Юрист: Навальному грозит смена условного срока на реальный, даже если он в Германии

Блогеру Алексею Навальному грозит смена условного срока на реальный в России, несмотря на то, что в данный момент он находится в Германии, «отсидеться» в другой стране у него вряд ли получится, считает юрист Илья Ремесло.

Юрист Илья Ремесло пишет в Telegram, что «сегодня у нас своеобразный юбилей - восемь лет с момента заведения на Навального и его брата уголовного дела о хищении средств в особо крупном размере у «Ив Роше». Он напомнил, что «тогда было похищена сумма более 26 млн рублей».

«Сейчас интересно другое: за «Кировлес» и «Ив Роше» Навальный получил пять лет «дважды условно», и испытательный срок у Навального заканчивается в этом году. Между тем, дело об оскорблении ветерана ВОВ Артеменко, которое могло бы стать основанием для смены Навальному условного срока на реальный, до сих пор не рассмотрено», – отметил он.

Однако, по словам юриста, это не значит, что Навальный сможет «отсидеться в Германии, вернуться после нового года – и избежать смены условного срока на реальный»: «Как указано в ч.4 ст.74 УК РФ, «в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока преступления по неосторожности либо умышленного преступления небольшой или средней тяжести вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения решается судом».

«Таким образом, имеет значение не момент вынесения приговора за новое преступление, а момент его совершения. А как мы помним, преступление было совершено Навальным летом этого года, и тогда же было возбуждено уголовное дело о клевете.Таким образом, если даже Навальный вернется в Россию после окончания испытательного срока, и будет осужден за клевету, то это будет служить основанием для отмены условного осуждения и отправке Навального в места не столь отдаленные. Думаю, сам Алеша прекрасно понимает эти варианты развития событий, и поэтому не торопится возвращаться в Россию», – заключил Ремесло.

Как пояснил газете ВЗГЛЯД адвокат, доктор юридических наук Александр Арутюнов, в 90% случаев, если исходить из существующей практики, суды не отменяют испытательный срок при совершении осужденным преступления небольшой тяжести. «Но в данной конкретной ситуации многое зависит от решения суда, который будет принимать во внимание все особенности поведения Алексея Навального на испытательном сроке», – сказал он.

«И если испытательный срок будет отменен, то остаток срока, который был назначен Навальному за предыдущее преступление, трансформируется из условного в реальный. То есть он может быть отправлен в места лишения свободы. Я полагаю, что при доказанности совершения преступления по ст. 128.1 УК РФ (клевета) у суда будут основания отменить испытательный срок, который был назначен по делу «Ив Роше». И в таком случае Алексей Навальный может быть отправлен в колонию общего режима», – пояснил адвокат.

В свою очередь адвокат Оксана Михалкина заявила, что если Навальный «нарушил условия испытательного срока, то ему могут заменить условный срок на реальное лишение свободы», и тогда «статья 73 УК РФ («Условное осуждение») будет отменена, а ему будет грозить колония общего режима, куда он отправится отбывать наказание».

«То есть при наличии непогашенной судимости повторное привлечение к уголовной ответственности – это почти гарантированное отправление для отбывания наказания в колонию общего режима. А предыдущая судимость, безусловно, будет учитываться судом. Суды чаще всего так и поступают в подобных случаях. Это сложившаяся практика, и исключений быть не может. Еще раз, нарушение требований статьи 73 УК почти автоматически приводит к изменению условного срока на реальный, люди уезжают в колонию», – добавила она.

Со своей стороны юрист Андрей Лухин заявил, что «при назначении условного наказания (наказания, не связанного с реальным лишением свободы) суд устанавливает испытательный срок, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу», передает РАПСИ.

Адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин отметил, что если человек осужден условно, это не означает, что он невиновен. «Это означает, что в отношении него есть приговор суда по конкретной статье Уголовного кодекса, он должен отбыть свое наказание, ему установлен испытательный срок. И в случае невыполнения судебных ограничений, условный срок может быть заменен на реальный», – указал Лухин.

«Если условно осужденный в течение испытательного срока систематически совершал нарушения, за что привлекался к административной ответственности, систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, суд может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором», – резюмировал адвокат Алексей Мельников.

Напомним, в декабре 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал братьев Навальных, Алексея и Олега, виновными в мошенничестве. Согласно решению суда, семейный подряд похитил у «Ив Роше Восток» и «Многопрофильной процессинговой компании» в общей сложности 30 млн рублей. Олег Навальный был приговорен 3,5 годам, Алексей Навальный — к аналогичному сроку лишению свободы условно.



В мае 2017 года Кировский областной суд признал законным пятилетнее условное наказание Навальному по делу о растрате более 16 млн рублей компании «Кировлес», оставив таким образом в силе приговор по этому делу. Навальный и предприниматель Петр Офицеров организовали заключение договора поставки лесопродукции с «Кировлесом» на заведомо невыгодных для последнего условиях. «Кировлес» просил взыскать в качестве компенсации ущерба 16,1 млн рублей – сумму растраченных по этому соглашению лесоматериалов.

В июне 2020-го Навальный назвал ветерана Игната Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию, в котором снялись многие другие известные россияне, в том числе кардиохирург Лео Бокерия. Высказывания блогера вызвали большое возмущение в обществе. Петицию с требованием привлечь его к ответственности за публичное оскорбление ветерана подписали почти 13 тыс. человек. Московский ГСУ СК возбудил дело в отношении Навального по статье «Клевета». Однако в августе суд приостановил процесс по этому делу.