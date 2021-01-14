Во ФСИН объяснили обычной практикой ходатайство о реальном сроке для Навального

Обращение управления ФСИН по Москве о замене блогеру Алексею Навальному условного осуждения на реальный срок является обычной практикой, заявил заместитель директора ФСИН России Анатолий Якунин.

«Пока мы только направили материалы в суд на замену условного осуждения на реальное лишение свободы за систематические грубые нарушения по линии уголовно-исполнительной инспекции с учетом того, что он постоянно нарушал условия испытательного срока», – пояснил Якунин ТАСС.

По его словам, это «обычная практика», и «все перед законом должны быть равны».

«Я могу сказать, что, например, только в 2019 году по нашим материалам в отношении более 15 тыс. условно осужденных суды приняли решения об отмене условного осуждения и исполнении назначенного приговором наказания. В отношении осужденных к исправительным работам решения о замене наказания лишением свободы приняты в отношении более 23 тыс. подучетных лиц. Это обычная практика в отношении тех осужденных, которым дан шанс, но они им не воспользовались. И, естественно, мы не можем с этим мириться и направляем материалы в суды, а суды принимают соответствующие решения», – сказал замдиректора ФСИН.

Он уточнил, что в случае с Навальным ведомство ходатайствует о замене условного наказания на реальное лишение свободы, и планирует поддерживать прошение в суде, так как блогер допустил семь грубых нарушений.

«Как только мы получили информацию о том, что он выписался из клиники Charite, сразу попытались его пригласить в уголовно-исполнительную инспекцию, но он, к сожалению, на связь не вышел. Поэтому мы вынуждены были направить материалы в суд», – указал Якунин.

Ранее в УФСИН по Москве сообщали, что Навальный должен быть задержан до решения суда о замене ему условного срока реальным.

В среду стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила Алексея Навального в федеральный розыск за два дня до окончания его испытательного срока по делу «Ив Роше». Не исключено, что Навального могут задержать по прибытии в Россию. При этом юрист Илья Ремесло предположил, что Навальный решил вернуться в Россию, так как понял, что в Германию может поступить запрос на его выдачу, и это поставит в неудобное положение его немецких и иных покровителей.

В свою очередь политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. Ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отмечал Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный.

В августе прошлого года московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.