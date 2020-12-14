Юрист: Навальному грозит смена условного срока на реальный, даже если он в Германии

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14 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 18:22  |  vz.ru
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Почему новогодний стол в России дорожает при низкой инфляции

Новогодний стол для россиян подорожал на треть Виталий Тимкив/ТАСС
Россиянам в этом году придется потратиться на новогодний стол больше, чем годом ранее. По экспертным оценкам, он подорожает почти на треть. При этом официальная инфляция в России по-прежнему остается довольно низкой: она ненамного превысила 4%. Как же получается, что на практике накрыть стол в праздник оказывается в разы дороже? Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации

Военная авиация в России имеется, но ее реальная сила мало кому известна Юрий Смитюк/ТАСС
Численность военно-воздушных сил России находится на втором месте в мире после США, утверждает авторитетный международный справочник. Однако он умалчивает целый ряд важнейших подробностей, без анализа которых нельзя оценить достоверно боевые возможности любых ВВС. Могут ли российские военные летчики на равных противостоять своим вероятным противникам? Подробности...
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Опыт войны в Боснии необходимо перенести в Донбасс

Соглашение от имени трех народов подписали Милошевич, Туджман и Изетбегович. Над ними Клинтон, Ширак, Коль и Мейджор. Виктор Черномырдин остался вне кадра NATO/Wikipedia
Ровно 25 лет назад в Париже были подписаны Дейтонские соглашения, завершившие боснийскую войну. Одним из их гарантов выступила Россия, где долгие годы преобладало отношение к этому документу как «предательскому» и даже «преступному». В реальности дейтонский мир отвечает национальным интересам РФ на Балканах, более того, его опыт необходимо перенести на войну в Донбассе. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Европа должна сделать выбор между либерализмом и безопасностью

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Франция захотела поставить заслон распространению радикального исламизма. Фактически она пошла по пути Австрии и Дании, уже принявших ряд похожих законов. Однако меры на уровне отдельных государств мало что дадут – для этого нужны действия на уровне Евросоюза. Подробности...

Империя – это сверхкультура

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Дружите с Россией, объединяйтесь с Россией, равняйтесь на Россию, потому что с Россией безопасно, хорошо, выгодно, потому что те блага, которые вам дает содружество с Россией – традиционные ценности в сочетании с технологическим модернизмом, безопасность и независимость от разлагающих государство мягких и жестких атак извне – возможны только с Россией. Подробности...
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Деолигархизация Украины началась не в ту сторону

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Судя по всему, настало время Ахметова. Куда более компромиссный (в сравнении с тем же Коломойским) олигарх демонстрирует абсолютную лояльность интересам Запада. Несмотря на все это, Ахметов все равно мешает. Он создает проблему одним лишь размером своего бизнеса и влияния. Подробности...
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Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Последний шанс Трампа

Альтернатива для России и Германии

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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
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Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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    Юрист: Навальному грозит смена условного срока на реальный, даже если он в Германии

    14 декабря 2020, 18:07

    Текст: Наталья Ануфриева

    Блогеру Алексею Навальному грозит смена условного срока на реальный в России, несмотря на то, что в данный момент он находится в Германии, «отсидеться» в другой стране у него вряд ли получится, считает юрист Илья Ремесло.

    Юрист Илья Ремесло пишет в Telegram, что «сегодня у нас своеобразный юбилей - восемь лет с момента заведения на Навального и его брата уголовного дела о хищении средств в особо крупном размере у «Ив Роше». Он напомнил, что «тогда было похищена сумма более 26 млн рублей».

    «Сейчас интересно другое: за «Кировлес» и «Ив Роше» Навальный получил пять лет «дважды условно», и испытательный срок у Навального заканчивается в этом году. Между тем, дело об оскорблении ветерана ВОВ Артеменко, которое могло бы стать основанием для смены Навальному условного срока на реальный, до сих пор не рассмотрено», – отметил он.

    Однако, по словам юриста, это не значит, что Навальный сможет «отсидеться в Германии, вернуться после нового года – и избежать смены условного срока на реальный»: «Как указано в ч.4 ст.74 УК РФ, «в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока преступления по неосторожности либо умышленного преступления небольшой или средней тяжести вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения решается судом».

    «Таким образом, имеет значение не момент вынесения приговора за новое преступление, а момент его совершения. А как мы помним, преступление было совершено Навальным летом этого года, и тогда же было возбуждено уголовное дело о клевете.Таким образом, если даже Навальный вернется в Россию после окончания испытательного срока, и будет осужден за клевету, то это будет служить основанием для отмены условного осуждения и отправке Навального в места не столь отдаленные. Думаю, сам Алеша прекрасно понимает эти варианты развития событий, и поэтому не торопится возвращаться в Россию», – заключил Ремесло.

    Как пояснил газете ВЗГЛЯД адвокат, доктор юридических наук Александр Арутюнов, в 90% случаев, если исходить из существующей практики, суды не отменяют испытательный срок при совершении осужденным преступления небольшой тяжести. «Но в данной конкретной ситуации многое зависит от решения суда, который будет принимать во внимание все особенности поведения Алексея Навального на испытательном сроке», – сказал он.

    «И если испытательный срок будет отменен, то остаток срока, который был назначен Навальному за предыдущее преступление, трансформируется из условного в реальный. То есть он может быть отправлен в места лишения свободы. Я полагаю, что при доказанности совершения преступления по ст. 128.1 УК РФ (клевета) у суда будут основания отменить испытательный срок, который был назначен по делу «Ив Роше». И в таком случае Алексей Навальный может быть отправлен в колонию общего режима», – пояснил адвокат.

    В свою очередь адвокат Оксана Михалкина заявила, что если Навальный «нарушил условия испытательного срока, то ему могут заменить условный срок на реальное лишение свободы», и тогда «статья 73 УК РФ («Условное осуждение») будет отменена, а ему будет грозить колония общего режима, куда он отправится отбывать наказание».

    «То есть при наличии непогашенной судимости повторное привлечение к уголовной ответственности – это почти гарантированное отправление для отбывания наказания в колонию общего режима. А предыдущая судимость, безусловно, будет учитываться судом. Суды чаще всего так и поступают в подобных случаях. Это сложившаяся практика, и исключений быть не может. Еще раз, нарушение требований статьи 73 УК почти автоматически приводит к изменению условного срока на реальный, люди уезжают в колонию», – добавила она.

    Со своей стороны юрист Андрей Лухин заявил, что «при назначении условного наказания (наказания, не связанного с реальным лишением свободы) суд устанавливает испытательный срок, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу», передает РАПСИ.

    Адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин отметил, что если человек осужден условно, это не означает, что он невиновен. «Это означает, что в отношении него есть приговор суда по конкретной статье Уголовного кодекса, он должен отбыть свое наказание, ему установлен испытательный срок. И в случае невыполнения судебных ограничений, условный срок может быть заменен на реальный», – указал Лухин.

    «Если условно осужденный в течение испытательного срока систематически совершал нарушения, за что привлекался к административной ответственности, систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, суд может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором», – резюмировал адвокат Алексей Мельников.

    Напомним, в декабре 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал братьев Навальных, Алексея и Олега, виновными в мошенничестве. Согласно решению суда, семейный подряд похитил у «Ив Роше Восток» и «Многопрофильной процессинговой компании» в общей сложности 30 млн рублей. Олег Навальный был приговорен 3,5 годам, Алексей Навальный — к аналогичному сроку лишению свободы условно. 

    В мае 2017 года Кировский областной суд признал законным пятилетнее условное наказание Навальному по делу о растрате более 16 млн рублей компании «Кировлес», оставив таким образом в силе приговор по этому делу. Навальный и предприниматель Петр Офицеров организовали заключение договора поставки лесопродукции с «Кировлесом» на заведомо невыгодных для последнего условиях. «Кировлес» просил взыскать в качестве компенсации ущерба 16,1 млн рублей – сумму растраченных по этому соглашению лесоматериалов.

    В июне 2020-го Навальный назвал ветерана Игната Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию, в котором снялись многие другие известные россияне, в том числе кардиохирург Лео Бокерия. Высказывания блогера вызвали большое возмущение в обществе. Петицию с требованием привлечь его к ответственности за публичное оскорбление ветерана подписали почти 13 тыс. человек. Московский ГСУ СК возбудил дело в отношении Навального по статье «Клевета». Однако в августе суд приостановил процесс по этому делу.


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