В Белом доме назвали темы разговора Байдена и Путина

Президент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга.

«Президент Байден даст ясно понять, что есть дипломатический путь к деэскалации напряженности в регионе, если президент Путин в нем заинтересован», – цитирует его РИА «Новости».

Он добавил, что в случае дальнейшего обострения ситуации уже подготовлены планы усиления НАТО и союзников альянса, включая дополнительные поставки вооружения на Украину.

Кроме того, в администрации США сообщили, что запрос на телефонный разговор лидеров России и США поступил с российской стороны. В Белом доме заявили, что не знают, почему Москва запросила разговор.

По словам представителя администрации, Байден убежден, что «нет замены прямому диалогу лидеров, и это особенно правда, когда касается России».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в четверг планирует провести телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным.

В Кремле также подтвердили планы провести такой разговор.

Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».