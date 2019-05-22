Адвокат братьев Навальных получает деньги из фонда Сороса

Братья Алексей и Олег Навальные предъявили иск компании «Ив Роше» во французском суде, они обвиняют компанию в соучастии в фабрикации уголовного дела против них; интересы братьев представлял на последнем заседании Уильям Бурдон, финансируемый фондом миллиардера Джорджа Сороса, пишут СМИ.

Иск был подан в суд в июне прошлого года, интересы Навальных в ходе заседания 30 апреля представлял основатель правозащитной организации Sherpa Уильям Бурдон, передает «Антимайдан».

Братья обвиняют косметическую компанию в соучастии в фабрикации уголовного дела против них.

Sherpa была создана в 2001 году, основной ее целью заявлена защита прав жертв экономических преступлений. И Бурдон является не просто основателем, но и лицом организации.

Правозащитная организация Бурдона существует за счет средств грантов от французских и зарубежных частных фондов. Данная информация является открытой и содержится в публичных и финансовых отчетах. Среди основных спонсоров Sherpa – фонд «Открытое общество» миллиардера Джорджа Сороса и Фонд свободы, созданный с участием Клинтонов. В 2011–2012 годах в число спонсоров входила и Oak Foundation.

Согласно данным публичного отчета за 2017 год, из частных пожертвований на счета Sherpa поступили средства на общую сумму 358 тыс. евро (23,6 млн рублей). При этом общий бюджет организации лишь немногим превышает данную сумму: 404 тыс. евро (26,6 млн руб.), взносы от частных фондов составляют в нем 88,6%.

Стоит отметить, что Sherpa выступает в качестве партнера не только для Open Society Justice Initiative, созданной Соросом, но и для таких одиозных организаций, как Transparency International, Amnesty International, Human Rights Watch.

В декабре 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал братьев Навальных виновными в мошенничестве. Согласно решению суда, семейный подряд похитил у «Ив Роше Восток» и «Многопрофильной процессинговой компании» в общей сложности 30 млн рублей.

Отсидел за это преступление лишь один Олег Навальный – три с половиной года.