ФСИН напомнила Навальному о его обязанностях как условно осужденного

Условно осужденный блогер Алексей Навальный уклоняется от контроля уголовно- исполнительной инспекции, наказание ему может быть заменено, сообщили в управлении ФСИН по Москве.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что в журнале Lancet 22 декабря 2020 года была опубликована статья на основе материалов германской клиники Charite. Исходя из публикации, Навальный был выписан из клиники Charite 20 сентября 2020 года, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. «Таким образом, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции», – указали в УФСИН.

В соответствии с приговором суда на условно осужденного возложены обязанности, за неисполнение которых он несет ответственность, предусмотренную российским законодательством. «В случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции в отношении него будут приняты меры, предусмотренные ч. 4 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ», – сообщили в управлении службы исполнения наказаний.

28 декабря Навальному направлено уведомление о явке в инспекцию, эта же информация направлена его адвокату и пресс-секретарю.

Согласно ч. 4. ст. 190 УИК, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, то начальник уголовно-исполнительной инспекции или командование воинской части направляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

Ранее политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. В таком случае ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отмечал Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный.

Кроме того, юрист Илья Ремесло также заявлял, что Навальному грозит смена условного срока на реальный в России, несмотря на то, что в данный момент он находится в Германии. Он напомнил, что в середине декабря исполнилось «восемь лет с момента заведения на Навального и его брата уголовного дела о хищении средств в особо крупном размере у «Ив Роше».