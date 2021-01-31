Политолог предсказал изменение юридического статуса Навального

«Количество сторонников Навального, вышедших на улицу, стало меньшим. Что касается самого блогера, то ему наверняка заменят условный срок на реальный, потому что это соответствует норме закона», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев.

Так он прокомментировал предварительные итоги незаконных акций в поддержку блогера Алексея Навального, которые состоялись в воскресенье.

«Знаете, есть такая поговорка: если не знаешь, как поступать – поступай по закону. Независимо от политических взглядов, если кто-то нарушил закон – он должен за это ответить», – считает президент консалтингового агентства Bakster-group.

«И полиция сейчас работает в рамках закона. Организацию массовых беспорядков нужно твердо пресекать, потому что из истории мы хорошо знаем, что подобные акции ни к чему хорошему не приводят», – напомнил эксперт.

«При этом очевидно, что количество сторонников Навального, вышедших на улицу, стало меньшим. Это видно и по статистике, и по фотографиям. Что касается самого Навального, то ему наверняка заменят условный срок на реальный, потому что это также соответствует нормам закона», – заключил Гусев.

Ранее стало известно, что в несогласованной акции в Москве в поддержку блогера принимали участие около двух тысяч человек, включая представителей СМИ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице. В других городах России также зафиксирована малочисленность акций.

По мнению экспертов, на фоне пандемии некоторые люди искали форму психологической разрядки, «но получили своего рода «тухляк». «Политического праздника не получилось, потому акции протеста оказались малочисленными», – считает политолог Александр Рудаков.

В то же время политолог Олег Матвейчев указал на деморализацию сторонников Навального. «Во-первых, она вызвана малым количеством вышедших на улицы людей. Во-вторых, от них отвернулось большое количество граждан из-за организации травли в соцсетях Семена Слепакова и Василия Ланового. В-третьих, расследование журналистов издания Mash и телеканала «Россия 1» показали, что ролик Навального о «дворце» – это фальшивка. Потому уровень поддержки блогера снижается», – полагает Матвейчев.

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.

Кроме того, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросила суд заменить для Навального условное наказание на реальный срок.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение, и был задержан в аэропорту Шереметьево. Суд отправил блогера под арест на месяц. По данным ФСИН, в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по городу Москве два раза в месяц в определенные дни. При этом, сообщили в ведомстве, сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы.