Пушков сыронизировал по поводу «обманутой Украины»

Украинцы обманули сами себя, выбрав президентом Владимира Зеленского, именно такого лидера заслуживает страна, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Таким образом он отреагировал на слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, который выразил сожаление о происходящем в стране и завершил свою речь нецензурной фразой о том, что Украину «обманули» с президентом.

«В очередной раз нас просто ... (нецензурный аналог слова «обманули» – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил Гордон.

«Странно слышать матерные ламентации вроде бы зрелого человека и известного на Украине обозревателя на тот счет, что их, то есть его и всех украинцев, вежливо говоря, обманули с Зеленским. <...> Украинцы сами себя обманули! Украина имеет того президента, которого заслуживает», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, на Украине нет ни зрелой элиты, ни ответственных политиков, способный развивать страну, «тем более в атмосфере националистического угара и распевания песни «Батька наш Бандера».

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте. Утверждения Зеленского о готовящемся в стране государственном перевороте собрались обсудить на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге 30 ноября.

Накануне Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России. В Кремле в ответ на утверждение Зеленского заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами». Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью».