Эксперты предрекают заключение Навального под стражу Во ФСИН объяснили обычной практикой ходатайство о реальном сроке для Навального 14 января 2021, 20:32 Текст: Алексей Дегтярев

Обращение управления ФСИН по Москве о замене блогеру Алексею Навальному условного осуждения на реальный срок является обычной практикой, заявил заместитель директора ФСИН России Анатолий Якунин. «Пока мы только направили материалы в суд на замену условного осуждения на реальное лишение свободы за систематические грубые нарушения по линии уголовно-исполнительной инспекции с учетом того, что он постоянно нарушал условия испытательного срока», – пояснил Якунин ТАСС. По его словам, это «обычная практика», и «все перед законом должны быть равны». «Я могу сказать, что, например, только в 2019 году по нашим материалам в отношении более 15 тыс. условно осужденных суды приняли решения об отмене условного осуждения и исполнении назначенного приговором наказания. В отношении осужденных к исправительным работам решения о замене наказания лишением свободы приняты в отношении более 23 тыс. подучетных лиц. Это обычная практика в отношении тех осужденных, которым дан шанс, но они им не воспользовались. И, естественно, мы не можем с этим мириться и направляем материалы в суды, а суды принимают соответствующие решения», – сказал замдиректора ФСИН. Он уточнил, что в случае с Навальным ведомство ходатайствует о замене условного наказания на реальное лишение свободы, и планирует поддерживать прошение в суде, так как блогер допустил семь грубых нарушений. «Как только мы получили информацию о том, что он выписался из клиники Charite, сразу попытались его пригласить в уголовно-исполнительную инспекцию, но он, к сожалению, на связь не вышел. Поэтому мы вынуждены были направить материалы в суд», – указал Якунин. Ранее в УФСИН по Москве сообщали, что Навальный должен быть задержан до решения суда о замене ему условного срока реальным. В среду стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила Алексея Навального в федеральный розыск за два дня до окончания его испытательного срока по делу «Ив Роше». Не исключено, что Навального могут задержать по прибытии в Россию. При этом юрист Илья Ремесло предположил, что Навальный решил вернуться в Россию, так как понял, что в Германию может поступить запрос на его выдачу, и это поставит в неудобное положение его немецких и иных покровителей. В свою очередь политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. Ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отмечал Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный. В августе прошлого года московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

В Раде призвали власти Украины подписать прямой договор с Газпромом 14 января 2021, 08:00

Фото: РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украине нужно подписать прямые договоры с российским Газпромом, чтобы продавать газ населению на 25% дешевле. «По нашему мнению, нужно прекратить игры с российским газом, который завозится через болгар, через Австрию в страну, и подписать прямые договоры с Газпромом для того, чтобы получать этот газ на 25% дешевле, чем то, что сейчас делают: когда сегодня тот же российский газ заводится через посредников из Австрии на 100 долларов дороже, чем, по нашим оценкам, он стоил бы по прямым контрактам. И это тоже ложится дополнительным бременем на экономику нашей страны, на людей, на промышленность, на всех, кто сегодня его потребляет», – приводит слова Бойко РИА «Новости». В начале января Газпром сократил транзит газа через Украину. При этом транзит газа в Европу через Украину в 2020 году сократился почти на 40% по сравнению с 2019 годом. Напомним, в конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта. В США захотели поднять вопрос об импичменте Байдену 14 января 2021, 12:08

Фото: Andrew Harnik/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Новоизбранный член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию, намерена поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации. «Я хочу объявить от лица американского народа, что мы должны убедиться, что наши лидеры привлекаются к ответственности, у нас не может быть президента США, который готов злоупотреблять властью своего поста и быть легко подкуплен со стороны иностранных правительств, иностранных китайских энергетических компаний, украинских энергетических компаний», – считает Грин, передает РИА «Новости». Об этом она заявила в интервью телеканалу Newsmax, видео которого опубликовала на своей странице в Twitter. On January 21st, I’m filing Articles of Impeachment on President-elect @JoeBiden.



75 million Americans are fed up with inaction.



It’s time to take a stand.



#ImpeachBiden#QuidProJoe #BidenCrimeFamily pic.twitter.com/E83s1iOoVF — (@mtgreenee) January 14, 2021 Ранее в среду импичмент президенту США Дональду Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в Палате представителей. Спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена. В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий , а участников этих событий назвал террористами. Сам Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. Лучший учитель России найден мертвым в Москве 14 января 2021, 10:59 Текст: Алина Назарова

Многократный победитель конкурса «Лучший учитель России», 67-летний биолог Андрей Квашенко найден мертвым в Москве. Тело учителя было обнаружено в его квартире на улице Гиляровского 13 января. Когда Квашенко нашли, он был мертв уже около недели, сообщает РЕН ТВ. Андрей Квашенко преподавал в московской гимназии 1543, а также на малом мехмате МГУ. С 2012 по 2015 год он признавался лучшим учителем России в номинации «Наставник будущих ученых». Грузинские футбольные болельщики назвали Сочи частью Грузии 14 января 2021, 11:17 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В соцсетях Грузии критикуют тбилисское «Динамо» за выбор российского клуба «Сочи» в качестве спарринг-партнера во время турецких сборов, начинающихся 20 января, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Почему играете с клубом из России?», «Надеемся, хотя бы из престижа не проиграете!», – пишут пользователи. «Сочи – это Грузия», – заявил один из комментаторов, намекая на то, что в 1918-1919 годах этот российский город контролировался грузинскими войсками. При этом часть комментаторов предлагает критикам «отказаться от псевдопатриотических лозунгов». Матч динамовцев, чемпионов Грузии по футболу, и команды «Сочи», которая занимает сейчас 4-е место в РПЛ, состоится 8 февраля. До этого грузинские спортсмены сыграют в Турции товарищеские игры с двумя украинскими и двумя сербскими клубами. Белый дом обнародовал обращение Трампа к американцам 14 января 2021, 03:47

Фото: Olivier Douliery/CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Пресс-служба Белого дома обнародовала обращение действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к американцам по поводу произошедших на прошлой неделе беспорядков на территории Конгресса США. «Я безоговорочно осуждаю насилие, которое мы наблюдали на прошлой неделе. Насилию и вандализму не может быть никакого места в нашей стране, в нашем движении. «Сделать Америку вновь великой» (предвыборный лозунг кампании Трампа) – всегда означает защиту верховенства права, поддержку мужчин и женщин из правоохранительных служб, отстаивание наших самых священных традиций и ценностей. Насилие мятежников идет вразрез со всем, во что я верю, за что выступает наше движение», – приводит ТАСС текст видеообращения Трампа, опубликованного в официальном аккаунте Белого дома в соцсети Twitter. «Никто из моих настоящих сторонников никогда не поддерживал политическое насилие, не выражал неуважение к стражам правопорядка или нашему великому флагу, никто не угрожал или не нападал на граждан США. Если вы сделали что-то из этого, вы не поддерживаете наше движение, вы напали на него и нашу страну. Мы не будем с этим мириться», – подчеркнул Трамп. Как отметил американский лидер, за последний год в США происходило много «беспорядков, актов устрашения и разрушений». «Это должно остановиться. Где бы вы ни были, справа или слева, демократы вы или республиканцы, нет никакого оправдания насилию. Америка – страна законов. Те, кто участвовал в нападениях на прошлой неделе, предстанут перед правосудием», – подчеркнул глава Белого дома. Трамп призвал всех американцев искать пути снижения напряженности и помочь обеспечить мир в стране. «Как и все, я был шокирован и глубоко опечален этим бедствием в Конгрессе на прошлой неделе. Я хочу поблагодарить сотни миллионов потрясающих американцев, которые ответили на это спокойствием и сдержанностью. Мы преодолеем этот вызов, как мы всегда и делали», – выразил уверенность президент США. Накануне глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти Накануне глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США поддержала резолюцию об импичменте действующего президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа. В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. На Украине запущен флешмоб с требованием по поводу русского языка 14 января 2021, 16:25

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

На Украине набирает популярность новый флешмоб – украинцы массово призывают требовать обслуживания на русском языке в связи с вступлением в силу с 16 января нормы закона, по которой вся сфера услуг должна перейти на украинский язык. «С 16 числа везде и всегда требуйте обслуживать на русском!», – написал киевский политолог Михаил Павлив в Facebook. С 16 числа везде и всегда требуйте обслуживать на русском! Опубликовано Михаилом Павливом Среда, 13 января 2021 г. C 16 января 2021 года в соответствии со статьей 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» обслуживание потребителей возможно только на украинском языке. Вся сфера обслуживания, включая супермаркеты и интернет-магазины, рестораны, кафе, банки, АЗС, аптеки, клиники, библиотеки и спортзалы должны разговаривать с посетителем-клиентом исключительно на украинском языке. Обслуживание на русском или других языках станет возможным только по просьбе клиента. За неисполнение норм грозит штраф до 6800 гривен (244 доллара). Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Украина Руслан Соболь отметил, что сфера услуг должна говорить на том языке, на котором удобно потребителю. «Самый правильный язык для сферы услуг – это качественно предоставленная услуга. А все, что сейчас создается вокруг украинского языка, – это инструмент для отвлечения внимания от воровства бюджета и прочих схем», – сказал Вести.ua Соболь. По мнению предпринимателей, придерживаться нововведений будет сложно, поскольку множество клиентов русскоязычные. «У меня магазин. С 16 января я должна общаться с клиентами исключительно на украинском. Но так как круг моего общения русскоязычный, то говорю я на украинском плохо. Чтобы не дразнить принципиально настроенных клиентов, я попытаюсь их удовлетворить. Только, боюсь, им мой суржик не понравится. Хотя, верите, до этого никаких претензий не было. Каждый говорил на том языке, на каком хотел», – рассказала жительница Днепра Валерия Сорокина. В свою очередь владелец магазина Марьян в Закарпатье, где жители в речи используют венгерские, украинские и русские слова, выразил мнение, что знание языка надо требовать от молодежи и чиновников. «У нас на Закарпатье говорят на том языке, какой знают, и все друг друга понимают. Я венгр, это мой родной язык. Да, я учил украинский, с приезжими разговариваю сразу на трех языках, у меня и украинские, и русские, и венгерские слова в предложении. Не уверен, что штрафы исправят положение. Знание языка надо требовать от молодежи и чиновников», – сказал он. В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. Пушков ответил Зеленскому на слова об «украинском ученом» Королеве 14 января 2021, 07:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева «великим украинским ученым». «В чем «украинскость» Королева – загадка, на которую и сам Зеленский не ответит. Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было», – написал Пушков в своем Telegram-канале. При этом сенатор отметил, что никаких научных достижений с Украиной в биографии Королева не связано. Пушков предположил, что в Киеве руководствуются принципом: «своих мало – чужих себе припишем». «Не в первый раз уже. Нехорошо. P.S. Кстати, отец Королева был родом из Могилева и работал учителем русской словесности», – добавил сенатор. Ранее Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес...» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский». Названы признаки бессимптомно перенесенного коронавируса 14 января 2021, 10:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Дэн Банстон, главный медицинский специалист в Push Doctor, рассказал, по каким признакам можно понять, что уже переболел коронавирусом. Как пишет Express, хотя COVID-19 может никак не проявлять себя сразу после заражения, оно часто вызывает долгосрочные последствия у организма, в том числе у «бессимптомников». По словам врача, если человек на протяжении трех месяцев чувствует себя вымотанным без объективных причин, то это может указывать на перенесенную болезнь. «Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах», – передает РИА «Новости» слова Банстона. Он напомнил, что в этом случае человеку следует удостовериться в том, что у него уже был COVID-19, сдав тест на антитела. При этом он посоветовал не забывать о других заболеваниях, которые также могут быть причиной недомогания. Напомним, в ноябре группа европейских и сингапурских молекулярных биологов обнаружила, что иммунитет людей, переболевших коронавирусом в бессимптомной форме, необычно сильно реагировал на инфекцию. В центре Гамалеи спрогнозировали дату окончания эпидемии COVID-19 в России 14 января 2021, 09:57

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа может полностью прекратиться в России к концу лета 2021 года, предположил доктор медицинских наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев. Зуев заявил, что «к лету, особенно к концу лета, у нас все это (пандемия COVID-19) не то чтобы будет затихать, а уже, может, полностью затихнет», передает «Ридус». Он подчеркнул, что в данный момент для здоровых людей наибольшую опасность представляют те, кто переносят инфекцию в скрытой форме, так как, несмотря на то, что их здоровью вред не наносится, они активно распространяют вирус. По словам Зуева, определяющим фактором в прекращении пандемии станет вакцинация населения. По его подсчетам, к концу августа получится обеспечить коллективный иммунитет у 60-70% россиян. Профессор убежден, что вакцинация является самой эффективной и единственной на данный момент мерой: «Эффективнее против любой вирусной инфекции, нежели вакцина, человечество еще ничего не придумало. Поэтому и решайте: надо прививаться или нет». Также Зуев выделил три фактора, благодаря которым в России закончится пандемия: во-первых, «за полгода будет увеличено число переболевших», также «возрастет число людей, у которых в организме сформировалась латентная вирусная инфекция, это так называемые бессимптомники, у них тоже сформируется иммунитет», и, наконец, «все пневмотропные вирусы летом чувствуют себя очень плохо, такая же судьба ждет и коронавирус, потому что он типичный представитель пневмотропных вирусов». Ранее ВОЗ предсказала более тяжелый год пандемии коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Юрист: Навальный возвращается в Россию из-за объявления в розыск 13 января 2021, 22:59 Текст: Антон Никитин

Блогер Алексей Навальный решил вернуться в Россию, так как понял, что в Германию может поступить запрос на его выдачу, и это поставит в неудобное положение его немецких и иных покровителей, считает юрист Илья Ремесло. «Внезапно выяснилось интересное, что забыл рассказать Навальный и его адвокаты: он находится в розыске ФСИН с 29 декабря прошлого года», – написал Ремесло в своем Telegram-канале. «Навальный даже не удосужился предоставить ФСИН документы, что он продолжает лечение – потому что их нет. Его выписали из «Шарите» 23 сентября [2020 года], а в середине октября врачи клиники «Шарите» выяснили, что Навальный окончательно здоров. Все остальное «лечение» – чистое притворство для того, чтобы был повод не являться во ФСИН», – полагает юрист. «Все это время Навальный продолжал находиться в Германии без уважительных причин. Даже если допустить, что он ранее лечился – с ноября он перестал отчитываться перед ФСИН и не явился по вызову, то есть нарушил свои обязанности. Объявление в розыск в такой ситуации вполне логично и законно», – подчеркнул юрист. «Навальный засуетился, потому что понял, что скоро поступит запрос на выдачу из Германии по делу о хищениях – что поставило бы в неудобное положение его немецких и иных покровителей, пришлось бы давать ответы», – считает Ремесло. «В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, прогнозирую (мое личное мнение), что Навального могут задержать и арестовать сразу по прибытии в Москву – как лицо, находящееся в розыске. Иных вариантов не вижу – нахождение в розыске, судимости, неотбытый срок, который просит применить ФСИН – все это не оставляет шансов», – прогнозирует эксперт. Ранее в среду Навальный сообщил, что планирует вернуться из Германии в Россию 17 января. В конце декабря в управлении ФСИН по Москве сообщили, что условно осужденный Навальный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции и наказание ему может быть заменено. Напомним, политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. В таком случае ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отмечал Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный. ОМОН Росгвардии пресек беспорядки в центре временного содержания иностранцев на Урале 14 января 2021, 14:34

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

МВД и Росгвардия пресекли беспорядки в центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Екатеринбурге, инициатором которых стал 32-летний мужчина из одной из бывших союзных республик, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Горелых сообщил, что «сотрудниками полиции Екатеринбурга и бойцами ОМОН Росгвардии ночью 14 января пресечена попытка дестабилизации обстановки в центре временного содержания иностранных граждан, дислоцирующегося на улице Горнистов», передает РИА «Новости». Инициатором стал «32-летний гражданин одной из бывших союзных республик», его доставили в ЦВСИГ «по решению Верх-Исетского суда для ожидания процедуры выдворения за нарушение миграционного законодательства». «Ранее мужчина уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью», – добавил пресс-секретарь ГУ МВД. Отмечается, что в конце ноября мужчина освободился из исправительной колонии № 2 Екатеринбурга, где провел два с половиной года. Причиной его недовольства стало то, что сотрудники полиции обнаружили и изъяли из посылки для него спиртные напитки в пластиковых бутылках, которые были спрятаны в буханки хлеба. Около полуночи зачинщик и трое его сокамерников устроили дебош, призывая присоединиться к акции протеста других находящихся в центре правонарушителей. Участники инцидента стали повреждать мебель, двери, запорные механизмы, электроприборы и средства видеонаблюдения. Также они подожгли картонную коробку. Для недопущения совершения противоправных действий, а также восстановления порядка в спецучреждении в центр направили дополнительные силы из числа представителей МВД и Росгвардии. ОМОН вынужден был применить спецсредства. Госпитализация потребовалась одному участнику дебоша, у него поврежден палец на руке. ЦВСИГ продолжает работать в штатном режиме, отметил Горелых.

Высокопоставленный генерал КСИР убит в Сирии 14 января 2021, 09:54 Текст: Алина Назарова

Высокопоставленный офицер, командовавший бригадой сил «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Азад Хасан Дахан погиб в Сирии. Сирийские мятежники опубликовали видео с автомобилем Дахана, на котором виднеются следы от пуль, передает MIGnews.com. Генерал был атакован неустановленными лицами недалеко от блокпоста проиранской милиции у города Аль-Букмаль на границе с Ираком. Как сообщает портал «Детали», иранского офицера сопровождали двое его помощников. Они также были убиты. По данным сирийских мятежников, генерал убит боевиками «Исламского государства*». В то же время другие источники предполагают, что генерал мог быть застрелен израильским или американским спецназом. Дахан командовал 47-й бригадой КСИР. Это самый высокопоставленный иранский командующий, погибший в Сирии за последние месяцы. Эксперт оценил призыв к России экспортировать водород в Европу 14 января 2021, 15:10

Фото: Rolf Schulten/

Global Look Press

Текст: Ирина Яровая

«Несмотря на то, что конкуренция за экспорт водорода будет высокой, Европа будет стремиться к созданию европейского чучхе – полного импортозамещения и самообеспечения», – заявил газете ВЗЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал призыв к России лауреата Нобелевской премии мира Рае Квон Чунга экспортировать водород как источник наиболее перспективной энергии в условиях постепенного отказа мировой экономики от углеродных выбросов. «Конкуренция на рынке водорода может быть довольно жесткой. Сейчас она минимальна, ведь и само потребление водорода очень небольшое – про него гораздо больше разговоров, чем реального использования», – объяснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Но, во-первых, все производители газа могут производить из него водород и поставлять его в Евросоюз. Во-вторых, те, у кого газа нет, могут установить на своей территории ветряки, солнечные панели и производить для Европы самый желанный зеленый водород, получаемый через электролиз воды с помощью возобновляемых источников энергии. Поэтому участников рынка станет очень много, и предложение будет довольно высоким», – добавил эксперт. При этом собеседник отметил явное преимущество России по сравнению с конкурентами за поставки водородного топлива в Евросоюз. «Прежде всего, у нас есть природный газ – метан, из которого мы можем производить голубой водород. По благосклонности Евросоюза этот тип водорода находится на втором или третьем месте после зеленого», – рассказал Юшков. «Кроме того, у нас и собственная инфраструктура для транспортировки водорода. Россия может просто по газопроводам пускать водород вперемешку с метаном, и, если нужно, модернизировать для этого другие газопроводы», – добавил он. Третьим конкурентным преимуществом России эксперт назвал наличие в стране большого количества атомных электростанций, из энергии которых можно получать еще один тип водорода – желтый. «Такой водород тоже достаточно желанный для Европы, потому что АЭС почти не производят выбросов парниковых газов в атмосферу. Так мы можем поставлять более разнообразный водород по сравнению другими поставщиками», – констатировал собеседник. Среди других потенциальных участников рынка экспорта водорода Юшков упомянул Ближний Восток, в частности, Катар и Саудовскую Аравию, прибрежные страны, наиболее стабильные страны Африки, «где солнечные панели не поколотят молотками». «Однако в этих странах может не быть собственных ресурсов и технологий. Прежде всего им нужно будет привлечь инвестиции, скорее всего, европейские, наладить производство и только после этого продавать водород. Для самого же Евросоюза гораздо выгоднее оставить деньги и производство внутри своих границ, ведь вся эта история в целом сделана для создания своего рода европейского чучхе – полного импортозамещения и самообеспечения», – заключил эксперт. На ваш взгляд Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3? Водород

Веселящий

Слезоточивый

Другой (указать в комментариях)

Напомним, лауреат Нобелевской премии мира, председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунг заявил, что Россия обладает потенциалом стать важным экспортером водорода в условиях постепенного отказа мировой экономики от углеродных выбросов. «Россия является крупным экспортером нефти, ископаемого топлива, поэтому очень важно понять, каким образом российская экономика перейдет от экспорта таких энергоресурсов к производству возобновляемой энергии, новым источникам энергии. Например, к водороду. Предполагается, что именно водород станет энергией будущего, – сказал он, выступая по видеосвязи на Гайдаровском форуме. По словам Чунга, «с технической точки зрения это будет непросто. Россия одна не сможет решить эту проблему, поэтому потребуется помощь других стран – Южной Кореи, стран Евросоюза и других. Они могут взять на себя обязательства по покупке водорода, производимого в России». Как отметил эксперт, снижение выбросов углерода до нуля может стать новым стимулом для мира, мотивируя страны к созданию новой отрасли по развитию углеродно-нейтральной экономики. По словам нобелевского лауреата, сейчас нет сомнений в том факте, что планета стоит перед лицом климатического кризиса. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что в будущем Россия может использовать «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» для поставок голубого и бирюзового водорода в Европу, а также построить для этих целей «Северный поток – 3». ЕСПЧ счел недоказанными ряд обвинений Украины в адрес России по Крыму 14 января 2021, 12:45

Фото: Sascha Steinach/

Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом, сообщили в пресс-службе Минюста России. «ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций», – указали в Минюсте, передает ТАСС. Кроме того, ЕСПЧ не стал рассматривать вопрос, было ли воссоединение Крыма с Россией законным с точки зрения международного права, признав наличие фактической юрисдикции России над Крымом с 27 февраля 2014 года. «Суд признал, что задачей этого дела не было решение вопроса о признании законности вхождения Крыма в состав России с точки зрения международного права. Суд постановил, что в данном деле не был призван вынести решение о том, было ли присоединение Крыма в соответствии с российским законодательством к России законным с точки зрения международного права», – говорится в сообщении. В то же время РИА «Новости» сообщает, что ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России и продолжит ее рассмотрение. Как сообщали в пресс-службе ЕСПЧ, жалоба была основана на двух других жалобах, поданных против России в марте 2014 года и августе 2015 года. Оба иска касаются событий в Крыму и Восточной Украине и в 2018 году они были объединены в одну жалобу Украины против России по Крыму. Сама жалоба касается утверждений украинской стороны о якобы систематических нарушениях российской стороной статей Европейской конвенции по правам человека. Киев в своей жалобе указывает на нарушение статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (запрещение бесчеловечного обращения и пыток), статьи 5 (право на свободу и безопасность), статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статьи 8 (право на уважение частной жизни), статьи 9 (свобода религии), статьи 10 (свобода выражения мнения) и статьи 11 (свобода собраний). Киев также заявил, что Москвой якобы нарушены статья 14 (запрещение дискриминации), статья 1 Протокола 1 (защита собственности), статья 2 Протокола 1 (право на образование) и статья 2 Протокола 4 (свобода передвижения). Летом прошлого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, понесшего значительный ущерб из-за перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Киева. Эксперт сказал, к чему приведет попытка объявить импичмент Трампу 14 января 2021, 11:38

Фото: Susan Walsh/AP/ТАСС

Текст: Ирина Яровая

«Импичмент Трампу не будет доведен до конца, но у демократов есть иной способ предотвратить его приход к власти в 2024 году», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев, комментируя объявленный Палатой представителей США импичмент действующему президенту Дональду Трампу. «Технически нет никакой статьи конституции США, которая запрещает вынести импичмент президенту после истечения срока его полномочий. Но в этом нет ни малейшего смысла, и сенатские республиканцы никогда не поддержат такое решение демократов. Импичмент Трампу им совершенно невыгоден. Думаю, об этом можно забыть», – сказал политолог-американист Борис Межуев. При этом собеседник допустил создание специальной сенатской двухпартийной комиссии по расследованию событий 6 января. «По результатам деятельности этой комиссии может быть или вынесено уголовное обвинение президенту, или введена в действие 14-я поправка к американской конституции, третий пункт которой запрещает государственным деятелям, участвовавшим в мятежах против конституционного строя, занимать государственные посты в будущем. Такой исход, скорее всего, неизбежен, ведь главная задача демократов – не допустить, чтобы Трамп в 2024 году снова баллотировался в президенты», – объяснил политолог. В качестве второй задачи Демократической партии Межуев назвал намерение полностью лишить Трампа поддержки республиканцев. «По задумке, трамписты должны быть вычищены из Республиканской партии, чтобы они не смогли стать самостоятельной силой. Это резко ослабит партию, от которой отвернется большинство избирателей, и в ближайшие несколько лет она едва ли сможет претендовать на какое-то соперничество с демократами», – спрогнозировал эксперт. В целом, по словам политолога, для проведения процедуры импичмента необходимо вынесение обвинения, создание комиссии по расследованию, решение 2/3 Сената, а также подтверждение законности процесса от Верховного суда США. «Но необходимое количество голосов в Сенате точно не наберется, ведь республиканцам не нужно заниматься глупостями и злить собственного избирателя. Уверен, что импичмент Трампу не будет доведен до конца. Но у демократов возникнет иной способ предотвратить его приход к власти в 2024 году», – заключил Межуев. Ранее в среду импичмент Трампу Ранее в среду импичмент Трампу прошел голосование в Палате представителей. Спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена, заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. В минувшую субботу стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества. В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД