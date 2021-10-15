Рособоронэкспорт рассказал об успехах российской военной техники на учениях в Сербии

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15 октября, пятница | Последнее обновление — 12:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Похищение наблюдателя ЛНР связали с визитом Зеленского в Донбасс
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Многие российские экспортеры не могут, не знают, не умеют продвигать продукцию. Но гораздо чаще, как показывает мой опыт общения с сотнями компаний-экспортеров, просто не думают об информационной поддержке своего экспорта.
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В этот день 15 октября 1962 года американские аналитики внимательно изучили полученные с воздуха снимки размещенных на Кубе советских вооружений. Внезапно оказалось, что русские поднесли ядерный пистолет прямо к американскому виску.
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Уникальные экосистемы, такие, как на Алтае, очень хрупкие. Увеличить плотность населения, поток туристов, застройку, нагрузку на природу – и всё сломается. Поэтому туризм нужен, но очень бережный.
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На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Рособоронэкспорт рассказал об успехах российской военной техники на учениях в Сербии
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Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев высоко оценил участие российской военной техники в совместном с Сербией военном учении.
Все позитивно, отлично отработала авиация, системы ПВО, техника показала свои конкурентные преимущества, тактико-технические характеристики», – передает РИА Новости слова Михеева.
Михеев принимает участие в заседании межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня с участием вице-премьера Юрия Борисова и вице-президента Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Терека Эль-Айссами.
Напомним, в четверг сербско-российские учения «Славянский щит-2021» начались на авиабазе Батайница.
ВКС получили первый бригадный комплект ЗРС С-500 для защиты Москвы
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Первый бригадный комплект новейшей ЗРС С-500 получен войсками 15-й армии особого назначения ВКС, сообщил источник, близкий к Минобороны.
Источник ТАСС заявил, что ЗРС поступила в «объединение, несущее боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства» над Москвой и Центральным промышленным районом. Поступление второй бригады С-500 ожидается в 2022 году. Источник отметил, что речь идет о «многолетнем контракте».
Напомним, С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению систем класса «земля – воздух» и представляет универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. 16 сентября вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что ЗРС С-500 «Прометей» начала поставляться в российские войска после завершения госиспытаний.
Эксперт оценил намерение США разместить войска в Узбекистане
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«США лишь оказывают информационное давление на Узбекистан, на самом деле Ташкент не ведет никаких переговоров с Вашингтоном по этому вопросу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев, комментируя сообщения американских СМИ о намерении Пентагона разместить свои войска в Узбекистане.
«США продолжают линию на создание головной боли для дружественного России государства в Центральной Азии», – уверен программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. «Никакой другой линии тут нет», – уточнил он.
По словам эксперта, «цель таких провокаций состоит в том, чтобы узбекское руководство испытывало психологический дискомфорт, особенно в преддверии выборов». «Узбекистан – один из наиболее важных партнеров России в регионе в силу масштабов населения, геополитического положения и внутренней устойчивости действующего правительства», – пояснил Бордачев.
«Никто никаких переговоров по размещению американских войск и созданию военной базы США в Узбекистане не проводит», – пояснил он, добавив, что «Москву и Ташкент связывает союзнический договор, предусматривающий взаимные обязательства в случае внешней угрозы».
Ранее источники американского издания Politico сообщили, что представители Пентагона намерены в октябре посетить Узбекистан для обсуждения возможности размещения в республике контртеррористических сил США с целью потенциального нанесения ударов по позициям экстремистов в Афганистане.
Позже российский МИД вновь заявил о том, что «размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии категорически неприемлемо для России», передает РИА «Новости».
Между тем в Минобороны Узбекистана заявили, что республика не планирует размещать на своей территории подразделения ВС США, сообщает ТАСС. Аналогичной позиции придерживается МИД республики.
Напомним, что в начале сентября Соединенные Штаты предложили Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена.
Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
На фоне переговоров с США и новыми властями Афганистана Узбекистан отказался возвращаться в ОДКБ. В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Узбекистан решил не возобновлять свое членство в ОДКБ, потому что перестал бояться представителей запрещенного в России движения «Талибан*».
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Адмирал указал на просчеты команды потерпевшего бедствие корабля ВМС Украины
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«В случае ухудшения погодных условий команда корабля должна правильно подготовить корабль, а члены украинского судна, видимо, отнеслись к этому вопросу небрежно. Отсюда и проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя ситуацию с потерпевшим бедствие единственным судном размагничивания ВМС Украины «Балта».
«Любой корабль имеет очень много полей – акустическое, электрическое, магнитное. Судно размагничивания осуществляет их замеры у проходящих кораблей и в случае чего размагничивает их. Это необходимо для корректной работы компаса и снижения его отклонений», – отметил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.
Он добавил, что в основном «этим занимаются гражданские люди, не военные». Также собеседник пояснил, что «украинское судно занималось размагничиванием в районе острова Змеиный в Черном море, потому что там проходит много кораблей».
Эксперт напомнил, что во времена Великой Отечественной войны размагничивание судов также применялось для защиты от морских мин. «В начале войны немцы бросили в районе Севастополя магнитные мины, которые реагировали на магнитное поле мимо проходящих судов и взрывались. Впоследствии туда приезжал даже известный советский физик Игорь Курчатов и участвовал в создании размагничивающего устройства», – рассказал адмирал.
«А то, что с морем надо быть всегда на «Вы», любой моряк знает с детства, – подчеркнул он. – Если надвигается шторм, то команда корабля должна правильно подготовить корабль – все прикрепить и принайтовать (привязать). По всей видимости, члены украинского судна подошли к этому вопросу небрежно, в результате чего или получили пробоину корабля, или не обеспечили должным образом герметичность корпуса».
По мнению Комоедова, тот факт, что на спасение корабля брошено так много сил, скорее всего свидетельствует о его статусности и престиже. «Самолеты в этой ситуации сбрасывают плоты людям, оказавшимся в воде. Маленькие катера ничем помочь не могут. Здесь нужны буксиры и аварийно-спасательные службы, которые смогут отбуксировать потерпевшее бедствие судно на мелководье или в порт», – резюмировал он.
В среду пресс-служба украинских ВМС сообщила, что судно военно-морских сил Украины получило повреждения в Черном море в районе острова Змеиный из-за ухудшения погодных условий. Как сообщил депутат из фракции «Европейская солидарность» генерал-лейтенант Михаил Забродский, речь идет о единственном в украинском флоте судне размагничивания «Балта». В ВМС уточнили, что угрозы жизни личного состава нет, также нет угрозы потери судна.
В операции по спасению судна участвуют восемь кораблей и катеров, а также четыре самолета. Позже пресс-служба ВМС сообщила, что судно буксируют в пункт базирования – Одессу, а личный состав доставили в пункт постоянной дислокации.
Ранее издание «Корреспондент» сообщало, что судно размагничивания «Балта» в конце ноября 2020 года вышло в море после завершения ремонтных работ. Ему заменили винты, донную арматуру, якорные цепи, обшивку, обновили протекторную защиту и многое другое.
Корабль был построен в польском Гданьске, принят в состав ВМФ СССР 26 ноября 1987 года. Судно базировалось в Севастополе. Летом 1997 года судно получило имя Балта и бортовой номер U811.
Напомним, в августе Украина заявила о начале активной фазы противоминных учений в Черном море.
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Прицел сверхвысокой кратности разработали в России
Снайперский прицел большой кратности с широким диапазоном ввода поправок разработан в России на Красногорском заводе им. С.А. Зверева (КМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»), сообщил гендиректор КМЗ Александр Новиков.
«Мы получили прицел с достаточно большим диапазоном ввода поправок по вертикали, что позволяет ему быть более универсальным и совершенно спокойно работать на дистанциях до 1,5 тыс. метров», – передает ТАСС слова Новикова.
По его словам, кратность прицела переменная и составляет от 5 до 20. Изделие носит индекс ПО 5-20х56 и будет производиться под знаменитой торговой маркой «Зенит». «Выбор под применяемый калибр за стрелком, именно тот, который обеспечит максимально эффективную стрельбу на необходимой дистанции», – подчеркнул Новиков способность нового прицела выдерживать отдачу даже самых крупных калибров.
Показать все новейшие прицелы Красногорский завод планирует на Международной выставке оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO 2021, которая пройдет с 14 по 17 октября в Москве.
Ранее сообщалось, что холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» начал серийный выпуск первых в России гражданских оптических прицелов с технологией сменного дискретного увеличения.
Дальнобойный ПЗРК начали разрабатывать в России
Ростех начал разработку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) повышенной дальности, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.
Сегодня максимальная дальность действия ПЗРК составляет пять-шесть километров.
«Сейчас ведутся работы по увеличению дальности наших ПЗРК», – передает РИА Новости ответ Оздоева на соответствующий вопрос.
В свою очередь, замглавы экспортно-импортного управления КБМ (входит в «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех») Александр Романюк отметил, что конструкторы компании работают также и над увеличением вероятности поражения целей переносными зенитными ракетными комплексами. Речь идет о повышении чувствительности головок самонаведения ПЗРК, чтобы обеспечить уничтожение таких малоразмерных целей, как, к примеру, барражирующие боеприпасы или БПЛА.
КБМ в настоящее время выпускает два типа ПЗРК: «Игла-С» и «Верба». Наиболее совершенным на сегодняшний день является комплекс «Верба» – он имеет трехспектральную головку самонаведения, что позволяет ему эффективно поражать такие слабоконтрастные в тепловом диапазоне цели, как беспилотники. Дальность стрельбы у «Вербы» – 6 километров, высота поражения целей – 3,5 километра.
Ранее дальность поражения ракет для вертолетов увеличили вдвое после сирийской кампании.
Корабли России и Китая отработали борьбу с минами в Японском море
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Корабли ВМФ России и ВМС Китая на учениях «Морское взаимодействие – 2021» в Японском море отработали борьбу с минной опасностью, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).
«В ходе первого этапа учения базовые тральщики Тихоокеанского флота осуществили проводку за тралами кораблей двух стран и обеспечивали развертывание сил в акватории Японского моря. <…> На полигоне боевой подготовки объединенным отрядом отработаны задачи по противоминной обороне кораблей. В рамках этого эпизода корабли провели артиллерийские стрельбы по макету морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства», – приводит текст сообщения ТАСС.
Накануне в Японском море стартовали совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2021», которые продлятся до 17 октября.
Военно-морской флот России на учениях представлен большим противолодочным кораблем «Адмирал Пантелеев», корветами «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой «Усть-Большерецк», а также ракетным катером и спасательным буксиром. От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно. Помимо кораблей к российско-китайским учениям привлечены 12 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ и ВМС НОАК.
В августе министр обороны Сергей Шойгу высоко оценил совместные действия военных России и Китая в ходе учений на территории КНР. В июле глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны. 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН.
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Минобороны Украины анонсировало военно-учебную миссию ЕС до конца года
На Украине до конца 2021 года планируется развернуть военно-учебную миссию Евросоюза, заявил глава украинского минобороны Андрей Таран.
«До конца года на Украине будет развернута военная совещательно-тренировочная миссия ЕС», – цитирует Тарана ТАСС.
Он пояснил, что украинская сторона делает все необходимое, чтобы до конца года военная совещательно-тренировочная миссия перешла в состояние практической реализации «на пользу как Украине, так и ЕС».
В начале октября украинское минобороны сообщало, что украинские расчеты тактических ракетных комплексов «Точка-У» провели учения на границе с Крымом, военные тренировались наносить ракетные удары.
«Панцирь-С» решили задействовать на учениях в Сербии
Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» примут участие в совместных российско-сербских учениях «Славянский щит – 2021», сообщило Минобороны.
«Российское подразделение ПВО, оснащенное зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С», доставлено военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия в совместных российско-сербских учениях по противовоздушной обороне «Славянский щит – 2021», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Батарею планируется развернуть на территории авиабазы Батайница в Сербии. Она войдет в совместную российско-сербскую группировку ПВО, которая займется отработкой действий по противовоздушной обороне охраняемого района.
На учениях российские и сербские военнослужащие из ПВО выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.
На учениях также отрабатывается взаимодействие и совместное боевое применение ПВО ВКС России и ВВС Сербии, пояснили в министерстве.
Ранее в Минобороны сообщали, что в Сербии начались российско-сербские летно-тактические учения «Барс-2021».
В январе 2020 года источники сообщали, что Россия и Сербия договорились о поставке одной батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1», выполнение контракта уже началось.
Корабли России и Китая вышли в Японское море на совместные учения
Совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие -2021» стартовали в Японском море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России.
«В Японском море в период с 14 по 17 октября проводятся совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие -2021», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.
ВМФ России на учениях представлен большим противолодочным кораблем «Адмирал Пантелеев», корветами проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 «Усть-Большерецк», а также ракетным катером и спасательным буксиром.
От ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно. Накануне отряд китайских кораблей прибыл в район якорной стоянки в акватории залива Петра Великого.
Помимо корабельной составляющей к российско-китайским учениям привлечены 12 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ и ВМС НОАК.
В ходе практических действий экипажи кораблей двух стран отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы по морским целям, осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника в назначенном районе.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу высоко оценил совместные действия российских и китайских военнослужащих в ходе совместных учений на территории КНР.
В июле глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны.
Напомним, 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН. В этой связи Китай призвал все страны вернуться к основным целям и принципам Устава ООН и дорожить системой, основанной на международном праве.
Анонсированы учения ОДКБ «Взаимодействие 2021» в Таджикистане
Учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2021» вблизи границы Афганистана на полигонах Таджикистана пройдут 22-23 октября, в наблюдении за ними примут участие парламентарии стран организации, сообщили в Парламентской ассамблее (ПА) ОДКБ.
«Парламентарии государств ОДКБ 22-23 октября в рамках военно-политического мониторинга ситуации в Центрально-Азиатском регионе ответственности ОДКБ примут участие в учении коллективных сил оперативного развертывания (КСОР ОДКБ) «Взаимодействие 2021» на территории Республики Таджикистан», – передает РИА Новости сообщение ПА ОДКБ.
«В ходе учения парламентарии будут наблюдать за действиями по локализации и уничтожению террористических вооруженных формирований, вторгшихся в приграничные районы государства ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе ответственности организации», – отметили в парламентской ассамблее.
В военно-политическом мониторинге примут участие парламентарии профильных комитетов (комиссий) парламентов ОДКБ – Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана.
Ранее российские военные решили применить боевой опыт Сирии на учениях ОДКБ в Таджикистане.
Моряки СФ отработали освобождение судна от пиратов в Гвинейском заливе
Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» провел в Гвинейском заливе учения по борьбе с пиратами, сообщили в пресс-службе флота.
«По легенде учения «пираты» захватили танкер, экипажу которого удалось укрыться в машинном отделении и подать сигнал бедствия. Российский боевой корабль прибыл в район проведения антипиратской операции. Командованием отряда после оценки обстановки и безрезультатных переговоров с условными пиратами было принято решение штурмовать судно», – передает РИА Новости сообщение СФ.
Для огневой поддержки с воздуха с палубы БПК «Вице-адмирал Кулаков» был поднят вертолет Ка-27ПС с морскими пехотинцами, которые подавили огневые точки условного противника на верхней палубе захваченного танкера и обеспечили высадку основной группы захвата на двух быстроходных лодках. Поднявшись на палубу по штормовому трапу, морские десантники обезвредили оставшихся в живых «пиратов» и освободили экипаж.
«После завершения учения по освобождению захваченного судна экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработал стрельбы по надводной маломерной цели, имитирующей пиратский катер, артиллерией и зенитным ракетным комплексом «Кинжал». Стрельба главным калибром корабля – 100-миллиметровой артиллерийской установкой АК-100 – была выполнена в автоматическом и ручном режимах», – добавили в пресс-службе.
Североморцы заступили на антипиратскую вахту на прошлой неделе с заходом в Гвинейский залив. Также экипажи БПК «Вице-адмирал Кулаков» и судов обеспечения подготовились к оказанию возможной помощи морякам, терпящим бедствие в океане.
Дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота – Североморска. Сначала экипаж корабля принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.
С 18 августа по 23 сентября североморцы действовали в Средиземном море. За это время они совершил деловые заходы в Алжир, Сирию и на Кипр, провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника.
Напомним, в августе МИД Испании не позволил российским военным кораблям осуществить стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки. По данным газеты Pais, российская сторона запрашивала разрешение на 18-20 августа для большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». Испанское минобороны не видело препятствий для выдачи документа, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода и в итоге отклонил заявку.
Российское посольство в Испании опровергло заявление испанского МИДа о том, что российская сторона не предоставила необходимые документы для захода в порт Сеуты двух военных кораблей.
Капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев объяснил газете ВЗГЛЯД отказ Испании пустить корабли ВМФ России в Сеуту.
В Кремле оценили необходимость учений ОДКБ в Таджикистане
Учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2021» вблизи границы Афганистана очень нужны, участники ОДКБ акцентировали озабоченность в связи с непредсказуемостью развития ситуации в Афганистане, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это учения, которые очень нужны. Вы знаете, что президенты недавно совсем собирались, я имею ввиду участники ОДКБ. Они акцентировали озабоченность в связи с тем, как развивается ситуация в Афганистане. Во многом непредсказуемость этой ситуации, и необходимость организации, что называется, быть начеку и дальше совершенствовать методы и способы взаимодействия по линии военных», – рассказал РИА Новости Песков, комментируя предстоящие учения сил ОДКБ на территории Таджикистана, недалеко от границы с Афганистаном.
Ранее в Парламентской ассамблее (ПА) ОДКБ сообщили, что учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2021» вблизи границы Афганистана на полигонах Таджикистана пройдут 22-23 октября, в наблюдении за ними примут участие парламентарии стран организации.
Сербско-российские учения «Славянский щит-2021» начались на авиабазе Батайница
На сербской авиабазе Батайница состоялась торжественная церемония открытия сербско-российских учений «Славянский щит-2021», сообщили в Минобороны России.
«В учебном центре для военнослужащих войск ПВО на территории сербской авиабазы Батайница, расположенной в пригороде Белграда, состоялась торжественная церемония открытия сербско-российских учений «Славянский щит-2021», – передает ТАСС сообщение Минобороны.
Как подчеркнул в ходе торжественной церемонии начальник зенитных ракетных войск (ЗРВ) ВКС России генерал-майор Сергей Бабаков, целью учений является создание и применение совместной группировки противовоздушной обороны, а также повышение боевой выучки личного состава при совместном выполнении задач.
В рамках учений батарея зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» ВКС России будет развернута на территории сербской базы. Она войдет в совместную российско-сербскую смешанную группировку сил и средств ПВО, которая отработает практические действия по противовоздушной обороне охраняемого района. В ходе учений российские и сербские подразделения ПВО в рамках несения совместного боевого дежурства по ПВО выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.
В течение недели совместная смешанная группировка ПВО будет нести боевое дежурство в новых позиционных районах на полигоне Пасулянске – Левада в Республике Сербия. Учения завершатся 17 октября 2021 года.
ЗРПК «Панцирь-С» ВКС России впервые примут участие в учениях на территории зарубежного государства. Одновременно в этот же период в Сербии проходят совместные летно-тактические учения «Барс-2021».
Напомним, в среду в Минобороны сообщили, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» примут участие в совместных российско-сербских учениях «Славянский щит – 2021».
В масштабных учениях ЮВО задействовали более 20 кораблей Каспийской флотилии
Экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) отработают задачи по отражению воздушных ударов условного противника на прикаспийском направлении, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
Экипажи истребителей Су-27 и штурмовиков Су-25 сымитируют удар крылатыми ракетами по российским кораблям. «По сигналу центра управления КФл экипажи кораблей приведут в готовность средства ПВО к применению, осуществят прием и анализ данных по воздушной обстановке, активируют средства радиоэлектронной защиты. Также в ходе учений будут отработаны вопросы целераспределения и постановки огневых задач между командными пунктами корабельных и наземных средств ПВО», – передает ТАСС сообщение ЮВО.
В ходе отражения нападения корабельные группы применят зенитно-артиллерийские комплексы «Палаш», артиллерийские установки АК-630 и другие средства ПВО. Всего в рамках итоговой проверки в морских полигонах задействовано более 20 боевых кораблей флотилии, базовые и рейдовые тральщики, а также катера и суда обеспечения КФл.
Командно-штабные учения стартовали 13 октября на полигонах Южного военного округа. В мероприятии также примут участие подразделения военных баз ЮВО, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.
Всего к участию в учениях с объединениями и соединениями ЮВО планируется задействовать около 8 тыс. человек, до 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения. Одной из задач учений является проверка готовности войск на Юго-Западном стратегическом направлении.
Напомним, в конце августа Каспийскую флотилию перебазировали в Дагестан.
Очки дополненной реальности для солдат создали в России
Новосибирский приборостроительный завод разработал очки дополненной реальности, интегрируемые в экипировку пехотинца «Ратник», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Очки позволяют выводить на остекление дополнительную информацию от командования, отображать электронный прицел, транслировать видеоизображение с внешних источников, например, изображение местности с беспилотников», – сообщил источник РИА «Новости».
Помимо этого, разработка может комплектоваться системой ночного видения и тепловизором.
При этом степень их защиты аналогична защитным бинокулярным очкам, входящим в экипировку «Ратник». Ориентировочная стоимость одного комплекта новой разработки составляет свыше 500 тыс. рублей.
Напомним, в январе работы по созданию экипировки «солдата будущего» четвертого поколения начались в России.
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