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РПЦ дала оценку господдержки на Украине фильма об ЛГБТ
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Господдержка, которую получил на Украине фильм об ЛГБТ, может быть «частью каких-то внешних обязательств» Киева, заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Легойда в Telegram отметил, что в Сети «активно обсуждается скорая премьера первого украинского фильма об однополой любви «Мой юный принц». Указывается, что «съемки фильма проходят за государственный счет, который составил 20 млн гривен» (более 766 тыс. долларов).
В РПЦ высказали предположение, что «господдержка фильма, заведомо провокационного для большей части христиан Украины», является «частью каких-то внешних обязательств». «Ведь зачем действующей власти платить за творчество, плоды которого лишь увеличат к ней недоверие?» – заявил Легойда.
Напомним, представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами. В июле ЛГБТ-рейв состояля у офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Захарова ответила Кулебе на слова о торможении «нормандского формата»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, заявившего, что Россия якобы «тормозит» подготовку встречи в «нормандском формате».
«Не тормозит, а не собирается участвовать в пустом постановочном мероприятии. Наполните его смыслом, а именно выполните то, о чем договаривались ранее в ходе саммитов в «нормандском формате», и тогда появится повод обсудить и новую встречу», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Кулеба заявил, что Россия «тормозит» подготовку встречи в «нормандском формате». По его словам, российский «проект итогового документа встречи» глав внешнеполитических ведомств России, Украины, Германии и Франции «далек от предыдущих предложений, подготовленных Германией и Францией». Как заявил Кулеба, «российское предложение шло вразрез им и состояло преимущественно из штампов российской пропаганды». Кулеба считает, что именно немецко-французский проект составляет хорошую основу для достижения согласия.
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, ее дата пока не определена. «11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем, прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате», – сказал он.
В Раде посоветовали Зеленскому обратиться к Путину за помощью
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива в видео, опубликованном в Facebook, призвал главу государства Владимира Зеленского обратиться за помощью к российскому коллеге Владимиру Путину.
«Сегодня ни для кого не секрет, что история Зеленского закончится фатальным страхом и падением. Ведь этому послужил целый ряд ошибок и преступлений, которые совершили он и его команда», – приводит его слова РИА «Новости».
В своем призыве Кива выразил мнение, что главным просчетом Зеленского стало смещение с должности бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. По мнению депутата, именно Аваков привел Зеленского к власти и был его «опорой и защитником».
Кива уверен, что теперь Аваков якобы сконцентрировал вокруг себя всех противников действующего президента и готовится к отстранению Зеленского от власти, а украинский лидер не сможет этому противостоять.
Депутат подчеркнул, что «шанс Зеленского сегодня в Путине. Единственный человек, который в принципе может оградить и решить сложившуюся сегодня для президента Украины ситуацию – да, это Владимир Владимирович Путин. И я больше чем уверен, что именно эту игру сыграет президент Украины».
Как считает депутат, перед Зеленским сегодня открыты всего два пути: либо союз с Россией, либо арест и заключение в тюрьму.
Ранее бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет спасти страну от «шантажа Кремля», если признается публично в грехах и покинет должность президента.
Эксперты объяснили вероятный отказ Белоруссии поставлять электроэнергию Украине
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«Белорусские власти, видимо, решили использовать поставки электроэнергии на Украину как рычаг давления на Киев с целью отмены санкций против Минска», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, комментируя решение Минска о прекращении поставок электроэнергии ряду украинских компаний.
«Минску объективно выгодно продавать электроэнергию Украине. Тем более сейчас, когда из-за американских санкций Минск нуждается в валюте. Однако ситуацию осложняет политический фактор – сильная обида главы Белоруссии Александра Лукашенко на президента Украины Владимира Зеленского», – отметил политолог, экономист Иван Лизан.
«С другими украинскими президентами у Лукашенко была хоть какая-то химия, поскольку они друг друга немного знали, а Зеленский просто уничтожил двусторонние отношения, да еще и ввел целый пакет санкций против Белоруссии», – пояснил эксперт.
«В этой связи заявление главы Белоруссии о готовности посетить Крым в ходе подписания интеграционных программ на онлайн-заседании Высшего госсовета Союзного государства с лидером России Владимиром Путиным можно рассматривать как намек Зеленскому на необходимость отмены санкций. Для усиления этого эффекта Лукашенко мог использовать поставки электроэнергии как рычаг давления», – предположил Лизан.
«Еще одна проблема кроется и в инфраструктурных моментах, – добавил политолог. – Украина уже не первый год говорит, что хочет выйти из общей энергосистемы с Белоруссией и Россией и присоединиться к европейской энергосети. Это означает, что линии электропередач со стороны Украины не поддерживаются в надлежащем состоянии. А на различные регламентные ремонтные работы требуются деньги, которые могли просто не выделяться. Исходя из этого, белорусский регулятор мог принять решение о прекращении поставок электроэнергии, пока не получит гарантии от Киева по проведению экстренного ремонта на ЛЭП».
При этом директор Института энергетических проблем Украины Дмитрий Марунич счел решение Минска политически мотивированным. «Белорусские власти, видимо, решили намекнуть украинским, что государство, занимающее недружественную позицию, столкнется с проблемами, – предполагает Марунич. – Однако Минск не полностью прекратил поставки электроэнергии, иначе бы Украина столкнулась с крайне сложной ситуацией из-за дефицита энергоресурсов».
Он также указал, что Белоруссия остановила поставки электроэнергии не всем украинским компаниям, а только государственным. «Вчера электроэнергию получал только один частный трейдер Украины, – пояснил он. – Что же касается ремонта ЛЭП, то сейчас импорт все еще идет, и ничего, судя по всему, ремонтировать не нужно».
Ранее компания «Белэнерго» сообщила ряду украинских участников энергорынка о прекращении поставок электроэнергии. При этом неизвестно, направлены ли соответствующие письма всем украинским компаниям или только некоторым, сообщают СМИ, отмечая, что «импорт технически может происходить и дальше».
Как пишет «Экономическая правда», 8 ноября украинские компании «получили письмо об остановке поставок электроэнергии». В письме «Белэнерго» сообщает, что «с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут».
Издание сообщает, что «такое письмо получили несколько участников рынка» на Украине, «в том числе государственный «Энергоатом». Однако «неизвестно, получили ли его все участники рынка», то есть, «возможно, что доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний». Не исключено, что «поставки могут остановиться уже 9 ноября».
«Экономическая правда» со ссылкой на депутата Верховной рады Евгения Шевченко пишет, что Минск принял соответствующее решение из-за «отсутствия экономической выгоды для экспорта электроэнергии» на Украину. Отмечается, что «средства от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт этих сетей», но «ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети». Подчеркивается, что «письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше».
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии в ноябре. За два дня он вырос с 5 до 400 МВт·ч. Украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт·ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
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Киев захватил поселок Старомарьевка в «серой зоне» Донбасса
Украинские силовики захватили поселок Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, вывесили украинский флаг и вырыли траншеи, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«Украинские вооруженные формирования де-факто взяли под контроль этот населенный пункт, хотя он находился в «серой зоне», был демилитаризован и не находился ни под контролем ВСУ, ни под контролем Народной милиции ДНР. Но сейчас украинские вооруженные формирования продвинулись вперед, по сути, захватили Старомарьевку, вывесили там украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи», – рассказала она РИА «Новости».
По словам Никоноровой, Киев игнорировал все запросы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в вопросе захвата Старомарьевки
«Мы пытались задействовать координационный механизм, сообщали украинским представителям в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), что такую деятельность необходимо прекратить, что это очень серьезное нарушение. Но все эти попытки прекратить эскалацию дипломатическими средствами были полностью проигнорированы украинской стороной», – рассказала она.
Глава МИД республики считает, что Киев провоцирует ДНР на возобновление полномасштабных боевых действий, чтобы потом выставить себя жертвой агрессии и переписать Минские соглашения.
По ее словам, захват Старомарьевки в Донбассе, заявления Киева о применении беспилотиков Bayraktar для атаки по позициям Народной милиции, продолжающие обстрелы – провокации со стороны украинских силовиков.
Напомним, Москва обвинила Киев в нарушении минских договоренностей, а Париж и Берлин – в игнорировании разнузданного поведения киевского режима в связи с применением украинскими силовиками беспилотников в зоне конфликта в Донбассе.
Ранее стало известно, что США по дипломатическим каналам предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе. В прошлый вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
После этого Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации».
Зеленский одновременно возглавил президентский рейтинг и антирейтинг на Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский возглавил и президентский рейтинг, и антирейтинг, за него готовы проголосовать 18,6% украинцев, против – 29,3% граждан, свидетельствуют результаты опроса социологического центра Socis.
По данным опроса, на втором месте в президентском рейтинге бывший президент страны Петр Порошенко, его готовы поддержать 12,6% жителей Украины. Но при этом 28,8% украинцев не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах. На третьем месте – сопредседатель фракции в Верховной раде «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко, за него готовы проголосовать 8,2% граждан, а 25,3% не проголосовали бы ни за что, передает РИА «Новости».
За экс-премьера, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко готовы проголосовать 7,8% опрошенных, против – 16,1% респондентов. Экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова видят президентом 4,5% жителей, при этом 7% граждан не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах.
Опрос проводился с 29 октября по 4 ноября среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 2 тыс.респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.
Социс в сентябре провел аналогичный опрос, тогда Зеленского готовы были поддержать 34% опрошенных.
Ранее бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет спасти страну от «шантажа Кремля», если признается публично в грехах и покинет должность президента.
Киев попытался напугать Москву «мощными союзниками»
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Москве пошлют «четкий сигнал» о том, что США и Украина «едины в противодействии агрессивным действиям России», заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Украина и США 10 ноября в Вашингтоне проведут заседание комиссии стратегического партнерства. Кулеба заявил, что в условиях, когда Россия якобы «продолжает провоцировать и вести себя агрессивно по отношению к Украине», очень важно отправить Москве «четкий сигнал», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина».
«Украина и США едины в противодействии агрессивным действиям России. У нас есть мощные союзники и партнеры», – сказал министр, добавив, что эти союзники «готовы в случае расширения российской агрессии заставить Кремль заплатить высокую цену».
При этом Кулеба утверждает, что Россия «тормозит» подготовку встреч в «нормандском формате». По его словам, российский «проект итогового документа встречи» глав внешнеполитических ведомств России, Украины, Германии и Франции «далек от предыдущих предложений, подготовленных Германией и Францией». Как заявил Кулеба, «российское предложение шло вразрез им и состояло преимущественно из штампов российской пропаганды». Кулеба считает, что именно немецко-французский проект составляет хорошую основу для достижения согласия.
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, ее дата пока не определена. Песс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва готова к переговорам в «нормандском формате», но требуется «заранее подготовить документ», который отражал бы «совместные понимания», а с этим у остальных участников формата «пока проблема».
Пентагон призвал сделать перемещения российских войск у границ Украины понятнее
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби утверждает, что США «видят вызывающие обеспокоенность перемещения» российских войск у границ Украины.
По словам Кирби, такие перемещения фиксируются «в западных районах» России и «около Украины». США призвали Москву «сделать намерения более понятными». Вашингтон сообщил, что продолжает следить за ситуацией, передает РИА «Новости».
Кирби не стал комментировать возможные планы Москвы в свете данных США о перемещении российских войск и раскрывать информацию разведывательных служб США на этот счет. США заявили, что Россия должна «соблюдать Минские соглашения и уважать территориальную целостность и суверенитет Украины», а также «быть более прозрачной в своих намерениях».
Напомним, Соединенные Штаты по дипломатическим каналам предупредили Евросоюз, а также Германию, Францию и не входящую в ЕС Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе. Вашингтон утверждает, что Россия якобы стягивает войска к границе Украины. При этом в Киеве в очередной раз опровергли информацию о сосредоточении российских военных у границ Украины.
Кличко признал, что Путин «делает все в интересах России»
Как глава российского государства Владимир Путин «делает все в интересах России», но они «входят в противоречие с Украиной», заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что российские интересы «заходят за пределы Украины». По его мнению, Путин «делает все в интересах увеличения российской империи», чтобы она была сильная, но такая политика «затрагивает» и украинские «национальные интересы», передает РИА «Новости».
Летом сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может уволить Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Кличко заявил, что власти Украины «дали задание» правоохранителям испортить ему репутацию.
Сергей Иванов: Украина будет использовать ГТС, пока «эта рухлядь не рухнет»
Украина не будет модернизировать свою газотранспортную систему (ГТС), что несет определенные риски для безопасности, так как «ржавая рухлядь может в любой момент взорваться», заявил на форуме «Экологическая повестка государства и бизнеса: на пути к устойчивому развитию» спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
«Взять тот же «Северный поток – 2» и ГТС Украины. Ну, настолько очевидно, что «Северный поток – 2» резко улучшает экологическую ситуацию в Европе. И вообще, «Северный поток – 2», если хотите, – это вклад России в экологическое состояние Европейского континента. Нет, нам говорят, гоните больше газа через Украину», – цитирует Иванова РИА «Новости».
Он выразил мнение, что эта ситуация опасна не только для экологии, поскольку «эта ржавая рухлядь может в любой момент взорваться».
«Ее 40 лет не модернизировали и не будут модернизировать. Вы что, думаете, Украина гривну вложит, чтобы что-то там делать? Нет, она будет ее эксплуатировать до тех пор, пока эта рухлядь не рухнет и не развалится», – добавил Иванов.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что можно увеличить давление по ГТС Украины, но она давно не ремонтировалась и может «лопнуть», Газпрому выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах.
До этого Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно.
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На Украине испугались потери территорий из-за решения России
Украинский политолог Андрей Головачев считает, что Украина может лишиться территорий в случае признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Головачев считает, что, если Киев продолжит проводить непрогнозируемую и «фриковую» внешнюю и внутреннюю политику, то США могут отказаться «сдерживать» Москву. «Наиболее вероятный сценарий – это продолжение уменьшения суверенной территории Украины, когда Россия признает ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей)», – написал он в статье для издания «Главред.ua».
Головачев предполагает, что после этого ДНР и ЛНР предъявят претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей.
По его мнению, «среднесрочная (10-15 лет) перспектива Украины – это пребывание в состоянии перманентной войны с Россией, экономическая деградация, стремительное уменьшение населения, превращение в серую зону и, вероятно, дальнейшее сокращение суверенной территории».
Ранее киевский писатель и философ Петр Кралюк опубликовал в журнале «День» статьи, в которых назвал части пяти российских регионов украинскими землями.
Киев захотел судить за госизмену перешедшего в российский «Беркут» силовика
Бывший замкомандира подразделения милиции особого назначения «Беркут», который после госпереворота на Украине принял присягу в российском «Беркуте» в Крыму, подозревается в госизмене, сообщила генпрокуратура Украины.
Указывается, что силовик «с 2016 года находится в розыске по подозрению в превышении власти и служебных полномочий, сопровождавшемся насилием». По версии Киева, он может быть причастен к «противодействию мирным акциям протеста в Киеве» в декабре 2013 года, передает РИА «Новости».
Как заявили в ГПУ, в 2014 году в Крыму он «решил оказать помощь стране-агрессору и ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины», для чего принял присягу. Силовику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Его имя не указывается.
Напомним, после евромайдана некоторые бывшие бойцы «Беркута» приняли присягу МВД России, другие перешли на сторону ополчения Донбасса. Бойцы подразделения «Беркут» оказывали основное сопротивление участникам евромайдана в Киеве. После того, как в 2014 году власть в украинской столице захватила оппозиция, новоназначенный и.о. главы МВД Украины Арсен Аваков подписал указ о ликвидации спецподразделения «Беркут». После этого в Крыму создали спецподразделение по охране общественного порядка «Беркут».
Киев предсказал возможный прорыв мигрантов из Белоруссии на Украину
Нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока могут попытаться прорваться на Украину, если у них не получится перейти польскую границу со стороны Белоруссии, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.
«Насколько серьезна эта ситуация для Украины? Надо помнить это и принимать во внимание, потому что не исключено, если Польша все же не позволит то, чтобы нелегальные мигранты пересекали польскую границу…, то они могут попытаться перейти украинскую границу», – передает его слова УНН.
Посол добавил, что мигранты уже находятся на «этапе нервного срыва» и «неконтролируемости», поскольку им пообещали перебросить их дальше на Запад, прежде всего в Германию, а они не могут этого сделать.
Ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши накалилась. Многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Позже польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Польские военные готовы открыть огонь на поражение по мигрантам, пытающимся пройти белорусско-польскую границу, заявил польский генерал и бывший командир десантного подразделения GROM Роман Полько.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Олимпийский чемпион с Украины отказался считать Россию агрессором
Золотой призер зимней Олимпиады Пхенчхана-2018 в дисциплине фристайл Александр Абраменко, комментируя российско-украинские отношения, заявил, что не считает Россию агрессором.
Он заявил, что утверждение об «агрессии» России по отношению к Украине для него неоднозначно.
«Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано», – сказал Абраменко в интервью Tribuna.com.
По словам олимпийца, в конфликте существует «еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы».
«Я не знаю. Кто там что придумал. Я ж не в тех кругах общаюсь. Может, я ошибаюсь, но мне так кажется. В любом случае страдают только люди – что с нашей стороны, что с их», – заявил спортсмен.
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В 2018 году Абраменко в ходе церемонии награждения на Олимпиаде в Пхенчхане обнялся на пьедестале почета с завоевавшим бронзу россиянином Ильей Буровым. Он заявил, что спортсмены никогда не говорят о политике, только о спорте.
На вопрос, сделал бы он то же самое на предстоящих Играх в Пекине, Абраменко заявил, что поступил бы аналогично.
Захарова раскритиковала Порошенко за слова об «адских санкциях» против Лукашенко
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала предложение экс-президента Украины Петра Порошенко ввести «адские санкции» против белорусского лидера Александра Лукашенко.
«Это смеет говорить деятель, под чьим «президентством» Украину были вынуждены покинуть миллионы ее граждан? Порошенко забыл добавить, что Россия безоговорочно приняла на своей территории сотни тысяч украинцев, предоставив, кому гражданство, кому временное убежище, кому материальную и медицинскую помощь. Молчал бы лучше и молился, раз про ад вспомнил», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Порошенко в своем Telegram-канале предложил ввести жесткие ограничения против Лукашенко за миграционный кризис на белорусско-польской границе. По словам Порошенко, Киев выражает поддержку Польше и Литве, «которые противостоят циничному, инспирированному Лукашенко... миграционному нашествию».
Газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
В ДНР обвинили Киев в распространении фейков о боевом применении Bayraktar в Донбассе
Заявление Киева о применении беспилотника Bayraktar для удара по позициям ополченцев является фейком, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«Конкретный случай боевого применения «Байрактара» не подтвердился, пока, по имеющимся у нас данным, можно говорить о том, что все это фейк. Видео, которое распространил Генштаб ВСУ, где якобы с турецкого БПЛА уничтожаются наши позиции, по фактажу не совпадает с нашей информацией. Но в Киеве по каким-то причинам продолжают настойчиво об этом говорить», – рассказала она РИА «Новости».
Она подчеркнула, что прежде украинская сторона использовала турецкие Bayraktar в Донбассе, но исключительно для наблюдения, разведки, беспилотники никогда ранее не пересекали линию соприкосновения.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.