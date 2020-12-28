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ФСИН напомнила Навальному о его обязанностях как условно осужденного
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Условно осужденный блогер Алексей Навальный уклоняется от контроля уголовно- исполнительной инспекции, наказание ему может быть заменено, сообщили в управлении ФСИН по Москве.
В сообщении на сайте ведомства говорится, что в журнале Lancet 22 декабря 2020 года была опубликована статья на основе материалов германской клиники Charite. Исходя из публикации, Навальный был выписан из клиники Charite 20 сентября 2020 года, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. «Таким образом, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции», – указали в УФСИН.
В соответствии с приговором суда на условно осужденного возложены обязанности, за неисполнение которых он несет ответственность, предусмотренную российским законодательством. «В случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции в отношении него будут приняты меры, предусмотренные ч. 4 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ», – сообщили в управлении службы исполнения наказаний.
28 декабря Навальному направлено уведомление о явке в инспекцию, эта же информация направлена его адвокату и пресс-секретарю.
Согласно ч. 4. ст. 190 УИК, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, то начальник уголовно-исполнительной инспекции или командование воинской части направляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.
Ранее политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. В таком случае ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отмечал Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный.
Кроме того, юрист Илья Ремесло также заявлял, что Навальному грозит смена условного срока на реальный в России, несмотря на то, что в данный момент он находится в Германии. Он напомнил, что в середине декабря исполнилось «восемь лет с момента заведения на Навального и его брата уголовного дела о хищении средств в особо крупном размере у «Ив Роше».
Эксперт сказала, что мешает расколу Украины и созданию Новороссии
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«Слова Москаля о Новороссии – это предупреждение Западу о том, что Украина находится на грани распада», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. Так она прокомментировала заявление украинского генерала Геннадия Москаля о том, что страна может лишиться еще нескольких регионов, которые образуют Новороссию.
«Геннадий Москаль хочет предупредить западных партнеров Украины о том, что страна находится на грани распада. Это действительно так, учитывая сложнейшую экономическую ситуацию и тяжелейшее социальное положение людей в стране», – считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
По ее словам, «к этому добавляется раскол в обществе из-за продолжающейся насильственной украинизации». «Кроме того, политика в отношении ДНР и ЛНР не способствует укреплению Украины как государства. Официальный Киев, фактически отказываясь от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, играет на раскол страны», – убеждена собеседница.
«Сама же пропаганда внутри Украины против Донбасса поражает умы многих людей», – отметила Шеслер. По ее мнению, это привело к очередной поляризации взглядов. «Есть люди, которые категорически не приемлют бандеровскую идеологию, а есть те, которые против любого формата дружбы с Россией. Это все действует против единства Украины. Поэтому страна стоит на пороге распада».
Однако в ближайшей перспективе полномасштабный раскол Украины все же маловероятен. «Этому мешает отсутствие настоящей политической силы, которая могла бы осуществить создание Новороссии, поскольку все политически активные силы были выдавлены с Украины», – пояснила Шеслер.
«Запад же заинтересован в сохранении Украины, рассчитывая ее использовать как орудие против России. Отсюда и заявления Москаля – они призваны убедить Запад в том, что без его поддержки Москва получит еще больше территорий, чем Крым», – заключила Шеслер.
Накануне бывший начальник милиции Крыма, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль заявил
, что Украина может лишиться еще нескольких регионов.
«Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это все. Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», – сказал он в эфире интернет-канала «Апостроф». Он также отметил, что в этой связи его «тревожит» перемещение российских войск в Крыму.
О возможных территориальных потерях у Украины ранее говорили и другие общественные и политические деятели. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в июле, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей. При этом он не уточнил, каких именно. Кроме того, Мураев назвал условие прекращения существования Украины.
В то же время политолог Павел Рудяков говорил, что Украине грозит распад, если страна продолжит двигаться в том же направлении, что и сейчас.
Ранее Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям отказаться от южных областей в пользу России.
Телеведущий Владимир Соловьев в свою очередь предложил российским олигархам скинуться на покупку Одессы. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин поддержал такую идею, а по мнению одесского историка Александра Васильева, договариваться о покупке Одессы нужно не с Киевом, а с Вашингтоном.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, во что России может обойтись покупка Одессы.
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Украинский генерал предрек стране потерю шести регионов
Бывший начальник милиции Крыма, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль заявил, что Украина может лишиться еще нескольких регионов.
«Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это все. Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», – сказал он в эфире интернет-канала «Апостроф», передает РИА «Новости».
О возможных территориальных потерях у Украины ранее говорили и другие общественные и политические деятели. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в июле, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей. При этом он не уточнил, каких именно. Кроме того, Мураев назвал условие прекращения существования Украины.
В то же время политолог Павел Рудяков говорил, что Украине грозит распад, если страна продолжит двигаться в том же направлении, что и сейчас.
Двое спасшихся моряков с «Онеги» рассказали о стремительном крушении судна
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Крушение рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море произошло стремительно, экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами, рассказали спасенные рыбаки.
«Один член экипажа, со слов спасенных, погиб, тело унесло в море. Остальных они потеряли из вида при затоплении судна», – сообщил «Интерфаксу» источник.
По его словам, катастрофа произошла в сильный шторм, судно затонуло стремительно, поэтому экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами.
«Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спассредствами не успел никто. Людей буквально смыло с палубы в море», – сказал он.
Между тем ФАН назвал имена тех, кто был на затонувшем судне «Онега». В частности, на борту были: Александр Баранов, Владислав Буторин, Степан Курганский, Юрий Проняев, Владимир Фурса, Мохамед Барри, Юрий Шевцов, Александр Пермяков, Владимир Тимербаев, Руслан Катюхин, Сергей Безгузов, Евгений Щепин, Антон Монастырев, Владимир Каширин, Сергей Трухачев, Юрий Проняев, Сергей Жук, Игорь Бондаренко, Руслан Катюхин, Игорь Елисеенков, Николай Капенкин.
Ранее стало известно, что 17 из 19 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега», по предварительным данным, погибли.
В понедельник МЧС сообщило, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения. СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта.
Рыболовецкое судно «Онега» было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки – Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.
Минобороны впервые показало беспилотник «Орион» в ударном варианте
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Министерство обороны опубликовало календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника «Орион» в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами.
На снимке на сайте Минобороны показан разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета «Орион», созданный в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец», с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Такие бомбы имеют массу 21 килограмм, осколочно-фугасную боевую часть в семь килограммов, оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника. Аппарат имеет в календаре пустынный камуфляж.
В календаре ведомства также представлены фото тяжелого ударного беспилотника «Охотник» и истребителя пятого поколения Су-57, подлодки класса «Борей», танка Т-90М «Прорыв», БМП «Армата» и другой современной техники, передает РИА «Новости».
Кроме того, военное ведомство опубликовало календарь на 2021 год со слоганами бойцов специальных подразделений России. В календаре представлены снимки военнослужащих спецподразделений ВС РФ в различных условиях боевой обстановки. Каждая картинка снабжена кратким девизом. В частности, фото боевого пловца, вынырнувшего из воды с ножом, сопровождается фразой «И холодное оружие согревает душу», снимок расчета противотанкового комплекса «Фагот», расположившегося на гребне песчаного бархана, озаглавлен лозунгом «Преимущество в огневой мощи – весомый аргумент в переговорах», а спецназовцы-минометчики получили слоган «Для особо мерзких – мы особо дерзкие!».
О подписании первого серийного контракта на поставку беспилотников «Орион» между Минобороны и компанией «Кронштадт» стало известно на форуме «Армия-2020». В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса «Орион» был передан в апреле 2020 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о разработке российских боевых беспилотников.
Стали известны подробности смерти мужчины при задержании в московском метро
Мужчина, скончавшийся во время задержания в вестибюле станции московского метро «Щукинская», был отставным офицером и прежде служил в одной из силовых структур.
В субботу вечером 57-летний мужчина попытался пополнить карту «Тройка», однако из-за возникших неполадок занервничал и начал бить по платежному терминалу, чем привлек внимание полицейских. Мужчина проигнорировал их замечания и в грубой форме отказался предъявить документы, после чего правоохранители решили увести его в комнату полиции, но тот начал вырываться.
«Справиться с ним было непросто, мужчина весил более 150 килограммов. На помощь подоспели другие сотрудники», пишет «Московский комсомолец», отмечая, что в задержании участвовали шестеро правоохранителей. В ходе потасовки дебоширу стало плохо, он потерял сознание и упал. Полицейские оказали ему доврачебную помощь и вызвали скорую, но прибывшие медики зафиксировали смерть.
По словам знакомых, мужчина жил вместе с 55-летней супругой, ранее служил в одной из силовых структур. Он вел активный образ жизни – занимался спортом, помогал с благоустройством своего дома. Весной погибший перенес коронавирус, но серьезных жалоб на здоровье у него не было. Проблем с алкоголем у мужчины также не было. Зато, по словам знакомых, он отличался взрывным характером, легко мог нагрубить.
Счетная палата предложила Союзному государству найти новые источники доходов
России и Белоруссии стоит поискать новые источники доходов для бюджета Союзного государства, полагают аудиторы Счетной палаты России.
В заключении контрольного ведомства на проект бюджета Союзного государства на 2021 год отмечается снижение его доходов, что в основном связано с сокращением долевых взносов государств-участников. Так, сначала Россия в рамках оптимизации расходов своего госбюджета снижает размер взноса на 10% в следующем году – с планировавшихся ранее 3,167 млрд рублей до 2,85 млрд. В связи с этим Белоруссия также на 10% скорректировала сумму своего долевого взноса: с 1,705 млрд до 1,535 млрд рублей, передает РИА «Новости».
Долевые взносы обеих стран сокращаются не первый раз, это происходило и в предыдущие годы, при этом их доля в общей сумме доходов бюджета Союзного государства увеличивалась, поскольку другие поступления сокращались еще быстрее. Так, в уходящем году на долевые взносы государств приходилось 88,2% доходов, а в 2021 году их доля вырастет до 93%.
Прогнозируемая на 2021 год сумма неналоговых доходов по сравнению с 2020 годом сократилась почти в два раза: с 649,5 млн рублей до 330 млн. Это произошло в основном из-за уменьшения более чем в пять раз остатков средств бюджета Союзного государства прошлых лет (невостребованных отчислений государств-участников) – с 647,7 млн рублей до 126,7 млн. Эти средства были направлены на финансирование программ Союзного государства.
«Указанная ситуация свидетельствует о необходимости поиска новых источников доходов бюджета Союзного государства», – отмечают аудиторы.
Бюджет Союзного государства на 2021 год планируется профицитным, однако размер профицита снижается по сравнению с 2020 годом на 67,1% и составит 47,5 млн рублей. Доходы, согласно прогнозу, составят 4,72 млрд рублей, расходы – 4,67 млрд. Это ниже аналогичных показателей 2020 года на 14,6% и 13,2% соответственно.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Союзное государство России и Белоруссии, несмотря на все трудности, успешно справилось с вызовами уходящего года.
Киев заявил об окончательном разрыве с «русским миром»
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Украина окончательно порвала с «русским миром», она продолжит свой путь как европейская страна и часть Запада, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам министра, Киев ни при каких обстоятельствах не отступит от «двух фундаментальных принципов»: никогда не откажется от Крыма и Донбасса и продолжит развиваться как европейская страна, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Internationale Politik.
«Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, так как ее разрыв с «русским миром» окончателен. Все остальное – это вопрос времени и дипломатии», – заявил Кулеба.
Ранее президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в прошлом году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он подчеркнул, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В то же время Путин пообещал наращивать поддержку Донбасса и добавил, что урегулирование конфликта в значительной степени зависит от Киева.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему необходимо поговорить с главой российского государства Владимиром Путиным «глобально тет-а-тет». Кроме того, он пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией.
Сибирская отшельница Агафья Лыкова получила два вертолета подарков
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Два вертолета с подарками к Новому году были доставлены на заимку в тайге Хакасии для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой, отправители также позаботились о животных отшельницы: среди гостинцев есть сено для коз, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«К Новому году ей за последние две недели туда уже два вертолета с подарками отправлены. Все необходимое, продукты, то что нужно в хозяйстве и сено козам», – передает слова источника РИА «Новости».
По его словам, вертолеты с подарками отправлены из Хакасии и Кемеровской области.
Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 76-летняя Агафья Лыкова до сих пор живет в тайге.
Напомним, в конце ноября Лыкова, проживающая на таежной заимке в Хакасии, обратилась с бизнесмену Олегу Дерипаске с просьбой помочь ей в строительстве нового жилья вместо нынешней избы.
В Германии возникли проблемы с вакцинацией от COVID-19
Несколько районов Баварии вынужденно перенесли запланированное на воскресенье начало вакцинации от коронавируса из-за недочетов в соблюдении технических требований при транспортировке вакцин Pfizer/BioNTech, сообщает агентство DPA.
Вакцина компаний Pfizer и BioNTech требует особого протокола при распределении с производственных точек – она может храниться до 15 дней при температуре минус 70 градусов Цельсия, до пяти дней в холодильнике. Поэтому при доставке используются коробки с сухим льдом. В девяти округах Баварии не удалось установить с достоверностью, что это условие доставки было соблюдено и вакцины действительно хранились при нужной температуре, поэтому решили не вакцинировать ими людей.
«Интегрированный протокол охлаждения показал, что задокументированная температура во время транспортировки была три градуса Цельсия, а затем минус один градус. До нынешнего момента мы не могли подтвердить с медицинской точки зрения, что вакцины можно без колебаний применить», – рассказал глава окружного управления Аугсбурга Мартин Зайлер, передает РИА «Новости».
Причиной этого могла стать неисправность охлаждающей системы в коробках, где хранили вакцины. Власти Аугсбурга пока не решили окончательно, можно ли считать вакцины забракованными.
Аналогичные ситуации сложились в ряде других районов Баварии, всего затронуты девять районов из почти 100 районов и внерайонных городов этой федеральной земли. В BioNTech оценили такой уровень проблемных территорий как «незначительный».
В Германии, как и в остальных странах ЕС, с 27 декабря началась массовая вакцинация от коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Первыми вакцинируют людей старше 80 лет, постояльцев домов престарелых и их обслуживающий персонал. Тем временем Еврокомиссия решила закупить дополнительно еще 180 млн доз вакцин от Moderna и BioNTech-Pfizer, поскольку опасается, что в Европе может возникнуть дефицит препаратов.
Минобороны рекомендовало не говорить с Россией с позиции силы
Министерство обороны не рекомендует другим странам говорить с Россией с позиции силы, такие действия не останутся без ответа, заявил замминистра обороны Александр Фомин.
«Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией «с позиции силы». Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны», – сказал Фомин в интервью «Российской газете».
Замминистра отметил, что рост военной активности США и их союзников по Североатлантическому альянсу у российских границ сопровождается агрессивной риторикой, а инициативы российской стороны о взаимном отводе районов проведения учений от линии соприкосновения Россия – НАТО, как правило, игнорируются.
«В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил альянса существенно возросла, все чаще возникают ситуации, способные привести к серьезным инцидентам», – сказал Фомин.
Он, в частности, напомнил, что накануне празднования 75-летия Победы в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей НАТО, а в августе и сентябре рядом с российской границей зафиксировано более 15 полетов американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В. Эти и подобные эпизоды, по его словам, имели открытый провокационный характер. «Инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских летчиков и моряков», – добавил Фомин.
«Мы всегда исходили из того, что самые сложные проблемы нужно решать за столом переговоров. Готовы к профессиональному конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимного уважения и учета интересов друг друга», – также заявил замминистра.
Кроме того, Фомин заявил, что возросшая в 2020 году активность авиации и военно-морских сил НАТО может привести к серьезным инцидентам.
В ноябре глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в бундестаге призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы». В ответ официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что диалог с Россией «с позиции силы» уже приводил к трагическим последствиям для всего мира и Германии в частности.
В Ереване предупредили об угрозе диверсионной войны в Карабахе
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«Проблема определения границ на линии соприкосновения Армении и Азербайджана делает мир очень хрупким и может привести к новым столкновениям», – заявил газете ВЗГЛЯД армянский политолог Андраник Теванян. Так он прокомментировал сообщения Баку о нападении армянской вооруженной группы на позиции азербайджанской армии в Карабахе.
«Информация о якобы нападении армянской вооруженной группы на позиции азербайджанской армии пока никак официально не комментируется и не подтверждается ни армянской, ни российской стороной. Эти сообщения остаются на уровне некоторых Telegram-каналов, азербайджанских властей и СМИ», – сказал директор исследовательского института «Политэкономия» Андраник Теванян.
Собеседник отметил, что на линии соприкосновения Армении и Азербайджана ситуация остается нестабильной. «В Сюникском и Гехаркуниском марзе (области – прим. газеты ВЗГЛЯД) существуют проблемы делимитации и демаркации границ. Стороны по-разному трактуют карты, не могут решить, какие дороги и села кому принадлежат. Эти разногласия приводят к созданию очагов напряженности и могут спровоцировать новые столкновения. Поэтому мир пока очень относителен и хрупок», – рассказал Теванян.
В свою очередь ереванский политолог Грант Микаэлян убежден, что армянского населения не могло остаться на территории, подконтрольной Азербайджану. «Дело в том, что после погромов в городе Сумгаите азербайджанцы не жили на подконтрольных армянам территориях, и армяне не жили на землях, подконтрольных Азербайджану», – пояснил эксперт.
По его словам, «в таких условиях партизанская война исключена, однако теоретически возможна диверсионная».
Ранее в Баку заявили о гибели одного азербайджанского военнослужащего в результате нападения армянской вооруженной группы на позиции азербайджанской армии в Ходжавендском районе в Карабахе.
«27 декабря в 15.30 [14.30 мск] незаконная вооруженная группа армян из шести человек совершила нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района. В результате погиб один военнослужащий, еще один ранен», – передает ТАСС сообщение министерства обороны Азербайджана.
Ранее в министерстве обороны Армении сообщали, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Позже командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
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Судно «Онега» с экипажем из 19 человек затонуло в Баренцевом море
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Судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на его борту находились 19 человек, судьба 17 неизвестна, сообщает МЧС.
Информация о происшествии с судном «Онега» (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области поступила утром в понедельник, передает РИА «Новости».
«Экипаж 19 человек. Спасены два человека», – говорится в сообщении МЧС.
Сейчас поисками рыбаков занимается экипаж судна «Войково», к месту дополнительно направлены суда.
На данный момент связи с экипажем затонувшего у Новой Земли судна нет.
«В настоящее время на поиск экипажа направлены пять судов. Одно из них подняло двух живых моряков, они были в гидрокостюмах, связи с остальными нет», – приводит ТАСС слова источника в экстренных службах. Спасенные являются гражданами России, информации по остальным пока нет.
По предварительным данным, судно затонуло из-за обледенения.
Напомним, в начале этого года танкер Glard-2 под флагом России столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море недалеко от побережья Турции. Лодка затонула.
Меркель рассказала о связанной с Россией личной мечте
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Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что мечтает совершить поездку по Транссибирской магистрали и путешествие по Скалистым горам в Северной Америке, сообщили немецкие СМИ.
«Мечта проехать по России по Транссибирской железнодорожной магистрали или однажды отправиться в путешествие по Скалистым горам до сих пор есть, но пока ничего не запланировано», – цитирует Меркель РИА «Новости» со ссылкой на DB Mobil.
Канцлер отметила, что в условиях ограничений из-за коронавируса ей недостает личных встреч. Вместе с тем она сообщила, что «видеоконференции работают лучше», чем ожидалось. «Конечно, мне недостает личных контактов, если я хочу обсудить очень сложные вопросы или нужно найти компромиссы», – сказала Меркель.
Путешествие по Транссибирской магистрали является популярным экзотическим направлением для иностранных туристов. Транссибирская магистраль, или Великий Сибирский путь, – железная дорога через Евразию, соединяющая Москву и Владивосток. Протяженность магистрали составляет 9 тыс. 288 км. Это самая длинная железная дорога в мире. Многие иностранные путешественники делают пересадку в Иркутске, чтобы посетить в том числе озеро Байкал.
Отправится в путешествие можно туристическим маршрутом от РЖД на комфортабельном поезде, которое включает обзорные экскурсии и остановки в самых живописных и важных культурных местах. Однако зачастую иностранные туристы выбирают обычные поезда, чтобы проникнуться атмосферой бескрайних российских просторов.
Своими впечатлениями после поездки иностранцы делятся в соцсетях. Путешественники пишут об определенном душевном опыте: пребывание в поезде в течение столь длительного времени вынуждает замедлять ход событий и смотреть на все по-другому. Так, для Джулии Манджони из Копенгагена, историю которой публикует AdMe.ru, поездка через всю Транссибирскую магистраль до Владивостока стала судьбоносной: после возвращения она кардинально изменила свою жизнь, бросила работу и переехала в другую страну. Девушка ехала плацкартом и много общалась с другими пассажирами: «Я удивлялась, как атмосфера вагона сближает людей. Они рассказывали мне интимные истории из жизни, показывали фотографии родственников и угощали ядреными сибирскими завтраками (ведь лучший способ убить время в пути – поесть)».
Британская журналистка Кэти Гласс, которая встретила Рождество в вагоне-ресторане во время путешествия из Москвы в Пекин, отметила, что в целом поезд современный, чистый и хорошо оборудованный. В свою очередь фотожурналист из Новой Зеландии Биргит Криппнер вместе с другом Харальдом называют поездку на поезде через всю Россию волшебным и запоминающимся приключением, единственным в своем роде.
Путешественник из Британии Оливер Смит также рассказал о своих впечатлениях от путешествия по Байкало-Амурской магистрали. По его словам, во время путешествия по магистрали появляется ощущение, что «реки широки, как озера, озера могучи, как океаны, леса кажутся бесконечными». Смит признается, что скучает по остановкам в маленьких городках и даже по ночам, проведенным в дороге в глубоком сне под стук колес, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
В 2017 году канцлер уже заявляла о мечте прокатиться по Транссибу, вызвав насмешки со стороны российских пользователей Сети.
Российская военная полиция прибыла в сирийский район Айн-Иса для стабилизации ситуации
Дополнительные силы российской военной полиции прибыли в сирийский район Айн-Иса для стабилизации обстановки, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.
«Сегодня для наращивания усилий по стабилизации обстановки в район Айн-Иса прибыли дополнительные подразделения российской военной полиции. ... Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», – сообщил Сытник.
По словам замруководителя центра, ранее на переговорах с турецкой стороной были достигнуты договоренности о размещении совместных российско-сирийских постов из-за нестабильной обстановки в районе, передает ТАСС.
В последнее время ситуация в ряде регионов Сирии обострилась. Российская сторона зафиксировала за сутки в Идлибской зоне деэскалации 21 обстрел со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена в РФ), среди которых в провинции Алеппо – два обстрела, в Идлибе – девять, Латакии – пять и в провинции Хама – пять. Со стороны вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстрелов в течение суток зафиксировано не было.
21 декабря боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» совершили 39 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. 20 декабря подразделения сирийской армии при поддержке ополченцев отразили несколько атак террористов из группировки «Исламское государство*» на блокпосты в районе Атрая на востоке провинции Хама, уничтожены 39 боевиков.
Берлин пообещал при Байдене не менять позиции по «Северному потоку – 2»
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ФРГ не будет менять позицию по вопросу достройки проекта «Северный поток – 2» с приходом к власти в США администрации Джо Байдена, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
«О европейском суверенитете не придется говорить, если под этим будет пониматься, что мы в дальнейшем будем делать все только так, как этого хочет Вашингтон. (…) Федеральное правительство не изменит своего отношения к «Северному потоку – 2», – передает слова министра Deutsche Welle со ссылкой на агентства DPA.
Маас добавил, что Берлин и Вашингтон в дальнейшем также будут расходиться во мнениях по ряду вопросов. «Важно, что мы по центральным стратегическим и геополитическим вопросам придерживаемся единой линии, находимся по одну сторону», – пояснил глава МИД ФРГ.
Напомним, американские власти планируют ввести новый пакет санкций в отношении проекта «Северный поток – 2».
Несмотря на санкции США, строительство «Северного потока – 2» возобновилось. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии. Предположительно, стройка завершится в течение нескольких месяцев.
В Кремле отмечали, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» будет лучшим ответом на действия США против реализации проекта. Там также подчеркивали, что «Северный поток – 2» является приоритетным для России проектом. В германском Бундестаге говорили, что не Соединенным Штатам решать, пойдет ли российский газ по «Северному потоку – 2».
Между тем 22 декабря завершилось строительство сухопутной части газопровода «Северный поток – 2», она готова к вводу.
Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» является выгодным проектом для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2». Путин также говорил, что «Северный поток – 2» уже практически завершен.