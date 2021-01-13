Эксперт: Кураторы решили избавиться от Навального Юрист: Навальный возвращается в Россию из-за объявления в розыск 13 января 2021, 22:59 Текст: Антон Никитин

Блогер Алексей Навальный решил вернуться в Россию, так как понял, что в Германию скоро поступит запрос на его выдачу и это поставит в неудобное положение его немецких и иных покровителей, считает юрист Илья Ремесло. «Внезапно выяснилось интересное, что забыл рассказать Навальный и его адвокаты: он находится в розыске ФСИН с 29 декабря прошлого года», – написал Ремесло в своем Telegram-канале. «Навальный даже не удосужился предоставить ФСИН документы, что он продолжает лечение – потому что их нет. Его выписали из «Шарите» 23 сентября [2020 года], а в середине октября врачи клиники «Шарите» выяснили, что Навальный окончательно здоров. Все остальное «лечение» – чистое притворство для того, чтобы был повод не являться во ФСИН», – уверен юрист. «Все это время Навальный продолжал находиться в Германии без уважительных причин. Даже если допустить, что он ранее лечился – с ноября он перестал отчитываться перед ФСИН и не явился по вызову, то есть нарушил свои обязанности. Объявление в розыск в такой ситуации вполне логично и законно», – подчеркнул юрист. «Навальный засуетился, потому что понял, что скоро поступит запрос на выдачу из Германии по делу о хищениях – что поставило бы в неудобное положение его немецких и иных покровителей, пришлось бы давать ответы», – уверен Ремесло. «В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, прогнозирую (мое личное мнение), что Навального могут задержать и арестовать сразу по прибытии в Москву – как лицо, находящееся в розыске. Иных вариантов не вижу – нахождение в розыске, судимости, неотбытый срок, который просит применить ФСИН – все это не оставляет шансов. И это правильно – с точки зрения закона, жулики «оппозиционных» взглядов не должны иметь каких-либо преференций перед остальными жуликами.Мания величия и уверенность «меня никогда не арестуют, меня боятся» довели Навального до закономерного конца», – написал Ремесло в своем Telegram-канале. Напомним, в конце декабря в управлении ФСИН по Москве сообщили, что условно осужденный Навальный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, наказание ему может быть заменено. Ранее юрист Илья Ремесло отмечал, что Навальному в России грозит смена условного срока на реальный, несмотря на то, что в данный момент блогер находится в Германии. Ремесло напомнил, что в середине декабря исполнилось «восемь лет с момента заведения на Навального и его брата уголовного дела о хищении средств в особо крупном размере у «Ив Роше». Напомним, политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. В таком случае ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отмечал Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный.

Российский Twitter ответил на жалобу Украины об «украденном» конструкторе Королеве 13 января 2021, 01:29

Фото: "Жил-был пёс",Союзмультфильм

Текст: Антон Антонов

Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес…» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева. В официальном Twitter-аккаунте Украины в ответ на российское сообщение о дне рождения Королева появилось сообщение: «Внимание, воровство!». Украинская сторона заявила, что Королев «называл себя украинцем», родился и учился на Украине. «Работал, затем арестован, подвернут пыткам и заключен в тюрьму на шесть лет: Москва, Колыма, Казань», – говорится в сообщении. В аккаунте России (авторы аккаунта связывают себя с МИД России и публикуют ссылку на сайт российского дипведомства в описании профиля) появился шутливый ответ: «Правда «Внимание, воровство» или же Украина начала дорожить советским наследием?». Сообщение сопровождается гифкой из мультфильма киностудии «Союзмультфильм», снятого по мотивам украинской народной сказки, передает РИА «Новости». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский». Россия ответила на требования Польши вернуть обломки самолета Качиньского 13 января 2021, 11:00

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Требования Польши вернуть находящиеся в России обломки разбившегося в 2010 году под Смоленском самолета президента Леха Качиньского беспочвенны, поскольку следственные действия еще не завершены, заявил директор третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин. «МИД России и иные профильные ведомства уже неоднократно заявляли, что до момента завершения в России следственных действий, которые проводятся в том числе на основании все новых и новых запросов польской стороны, а также принятия окончательного процессуального решения вещественные доказательства должны находиться на территории Российской Федерации», – напомнил дипломат, передает РИА «Новости». Он напомнил, что в соответствии с международной практикой расследования авиакатастроф вещественные доказательства передаются только после завершения следственных действий. «В этой связи попытки польской стороны апеллировать к международному праву, добиваясь возвращения обломков президентского Ту-154 в Польшу, абсолютно беспочвенны», – резюмировал дипломат. Тяпкин также сообщил, что Генпрокуратура России пока не получила от Польши ответа на запрос о стенограмме разговора президента Леха Качиньского перед крушением самолета под Смоленском в 2010 году. «Генеральная прокуратура России в рамках запроса о правовой помощи обратилась к польской стороне с просьбой о предоставлении копий стенограммы и фонограммы записи телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом, состоявшимся непосредственно перед авиакатастрофой. Насколько мне известно, ответ пока не получен. Рассчитываем, что эти материалы помогут пролить дополнительный свет на обстоятельства трагедии, случившейся 10 апреля 2010 года», – сообщил дипломат. В конце прошлого года о факте разговора между братьями Качиньскими написали польские СМИ. По их данным, Качиньский говорил с братом по спутниковому телефону незадолго до гибели, причем «затрагивался один из аспектов осуществления полета». Бывший польский судья Войчех Лончевский заявил, что если бы общественность узнала о содержании разговора братьев Качиньских, то «совершенно иначе оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года». После появления публикаций Россия запросила у Польши стенограмму разговора Качиньского с братом перед авиакатастрофой. Кроме того, бывший председатель польской госкомиссии по расследованию авиационных происшествий, участник расследования смоленской катастрофы Мачей Ласек также призвал обнародовать стенограмму последнего разговора братьев Качиньских. Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли. В России запланировали сверхраннюю проводку танкеров с СПГ по Севморпути из-за всплеска цен на газ в Азии 13 января 2021, 09:46

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

НОВАТЭК и Росатом воспользуются резким взлетом спотовых цен на СПГ в Азии и уже в феврале начнут сверхраннюю проводку танкеров со сжиженным газом по восточному сектору Севморпути в сопровождении ледокола. НОВАТЭК и «Росатом» в феврале могут запустить ледокольную проводку СПГ-танкеров с завода «Ямал СПГ» по восточному маршруту Севморпути. Традиционно навигация в восточном секторе СМП заканчивается в декабре и начинается во второй половине мая. Между тем НОВАТЭК уже отправил два пробных груза по этому маршруту без сопровождения ледокола: 5 января из Сабетты на Ямале вышел танкер «Кристоф де Маржери», а 6 января – «Николай Евгенов». Навстречу им из китайского Тяньцзиня идет танкер «Николай Зубов». НОВАТЭК, по данным «Коммерсанта», планирует еще несколько новых прямых рейсов в Азию этой зимой. Как пояснили в Росатоме, сейчас газовозы совершают рейсы без ледокольной проводки с помощью автоматизированной системы управления Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот», который круглосуточно предоставляет судам информацию о ледовой и навигационной обстановке в акватории СМП. «Но в ближайшее время без ледокольной поддержки будет не обойтись, поэтому планируются сверхранние проводки судов при помощи атомоходов в восточном направлении СМП», – пояснили в компании. В 2020 году НОВАТЭК с учетом ранних сроков открытия СМП и наличия у «Ямал СПГ» 15 газовозов ледового класса Arc7, как и планировал, удвоил число прямых отправок в Азию. Всего «Ямал СПГ» отправил по Севморпути на восток 36 грузов (около 2,54 млн тонн СПГ) против 17 танкеров в 2019 году (1,2 млн тонн). В 2021 году, по планам компании, число прямых рейсов в Азию останется примерно на уровне 2020 года. Интерес НОВАТЭКа к высокорисковым и ранним рейсам по Севморпути усиливает уникальный всплеск цен на СПГ в Азии, вызванный дефицитом предложения в регионе на фоне холодов. Так, индекс Platts JKM, отражающий стоимость спотовых поставок СПГ в Северо-Восточную Азию, 12 января достиг нового пика в 28,2 доллара за MMBtu (1015,2 доллара за тыс. кубометров), то есть азиатские индексы превысили европейский бенчмарк TTF почти в четыре раза. Трейдер Trafigura сообщил о твердых заявках по 28,2 доллара за MMBtu за груз с поставкой в Инчхон (Южная Корея) 1–2 февраля и 30,7 доллара MMBtu (1105,2 доллара за тыс. кубометров) за поставку DES 12–16 февраля в китайский порт Таншань. Напомним, 26 октября президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, согласно которой «значение Северного морского пути как транспортного коридора мирового значения, используемого для перевозки национальных и международных грузов, будет возрастать». Подозреваемый в краже ноутбука Пелоси участник штурма Капитолия найден мертвым 13 января 2021, 13:00 Текст: Алина Назарова

Участник нападения на здание Капитолия 53-летний гражданин США Кристофер Стэнтон Джорджия найден мертвым в собственном доме после проведения обыска. Предполагалось, что именно Джорджия украл ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. После штурма Капитолия стражи порядка провели в его доме обыск, после чего у сторонника Трампа изъяли две винтовки. Вскоре после обыска участник штурма совершил самоубийство. Он был найден в подвале собственного дома, сообщает ФАН. На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Джозефа Байдена, запланированную на 20 января. В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии. При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу за события в Капитолии. Эксперт: Кураторы решили избавиться от Навального 13 января 2021, 16:59 Возвращение блогера Алексея Навального в Россию, которое тот анонсировал в соцсетях, может быть связано с желанием его кураторов избавиться от своего подопечного, заявил публицист Армен Гаспарян. Навальный ранее заявил в соцсетях, что собирается вернуться в Россию 17 января 2021 года. По мнению Гаспаряна, возвращение блогера указывает на желание западных кураторов избавиться от него, так как за пределами России он не представляет никакой ценности. «Сам Навальный, очевидно, рассчитывает, что он приедет и к нему никаких претензий не будет, хотя есть обращение в суд ФСИН, есть возбуждение уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупных размерах. Ну и самое главное, Алексею Анатольевичу Навальному сияет 275 статья УК РФ, а это измена родине со всеми вытекающими последствиями. Поскольку господин Навальный у нас глуповат, он, очевидно, этого не понимает. Но здесь ему это быстро объяснят», – заявил Гаспарян в интервью ФАН. Также он предположил, что Навальный может получить в России реальный срок заключения. «Я рассчитываю, что именно этим все и закончится, потому что господин Навальный отгулял свое на свободе. Лето красное он уже пропел и этой попрыгунье-стрекозе давно пора отвечать за свои дела», – заключил публицист. Журналистка Леся Рябцева в своем Telegram-канале также назвала вероятные, по ее мнению, причины, которые вынудили блогера прилететь в Россию. Она считает, что Навальный возвращается в Москву, поскольку в Германии его «вежливо попросили» уехать, так как он всем там надоел. Рябцева отметила, что Навальный «боится, что о нем уже скоро забудут, ведь новых инфоповодов больше нет», а также его «слили с инаугурации» избранного американского президента Джо Байдена, несмотря на его «выслугу». «Все, пора домой. Тут приютим», – заключила журналистка. Напомним, в отношении Навального возбудили уголовное дело за мошенничество с пожертвованиями. Политолог Алексей Мухин указывал, что есть основания для новых следственных действий в отношении Навального. «Человек столько собирал средств на заведомо невозможную для него по закону президентскую кампанию. Спрашивается, куда он их дел? По крайней мере – это мошенничество. А при более близком рассмотрении, вполне возможно, это окажется еще отмывкой средств, поскольку я сомневаюсь, что он платил с этого налоги», – заявил Мухин. В июне 2020-го Навальный публично оскорбил ветерана Игната Артеменко, отозвавшись о нем как о «предателе» и «позоре страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию, в котором снялись многие другие известные россияне, в том числе кардиохирург Лео Бокерия. Высказывания блогера вызвали возмущение в обществе. Московский ГСУ СК возбудил дело в отношении Навального по статье «Клевета». Однако в августе суд приостановил процесс по этому делу. Политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. В таком случае ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отмечал Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный. «Украинский патриот» объяснил неготовность уехать из Крыма 13 января 2021, 08:49 Текст: Евгения Шестак

Пенсионер из Крыма, назвавший себя «украинским патриотом», заявил, что мечтает переехать на Украину, но не делает этого из-за многократного роста тарифов на услуги ЖКХ. «Я хотел бы переехать, но как я буду жить там на 1700 гривен (около 4,5 тыс. рублей)? Здесь у меня двухкомнатная квартира, горит газовый котел днем и ночью. Я его не выключаю. Сегодня я заплатил 700 рублей за отопление и 300 за свет. Экономика – единственная причина, по которой я не могу переехать на Украину, потому что я там не выживу», – заявил мужчина в эфире украинского телеканала «НАШ». Он назвал себя «патриотом Украины» и уточнил, что в России получает минимальную пенсию в размере 9,5 тыс. рублей, а их общий доход с женой составляет 20 тыс. рублей. По его словам, за газ, электроэнергию, Интернет и ремонт дома он платит ежемесячно не более 3 тыс. рублей без всякой экономии. Также пенсионер рассказал, как похорошел Крым после возвращения в состав России. Повсеместно на полуострове идет ремонт инфраструктуры, пояснил крымчанин. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей России приехать на саммит «крымской платформы», который планируется провести в мае в Киеве. В интервью интернет-изданию «Обозреватель» он заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. При этом Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что международные форматы, связанные с попыткой вернуть Крым Украине, заведомо бесперспективны. В залоге у России оказался газ из хранилищ Украины на 100 млрд рублей 13 января 2021, 11:14 Текст: Алина Назарова

У российской некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» оказались в залоге активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа, включая акции подконтрольных ему компаний и природный газ расчетной стоимостью почти 100 млрд рублей, следует из отчетности фонда за 2019 год. Из документов следует, что активы заявлены в качестве обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited из группы компаний Фирташа Group DF. По условиям сделки фонд получил акции кипрских компаний, промышленных активов Ostchem, а также некоторых украинских и европейских предприятий, пишет РБК. Помимо акций, в залоге оказался природный газ, который принадлежал химическим предприятиям Ostchem. Его стоимость в отчетности оценили примерно в 98 млрд рублей. «Фонд промышленных активов» был учрежден госкорпорацией ВЭБ.РФ в 2016 году, но был выведен за пределы группы ВЭБа и сейчас независим от ВЭБ.РФ. Фонду, созданному для реструктуризации плохих активов, были проданы проблемные кредиты, предоставленные ВЭБом до 2014 года неизвестным инвесторам на покупку акций и финансирование украинских металлургических предприятий, в том числе в Донбассе. Кредит на 548 млрд рублей для выкупа прав требования по этим украинским активам фонду предоставил ВЭБ. На тот момент этот заем составлял почти 29% общего кредитного портфеля ВЭБа. Под кредит были выданы госгарантии на такую же сумму. Известный актер из сериала «Глухарь» умер в Москве 13 января 2021, 18:31

Фото: "Параллельная жизнь"/

Всемирные Русские Студии

Текст: Алексей Дегтярев

Актер Дмитрий Гусев, сыгравший в российских сериалах «Глухарь» и «Воронины», умер за рулем машины в Москве, сообщают СМИ. Гусев в момент смерти управлял автомобилем на Курьяновской улице. Он возвращался со съемок, которые проходили неподалеку, передает РЕН-ТВ. Причина смерти актера пока не установлена, ее выясняют специалисты. Мужчине стало плохо во время поездки, он потерял сознание прямо во время движения. Прохожие увидели автомобиль, «газующий» на месте. Медики приехали на место происшествия и констатировали смерть артиста. Дмитрий Гусев известен по ролям в некоторых сериях «Папиных дочек», «Солдатах», «Глухаре», «Кухне», «Ворониных» и других. Попытка украинца прорваться в Крым на внедорожнике попала на видео 13 января 2021, 09:09

Фото: Державна прикордонна

служба України/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Госпогранслужба Украины опубликовала видео с украинцем, который за рулем внедорожника пытался прорваться в Крым через контрольно-пропускной пункт «Чонгар». Инцидент произошел в понедельник, 11 января. Представитель ведомства отметил, что 29-летний житель Запорожья на автомобиле Nissan, подъехав на пропускной пункт, закрылся в машине и не давал пограничникам возможности осмотреть транспортное средство, сообщается на сайте ведомства. На выездном шлагбауме мужчина дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки, после чего был задержан. В частности, на кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как пограничники окружили машину, а один из силовиков попытался открыть дверь иномарки. Nissan сдал назад и врезался в шлагбаум, после чего мужчину вытащили из иномарки. Когда силовики вели украинца, он вел себя агрессивно и угрожал им. В итоге водителя привлекли к административной ответственности и передали полиции. Ему вменили неповиновение законному распоряжению военнослужащих погранслужбы. Ранее крымские пограничники задержали гражданина Украины, который попытался пересечь государственную границу в обход пунктов. Вооруженные силы США сделали заявление по поводу штурма Капитолия 13 января 2021, 02:06 Текст: Антон Антонов

Комитет начальников штабов вооруженных сил США осудил беспорядки в Вашингтоне и заявил, что Джо Байден станет 46-м главнокомандующим. В заявлении говорится, что беспорядки в Капитолии «противоречат принципу верховенства права». Как указывает КНШ, «право на свободу слова и собраний» не означает, что можно «прибегать к насилию, подстрекательству к мятежу или восстанию». Беспорядки, по мнению военных, «стали прямым нападением на Конгресс США, здание Капитолия и конституционный процесс». КНШ заявил, что военные «должны воплощать ценности и идеалы страны», поддерживать и защищать конституцию. Комитет заявил, что Байден «вступит в должность и станет 46-м главнокомандующим». «Любые действия, направленные на срыв конституционного процесса, противоречат не только нашим традициям, ценностям и присяге, но и закону», – приводит ТАСС текст заявления. Напомним, CNN назвала обращение КНШ «крайне редким случаем», так как комитет «стремится держаться в стороне от всего, что может иметь признаки политической деятельности». На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россиянин отреагировал на объявление в розыск Интерполом из-за взрыва в Бейруте 13 января 2021, 08:20 Текст: Алина Назарова

Россиянин Борис Прокошев, ордер на арест которого в связи с взрывом в порту Бейрута 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры выдал Интерпол, назвал решение ливанских властей нелогичным. «Я в шоке и ничего не понимаю. Я бы еще мог понять, если бы мы везли груз в Ливан. Мы же его везли в Мозамбик, а ливанские власти нас захватили вместе с грузом и не выпустили из порта. Понятно, что они нашли причину, что судовладелец не заплатил портовые сборы. Ну а капитан судна-то здесь при чем?» – прокомментировал Прокошев в беседе со «Звездой» данное решение. Он напомнил, что перевозимый груз был легальным. «Что судовладелец не заплатил портовые сборы, не моя вина, а судовладельца, который и мне не выплатил 60 тысяч долларов. Не понимаю, какие нужно иметь перевернутые мозги, чтобы выдать ордер на мой арест», – добавил он. Ранее Борис Прокошев заявил, что не считает себя виновным во взрыве в порту. Он добавил, что у портовых служб были копии документов на груз, также они были уведомлены о его опасности, но не предпринимали попыток вывоза селитры. Во вторник из-за взрыва Интерпол выдал ордер на арест Прокошева и его соотечественника Игоря Гречушкина. Гречушкин владел сухогрузом Rhosus, который перевозил нитрат аммония из Батуми в Мозамбик. Прокошев на тот момент являлся капитаном сухогруза. В 2013 году судно сделало незапланированную остановку в Ливане из-за неполадок, однако после проверки власти порта запретили ему возвращаться в море. В результате судовладелец обанкротился и фактически бросил экипаж. Аммиачная селитра, которая впоследствии взорвалась в порту Бейрута, была конфискована с сухогруза в 2014 году. В августе 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2 тыс.750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с Rhosus. Российская армия получила партию танков Т-80БВМ 13 января 2021, 09:24

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Российская армия получила партию модернизированных танков Т-80БВМ, сообщили в пресс-службе предприятия-производителя машин концерна «Уралвагонзавод». «В рамках исполнения гособоронзаказа в декабре 2020 года Министерство обороны России получило партию танков Т-80БВМ, произведенных Омским заводом транспортного машиностроения (входит в УВЗ)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. В УВЗ отметили, что до отгрузки танков они успешно прошли тщательную проверку. Для контроля качества изделий, состояния всех систем и механизмов, а также для оценки соответствия машин заявленным техническим характеристикам был проведен ряд испытаний как стационарных – цеховых, так и на полигоне. «Все обязательства перед Минобороны были выполнены в установленный срок. Такого результата удалось добиться во многом благодаря слаженной работе коллектива и высокой организации производства. Обеспечение обороноспособности страны является приоритетным направлением для нашего предприятия. Сейчас мы уже приступили к выполнению ГОЗ 2021 года», – приводятся в сообщении слова гендиректора «Омсктрансмаша» Игоря Лобова. Напомним, в начале января в Минобороны рассказали, что подразделения Сухопутных войск России в 2021 году получат более 400 единиц бронетанковой техники. Новосибирский театр расторг контракт с грузинской балериной 13 января 2021, 15:10 Текст: Алина Назарова

Руководство Новосибирского театра оперы и балета расторгло контракт с 57-летней грузинской примой-балериной Ниной Ананиашвили после появления в соцсетях Грузии резкой критики этого назначения. «В результате переговоров художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана с Ниной Ананиашвили принято решение о расторжении ранее заключенного контракта по соглашению сторон», – сообщили порталу НГС в пресс-службе театра. Ранее театр приостановил действие заключенного с артисткой контракта после преждевременного появления в Сети информации о ее назначении. «Руководство театра считает, что оглашать имя руководителя до официального представления его коллективу – крайняя степень неуважения к артистам труппы. Поэтому мы вынуждены приостановить действие контракта, заключенного с артисткой, до выяснения всех обстоятельств появления данной информации в публичном пространстве», – сообщило руководства НОВАТа. В конце 2020 года Ананиашвили дала устное согласие на предложение возглавить труппу Новосибирского театра оперы и балета. Такое решение балерины подверглась резкой критике в социальных сетях Грузии. Кроме того, экс-президент Грузии, глава украинского Исполкома реформ Михаил Саакашвили заявил о неприемлемости решения Ананиашвили, которая также является крестной матерью одного из его сыновей. Кроме того, пуанты Нино Ананиашвили, приобретенные на аукционе, выбросила в мусор журналистка просаакашвилевского телевидения «Мтавари архи» («Главный канал») Майя Ломидзе. Сама Нино Ананиашвили, которая сказала, что также продолжит работать в Тбилисском Театре оперы и балета, заявила, что «готова к нападкам». По ее словам, «искусство не должно быть настолько политизировано». Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от COVID-19 13 января 2021, 15:28

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на совещании с правительством поручил со следующей недели переходить к массовой вакцинации всего населения России от коронавируса и подготовить соответствующую инфраструктуру. «Нам нужно переходить от масштабной такой к массовой вакцинации, и я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру, слава богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус 50, минус 70. У нас все гораздо проще и эффективнее работает, это можно сделать, поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например по гриппу», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Путин также назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, но посоветовал понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов вируса. Массовая добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Свыше 1,5 млн человек уже сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата Центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. В Крыму оценили план Британии по «реинтеграции» полуострова 13 января 2021, 12:47 Текст: Евгения Шестак

Британские проекты по «реинтеграции» Крыма в состав Украины будут пресечены, никто не позволит вмешиваться во внутренние дела России, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «Граждане Крыма, общественные организации совместно с органами власти не позволят вмешиваться в наши внутренние дела. Все планы Великобритании по «реинтеграции» будут пресечены. Тем более что на фоне смягчения санкционной политики Великобритании в отношении Крыма готовность англичан финансировать проекты реинтеграции выглядит как некая подачка с барского плеча», – сказал РИА «Новости» Гемпель. По его словам, власти западных стран начиная с 2014 года «фантазируют и создают мифы» о нарушениях прав человека в Крыму и аннексии полуострова, при этом никто из них не удосужился лично посетить полуостров. «Проще всего приехать и пообщаться с крымчанами, узнать их мнение. Крым открыт и готов делиться своим опытом развития и межнационального согласия», – сказал Гемпель. Ранее портал «Комитет защиты национальных интересов» сообщил, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины и «противодействию нарушениям прав человека» на полуострове со стороны России. В организации уточнили, что в задачи проекта входит: освещение ситуации с защитой прав человека в «незаконно аннексированном» Крыму, ДНР и ЛНР; создание механизмов мониторинга; защита прав жителей Крыма украинским правительством; информационная работа с крымскими НКО и национальными объединениями; стимулирование их политической и правозащитной активности. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что британские проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины и по Донбассу являются чисто политическими, без заявленных «гуманитарных» целей.