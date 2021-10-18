|
|
Путин заявил о необходимости комплексного внедрения услуг социальной газификации
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым высказался за необходимость внедрения комплексных услуг по прокладке газовых труб и предоставления оборудования домовладениям.
«Правительство отработало этот вариант, отрабатывает, чтобы была комплексная услуга приобретения оборудования и прокладка этой трубы по территории. И если это будет унифицировано, то это будет и дешевле», – приводит его слова ТАСС.
По словам Воробьева, газификация в Московской области составляет 96%, а программа социальной газификации затрагивает 300 тысяч человек.
«В каждый населенный пункт должен не просто прийти газ, а, условно, по двум, пяти или десяти улицам, сколько их там есть, государство, то есть мы, должны сделать разводку. Вы дали срок – 18 месяцев, максимум два года. Мы этим занимаемся, открыли специальные офисы в этих населенных пунктах, и, соответственно, ты заключаешь договор, к тебе приходит газ уже в дом, ты платишь минимум 90, максимум 150 рублей, в зависимости от того, какой набор ты взял: бойлер, котел и плита или что-то одно из них», – доложил губернатор Московской области.
По его словам, жители Подмосковья очень позитивно воспринимают начало реализации этого проекта.
Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством партии «Единая Россия» потребовал при реализации программы социальной газификации сдерживать рост цен на оборудование.
Напомним, 11 июня Путин подписал закон с поправками фракции ЕР о бесплатном доведении газа до участков. До этого партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.
Журналистка CNBC не слушала перевод слов Путина
|
|
Американская корреспондент Хэдли Гэмбл, которая стала модератором пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) невнимательно отнеслась к некоторым ответам президента России Владимира Путина.
«На это никто не обратил внимания, но мы заметили: журналистка даже не дослушивала перевода (слов российского лидера – прим. ВЗГЛЯД), из чего можно сделать вывод, что ей было важнее ярко задать вопросы», – рассказал автор передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».
Российский лидер владеет английским языком, ввиду чего также не пользовался услугами переводчика в беседе с корреспондентом CNBC.
Беседа с Путиным состоялась в рамках пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». Гэмбл задала президенту ряд вопросов, в том числе касающихся экспорта российской энергетики на западный рынок. Как отметил Путин, разговора по газу не вышло, так как у нее были неверные данные о поставках.
Напомним, что цены на газ в Европе выросли до 1250 долларов за тысячу кубометров. Вице-премьер России Александр Новак объяснял такие цены низкой заполненностью ПХГ.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как цены на газ ударят по всей мировой экономике, а также о том, как ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия.
Сдача экзамена на краповый берет в учебном центре Росгвардии закончилась скандалом
|
|
Главный совет «Краповых беретов» разберется в сложившейся конфликтной ситуации в учебном центре Росгвардии «Тамбукан» в Ставропольском крае. Ранее появилась информация, что при сдаче нормативов на краповый берет представители одной из кавказских республик во время марш-броска мошенничали.
«Полагаю, что сейчас не нужно громких лозунгов и эмоций. Особенно в соцсетях. Нужно спокойно и детально во всем разобраться. Этим будут заниматься главные советы «Краповых беретов» войск и военнослужащих запаса. Так и будет. По итогу дадим объективную оценку все произошедшему», – приводит ТАСС слова основателя традиции по прохождению испытаний для спецназовцев на получение крапового берета, главы Ассоциации подразделений специального назначения «Братство краповых беретов «Витязь» Сергея Лысюка.
Как сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, в ходе недавней сдачи на краповый берет в учебном центре «Тамбукан» на Ставрополье представители Чечни на главном марш-броске якобы подвозили «своих» на машинах.
«Краповики от такой беспардонности слегка опешили, но делать вид, что ничего не происходит, не стали. Завязалась массовая драка, которую, судя по комментариям за кадром, разруливал лично начальник Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк. Пару десятков человек были сняты с дистанции, однако, как пишут краповики, все равно получили берет. Интересно, им самим его надевать не стыдно? Это же символ, в том числе, преодоления себя», – написал Коц в своем Telegram-канале.
«Спецназ 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» с понедельника в знак протеста снимает краповые береты и переходит на обычные уставные кепки. Бойцы спецподразделения возмущены, как прошла последняя сдача на крап в учебном центре «Тамбукан» на Ставрополье», – сообщил военный корреспондент.
В свою очередь официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил «Известиям», что между бойцами спецподразделений на состязаниях за получение краповых беретов драк не было.
«С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с якобы неправильным судейством на соревнованиях спецназовцев. Да, действительно, любые состязания и соревнования, прежде всего с участием спецподразделений – это всегда эмоции. К этому надо относиться так, как это происходит на любом состязании. И в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений. Это всего лишь эмоции, а победил сильнейший, с чем команду победителя мы поздравляем», – сказал Грибакин.
Комментируя информацию, что бойцы спецназа решили снять краповые береты в знак протеста, представитель Росгвардии отметил: «Краповые береты – это символ доблести и чести. Наши специальные подразделения его не снимали даже перед врагом и тем более в знак несогласия с исходом соревнований».
Краповый берет является символом чести, отваги, профессионального мастерства военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Росгвардии и отличительным знаком наиболее подготовленных спецназовцев.
Претенденты на право ношения крапового берета в течение нескольких часов совершают многокилометровый марш в боевой экипировке и с оружием, в ходе которого преодолевают водные преграды, затяжные подъемы, зараженные участки местности, отрабатывают действия по отражению внезапного нападения.
Ранее в СМИ появилось видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет.
В России допустили ликвидацию Украины для установления мира в Донбассе
|
|
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько выразил мнение, что ликвидация Украины как государства позволила бы установить мир в Донбассе.
Безпалько отметил, что в современных условия нет смысла ожидать от Киева исполнения Минских соглашений, так как украинские власти «не обладают субъектностью», ими управляет Запад, передает РИА «Новости».
Однако, по его мнению, есть способ установить мир в Донбассе. «Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живет», – заявил Безпалько в беседе с порталом «Украина.ру».
Он указал на постоянно ухудшающиеся условия жизни жителей Украины, деградацию общественных институтов, инфраструктуры, медицины, промышленности и образования.
Ранее украинский парламентарий Ренат Кузьмин предостерег Киев от игнорирования предупреждений президента России Владимира Путина.
Напомним, в прошлую среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
Политолог Алексей Чеснаков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что захватив офицера ЛНР, Украина перешла «красную линию», нарушив все договоренности по Донбассу. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «официальный Киев готовил похищение Андрея Косяка несколько месяцев с целью ухудшения диалога в рамках минского формата и приурочил этот инцидент к визиту Зеленского в Донбасс», который приехал на линию соприкосновения в четверг.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский предложил России обменять Медведчука
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрел бы возможность обмена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука, если бы у политика было гражданство России.
Зеленскому в эфире телеканала ICTV был задан вопрос, поступали ли Украине предложения от России о том, чтобы «оставить в покое Медведчука», передает РИА «Новости».
«Прямых вещей не было. Какие могут быть намеки, если Медведчук – гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство?! С другой стороны – если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, к примеру, ну, вполне возможно. Скажем так, вполне возможно. Тогда бы мы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», – заявил Зеленский.
Напомним, Киевский суд отказал в аресте Медведчука, оставив главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» под домашним арестом до 7 ноября. Сам Медведчук назвал новое уголовное дело сфабрикованным, обвинив власти Украины в попытке отвлечь внимание от оффшорного скандала и помешать налаживанию отношений с Россией.
В Кремле осудили продление срока домашнего ареста главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», назвав это решение сведением счетов с политическим конкурентом, однако отметили, что помочь не могут, поскольку Медведчук является гражданином Украины.
8 октября СБУ вручила Медведчуку подозрения в госизмене и терроризме, увязав обвинения с поставками угля из ДНР и ЛНР. Ранее СБУ обвиняла Медведчука в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука в госизмене. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» называл выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявлял о готовности к любому исходу дела.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названа основная версия гибели российских туристов в Албании
Причиной гибели российских туристов в Албании мог стать хлор в бассейне при отеле, заявил неназванный сотрудник полиции в комментарии порталу Albanian daily News.
«Российские туристы попросили поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт. Рано в пятницу я чистил его с хлором, чтобы отдыхающие могли им воспользоваться», – привел он слова одного из сотрудников отеля, передает РИА «Новости».
Сотрудник полиции предполагает, что работник использовал слишком много чистящего средства, что привело к гибели туристов. На данный момент отравление хлором – основная версия в расследовании, уточняется в материале.
Ранее посольство России в Албании подтвердило гибель четырех российских граждан в стране, российская сторона надеется на тщательное расследование причин смерти россиян. Как сообщил телеканал ABC News Albania со ссылкой на результаты экспертизы, российские туристы ничего не употребляли после возвращения из северомакедонского города Охрид.
Полиция сообщила, что найденные мертвыми в сауне отеля в Албании четверо туристов из России задержались там дольше допустимого, из-за чего задохнулись.
Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности отравления четверых россиян в сауне, а также пытается установить связь с родственниками погибших.
Напомним, тела четырех россиян обнаружили в сауне отеля в деревне Керрет в Албании. Полиция сообщила, что «найдены тела» двух мужчин и двух женщин. Им было от 31 до 58 лет. Уточняется, что погибшие «задохнулись».
В Германии обвинили Россию в «ограничении» поставок газа в Европу
|
|
Сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек выступил с утверждением, что Россия якобы ограничивает поставки газа в Европу.
«Мы зависим от России, она ограничивает поставки газа», – приводит ТАСС слова сопредседателя партии «Союз-90»/«зеленые», сказанные им в эфире телеканала ARD.
По его оценке, «хранилища [газа в Германии] не полностью заполнены, а спрос высок». «Действующее правительство ФРГ должно быстро поговорить с Россией по поводу того, чтобы это изменилось», – считает он.
Хабек также подчеркнул, что, с точки зрения «зеленых», проект «Северный поток – 2» пока не может получить разрешение на эксплуатацию в связи с европейскими предписаниями (доработанной Газовой директивой ЕС). «Как кажется, Россия играет с нами в своего рода игру в покер. Но это внешнеполитический вопрос, который действующее правительство ФРГ как минимум может обсудить», – полагает он.
-
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии. В свою очередь вице-премьер России Александр Новак отметил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. В воскресенье посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о готовности «Северного потока – 2» к запуску.
Напомним также, в пятницу замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
На Украине назвали два условия для силового «возвращения» Донбасса
Власти Украины могли обратиться к силовому варианту возвращения Донбасса под контроль Киева при двух условиях, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
По его словам, переходить к подобному варианту решения конфликта можно было бы при отсутствии каких-либо иных дипломатических способов. Кроме того, Киев должен быть полностью уверен, что способен вернуть эти территории с минимальными потерями, передает «Главред».
При этом Жданов подчеркнул, что сейчас говорить о военном решении вопроса уже поздно: подобные меры имели смысл только сразу после подписания Минских соглашений.
Он также отметил, что подобные угрозы со стороны украинских политиков являются не более чем популизмом, поскольку на самом деле в стране нет государственных деятелей, способных отстаивать суверенитет государства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских силовиков в зоне проведения силовой операции в Донбассе.
Напомним, в среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
Зеленский подтвердил наличие офшоров
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смотрел расследование о его офшорах, он подтвердил, что у него были компании за рубежом, однако их не использовали для отмывания денег.
«Ну, честно говоря, сюжет не очень. Это я вам как профессионал говорю. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019-м году все то же самое кино я видел на каналах олигарха (экс-президента Петра) Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, грязи никакой нет. И даже если вы посмотрите дебаты, мне кажется, даже там он это кричал со сцены: «Деньги «Квартал» получал от Приватбанка, от (олигарха Игоря) Коломойского». Все это старая история. Я все это слышал, все это видел, все эти детали. Радуюсь, что никакой новой детали я не увидел. Это говорит о том, что с 2019-го года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петр так и не нашел. Это радует немножечко... Все, что я делал, все люди знают. Это телевидение и кино», – заявил он в эфире телеканала ICTV, передает РИА «Новости».
Зеленский не стал отрицать, что у него были офшоры, по его словам, во времена Януковича «все структурировали свой бизнес, особенно, бизнес связанный с телевидением, со СМИ».
«Налоговая ходила к нам если не каждый день, то раз в неделю. И поэтому для таких вещей было структурирование. Называлось «структурирование бизнеса». Открывались компании за границей, кроме тех многих компаний, которые были на территории Украины. Мы, лично я построил, без бюджетов, без государства построил бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году никаких денег и с 2012 года, и с 2001, и с 2019 года не занимался ни я, ни один член студии «Квартал 95». Мы занимались исключительно творчеством», – добавил президент.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Назван срок завершения нехватки микрочипов на мировом рынке
|
|
Нехватка микрочипов для автомобилей сохранится на протяжении всего 2022 года, заявил вице-президент Bosch China Цзян Цзянь на China Auto Supply Chain Conference, сообщает Bloomberg.
Он рассказал, что в июле производители микрочипов смогли выполнить лишь 20% от заказов. В августе ситуация улучшилась, при этом большая часть заказов все еще остается невыполненной, передает «Коммерсант».
В Bosch отметили, что ситуация постепенно будет улучшаться и уже в следующем году разрыв между спросом и предложением сократиться в пять раз.
Ранее глава американского производителя автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск выразил мнение, что дефицит микрочипов в мире завершится в следующем году.
Дефицит полупроводников возник еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса.
Напомним, в феврале американский производитель электромобилей Tesla вынужден был приостановить работу завода в Калифорнии из-за перебоев с поставками комплектующих.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о влиянии пандемии на нехватку автомобилей в мире и разбиралась в причинах дефицита комплектующих и его влиянии на стоимость авто.
Ветеран спецназа прокомментировал скандал во время экзамена на краповый берет
Ветеран отряда спецназначения «Витязь» Петр Фефелов заявил, что еще ни разу в истории не было конфликтов из-за судейства во время экзамена на краповый берет.
«Человек, который обладает краповым беретом, имеет авторитет. И если этот человек на марше, на спаррингах, при преодолении полосы препятствий говорит: «Вы сняты с дальнейших испытаний», – все», – рассказал ветеран ОСН в интервью «Ридусу».
Между тем вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов заметил, что конфликты и драки во время соревнований между спецназовцами случаются часто. Драки завязывают из-за больших эмоций, порой бывают даже массовые столкновения участников, рассказал Филатов.
Ветеран ФСБ добавил, что участники экзамена на краповый берет долгое время находятся в состоянии стресса из-за физической подготовки, а также испытывают морально-психологические нагрузки.
«Здесь вопрос даже не в драке, а в том, что если кто-то может себе позволить послабления для того, чтобы получить эту святую вещь, то нивелируется само звание крапового берета», – сказал вице-президент «Альфы».
Ранее сообщалось, что во время марш-броска произошел конфликт между участниками. Судьи приняли решение снять нарушителей с дистанции, после этого началась драка. Останавливать драку пришлось главе управления сил спецназначения Росгвардии генералу Игорю Семиляку и вице-премьеру Чечни по силовому блоку Абузайду Висмурадову.
Краповый берет – это символ чести и профессионального мастерства военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Он является отличительным знаком наиболее подготовленных спецназовцев.
В Раде описали отношение Запада к Украине одесским анекдотом
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович описал отношения страны с Западом одесским анекдотом.
«Сегодня дружат они (украинские власти) с Западом? Нет. Хотите, я вам анекдот расскажу про дружбу с Западом? В Одессе слышал, очень хороший. Вот точно, как у нас с Западом происходит», – передает РИА Новости слова Рабиновича в эфире телеканала «Украина 24».
Депутат рассказал, как одна женщина поделилась со своей подругой опасениями, что ее муж разлюбил ее. На вопрос, почему ей так кажется, героиня анекдота поведала, что ее супруг уже два года не появляется дома.
Парламентарий объяснил, что у Запада свои интересы, и непонятно, зачем он нужен простым украинцам. Рабинович отметил, что «замечательно жить в той Европе, о которой все рассказывают», напомнив о чистоте на улицах и верховенстве права. Украину невозможно перенести в Европу, но можно построить в ней такой же образ жизни, считает депутат.
«Пусть Европа к нам приходит. Я только за – пусть будет Европа. Но как-то странно она к нам приходит. У нас высасывают все, что можно, начиная от людских каких-то ресурсов, заканчивая Карпатами. <...> А что мы получаем от Европы, можно мне узнать? Обязательную пропаганду гомосексуализма? Ну так извините, для этого что, надо в Европу идти? Пусть сами идут, у нас своих этих хватает», – возмутился Рабинович.
При этом парламентарий подчеркнул, что не имеет ничего против туристических или деловых поездок в Европу.
Ранее Рабинович прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского фразой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
НАТО призвали прекратить «тыкать палкой в медведя»
|
|
Читатели британского портала Express обратили внимание на провокационные действия НАТО у границ России, призвав Североатлантический альянс прекратить «тыкать палкой в медведя».
«Прекратите тыкать палкой в медведя. Вы об этом пожалеете», – приводит слова одного из читателей РИА «Новости».
«НАТО так любит проводить провокационные маневры поблизости от границ России, но виноваты во всем почему-то русские», – заметил другой.
«Ничего нового, на самом деле. Это просто способ проверить, как быстро среагирует Россия», – добавил читатель.
«Ну, это уже постоянно происходит», – заметили в комментариях.
«Это игры взрослых детей», – заключил пользователь.
В воскресенье Россия подняла в воздух истребитель МиГ-31 после появления американского стратегического бомбардировщика B-1B над Японским морем. Кроме того, в пятницу американский эсминец «Чейфи» попытался нарушить российскую границу в Японском море. Большой противолодочный корабль российского Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение. Американский военный атташе был вызван в Минобороны России, ему указали на непрофессиональные действия экипажа эсминца. При этом в США не увидели нарушений в попытке американского эсминца пересечь границу России.
В пятницу также стало известно, что Украина договорилась с Британией о поставках «ракетного вооружения». Киев также собрался купить у Британии боевые корабли. Ранее в октябре ВВС США доставили на Украину высокоточное вооружение и боеприпасы. При этом в Киеве заявили о получении наступательного оружия от США.
Москва призвала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупредили, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США предложили Турции закупить истребители F-16 вместо F-35
США предложили Турции закупить истребители F-16 вместо F-35, сделка по которым была аннулирована в связи с тем, что Турция приобрела у России системы ПВО C-400.
Для этого можно было бы перенаправить 1,4 млрд долларов, которые Турция уже перечислила для запланированной ранее закупки истребителей F-35, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит Deutsche Welle.
Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США.
Напомним, в июне Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США заявил, что позиция турецкой стороны по приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной.
Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.
В США увидели в газовом кризисе наказание Европы за отношение к России
|
|
Европа оказалась в плену газового кризиса и поплатилась за высокомерное отношение к России, которая использовала имеющиеся козыри в «энергетическом покере», говорится в статье, опубликованной в американском журнале Forbes.
«Главный урок [газового кризиса в Европе] таков: нельзя осуществить преобразования в энергетике, не создав в достаточном количестве надежные и рентабельные базисные генерирующие мощности», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Авторы подчеркнули, что именно желание резко перейти на зеленую энергетику ослабило Европу. Тем не менее, действия России в материале называются «энергетическим покером». Несмотря на то, что издание признало эффективность проектов Москвы (в том числе и «Северного потока – 2»), оно не смогло отойти от популярной среди западных СМИ риторики о якобы влиянии России на рост цен на газ в Европе.
Ранее сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек обвинил Россию в «ограничении» поставок газа в Европу, призвав Берлин «быстро поговорить» с Москвой.
-
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии. В свою очередь вице-премьер России Александр Новак отметил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. В воскресенье посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о готовности «Северного потока – 2» к запуску.
Напомним также, в пятницу замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Открывший стрельбу в пермской школе шестиклассник пожаловался на издевательства одноклассницы
|
|
Устроивший стрельбу в школе поселка Сарс в Пермском крае шестиклассник рассказал полицейским, что ночью «голоса посоветовали» ему совершить расправу над одноклассницей, которая якобы издевалась над ним.
Шестиклассник принес в школу охотничье ружье «Сайга» из-за конфликта с одноклассницей, которая, по его словам, издевалась над ним. Подросток заявил, что других учеников убивать не собирался.
Школьник сказал полицейским, что совершить расправу над одноклассницей ему ночью «посоветовали голоса». Он признался, что украл ружье у отца. По его словам, когда одноклассники не поверили, что ружье настоящее, он решил доказать им обратное и дважды выстрелил в стену и потолок.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, одноклассники характеризовали 12-летнего подростка только положительно, как спокойного и доброго.
«Ученик находился в состоянии эмоционального расстройства. Директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие. В результате происшествия никто не пострадал», – сообщили местные власти.
Между тем отец стрелявшего подростка рассказал, что сам возил сына стрелять «по бумажкам». «Мы вместе всегда с ним ездили стрелять. Постреляем как бы, все – душу отвели», – заявил он.
По его словам, ружье хранилось дома в сейфе, а утром в понедельник он попросил сына найти от него ключи.
«Сайгу» он украл у отца. Инцидент произошел ранним утром еще до начала уроков, и в школе было мало детей. При этом он выкрикивал фразу: «В меня вселился Бог!» – передает «Ura.ru» cо ссылкой на Telegram-канал Baza.
По словам очевидцев, в своем поступке он также обвиняет отца, который издевался над его матерью. Директор школы, которая смогла обезвредить школьника, рассказала, что у мальчика был нервный срыв, «он кричал, что в него вселился Бог и боялся сам себя».
Утром в понедельник ученик шестого класса устроил стрельбу в школе Октябрьского городского округа. Он произвел два выстрела из оружия в стену и потолок. Подросток задержан, шестиклассника обезвредил директор школы, уговорив отдать ему оружие. Устанавливаются мотивы поступка школьника и источник приобретения оружия. Источник уточнил, что стрелявшего в пермской школе ученика не привлекут к уголовной ответственности. Один ребенок попал в больницу в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами.
-