Эксперт оценил намерение США разместить войска в Узбекистане Сербско-российские учения «Славянский щит-2021» начались на авиабазе Батайница 14 октября 2021, 13:14 Текст: Дмитрий Зубарев

На сербской авиабазе Батайница состоялась торжественная церемония открытия сербско-российских учений «Славянский щит-2021», сообщили в Минобороны России. «В учебном центре для военнослужащих войск ПВО на территории сербской авиабазы Батайница, расположенной в пригороде Белграда, состоялась торжественная церемония открытия сербско-российских учений «Славянский щит-2021», – передает ТАСС сообщение Минобороны. Как подчеркнул в ходе торжественной церемонии начальник зенитных ракетных войск (ЗРВ) ВКС России генерал-майор Сергей Бабаков, целью учений является создание и применение совместной группировки противовоздушной обороны, а также повышение боевой выучки личного состава при совместном выполнении задач. В рамках учений батарея зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» ВКС России будет развернута на территории сербской базы. Она войдет в совместную российско-сербскую смешанную группировку сил и средств ПВО, которая отработает практические действия по противовоздушной обороне охраняемого района. В ходе учений российские и сербские подразделения ПВО в рамках несения совместного боевого дежурства по ПВО выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника. В течение недели совместная смешанная группировка ПВО будет нести боевое дежурство в новых позиционных районах на полигоне Пасулянске – Левада в Республике Сербия. Учения завершатся 17 октября 2021 года. ЗРПК «Панцирь-С» ВКС России впервые примут участие в учениях на территории зарубежного государства. Одновременно в этот же период в Сербии проходят совместные летно-тактические учения «Барс-2021». Напомним, в среду в Минобороны сообщили, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» примут участие в совместных российско-сербских учениях «Славянский щит – 2021».

ВКС получили первый бригадный комплект ЗРС С-500 для защиты Москвы 13 октября 2021, 04:26

Фото: Минобороны России/Youtube

Текст: Антон Антонов

Первый бригадный комплект новейшей ЗРС С-500 получен войсками 15-й армии особого назначения ВКС, сообщил источник, близкий к Минобороны. Источник ТАСС заявил, что ЗРС поступила в «объединение, несущее боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства» над Москвой и Центральным промышленным районом. Поступление второй бригады С-500 ожидается в 2022 году. Источник отметил, что речь идет о «многолетнем контракте». Напомним, С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению систем класса «земля – воздух» и представляет универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. 16 сентября вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что ЗРС С-500 «Прометей» начала поставляться в российские войска после завершения госиспытаний. Эксперт оценил намерение США разместить войска в Узбекистане 14 октября 2021, 11:30

Фото: REUTERS/U.S. Air Force/Capt. Jason Jensen

Текст: Елена Лексина

«США лишь оказывают информационное давление на Узбекистан, на самом деле Ташкент не ведет никаких переговоров с Вашингтоном по этому вопросу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев, комментируя сообщения американских СМИ о намерении Пентагона разместить свои войска в Узбекистане. «США продолжают линию на создание головной боли для дружественного России государства в Центральной Азии», – уверен программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. «Никакой другой линии тут нет», – уточнил он. По словам эксперта, «цель таких провокаций состоит в том, чтобы узбекское руководство испытывало психологический дискомфорт, особенно в преддверии выборов». «Узбекистан – один из наиболее важных партнеров России в регионе в силу масштабов населения, геополитического положения и внутренней устойчивости действующего правительства», – пояснил Бордачев. «Никто никаких переговоров по размещению американских войск и созданию военной базы США в Узбекистане не проводит», – пояснил он, добавив, что «Москву и Ташкент связывает союзнический договор, предусматривающий взаимные обязательства в случае внешней угрозы». Ранее источники американского издания Politico сообщили, что представители Пентагона намерены в октябре посетить Узбекистан для обсуждения возможности размещения в республике контртеррористических сил США с целью потенциального нанесения ударов по позициям экстремистов в Афганистане. Позже российский МИД вновь заявил о том, что «размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии категорически неприемлемо для России», передает РИА «Новости». Между тем в Минобороны Узбекистана заявили, что республика не планирует размещать на своей территории подразделения ВС США, сообщает ТАСС. Аналогичной позиции придерживается МИД республики. Напомним, что в начале сентября Соединенные Штаты предложили Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения. На фоне переговоров с США и новыми властями Афганистана Узбекистан отказался возвращаться в ОДКБ. В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Узбекистан решил не возобновлять свое членство в ОДКБ, потому что перестал бояться представителей запрещенного в России движения «Талибан*». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Прицел сверхвысокой кратности разработали в России 13 октября 2021, 09:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Снайперский прицел большой кратности с широким диапазоном ввода поправок разработан в России на Красногорском заводе им. С.А. Зверева (КМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»), сообщил гендиректор КМЗ Александр Новиков. «Мы получили прицел с достаточно большим диапазоном ввода поправок по вертикали, что позволяет ему быть более универсальным и совершенно спокойно работать на дистанциях до 1,5 тыс. метров», – передает ТАСС слова Новикова. По его словам, кратность прицела переменная и составляет от 5 до 20. Изделие носит индекс ПО 5-20х56 и будет производиться под знаменитой торговой маркой «Зенит». «Выбор под применяемый калибр за стрелком, именно тот, который обеспечит максимально эффективную стрельбу на необходимой дистанции», – подчеркнул Новиков способность нового прицела выдерживать отдачу даже самых крупных калибров. Показать все новейшие прицелы Красногорский завод планирует на Международной выставке оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO 2021, которая пройдет с 14 по 17 октября в Москве. Ранее сообщалось, что холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» начал серийный выпуск первых в России гражданских оптических прицелов с технологией сменного дискретного увеличения. Дальнобойный ПЗРК начали разрабатывать в России 13 октября 2021, 08:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Ростех начал разработку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) повышенной дальности, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев. Сегодня максимальная дальность действия ПЗРК составляет пять-шесть километров. «Сейчас ведутся работы по увеличению дальности наших ПЗРК», – передает РИА Новости ответ Оздоева на соответствующий вопрос. В свою очередь, замглавы экспортно-импортного управления КБМ (входит в «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех») Александр Романюк отметил, что конструкторы компании работают также и над увеличением вероятности поражения целей переносными зенитными ракетными комплексами. Речь идет о повышении чувствительности головок самонаведения ПЗРК, чтобы обеспечить уничтожение таких малоразмерных целей, как, к примеру, барражирующие боеприпасы или БПЛА. КБМ в настоящее время выпускает два типа ПЗРК: «Игла-С» и «Верба». Наиболее совершенным на сегодняшний день является комплекс «Верба» – он имеет трехспектральную головку самонаведения, что позволяет ему эффективно поражать такие слабоконтрастные в тепловом диапазоне цели, как беспилотники. Дальность стрельбы у «Вербы» – 6 километров, высота поражения целей – 3,5 километра. Ранее дальность поражения ракет для вертолетов увеличили вдвое после сирийской кампании. Подлодка проекта 636.3 «Магадан» вошла в состав ВМФ России 12 октября 2021, 10:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» вошла в состав ВМФ России. На субмарине был поднят Андреевский флаг. «На протяжении многих лет Военно-морской флот последовательно наращивает свой состав, совершенствует боевые возможности группировок войск и сил. Вот и сегодня в Военно-морском флоте очередное пополнение: мы принимаем в свой состав новейший боевой корабль - подводную лодку «Магадан». Это уже третья подводная лодка, построенная на «Адмиралтейских ветвях» для Тихоокеанского флота», – передает ТАСС слова врио начальника Главного штаба ВМФ Михаила Неупокоева на церемонии поднятия флага. Подлодка «Магадан» заложена 1 ноября 2019 года, спущена на воду 26 марта этого года в высокой (91%) степени готовности. Контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года. Серия из шести подлодок модернизированного проекта 636 строится на «Адмиралтейских верфях» для Тихоокеанского флота России. Первая субмарина «Петропавловск-Камчатский» передана заказчику в декабре 2019 года, вторая – «Волхов» – спущена на воду в декабре 2019 года, проходит заводские испытания. Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению больших дизель-электрических субмарин и являются одними из самых малошумных в мире. Они имеют длину 74 м, максимальное водоизмещение составляет более 3 900 тонн, рабочая глубина погружения – 240 м, предельная – 300 м, дальность хода – 7500 миль. Напомним, в августе к прохождению государственных испытаний приступила построенная для Тихоокеанского флота третья дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка» (636.3) «Магадан». Минобороны Украины анонсировало военно-учебную миссию ЕС до конца года 12 октября 2021, 17:59 Текст: Алексей Дегтярев

На Украине до конца 2021 года планируется развернуть военно-учебную миссию Евросоюза, заявил глава украинского минобороны Андрей Таран. «До конца года на Украине будет развернута военная совещательно-тренировочная миссия ЕС», – цитирует Тарана ТАСС. Он пояснил, что украинская сторона делает все необходимое, чтобы до конца года военная совещательно-тренировочная миссия перешла в состояние практической реализации «на пользу как Украине, так и ЕС». В начале октября украинское минобороны сообщало, что украинские расчеты тактических ракетных комплексов «Точка-У» провели учения на границе с Крымом, военные тренировались наносить ракетные удары. «Панцирь-С» решили задействовать на учениях в Сербии 13 октября 2021, 19:19 Текст: Алексей Дегтярев

Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» примут участие в совместных российско-сербских учениях «Славянский щит – 2021», сообщило Минобороны. «Российское подразделение ПВО, оснащенное зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С», доставлено военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия в совместных российско-сербских учениях по противовоздушной обороне «Славянский щит – 2021», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Батарею планируется развернуть на территории авиабазы Батайница в Сербии. Она войдет в совместную российско-сербскую группировку ПВО, которая займется отработкой действий по противовоздушной обороне охраняемого района. На учениях российские и сербские военнослужащие из ПВО выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника. На учениях также отрабатывается взаимодействие и совместное боевое применение ПВО ВКС России и ВВС Сербии, пояснили в министерстве. Ранее в Минобороны сообщали, что в Сербии начались российско-сербские летно-тактические учения «Барс-2021». В январе 2020 года источники сообщали, что Россия и Сербия договорились о поставке одной батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1», выполнение контракта уже началось. «Восточная верфь» отправила на Камчатку плавучий причал для кораблей ТОФ 12 октября 2021, 08:39 Текст: Дмитрий Зубарев

«Восточная верфь» во Владивостоке построила и отправила на Камчатку плавучий причал для кораблей Тихоокеанского флота, сообщает предприятие. «Восточная верфь» 12 октября начала буксировку полутяжелого металлического причала проекта ПМ-61М1 в пункт базирования на Камчатке. Завершить операцию планируется через 10 дней. На постройку заказа ушло 6 месяцев, приtмно-сдаточный акт был подписан 7 октября 2021 года», – передает РИА Новости сообщение предприятия. View this post on Instagram Публикация от Восточная Верфь (@vverf.vl) Причал обеспечивает одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей водоизмещением не более 5 тыс. тонн, подачу с берега на корабли воды и электроэнергии, телефонную связь кораблей с берегом, производство погрузочно-разгрузочных работ на всей длине причала с применением пневмоколесных и гусеничных кранов. Помимо плавучего причала, в этом году предприятие передало заказчикам два пограничных сторожевых корабля «Находка» и «Невельск» проекта 10410 «Светляк», первый дальневосточный краболов «Охотск» проекта 03141, спустило на воду второе краболовное судно «Аян» аналогичного проекта. Также в этом году планируется завершить постройку малого морского танкера «Михаил Барсков» проекта 03182. «Восточная верфь» – одно из ведущих судостроительных предприятий Дальнего Востока. Специализируется на строительстве военных кораблей, судов снабжения и причалов для Тихоокеанского флота и ФСБ России. Напомним, в августе к прохождению государственных испытаний приступила построенная для Тихоокеанского флота третья дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка» (636.3) «Магадан». Российские моряки впервые на учениях применили дроны-разведчики с борта корабля 12 октября 2021, 09:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские моряки впервые на учениях применили разведывательные дроны с борта корабля для контроля попадания в цель крылатыми ракетами «Калибр», сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). «Экипаж малого ракетного корабля «Великий Устюг» Каспийской флотилии в рамках итоговой проверки за 2021 учебный год выполнил практические стрельбы с применением ракетного комплекса «Калибр». Впервые военнослужащие применили нестандартный способ объективного контроля поражения береговых целей расчетами БПЛА «Орлан-10» и «Элерон-3», осуществив запуск беспилотников с борта флагмана флотилии ракетного корабля «Дагестан», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы. В ЮВО отметили, что применение беспилотников с корабля связано с рядом трудностей. В частности, на корабле сложные условия старта и посадки (качка, ограниченность размеров стартовой площадки на корабле, вероятность посадки аппарата на воду и т.д.), агрессивная внешняя среда (применение беспилотников на высоте более 1,5 тыс. метров при порывах ветра, достигающих 10 м/с). Также играет роль сложность обеспечения устойчивой связи с беспилотным аппаратом и его навигации по причине сложного рельефа подстилающей поверхности – огромного водного пространства, на котором практически невозможно осуществить привязку к местности. Ранее новый военный разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Мерлин-ВР», способный работать на высоте до пяти километров, разработали в России. Российские военные решили применить боевой опыт Сирии на учениях ОДКБ в Таджикистане 12 октября 2021, 09:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Сирийский боевой опыт будет положен в основу действий российских военнослужащих на специальных учениях «Эшелон-2021» с силами и средствами материально-технического обеспечения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут в Таджикистане в октябре, сообщил замкомандующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Алексей Лемякин. «В ходе учения отработаем широкий спектр задач материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ с учетом опыта вооруженных конфликтов современности, в том числе в Сирийской Арабской Республике и Нагорном Карабахе», – цитирует ТАСС Лемякина. По его словам, подразделения выполнят учебно-боевые задачи по развертыванию объектов складской инфраструктуры, полевых пунктов массовой заправки техники, эвакуации поврежденных бронемашин с поля боя, доставке материальных средств, боеприпасов и другие вопросы тылового и технического обеспечения. В практических действиях будет задействовано более 500 военнослужащих из Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана. В октябре на территории Таджикистана вблизи границы с Афганистаном пройдут совместные учения с воинскими контингентами государств – членов ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон», к которым будет привлечено более 2,7 тыс. военнослужащих. Учения «Эшелон», которые запланированы на 18-23 октября, впервые пройдут в Таджикистане. Ранее российские военные провели учения в горах Таджикистана. Анонсированы учения ОДКБ «Взаимодействие 2021» в Таджикистане 13 октября 2021, 11:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2021» вблизи границы Афганистана на полигонах Таджикистана пройдут 22-23 октября, в наблюдении за ними примут участие парламентарии стран организации, сообщили в Парламентской ассамблее (ПА) ОДКБ. «Парламентарии государств ОДКБ 22-23 октября в рамках военно-политического мониторинга ситуации в Центрально-Азиатском регионе ответственности ОДКБ примут участие в учении коллективных сил оперативного развертывания (КСОР ОДКБ) «Взаимодействие 2021» на территории Республики Таджикистан», – передает РИА Новости сообщение ПА ОДКБ. «В ходе учения парламентарии будут наблюдать за действиями по локализации и уничтожению террористических вооруженных формирований, вторгшихся в приграничные районы государства ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе ответственности организации», – отметили в парламентской ассамблее. В военно-политическом мониторинге примут участие парламентарии профильных комитетов (комиссий) парламентов ОДКБ – Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана. Ранее российские военные решили применить боевой опыт Сирии на учениях ОДКБ в Таджикистане. Корабли России и Китая вышли в Японское море на совместные учения 14 октября 2021, 07:57 Текст: Антон Никитин

Совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие -2021» стартовали в Японском море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. «В Японском море в период с 14 по 17 октября проводятся совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие -2021», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС. ВМФ России на учениях представлен большим противолодочным кораблем «Адмирал Пантелеев», корветами проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 «Усть-Большерецк», а также ракетным катером и спасательным буксиром. От ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно. Накануне отряд китайских кораблей прибыл в район якорной стоянки в акватории залива Петра Великого. Помимо корабельной составляющей к российско-китайским учениям привлечены 12 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ и ВМС НОАК. В ходе практических действий экипажи кораблей двух стран отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы по морским целям, осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника в назначенном районе. Ранее министр обороны Сергей Шойгу высоко оценил совместные действия российских и китайских военнослужащих в ходе совместных учений на территории КНР. В июле глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны. Напомним, 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН. В этой связи Китай призвал все страны вернуться к основным целям и принципам Устава ООН и дорожить системой, основанной на международном праве. Моряки СФ отработали освобождение судна от пиратов в Гвинейском заливе 13 октября 2021, 11:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» провел в Гвинейском заливе учения по борьбе с пиратами, сообщили в пресс-службе флота. «По легенде учения «пираты» захватили танкер, экипажу которого удалось укрыться в машинном отделении и подать сигнал бедствия. Российский боевой корабль прибыл в район проведения антипиратской операции. Командованием отряда после оценки обстановки и безрезультатных переговоров с условными пиратами было принято решение штурмовать судно», – передает РИА Новости сообщение СФ. Для огневой поддержки с воздуха с палубы БПК «Вице-адмирал Кулаков» был поднят вертолет Ка-27ПС с морскими пехотинцами, которые подавили огневые точки условного противника на верхней палубе захваченного танкера и обеспечили высадку основной группы захвата на двух быстроходных лодках. Поднявшись на палубу по штормовому трапу, морские десантники обезвредили оставшихся в живых «пиратов» и освободили экипаж. «После завершения учения по освобождению захваченного судна экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработал стрельбы по надводной маломерной цели, имитирующей пиратский катер, артиллерией и зенитным ракетным комплексом «Кинжал». Стрельба главным калибром корабля – 100-миллиметровой артиллерийской установкой АК-100 – была выполнена в автоматическом и ручном режимах», – добавили в пресс-службе. Североморцы заступили на антипиратскую вахту на прошлой неделе с заходом в Гвинейский залив. Также экипажи БПК «Вице-адмирал Кулаков» и судов обеспечения подготовились к оказанию возможной помощи морякам, терпящим бедствие в океане. Дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота – Североморска. Сначала экипаж корабля принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота. С 18 августа по 23 сентября североморцы действовали в Средиземном море. За это время они совершил деловые заходы в Алжир, Сирию и на Кипр, провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника. Напомним, в августе МИД Испании не позволил российским военным кораблям осуществить стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки. По данным газеты Pais, российская сторона запрашивала разрешение на 18-20 августа для большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». Испанское минобороны не видело препятствий для выдачи документа, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода и в итоге отклонил заявку. Российское посольство в Испании опровергло заявление испанского МИДа о том, что российская сторона не предоставила необходимые документы для захода в порт Сеуты двух военных кораблей. Капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев объяснил газете ВЗГЛЯД отказ Испании пустить корабли ВМФ России в Сеуту. В Кремле оценили необходимость учений ОДКБ в Таджикистане 13 октября 2021, 12:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2021» вблизи границы Афганистана очень нужны, участники ОДКБ акцентировали озабоченность в связи с непредсказуемостью развития ситуации в Афганистане, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это учения, которые очень нужны. Вы знаете, что президенты недавно совсем собирались, я имею ввиду участники ОДКБ. Они акцентировали озабоченность в связи с тем, как развивается ситуация в Афганистане. Во многом непредсказуемость этой ситуации, и необходимость организации, что называется, быть начеку и дальше совершенствовать методы и способы взаимодействия по линии военных», – рассказал РИА Новости Песков, комментируя предстоящие учения сил ОДКБ на территории Таджикистана, недалеко от границы с Афганистаном. Ранее в Парламентской ассамблее (ПА) ОДКБ сообщили, что учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2021» вблизи границы Афганистана на полигонах Таджикистана пройдут 22-23 октября, в наблюдении за ними примут участие парламентарии стран организации. В масштабных учениях ЮВО задействовали более 20 кораблей Каспийской флотилии 14 октября 2021, 11:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) отработают задачи по отражению воздушных ударов условного противника на прикаспийском направлении, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). Экипажи истребителей Су-27 и штурмовиков Су-25 сымитируют удар крылатыми ракетами по российским кораблям. «По сигналу центра управления КФл экипажи кораблей приведут в готовность средства ПВО к применению, осуществят прием и анализ данных по воздушной обстановке, активируют средства радиоэлектронной защиты. Также в ходе учений будут отработаны вопросы целераспределения и постановки огневых задач между командными пунктами корабельных и наземных средств ПВО», – передает ТАСС сообщение ЮВО. В ходе отражения нападения корабельные группы применят зенитно-артиллерийские комплексы «Палаш», артиллерийские установки АК-630 и другие средства ПВО. Всего в рамках итоговой проверки в морских полигонах задействовано более 20 боевых кораблей флотилии, базовые и рейдовые тральщики, а также катера и суда обеспечения КФл.

Командно-штабные учения стартовали 13 октября на полигонах Южного военного округа. В мероприятии также примут участие подразделения военных баз ЮВО, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к участию в учениях с объединениями и соединениями ЮВО планируется задействовать около 8 тыс. человек, до 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения. Одной из задач учений является проверка готовности войск на Юго-Западном стратегическом направлении. Напомним, в конце августа Каспийскую флотилию перебазировали в Дагестан.