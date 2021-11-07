ЛНР обвинила нового министра обороны Украины во лжи

В Германии ответили на слова Украины о «ноже в спину»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ябедничает и переворачивает факты, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее Мельник обвинил Берлин в нарушении договора об ассоциации Украины с ЕС и назвал «Северный поток – 2» «ножом в спине» Киева.

«На украинского посла в Берлине Андрея Мельника многие уже давно махнули рукой. Его заявления расценивают как провокации. Он переворачивает факты», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

Он также прокомментировал слова украинского дипломата о том, что из-за запуска проекта «Северный поток – 2» Киев может потерять до 3 миллиардов евро в год или около 9% расходной части бюджета. «Никакие 3 миллиарда евро Украина пока не теряет. Газ так и будет идти через ее территорию», – указал Рар.

Эксперт напомнил, что «Северный поток – 2», с точки зрения многих стран, в том числе Германии, вносит решающий вклад в энергетическую безопасность Европы. «Это видно уже сейчас, когда газа не хватает. «Северный поток – 1», «Турецкий поток» и украинские трубы нужны, как никогда раньше, для обеспечения теплой зимы», – сказал политолог.

Что касается слов о якобы нарушении соглашения об ассоциации Украины с ЕС, это лишь интерпретация Мельника, ничего такого в документах не прописано, подчеркнул политолог.

«Тут можно вспомнить, что США все время требовали от Берлина по всем вопросам консультироваться с Украиной. Поэтому Мельник будет ябедничать американцам. Такова украинская политика, Киев хочет поставить будущее правительство Германии под давление США и антироссийских сил в Европе», – добавил Рар.

Впрочем, таким планам Киева не суждено сбыться, поэтому возмущения Мельника будут попросту игнорироваться немецкими властями, прогнозирует эксперт. «Тут сказывается усталость в отношении Украины. Кроме того, Киев только и делает, что торгует русофобией и все валит на Россию», – заключил политолог.

С другой стороны, в Германии найдутся и те, кто поддержит Мельника, уверен Рар. «В основном это либеральная пресса и партия «Зеленых», члены которой считают, что Меркель совершила геополитическую ошибку, разрешив России строить «Северный поток – 2». Таким образом, основной адресат скандальных заявлений Мельника – это по-прежнему «Зеленые», – детализировал собеседник.

Помимо этого, в ФРГ есть силы, которые рассматривают Украину как таран в борьбе с Россией. «Тут можно вспомнить еще неприятное поведение немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера, который пошел на попятную и частично согласился со словами Мельника о том, что именно Украина, а не весь СССР, была главной жертвой нацистов», – напомнил Рар.

По его словам, немецкие политики боятся выступать с осуждением Мельника из-за позиции многих СМИ. «По их мнению, Россия напала на бедную Украину и хотела ее растерзать. Поэтому ее нельзя критиковать. Надо терпеть и принимать Украину такой, какая она есть – с факельными шествиями на день рождения Бандеры и с запретом русского языка», – добавил собеседник.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Берлин не проконсультировался с Киевом в процессе обсуждения проекта газопровода «Северный поток – 2» в нарушение обязательств по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. «Сам «Северный поток – 2» остается ножом в спине Украины, что влечет за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий», – утверждает он.

Напомним, в середине прошлого месяца Мельник заявил в интервью Neue Osnabrucker Zeitung, что в вопросе вступления Украины в ЕС не хватает «лишь решающего элемента – четкой перспективы членства», и эту «стратегическую амбивалентность европейцев» нужно срочно устранить.

«Германия и будущая (правительственная) коалиция должны сыграть в этом решающую роль и наконец закрепить перспективу членства в ЕС для официального Киева смелым квантовым скачком во внешней политике», – добавил он.

Дипломат отметил, что в Киеве «нет никакого сомнения», что Украина станет членом сообщества, это «лишь вопрос времени». При этом, по его мнению, непринятие страны в ЕС станет «недопустимой ошибкой с фатальными последствиями» для всего континента.

Чуть ранее Андрей Мельник в интервью RND выступил с критикой политики Германии в сфере исторической памяти, призвав Берлин поспособствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО из-за «темных страниц прошлого».

Посол назвал участие Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру хорошим жестом. «Однако это только первый шаг на очень долгом пути к историческому примирению между Украиной и Германией», – сказал дипломат.

В сентябре Мельник потребовал от Запада компенсировать запуск «Северного потока – 2» гарантией вхождения Украины в Североатлантический альянс. «Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО», – заявил он.

В апреле Мельник заявил, что Киев может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. «У Украины нет выбора. Либо мы становимся частью такого альянса, как НАТО, и помогаем Европе стать сильнее и увереннее в себе, либо у нас остается только один вариант: ... снова подумать о ядерном статусе», – предупредил дипломат.

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