Шойгу прибыл с инспекцией в войска ЗВО

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16 ноября, вторник | Последнее обновление — 12:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лукашенко пересказал разговор с Меркель
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Я сейчас в Вене. Иду на улицу, чтобы осмотреть ковидные разрушения в городе, который Сталин лично запретил обстреливать и бомбить. А заодно острым репортерским глазом приметить несчастных старушек, которых полицейские тащат в автозак.
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Не так уж и мало людей верят в зловещее «тайное мировое правительство», которое стоит за мерами против коронавируса – введением масок, QR-кодов и вакцинацией.
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Попытки обвинить Россию в миграционном кризисе в Европе выглядят как откровенная истерика от бессилия. Понятно, что руководители Польши, для которых русофобия стала навязчивой идеей, склонны обвинять нашу страну во всех своих бедах и неурядицах. Но в Евросоюзе вроде должны сидеть более вменяемые люди.
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Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Шойгу прибыл с инспекцией в войска ЗВО
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Министр обороны Сергей Шойгу прибыл с рабочей инспекцией в войска Западного военного округа, сообщили в Минобороны.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки прибыл в войска Западного военного округа, в ходе которой проинспектирует соединения и воинские части, дислоцированные в Воронежской области», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.
Там отметили, что Шойгу примет доклады о развитии военных гарнизонов в регионе, об оснащении воинских частей перспективными комплексами вооружения, а также о строительстве объектов военной и социальной инфраструктуры.
Также в ходе рабочей поездки министра обороны России планируется встреча с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.
Ранее Шойгу заявил о наращивании присутствия НАТО у границ России.
Новейший российский истребитель Checkmate решили необычно прорекламировать
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Ростех раскрыл элементы парфюма, посвященного истребителю пятого поколения The Chekmate, его презентовали в преддверии международной премьеры самолета на авиасалоне Dubai AirShow 2021.
«Checkmate – аромат пятого поколения. Для тех, кто управляет игрой», – говорится в видеоролике на официальном YouTube-канале госкорпорации «Ростех».
По информации компании, проект приурочен к премьерному зарубежному показу истребителя, который состоится 14 ноября в Дубае на Dubai Airshow 2021.
В ролике скрыты аллюзии на ключевые особенности и уникальные свойства истребителя. Золотистые линии парящего однодвигательного самолета Checkmate плавно перетекают вдоль контура черного шахматного коня. Полноразмерный флакон появляется сквозь вращающиеся металлические лопасти двигателя, а подарочная коробка при раскрытии распадается на черно-белую шахматную клетку.
«Согласно философии продуктовой линейки российских истребителей, Checkmate позиционируется в качестве шахматной фигуры коня на доске геополитики – очень легкой, ценной боевой единицы, способной решить исход партии», – заявили в Ростехе.
Премьера новейшего истребителя пятого поколения Checkmate состоялась на авиасалоне «МАКС 2021» в июле этого года. На международном авиасалоне «Dubai Airshow 2021» самолет впервые покажут за рубежом. Мероприятие пройдет в период с 14 по 18 ноября.
Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35.
Также он называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.
Путин объяснил возобновление учений стратегической авиации России
США не прекратили полеты своей стратегической авиации в ответ на прекращение российских учений несколько лет назад, в связи с этим стратегическая авиация России возобновила тренировки, сообщил президент России Владимир Путин.
«Этого когда-то не было, в 90-е и почти до середины 2000-х годов мы этого не делали, потому что моторесурс экономили, да и даже керосина не было авиационного, вообще много чего не было. В одностороннем порядке прекратили полеты нашей стратегической авиации. Но наши американские партнеры продолжили», – заявил российский президент в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
По его словам, Россия подождала около пяти лет и возобновила эти полеты. «Так что здесь ничего удивительного нет, мы летаем уже несколько лет», – добавил глава государства.
Ранее в Минобороны России сообщили, что разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи российских границ в Черноморском регионе за прошедшие сутки. Командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев заявил, что разведывательная авиация НАТО в 2021 году почти в три раза увеличила интенсивность полетов в воздушном пространстве над акваторией Черного моря.
Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
В Раде высмеяли обещание Британии отправить спецназ на Украину
Депутат Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский прокомментировал сообщения британских СМИ о готовности Лондона отправить на Украину около 600 бойцов спецназа в случае «конфликта» между Москвой и Киевом.
Как заметил Бужанский, сложно было представить что-то меньшее, чем помощь Лондона Польше в сентябре 1939 года. «Но Великобритания справилась и дала понять о своей готовности прислать на Украину 600 спецназовцев в случае угрозы вторжения России. Масштабно, ничего не скажешь», – передает РИА «Новости» слова депутата.
Ранее сообщалось, что Британия создает подразделения для отправки на Украину в случае «конфликта» между Москвой и Киевом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в Североатлантическом альянсе якобы заметили «необычные движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине.
В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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Ростех впервые показал беспилотный Checkmate
Госкорпорация «Ростех» впервые представила беспилотную модификацию истребителя Checkmate, сообщили в пресс-службе Ростеха в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.
Госкорпорация «Ростех» впервые показала беспилотную модификацию легкого тактического самолета пятого поколения Checkmate, разработанного компанией «Сухой» Объединенной авиастроительной корпорации.
«Беспилотную версию авиационного комплекса можно увидеть в новом видеоролике, размещенном сегодня на YouTube-каналах госкорпорации «Ростех» и Объединенной авиастроительной корпорации, а также в новом информационном спецпроекте», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее разработчик рассказал о двухместной версии истребителя Checkmate.
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
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Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с заявлением, что Россия якобы провела испытания противоспутникового оружия, которые, по мнению Вашингтона, создали угрозу Международной космической станции (МКС).
«Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран. Испытание значительно увеличит опасность для астронавтов и космонавтов на МКС», – приводит слова Прайса ТАСС.
«США будут работать с союзниками и партнерами», чтобы ответить на эти действия России, заявил представитель Госдепартамента США.
Напомним, в октябре Россия в ходе ГА ООН призвала все страны «не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы». Москва также предложила всем странам взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, «не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств», «не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли».
В апреле Россия предложила ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, использовать космос только «в созидательных целях, на благо всего человечества». В частности, Москва предложила начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой». В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году».
В октябре 2020 года Россия обвинила США и Запад в циничной милитаризации космоса под прикрытием международных соглашений. Ранее Китай обвинил США в воспрепятствовании международным переговорам по соглашению о контроле над вооружениями в космическом пространстве. В МИД России подчеркивали, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются существенные разногласия по вопросу неразмещения оружия в космосе.
В июне 2020 года Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора по неразмещению оружия в космосе в Вашингтоне назвали «плохим».
Отметим, в Кремле заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Более того, Россия обвинила в милитаризации космоса США. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как совершенствование российской ПРО срывает американские планы в космосе, а ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России.
Назван срок постановки на вооружение стратегической системы ПРО С-550
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Первая мобильная система стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550 будет поставлена на вооружение Воздушно-космических сил России до 2025 года, сообщил близкий к российскому военному ведомству источник в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow 2021.
«С-550 уже создана в «железе». Речь идет о системе стратегической ПРО. Первая С-550 будет поставлена до 2025 года в Воздушно-космические силы России. Ее поставка предусмотрена в рамках государственной программы вооружений до 2027 года», – приводит ТАСС комментарий источника по поводу заявления главы Минобороны России Сергея Шойгу.
Как сообщил источник, первоначально планируется поставка бригадного комплекта С-550. «В С-550 будет использована мобильная пусковая установка с гиперзвуковой ракетой», – добавил он, отметив, что морского варианта комплекса не предусматривается.
Напомним, 9 ноября в ходе селекторного совещания в военном ведомстве Сергей Шойгу сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе ноябрьских совещаний в Сочи с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса сделал акцент на важности поставок в Вооруженные силы систем ПВО-ПРО С-350, С-500 и С-550.
Система ПРО ближнего перехвата С-550 (проект мобильной объектовой системы ПРО) разрабатывалась в СССР в 1981–1988 гг. Прекращение работ по системе осуществлялось в рамках советско-американских соглашений. Оборудование опытного образца огневого комплекса системы было демонтировано после 1992 года.
Авиаэксперт оценил экспортные перспективы беспилотника Checkmate
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«Беспилотный истребитель пятого поколения, обладающий самыми современными возможностями и функционалом, но при этом более доступный, позволит России завоевать новые рынки на Ближнем Востоке», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее в сети был опубликован ролик, где «Ростех» представил беспилотный вариант истребителя Checkmate.
«В проморолике представлен самолет Checkmate в беспилотном варианте. Подразумевается, что он может выполнять миссии как автономно, так и совместно с одним из пилотируемых самолетов», – отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
По его словам, наличие беспилотной версии истребителя значительно расширит возможности авиастроительного комплекса России. «Более того, беспилотная версия будет иметь более высокие летно-технические характеристики, – пояснил он. – Например, маневрирование можно будет осуществлять с большой перегрузкой из-за отсутствия человека на борту».
«Кроме того, отказавшись от целого ряда систем, необходимых для жизнеобеспечения человека, для информирования пилота о ситуации на борту и в окружающем пространстве, можно будет снизить массу истребителя и использовать ее либо для увеличения боевой нагрузки, либо для других целей, – рассказал эксперт. – Также важно то, что самолет можно будет использовать в самых опасных условиях для прорыва противовоздушной обороны, что существенно расширит возможности военно-воздушных сил страны-эксплуататора».
По мнению Пантелеева, перспективным рынком для продажи беспилотных истребителей может быть весь регион Ближнего Востока. «Там уже знают ряд наших изделий и систем. В этом плане выход на рынок с истребителем 5-го поколения, обладающим самыми современными возможностями и функционалом, но при этом за меньшие деньги, это очень хорошая возможность завоевать новые рынки», – отметил он.
«Но это, мягко говоря, далеко не весь мир. Если посмотреть на программу F-35, которую реализуют США, есть некий пул стран-партнеров, которые уже давно вошли в программу и получают самолеты. Кроме того, есть производители самолетов поколения 4++, – указал собеседник. – Задача России заключается в том, чтобы обойти на повороте как производителей самолетов поколения 4++, так и тех, кто имеет амбиции для реализации собственных программ 5-го поколения. Среди них – Южная Корея, Турция и другие страны. Причем с учетом того, что темпы создания самолета Checkmate заявлены очень высокие (первые серийные поставки ожидаются в 2023 году), у России есть все шансы завоевать заметную рыночную долю».
В понедельник госкорпорация «Ростех» впервые представила беспилотную модификацию истребителя Checkmate, сообщили в пресс-службе Ростеха в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.
Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35. Также он называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.
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Начались поставки комплексов С-400 в Индию
Поставки комплексов российских зенитно-ракетных систем С-400 в Индию начались, они идут по графику, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Шугаев перед началом выставки Dubai Airshow сообщил, что «поставки оборудования системы ЗРС С-400 для Индии начались, ведутся по графику», передает РИА «Новости».
В 2018 году Россия и Индия подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 млрд долларов. Против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов.
Глава Пентагона назвал «основным компонентом стратегии сдерживания» учения в Черном море
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Учения США, Румынии, Турции и Украины в Черном море являются одним из главных компонентов стратегии сдерживания, заявил глава американского минобороны Ллойд Остин.
«Я часто говорю о концепции «интегрированного сдерживания» как способе сдерживания будущих военных угроз. Одним из ключевых компонентов действительно интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками и партнерами по всему миру посредством совместных наземных, воздушных и морских учений», – цитирует Остина ТАСС.
Он отметил, что речь идет о прошедших в Черном море учениях США и их союзников.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман «Маунт Уитни» и эсминец «Портер» – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Чувство юмора советских летчиков удивило американцев
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Американских летчиков удивило чувство юмора советских военных, которые поднимали в воздух самолеты МиГ для перехвата истребителей оппонента, говорится в рассказе одного из пилотов, который опубликован в сборнике, посвященном воздушным миссиям Douglas F3D Skyknight (F-10).
«Они нас перехватили и доложили, что мы их фотографируем – у нас действительно были ручные 35-миллиметровые фотоаппараты. <...> Русские сообщили по радиосвязи, что их снимают, и поинтересовались, что им делать. Тогда один из диспетчеров решил пошутить и ответил: «Улыбнитесь». Кто бы мог подумать, что у русских вообще есть чувство юмора», – приводит отрывок из рассказа военного Чака Хаусмана портал Theaviationgeekclub. Как именно он узнал детали переговоров советской стороны, не уточняется, передает РИА «Новости».
В отрывке из книги также отмечается, что американские летчики, выполняющие сбор разведданных близ территории Дальнего Востока, считали советских пилотов дружелюбными. Встречи в воздухе, по словам автора сборника – эксперта по авиации Джо Копалмана, проходили спокойно: США не нарушали государственных границ и выполняли свои задачи в пределах международного пространства.
Напомним, в минувшую субботу ВКС России зафиксировали и сопроводили четыре американских самолета-разведчика в небе над Черным морем.
Лукашенко захотел получить у России «Искандеры»
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Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что хотел бы получить от российской стороны несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».
«Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров [дальность пуска], потому что наш «Полонез» – до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента [Владимира Путина], мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки», – заявил Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона».
По словам Лукашенко, в 2021 году производились ракетные пуски на учениях «Запад-2021», военные знают, где необходимо наносить ракетный удар, в том числе удар ракетным комплексом «Точка», а также где можно задействовать зенитный ракетный комплекс «Бук-МБ».
«Многое и по бронетехнике сделали, очень важна сейчас мобильность, поэтому мы создали машины на МЗКТ (Минский завод колесных тягачей – прим. ВЗГЛЯД), бронемашины, восемь-девять человек экипаж, как БТР», – рассказал белорусский лидер.
Он выразил мнение, что у республики хорошо подготовленная армия с неплохим вооружением.
«Мы четыре раза модернизировали свои вооруженные силы. Но у нас война будет другая, у нас лесисто-болотистая местность. И если против нас будет наземная операция, нам надо уметь воевать на земле», – сказал Лукашенко.
Он признал, что Белоруссия уязвима для ракет, но вражеская наземная операция на территории страны невозможна, поскольку военные будут к этому готовы. Минску важно знать, что Москва поддержит его в трудную минуту, сказал президент страны.
«Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего», – заключил он.
Ранее Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко, однако президент России Владимир Путин признал, что у его белорусского коллеги есть теоретически возможность перекрыть поставки российского газа.
Напмоним, «Искандер» – это целое семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК). В него входят «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Главная задача таких комплексов – обнаружение и уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны противника.
Флагман ВМС США завершил операции в Черном море
Флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney начал переход из Черного моря в Средиземное после завершения операций и учений с партнерами по НАТО, сообщается в Twitter флота.
«Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney... начал свой переход в южном направлении из Черного моря в Средиземное после завершения морских операций и учений с союзниками и партнерами по НАТО 15 ноября», – передает РИА «Новости» сообщение флота.
Как отмечается, на борту корабля находятся сотрудники штаба Шестого флота ВМС США и командования морских ударных сил и поддержки НАТО (Naval Striking and Support Forces НАТО – STRIKFORNATO).
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Российский беспилотный вертолет научили стрелять авиационными ракетами
В России прошли первые испытания беспилотного ударного вертолета «Термит» и пусков с его борта корректируемых авиационных ракет с дальностью действия в шесть километров, сообщил гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.
Ранее в стране не применяли беспилотные вертолеты с ракетным вооружением.
На форуме «Армия-2021» показали разработанный НПП «Стрела» (входит в «Кронштадт») беспилотный вертолет проекта «Термит». Дрон демонстрировали с ракетами С-8Л концерна «Калашников».
«Предложенные концерном авиационные ракеты С-8Л действительно войдут в комплекс вооружения этого вертолета. Первые испытания с применением этих боеприпасов уже были проведены в рамках инициативных работ», – передает РИА «Новости» слова Богатикова.
Ранее сообщалось, что для российских военных создадут бесшумный вертолет, который обеспечит малозаметность для противника.
Напомним, в июле небольшой беспилотный вертолет БАС-200 производства холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) был впервые показан на МАКС-2021.
Модернизированному истребителю Су-30СМ решили дать улучшенное вооружение
Модернизированный истребитель Су-30СМ оснастят новым вооружением и усиленными двигателями, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.
«Модернизированный самолет [Су-30СМ] будет обладать расширенными боевыми возможностям, получит новое вооружение и более мощные двигатели», – цитирует ТАСС Чемезова.
По его словам, модернизация самолетов Су-30СМ уже ведется. «Действительно, мы ведем работу по совершенствованию истребителей Су-30СМ в интересах нашего основного заказчика», – уточнил Чемезов.
Су-30СМ (серийный, модернизированный) – двухместный сверхманевренный истребитель поколения «4++». Оснащен двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП. Боевой радиус самолета составляет 1 500 км, продолжительность полета без дозаправок – 3,5 часа.
По словам Чемезова, возможность поставок однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate в войска обсуждалась с Министерством обороны.
«Да, хотели взять, конечно. Мы недавно обсуждали с министром [обороны], что им нужно сформулировать свое ТЗ, в каком облике они хотят видеть этот самолет. Сейчас тот облик, который мы сделали – за собственные средства и за средства Минпромторга», – сказал он, отвечая на вопрос о возможности поставок Checkmate в Вооруженные силы России.
Чемезов также отметил, что российскому военному ведомству машина может быть предложена в беспилотном варианте. «Checkmate можно не только пилотировать, можно и беспилотным сделать. К беспилотникам интерес сейчас большой», – сказал он.
Ранее госкорпорация «Ростех» впервые представила беспилотную модификацию истребителя Checkmate.
Россия заключила оружейные контракты в 2021 году на 10 млрд долларов
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Россия, несмотря на пандемию, подписала в 2021 году оружейных экспортных контрактов на сумму более 10 млрд долларов, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow 2021.
«Несмотря на трудности, вызванные пандемией, взаимодействие с нашими партнерами устойчивое и конструктивное. Объем новых контрактов превысил 10 млрд долларов, что обеспечивает стабильность портфеля заказов, который находится на уровне 55 млрд долларов», – цитирует Шугаева РИА «Новости»
Как сообщала ранее пресс-служба «Рособоронэкспорта», только за время работы летних оружейных выставок типа МАКС, «Армия-2021» были заключены 30 контрактов на сумму более 3 млрд евро.
Шугаев подчеркнул, что предварительные оценки результатов ВТС в этом году показывают, что контрактные обязательства выполняются в соответствии с утвержденными графиками и предпосылок для невыполнения плановых заданий не наблюдается.
Ранее Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия обсуждает с Турцией поставки российской военной продукции и совместную разработку вооружений. А с ОАЭ Россия обсудила модернизацию «Панциря-С1».
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