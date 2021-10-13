В Кремле оценили необходимость учений ОДКБ в Таджикистане «Панцирь-С» решили задействовать на учениях в Сербии 13 октября 2021, 19:19 Текст: Алексей Дегтярев

Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» примут участие в совместных российско-сербских учениях «Славянский щит – 2021», сообщило Минобороны. «Российское подразделение ПВО, оснащенное зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С», доставлено военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия в совместных российско-сербских учениях по противовоздушной обороне «Славянский щит – 2021», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Батарею планируется развернуть на территории авиабазы Батайница в Сербии. Она войдет в совместную российско-сербскую группировку ПВО, которая займется отработкой действий по противовоздушной обороне охраняемого района. На учениях российские и сербские военнослужащие из ПВО выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника. На учениях также отрабатывается взаимодействие и совместное боевое применение ПВО ВКС России и ВВС Сербии, пояснили в министерстве. Ранее в Минобороны сообщали, что в Сербии начались российско-сербские летно-тактические учения «Барс-2021». В январе 2020 года источники сообщали, что Россия и Сербия договорились о поставке одной батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1», выполнение контракта уже началось.

ВКС получили первый бригадный комплект ЗРС С-500 для защиты Москвы 13 октября 2021, 04:26

Фото: Минобороны России/Youtube

Текст: Антон Антонов

Первый бригадный комплект новейшей ЗРС С-500 получен войсками 15-й армии особого назначения ВКС, сообщил источник, близкий к Минобороны. Источник ТАСС заявил, что ЗРС поступила в «объединение, несущее боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства» над Москвой и Центральным промышленным районом. Поступление второй бригады С-500 ожидается в 2022 году. Источник отметил, что речь идет о «многолетнем контракте». Напомним, С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению систем класса «земля – воздух» и представляет универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. 16 сентября вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что ЗРС С-500 «Прометей» начала поставляться в российские войска после завершения госиспытаний. Японский истребитель во время полета потерял 90-килограммовый обтекатель кабины 11 октября 2021, 09:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Многоцелевой истребитель японских ВВС Mitsubishi F-2 потерял фонарь (прозрачный обтекатель кабины пилота) весом около 90 кг во время срочного вылета на перехват иностранного самолета, приблизившегося к воздушному пространству страны. Это не привело к каким-либо инцидентам на земле, сообщило минобороны Японии. В настоящее время ведутся поиски детали самолета длиной 150 и шириной 90 см. Как полагают военные, фонарь был потерян 10 октября в районе города Асакура в префектуре Фукуока на юго-западном острове Кюсю, передает ТАСС. После инцидента истребитель совершил экстренную посадку на базе ВВС в этом районе. В настоящее время в Японии решено провести проверку всех самолетов такого типа. Устаревающие F-2 представляют собой модернизированный вариант американского истребителя-бомбардировщика F-16. Они впервые поступили в состав ВВС Японии в 2000 году. В настоящее время военное ведомство Японии ведет переговоры о разработке нового боевого самолета на замену F-2. Ранее учащийся начальной школы в городе Гинован в южной префектуре Японии Окинава был травмирован в результате падения фрагмента американского военного вертолета CH-53. Стал известен срок начала летных испытаний МБР «Сармат» 11 октября 2021, 04:30 Текст: Антон Никитин

До конца 2021 года планируется выполнить два испытательных пуска новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат», первый из них – в ноябре, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «В рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) планируется выполнить в 2021 году два пуска МБР «Сармат» с космодрома Плесецк, первый – в ноябре», – приводит слова источника ТАСС. Как уточнили в оборонно-промышленном комплексе, в 2022 году ЛКИ ракеты продолжатся, затем будут проведены государственные испытания, чтобы к концу 2022 года первый полк с ракетами этого типа заступил на боевое дежурство в составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В начале августа глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о завершении наземной отработки новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат», назвав изделие главной гарантией мирной жизни на ближайшие десятилетия. В августе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что летные испытания «Сармата» начнутся в 2021 году и должны завершиться в 2022-м, после чего ракета поступит на вооружение РВСН. Напомним, «Сармат» (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО – «Сатана», РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. «Сармат» будет способен атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны. В конце июня президент Владимир Путин сообщил, что вскоре на боевое дежурство в России будут поставлены новые уникальные системы вооружений, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». По оценкам экспертов, МБР РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира. Спутниковый терминал дал возможность управлять беспилотником «Орион» из любой точки мира 11 октября 2021, 08:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейший беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Орион» можно оснастить спутниковым терминалом, который позволит управлять им из любой точки мира, сообщил гендиректор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков. «По желанию заказчика на этот БЛА возможно установить спутниковый терминал, который позволит управлять аппаратом и получать информацию с него из любой точки мира. Сейчас беспилотник «Орион-Э» может управляться по радиоканалу на дальности 250 км», – передает ТАСС слова Богатикова. По данным «Рособоронэкспорта», беспилотник на сегодняшний день предлагается на экспорт в разведывательно-ударном варианте и с системой спутниковой связи (SATCOM). В то же время в Вооруженные силы России комплекс поступает в ударном варианте. «Мощности нашего завода в Дубне будут позволять ежегодно производить десятки беспилотников. Там будет производиться вся линейка наших беспилотников – «Орионы», «Сириусы», «Гелиосы», «Громы» и беспилотные вертолеты», – сказал Богатиков. АО «Кронштадт» является предприятием полного производственного цикла по созданию беспилотников от их проектирования до испытаний и сертификации. С момента своего создания в 1991 году предприятие (прежнее название ЗАО «Транзас») специализировалось на разработке бортовых, наземных и морских систем, тренажеров военной техники и интерактивных комплексов. Предприятие разработало БЛА «Орион-Э», «Сириус» и ряд других аппаратов. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что российский ударный беспилотник лишат недостатков «Байрактара». Подлодка проекта 636.3 «Магадан» вошла в состав ВМФ России 12 октября 2021, 10:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» вошла в состав ВМФ России. На субмарине был поднят Андреевский флаг. «На протяжении многих лет Военно-морской флот последовательно наращивает свой состав, совершенствует боевые возможности группировок войск и сил. Вот и сегодня в Военно-морском флоте очередное пополнение: мы принимаем в свой состав новейший боевой корабль - подводную лодку «Магадан». Это уже третья подводная лодка, построенная на «Адмиралтейских ветвях» для Тихоокеанского флота», – передает ТАСС слова врио начальника Главного штаба ВМФ Михаила Неупокоева на церемонии поднятия флага. Подлодка «Магадан» заложена 1 ноября 2019 года, спущена на воду 26 марта этого года в высокой (91%) степени готовности. Контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года. Серия из шести подлодок модернизированного проекта 636 строится на «Адмиралтейских верфях» для Тихоокеанского флота России. Первая субмарина «Петропавловск-Камчатский» передана заказчику в декабре 2019 года, вторая – «Волхов» – спущена на воду в декабре 2019 года, проходит заводские испытания. Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению больших дизель-электрических субмарин и являются одними из самых малошумных в мире. Они имеют длину 74 м, максимальное водоизмещение составляет более 3 900 тонн, рабочая глубина погружения – 240 м, предельная – 300 м, дальность хода – 7500 миль. Напомним, в августе к прохождению государственных испытаний приступила построенная для Тихоокеанского флота третья дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка» (636.3) «Магадан». В Сербии стартовали совместные с Россией учения летчиков 11 октября 2021, 10:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Российско-сербские летно-тактические учения «Барс-2021» начались в Сербии, сообщили в Минобороны России. «В ходе учений летный состав двух стран отработает боевое маневрирование и воздушный бой в составе пары, выполнение атак низкоскоростных целей на истребителях МиГ-29, десантирование и эвакуацию терпящих бедствие, сложный пилотаж, боевое применение и другие задачи по предназначению на вертолетах Ми-8 и Ми-35», – передает ТАСС сообщение Минобороны. В министерстве уточнили, что в учениях принимают участие совместные экипажи двух стран на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 и Ми-35. «В них будет задействовано около 10 единиц авиационной техники военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии с аэродромов Батайница и Ладжевци», – отметили в военном ведомстве. Учения продлятся до 16 октября. В военном ведомстве рассказали, что для наиболее эффективного взаимодействия в составе экипажей российские летчики предварительно изучили авиационную терминологию и фразеологию ведения радиообмена на сербском языке. Ранее источник в военных кругах заявил, что совместные российско-сербские учения «Славянский щит» пройдут в Сербии в середине октября. Дальнобойный ПЗРК начали разрабатывать в России 13 октября 2021, 08:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Ростех начал разработку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) повышенной дальности, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев. Сегодня максимальная дальность действия ПЗРК составляет пять-шесть километров. «Сейчас ведутся работы по увеличению дальности наших ПЗРК», – передает РИА Новости ответ Оздоева на соответствующий вопрос. В свою очередь, замглавы экспортно-импортного управления КБМ (входит в «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех») Александр Романюк отметил, что конструкторы компании работают также и над увеличением вероятности поражения целей переносными зенитными ракетными комплексами. Речь идет о повышении чувствительности головок самонаведения ПЗРК, чтобы обеспечить уничтожение таких малоразмерных целей, как, к примеру, барражирующие боеприпасы или БПЛА. КБМ в настоящее время выпускает два типа ПЗРК: «Игла-С» и «Верба». Наиболее совершенным на сегодняшний день является комплекс «Верба» – он имеет трехспектральную головку самонаведения, что позволяет ему эффективно поражать такие слабоконтрастные в тепловом диапазоне цели, как беспилотники. Дальность стрельбы у «Вербы» – 6 километров, высота поражения целей – 3,5 километра. Ранее дальность поражения ракет для вертолетов увеличили вдвое после сирийской кампании. Прицел сверхвысокой кратности разработали в России 13 октября 2021, 09:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Снайперский прицел большой кратности с широким диапазоном ввода поправок разработан в России на Красногорском заводе им. С.А. Зверева (КМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»), сообщил гендиректор КМЗ Александр Новиков. «Мы получили прицел с достаточно большим диапазоном ввода поправок по вертикали, что позволяет ему быть более универсальным и совершенно спокойно работать на дистанциях до 1,5 тыс. метров», – передает ТАСС слова Новикова. По его словам, кратность прицела переменная и составляет от 5 до 20. Изделие носит индекс ПО 5-20х56 и будет производиться под знаменитой торговой маркой «Зенит». «Выбор под применяемый калибр за стрелком, именно тот, который обеспечит максимально эффективную стрельбу на необходимой дистанции», – подчеркнул Новиков способность нового прицела выдерживать отдачу даже самых крупных калибров. Показать все новейшие прицелы Красногорский завод планирует на Международной выставке оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO 2021, которая пройдет с 14 по 17 октября в Москве. Ранее сообщалось, что холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» начал серийный выпуск первых в России гражданских оптических прицелов с технологией сменного дискретного увеличения. Минобороны Украины анонсировало военно-учебную миссию ЕС до конца года 12 октября 2021, 17:59 Текст: Алексей Дегтярев

На Украине до конца 2021 года планируется развернуть военно-учебную миссию Евросоюза, заявил глава украинского минобороны Андрей Таран. «До конца года на Украине будет развернута военная совещательно-тренировочная миссия ЕС», – цитирует Тарана ТАСС. Он пояснил, что украинская сторона делает все необходимое, чтобы до конца года военная совещательно-тренировочная миссия перешла в состояние практической реализации «на пользу как Украине, так и ЕС». В начале октября украинское минобороны сообщало, что украинские расчеты тактических ракетных комплексов «Точка-У» провели учения на границе с Крымом, военные тренировались наносить ракетные удары. «Восточная верфь» отправила на Камчатку плавучий причал для кораблей ТОФ 12 октября 2021, 08:39 Текст: Дмитрий Зубарев

«Восточная верфь» во Владивостоке построила и отправила на Камчатку плавучий причал для кораблей Тихоокеанского флота, сообщает предприятие. «Восточная верфь» 12 октября начала буксировку полутяжелого металлического причала проекта ПМ-61М1 в пункт базирования на Камчатке. Завершить операцию планируется через 10 дней. На постройку заказа ушло 6 месяцев, приtмно-сдаточный акт был подписан 7 октября 2021 года», – передает РИА Новости сообщение предприятия. View this post on Instagram Публикация от Восточная Верфь (@vverf.vl) Причал обеспечивает одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей водоизмещением не более 5 тыс. тонн, подачу с берега на корабли воды и электроэнергии, телефонную связь кораблей с берегом, производство погрузочно-разгрузочных работ на всей длине причала с применением пневмоколесных и гусеничных кранов. Помимо плавучего причала, в этом году предприятие передало заказчикам два пограничных сторожевых корабля «Находка» и «Невельск» проекта 10410 «Светляк», первый дальневосточный краболов «Охотск» проекта 03141, спустило на воду второе краболовное судно «Аян» аналогичного проекта. Также в этом году планируется завершить постройку малого морского танкера «Михаил Барсков» проекта 03182. «Восточная верфь» – одно из ведущих судостроительных предприятий Дальнего Востока. Специализируется на строительстве военных кораблей, судов снабжения и причалов для Тихоокеанского флота и ФСБ России. Напомним, в августе к прохождению государственных испытаний приступила построенная для Тихоокеанского флота третья дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка» (636.3) «Магадан». Российские военные решили применить боевой опыт Сирии на учениях ОДКБ в Таджикистане 12 октября 2021, 09:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Сирийский боевой опыт будет положен в основу действий российских военнослужащих на специальных учениях «Эшелон-2021» с силами и средствами материально-технического обеспечения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут в Таджикистане в октябре, сообщил замкомандующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Алексей Лемякин. «В ходе учения отработаем широкий спектр задач материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ с учетом опыта вооруженных конфликтов современности, в том числе в Сирийской Арабской Республике и Нагорном Карабахе», – цитирует ТАСС Лемякина. По его словам, подразделения выполнят учебно-боевые задачи по развертыванию объектов складской инфраструктуры, полевых пунктов массовой заправки техники, эвакуации поврежденных бронемашин с поля боя, доставке материальных средств, боеприпасов и другие вопросы тылового и технического обеспечения. В практических действиях будет задействовано более 500 военнослужащих из Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана. В октябре на территории Таджикистана вблизи границы с Афганистаном пройдут совместные учения с воинскими контингентами государств – членов ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон», к которым будет привлечено более 2,7 тыс. военнослужащих. Учения «Эшелон», которые запланированы на 18-23 октября, впервые пройдут в Таджикистане. Ранее российские военные провели учения в горах Таджикистана. Российские моряки впервые на учениях применили дроны-разведчики с борта корабля 12 октября 2021, 09:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские моряки впервые на учениях применили разведывательные дроны с борта корабля для контроля попадания в цель крылатыми ракетами «Калибр», сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). «Экипаж малого ракетного корабля «Великий Устюг» Каспийской флотилии в рамках итоговой проверки за 2021 учебный год выполнил практические стрельбы с применением ракетного комплекса «Калибр». Впервые военнослужащие применили нестандартный способ объективного контроля поражения береговых целей расчетами БПЛА «Орлан-10» и «Элерон-3», осуществив запуск беспилотников с борта флагмана флотилии ракетного корабля «Дагестан», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы. В ЮВО отметили, что применение беспилотников с корабля связано с рядом трудностей. В частности, на корабле сложные условия старта и посадки (качка, ограниченность размеров стартовой площадки на корабле, вероятность посадки аппарата на воду и т.д.), агрессивная внешняя среда (применение беспилотников на высоте более 1,5 тыс. метров при порывах ветра, достигающих 10 м/с). Также играет роль сложность обеспечения устойчивой связи с беспилотным аппаратом и его навигации по причине сложного рельефа подстилающей поверхности – огромного водного пространства, на котором практически невозможно осуществить привязку к местности. Ранее новый военный разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Мерлин-ВР», способный работать на высоте до пяти километров, разработали в России. Анонсированы учения ОДКБ «Взаимодействие 2021» в Таджикистане 13 октября 2021, 11:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2021» вблизи границы Афганистана на полигонах Таджикистана пройдут 22-23 октября, в наблюдении за ними примут участие парламентарии стран организации, сообщили в Парламентской ассамблее (ПА) ОДКБ. «Парламентарии государств ОДКБ 22-23 октября в рамках военно-политического мониторинга ситуации в Центрально-Азиатском регионе ответственности ОДКБ примут участие в учении коллективных сил оперативного развертывания (КСОР ОДКБ) «Взаимодействие 2021» на территории Республики Таджикистан», – передает РИА Новости сообщение ПА ОДКБ. «В ходе учения парламентарии будут наблюдать за действиями по локализации и уничтожению террористических вооруженных формирований, вторгшихся в приграничные районы государства ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе ответственности организации», – отметили в парламентской ассамблее. В военно-политическом мониторинге примут участие парламентарии профильных комитетов (комиссий) парламентов ОДКБ – Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана. Ранее российские военные решили применить боевой опыт Сирии на учениях ОДКБ в Таджикистане. Моряки СФ отработали освобождение судна от пиратов в Гвинейском заливе 13 октября 2021, 11:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» провел в Гвинейском заливе учения по борьбе с пиратами, сообщили в пресс-службе флота. «По легенде учения «пираты» захватили танкер, экипажу которого удалось укрыться в машинном отделении и подать сигнал бедствия. Российский боевой корабль прибыл в район проведения антипиратской операции. Командованием отряда после оценки обстановки и безрезультатных переговоров с условными пиратами было принято решение штурмовать судно», – передает РИА Новости сообщение СФ. Для огневой поддержки с воздуха с палубы БПК «Вице-адмирал Кулаков» был поднят вертолет Ка-27ПС с морскими пехотинцами, которые подавили огневые точки условного противника на верхней палубе захваченного танкера и обеспечили высадку основной группы захвата на двух быстроходных лодках. Поднявшись на палубу по штормовому трапу, морские десантники обезвредили оставшихся в живых «пиратов» и освободили экипаж. «После завершения учения по освобождению захваченного судна экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработал стрельбы по надводной маломерной цели, имитирующей пиратский катер, артиллерией и зенитным ракетным комплексом «Кинжал». Стрельба главным калибром корабля – 100-миллиметровой артиллерийской установкой АК-100 – была выполнена в автоматическом и ручном режимах», – добавили в пресс-службе. Североморцы заступили на антипиратскую вахту на прошлой неделе с заходом в Гвинейский залив. Также экипажи БПК «Вице-адмирал Кулаков» и судов обеспечения подготовились к оказанию возможной помощи морякам, терпящим бедствие в океане. Дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота – Североморска. Сначала экипаж корабля принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота. С 18 августа по 23 сентября североморцы действовали в Средиземном море. За это время они совершил деловые заходы в Алжир, Сирию и на Кипр, провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника. Напомним, в августе МИД Испании не позволил российским военным кораблям осуществить стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки. По данным газеты Pais, российская сторона запрашивала разрешение на 18-20 августа для большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». Испанское минобороны не видело препятствий для выдачи документа, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода и в итоге отклонил заявку. Российское посольство в Испании опровергло заявление испанского МИДа о том, что российская сторона не предоставила необходимые документы для захода в порт Сеуты двух военных кораблей. Капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев объяснил газете ВЗГЛЯД отказ Испании пустить корабли ВМФ России в Сеуту. В Кремле оценили необходимость учений ОДКБ в Таджикистане 13 октября 2021, 12:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2021» вблизи границы Афганистана очень нужны, участники ОДКБ акцентировали озабоченность в связи с непредсказуемостью развития ситуации в Афганистане, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это учения, которые очень нужны. Вы знаете, что президенты недавно совсем собирались, я имею ввиду участники ОДКБ. Они акцентировали озабоченность в связи с тем, как развивается ситуация в Афганистане. Во многом непредсказуемость этой ситуации, и необходимость организации, что называется, быть начеку и дальше совершенствовать методы и способы взаимодействия по линии военных», – рассказал РИА Новости Песков, комментируя предстоящие учения сил ОДКБ на территории Таджикистана, недалеко от границы с Афганистаном. Ранее в Парламентской ассамблее (ПА) ОДКБ сообщили, что учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2021» вблизи границы Афганистана на полигонах Таджикистана пройдут 22-23 октября, в наблюдении за ними примут участие парламентарии стран организации.