертой: если он садится за стол, то старается встать из-за него с договоренностью, с которой можно искать решение, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В подтверждение своего тезиса Кулеба привел опыт Парижского саммита 2019 года. В связи с этим он отметил, что хотел бы видеть Путина лично на саммите «нормандской четверки», передает «РБК-Украина».
Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что складывается впечатление о подготовке на Украине третьей военной операции. «И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют», – сказал президент.
Также он заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
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Путин за рулем автомобиля заехал за Лукашенко перед переговорами в Петербурге
Президент России Владимир Путин заехал на машине за белорусским коллегой Александром Лукашенко перед их встречей в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ.
Телеграм-канал «Пул первого» пишет, что «перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко».
Напомним, в среду в Константиновском дворце в Стрельне проходит встреча Путина и Лукашенко.
До этого пресс-служба главы Белоруссии сообщала, что 29 декабря лидеры обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.
Ранее Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество двух стран, в том числе в оборонной сфере. Кроме того, российский лидер в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Москве и Минску удалось достичь принципиальных соглашений, но впереди еще работа по синхронизации законодательств обеих стран.
Путин объявил о планах провести российско-белорусские учения в начале года
Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил о планах в феврале-марте провести российско-белорусские учения на территории Белоруссии.
Лукашенко сообщил, что Россия сейчас рассматривает его предложения по учениям на территории Белоруссии, отметив, что их проведение пойдет на пользу отношениях обеих стран, сообщает РИА «Новости».
«Мы проведем в начале года, там военные согласуют, в марте, феврале, не знаю, когда они решат», – сказал Путин.
Лукашенко попросил Путина не останавливать сотрудничество в военной отрасли и в военно-производственной сфере. «Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения, чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которые мы у России закупаем», – цитирует белорусского лидера ТАСС.
Ранее Лукашенко анонсировал российско-белорусские учения у границы с Украиной.
Стало известно о возможном разговоре Байдена и Путина в четверг
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Президент США Джо Байден в четверг планирует провести телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн.
Байден хочет провести эту беседу, «поскольку считает, что в отношении России ничто не может заменить прямой диалог между лидерами», приводит телекомпания слова представителя СНБ, передает ТАСС.
Белый дом подтвердил, что Байден проведет телефонный разговор с Путиным для обсуждения ряда тем, включая предстоящие дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты РФ с НАТО и ОБСЕ, передает РИА «Новости».
«Президент Джозеф Р. Байден – младший проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 30 декабря 2021 года, для обсуждения ряда тем, включая предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией», – сказано в заявлении от имени официального представителя Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден ранее провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Собиравшийся судиться с Дедом Морозом юрист отозвал свой иск
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Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев сообщил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать «подарок» президенту России Владимиру Путину в честь Нового года.
Мирзоев написал в соцсети «ВКонтакте», что он, «хорошенько подумав», решил, что хочет сделать президенту «новогодний подарок в виде выигранного им дела, то есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб».
Он добавил, что теперь ждет встречи с президентом лично, поскольку приготовил ему еще один подарок.
При этом ранее в среду стало известно, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск, ответчиком по которому должен стать юрист Игорь Мирзоев, получивший известность после подачи в суд жалобы на Деда Мороза. Новый иск подала основательница юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнара Троицкая.
«Троицкая просит признать поведение Мирзоева о подаче иска злоупотреблением правом, взыскать в ее пользу 10 млн рублей морального вреда», – передает ТАСС.
Такую же сумму компенсации ранее запросил и сам Игорь Мирзоев. Его иск к АО «Дед Мороз», упомянутый на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, Великоустюгский районный суд Вологодской области зарегистрировал 24 декабря.
По утверждению юриста, главный волшебник страны не выполняет публично взятые на себя обязательства, так как не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты с момента регистрации в качестве юрлица в 1998 году.
Истец просил суд не только возместить ему моральный вред, но и обязать ответчика вручить мужчине 23 подарка и исполнить его самые заветные мечты.
В суде сообщали, что иск Мирзоева зарегистрирован, однако юрист не приложил к заявлению список подарков и заветных желаний, а также квитанции об оплате госпошлины, поэтому был составлен акт об отсутствии соответствующих документов.
В пресс-службе петербургских судов сообщили, что иск Троицкой принят к производству, а первое заседание по нему назначено на 14 февраля.
На итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске к Деду Морозу. Глава государства заявил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и готов выступить в роли адвоката, напомнив истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только «хорошим мальчикам и девочкам».
Глава государства посоветовал истцу проанализировать свое поведение и найти то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. После этого Мирзоев выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в суде. При этом он заявлял, что не планирует отзывать свой иск.
Лукашенко подарил Путину корзину с белорусскими продуктами и бокалы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего визита в Санкт-Петербург подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину корзину с белорусскими продуктами и хрустальные бокалы производства белорусского стеклозавода.
«Всегда интересный пункт визитов Первого (Лукашенко) – подарки. И на этот раз в Питер – не с пустыми руками. Как всегда, корзина вкуснейшего белорусского: колбасы, сыры. А еще набор бокалов», – сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
Ранее Путин в ходе встречи с белорусским коллегой заявил, что в развитии Союзного государства сделан значительный шаг вперед в 2021 году, речь идет о финансах, таможенном и фискальном законодательстве. После этого лидеры решили выйти после длительных переговоров на лед, чтобы поиграть в хоккей. Путин забросил семь шайб, Лукашенко – две.
В Белом доме назвали темы разговора Байдена и Путина
Президент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга.
«Президент Байден даст ясно понять, что есть дипломатический путь к деэскалации напряженности в регионе, если президент Путин в нем заинтересован», – цитирует его РИА «Новости».
Он добавил, что в случае дальнейшего обострения ситуации уже подготовлены планы усиления НАТО и союзников альянса, включая дополнительные поставки вооружения на Украину.
Кроме того, в администрации США сообщили, что запрос на телефонный разговор лидеров России и США поступил с российской стороны. В Белом доме заявили, что не знают, почему Москва запросила разговор.
По словам представителя администрации, Байден убежден, что «нет замены прямому диалогу лидеров, и это особенно правда, когда касается России».
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в четверг планирует провести телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным.
В Кремле также подтвердили планы провести такой разговор.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
Путин: Мы свою задачу по «Северному потоку – 2» выполнили, теперь слово за европейцами
Российская сторона выполнила задачу по созданию «Северного потока – 2», теперь слово за европейцами, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с главой Газпрома Алексеем Миллером.
«Это вопросы, которые должны решить наши партнеры в Европе. Теперь слово за ними. Мы со своими партнерами, кстати говоря, европейскими компаниями, задачу создания этого дополнительного маршрута выполнили. «Северный поток – 2» готов к работе», – цитирует Путина ТАСС.
Он поздравил компанию и партнеров по строительству газопровода с завершением работ.
Глава государства отметил, что как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, так «в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа».
Президент напомнил, что речь идет о 55 млрд кубометров в год.
Напомним, в ходе совещания Миллер заявил, что Газпром завершил заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2» и что газопровод полностью готов к эксплуатации.
«Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.
Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в конечном итоге от задержки в сертификации «Северного потока – 2» пострадает европейский потребитель.
Путин: В развитии Союзного государства сделан значительный шаг вперед
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в развитии Союзного государства сделан значительный шаг вперед в 2021 году, речь идет о финансах, таможенном и фискальном законодательстве.
По его словам, объем товарооборота России и Белоруссии увеличился в этом году на почти 36% несмотря на пандемию, сообщает РИА «Новости».
«К сожалению, в пандемийный 2020 год у нас произошел спад в объеме товарооборота - почти 17%. Зато в этом году почти 36% рост. То есть мы покрыли все, что потеряли... и добавили почти в два раза», – сказал Путин.
Российский лидер заявил, что экономика Белоруссии находится в хорошем состоянии, Минск для Москвы надежный партнер исходя не из политических, а из экономических соображений.
Президент России поблагодарил коллег из правительств России и Белоруссии. «Намечены серьезные планы по реализации нашего взаимодействия», – сказал он.
Путин также поблагодарил Лукашенко за то, что он неизменно поддерживает эти процессы.
Также Путин пообещал дать поручение кабмину насчет кооперации России и Белоруссии в авиастроении.
В свою очередь Лукашенко заявил Путину, что белорусы не останутся в долгу перед россиянами, предложил продолжить сотрудничество в оборонной сфере.
Путин заявил, что неформальный саммит лидеров стран СНГ, который состоялся в Санкт-Петербурге во вторник, был очень продуктивным.
«На мой взгляд, вчерашние встречи были очень продуктивными. Мы поговорили по целому ряду направлений развития отношений со странами СНГ», – сказал Путин.
Ранее Путин объяснил важность достигнутых с Минском договоренностей по Союзному государству.
Путин оказался более результативным игроком хоккейного матча, чем Лукашенко
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи сыграли в хоккей в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне. Путин забросил семь шайб, Лукашенко — две.
Лидеры стран играли за одному команду белых, одолев красных со счетом 18:7. Счет открыл на третьей минуте российский президент, вторую шайбу в ворота соперника забил его белорусский коллега, передает РИА «Новости».
Путин по итогам игры забил семь шайб, а Лукашенко – две. Играл российский лидер под номером 11, Лукашенко – под номером один.
В составе команд вместе с Путиным и Лукашенко выступали звезды советского и российского хоккея, среди которых были депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.
Также на лед вышел сын Александра Лукашенко Николай, он забил шайбу в ворота соперника четыре раза.
Напомним, в ходе встречи с белорусским коллегой Владимир Путин заявил, что в развитии Союзного государства сделан значительный шаг вперед в 2021 году, речь идет о финансах, таможенном и фискальном законодательстве.
Путин и Лукашенко после переговоров сыграли в хоккей
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко решили выйти после длительных переговоров на лед, чтобы поиграть в хоккей.
Главы государств прияли участие в товарищеском матче по хоккею в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школе «Манеж» в Петербурге, передает РИА «Новости».
С президентами играют мастера хоккея, бывшие чемпионы. Путин выступает в свитере под номером 11, Лукашенко – под номером 1.
Ранее Путин в ходе встречи с белорусским коллегой заявил, что в развитии Союзного государства сделан значительный шаг вперед в 2021 году, речь идет о финансах, таможенном и фискальном законодательстве.
В 2020 году Путин и Лукашенко после встречи в Сочи сыграли в хоккей, разгромив команду соперника.
Встреча Путина и Лукашенко началась в Петербурге
Встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко началась в Константиновском дворце в Стрельне.
Об этом сообщает агентство БелТа.
Ранее пресс-служба главы Белоруссии сообщала, что 29 декабря в Санкт-Петербурге состоится встреча Лукашенко и Путина, на которой лидеры обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.
До этого Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество двух стран, в том числе в оборонной сфере. Напомним, российский лидер в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Москве и Минску удалось достичь принципиальных соглашений, но впереди еще работа по синхронизации законодательств обеих стран.
Назначена дата рассмотрения иска к подавшему в суд на Деда Мороза
Заседание по иску юриста Эльнары Троицкой о злоупотреблении правом к Игорю Мирзоеву, предъявившему претензии Деду Морозу, Куйбышевский райсуд Петербурга намерен рассмотреть его 14 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«Иск Троицкой к Мирзоеву принят к производству. Разбираться с Дедом Морозом начнут в День всех влюбленных», – цитирует сообщение РИА «Новости».
По мнению истицы, Мирзоев «распространил сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза» и намеренно подал иск к АО «Дед Мороз» с недостатками. Троицкая просит признать поведение Мирзоева злоупотреблением правом и взыскать с него 10 млн рублей в качестве морального вреда.
Ранее юрист Игорь Мирзоев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что решил подать в суд на Деда Мороза из Великого Устюга. В иске юрист требует подарить «обещанные подарки в количестве 23 штук» и исполнить «самые заветные мечты». Также он планирует взыскать с Деда Мороза 10 млн рублей за моральный ущерб.
На итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об этом иске.
Президент заявил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и готов выступить в роли адвоката Деда Мороза, напомнив истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только «хорошим мальчикам и девочкам». Глава государства посоветовал истцу проанализировать свое поведение и найти то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам.
Иск против АО «Дед Мороз» от Мирзоева был зарегистрирован Великоустюгским райсудом. В нем идет речь о не выданных за 23 года подарках и моральном ущербе в 10 млн рублей. Сам истец прислал иск без списка подарков и заветных желаний.
Позже стало известно, что юрист выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в суде.
Кроме того, Игорь Мирзоев сообщил, что не планирует отзывать свой иск.
Путин распорядился надежно обеспечить зимой все города и поселки теплом и электричеством
Президент России Владимир Путин на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона распорядился, чтобы в каждом российском городе дома и промышленные предприятия были обеспечены электричеством, а поставки энергоресурсов велись ритмично и без сбоев, особенно в период низких температур.
«Наша важнейшая задача – чтобы везде, в каждом городе и поселке страны квартиры и дома граждан, промышленные и социальные объекты были надежно обеспечены теплом и электричеством. Чтобы система ЖКХ, особенно зимой, в период низких температур, работала отлажено и четко, а поставки энергоресурсов велись ритмично, предсказуемо и по приемлемым ценам», – цитирует его РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что ответственность в системе ЖКХ возложена на регионы, но по линии кабмина должен быть контроль.
«Основная ответственность за положение дел в сфере ЖКХ в России возложена на субъекты и муниципалитеты. Понятно почему – хозяйство огромное, и на местах лучше видно в каком состоянии находятся тепло- и энергосети, генерирующие объекты, котельные... Вместе с тем хотел бы обратить внимание, что и по линии профильного федерального министерства, и правительства в целом нужно постоянно отслеживать реальную ситуацию в регионах», – отметил президент.
По его словам, «важно, чтобы все функционировало должным образом. Особенно в тех населенных пунктах, где климатические условия наиболее суровы. И в этих обстоятельствах любая авария или нештатная ситуация могут иметь самые серьезные последствия».