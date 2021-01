Эксперты оценили вероятность задержания Навального после возвращения в Россию ФСИН заявила о намерении задержать Навального 14 января 2021, 16:12

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Блогер Алексей Навальный должен быть задержан до решения суда о замене ему условного срока реальным, сообщила пресс-служба УФСИН по Москве. С конца декабря Навальный находится в федеральном розыске. «УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный», – говорится в сообщении на сайте ведомства. В столичном УФСИН напомнили, что Навальный признан виновным в совершении уголовного преступления и находится на учете с марта 2015 года. Ему был назначен испытательный срок на пять лет, позже суд продлил срок на один год. «На осужденного Навального А. А. возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц, в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией, вплоть до истечения испытательного срока 29.12.2020 г. Условия испытательного срока и обязанности, возложенные на него судом, дважды разъяснялись Навальному А.А. в ходе личных бесед в филиалах УФСИН», – добавили в ведомстве. При этом в течение 2020-го года Навальный «систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока», в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию. Между тем, УФСИН учло тот факт, что блогер находился на лечении в Берлине. «23.09.2020 г. Навальный А.А. был выписан из клиники. Вместе с тем, на уведомление о явке 23.10.2020 г. в филиал УФСИН Навальный А.А. не ответил, на регистрацию не явился», – говорится в сообщении. Уведомление о том, что он живет в берлинском отеле Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье, Навальный предоставил только в ноябре. «Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию», – уточнили в ведомстве. Однако, пояснили в УФСИН, фактическое место нахождения Навального с 24 сентября 2020 года не известно. Напомним, стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила Алексея Навального в федеральный розыск за два дня до окончания его испытательного срока по делу «Ив Роше». Не исключено, что Навального могут задержать по прибытии в Россию. При этом юрист Илья Ремесло предположил, что Навальный решил вернуться в Россию, так как понял, что в Германию может поступить запрос на его выдачу, и это поставит в неудобное положение его немецких и иных покровителей. В свою очередь политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. Ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отмечал Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный. В августе прошлого года московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Раскрыты имена агентов ЦРУ, отторгавших Литву от СССР 13 января 2021, 18:09

Фото: Всеволод Тарасевич/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США занималось подготовкой и вооружением литовских националистов, а также стояло за взрывом против советских военных в 1991 году в Вильнюсе, об этом сообщается в материалах фотовыставки в Общественной палате. Экспозицию «30 лет со дня событий в Вильнюсе в январе 1991 года. Правда и вымысел» составляют свидетельства множества очевидцев и различные документы, передает РИА «Новости». В материалах сообщается, что в 1990 году в Вильнюс приехали агенты ЦРУ, ими руководили Андрюс Эйва (он же Эндрю Эйве, Андрюс Эйтавичюс) и Леонардо Хоф. «Они сразу попали в близкое окружение Витаутаса Ландсбергиса [тогдашнего председателя Верховного совета Литвы] и директора департамента охраны края (ДОК) Аудрюса Буткявичюса», – отмечается в одном из текстов. Эйва, согласно материалам, занимался боями в городских условиях, у него был опыт партизанской и диверсионной работы в Афганистане. Он изучал возможности «партизанского движения» в качестве консультанта правительства Литвы, а также выезжал в районы, закрытые для иностранцев. «В январе 1991 года Эйва занимался вооружением людей, защищавших здание литовского Верховного совета. По его требованиям оборонявшимся раздали стрелковое оружие, взрывпакеты и даже самодельные «коктейли Молотова». После январских событий в Литве Эйва был инициатором серии взрывов в местах дислокации и проживания советских военнослужащих и их семей, лично руководил действиями боевиков в их столкновениях с подразделениями Советской армии», – сообщается в материалах. Также с событиями в Вильнюсе был связан профессор из США Джин Шарп, известный как «отец цветных революций». «Литву он посетил еще в мае 1990 года. Общался с Буткявичюсом и его соратниками, давал им советы, вручал методическую литературу», – пояснили авторы. Согласно материалам выставки, на ЦРУ также работали близкие соратники Ландсбергиса: американка литовского происхождения, журналистка и переводчица Рита Дапкуте и финансист Кестутис Урба. «В окружении Эйвы в Вильнюсе еще тогда появился Евгений Дикий с Украины, позже лидер бандеровского батальона [запрещенного в России] «Айдар» и [ныне] пропагандист «ценностей Майдана». С отрядом украинских «студентов-добровольцев» он прибыл на помощь литовским «нацикам». То, чему они научились в 1991 году в Литве, было использовано в 2014 году на Украине. Много лет спустя Дикий вспоминал, что именно в Вильнюсе его научили делать «коктейль Молотова», – сообщается в материалах выставки. Напомним, Следственный комитет России в 2020 году заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, которые вынесли приговор более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году. В марте 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литвы в составе председателя Айноры Мацявичене, судей Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса вынесла «заведомо неправосудный приговор». После этого министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска попросила ЕС обеспечить защиту литовских судей, которым в России предъявлены обвинения. В 2016 году в Литве начались судебные заседания по «делу о событиях 13 января» 1991 года. Местная прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, якобы были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по «делу о событиях 13 января 1991 года» бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. При этом на заседание суда не пустили российских представителей СМИ и сотрудников посольства России в Вильнюсе. Россия пообещала ответить на приговор литовского суда по событиям 1991 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что Литва приговорила последнего советского маршала. Известный актер из сериала «Глухарь» умер в Москве 13 января 2021, 18:31

Фото: "Параллельная жизнь"/

Всемирные Русские Студии

Текст: Алексей Дегтярев

Актер Дмитрий Гусев, сыгравший в российских сериалах «Глухарь» и «Воронины», умер за рулем машины в Москве, сообщают СМИ. Гусев в момент смерти управлял автомобилем на Курьяновской улице. Он возвращался со съемок, которые проходили неподалеку, передает РЕН-ТВ. Причина смерти актера пока не установлена, ее выясняют специалисты. Мужчине стало плохо во время поездки, он потерял сознание прямо во время движения. Прохожие увидели автомобиль, «газующий» на месте. Медики приехали на место происшествия и констатировали смерть артиста. Дмитрий Гусев известен по ролям в некоторых сериях «Папиных дочек», «Солдатах», «Глухаре», «Кухне», «Ворониных» и других. Эксперт: Кураторы решили избавиться от Навального 13 января 2021, 16:59 Возвращение блогера Алексея Навального в Россию, которое тот анонсировал в соцсетях, может быть связано с желанием его кураторов избавиться от своего подопечного, заявил публицист Армен Гаспарян. Навальный ранее заявил в соцсетях, что собирается вернуться в Россию 17 января 2021 года. По мнению Гаспаряна, возвращение блогера указывает на желание западных кураторов избавиться от него, так как за пределами России он не представляет никакой ценности. «Сам Навальный, очевидно, рассчитывает, что он приедет и к нему никаких претензий не будет, хотя есть обращение в суд ФСИН, есть возбуждение уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупных размерах. Ну и самое главное, Алексею Анатольевичу Навальному сияет 275 статья УК РФ, а это измена родине со всеми вытекающими последствиями. Поскольку господин Навальный у нас глуповат, он, очевидно, этого не понимает. Но здесь ему это быстро объяснят», – заявил Гаспарян в интервью ФАН. Также он предположил, что Навальный может получить в России реальный срок заключения. «Я рассчитываю, что именно этим все и закончится, потому что господин Навальный отгулял свое на свободе. Лето красное он уже пропел и этой попрыгунье-стрекозе давно пора отвечать за свои дела», – заключил публицист. Журналистка Леся Рябцева в своем Telegram-канале также назвала вероятные, по ее мнению, причины, которые вынудили блогера прилететь в Россию. Она считает, что Навальный возвращается в Москву, поскольку в Германии его «вежливо попросили» уехать, так как он всем там надоел. Рябцева отметила, что Навальный «боится, что о нем уже скоро забудут, ведь новых инфоповодов больше нет», а также его «слили с инаугурации» избранного американского президента Джо Байдена, несмотря на его «выслугу». «Все, пора домой. Тут приютим», – заключила журналистка. Напомним, в отношении Навального возбудили уголовное дело за мошенничество с пожертвованиями. Политолог Алексей Мухин указывал, что есть основания для новых следственных действий в отношении Навального. «Человек столько собирал средств на заведомо невозможную для него по закону президентскую кампанию. Спрашивается, куда он их дел? По крайней мере – это мошенничество. А при более близком рассмотрении, вполне возможно, это окажется еще отмывкой средств, поскольку я сомневаюсь, что он платил с этого налоги», – заявил Мухин. В июне 2020-го Навальный публично оскорбил ветерана Игната Артеменко, отозвавшись о нем как о «предателе» и «позоре страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию, в котором снялись многие другие известные россияне, в том числе кардиохирург Лео Бокерия. Высказывания блогера вызвали возмущение в обществе. Московский ГСУ СК возбудил дело в отношении Навального по статье «Клевета». Однако в августе суд приостановил процесс по этому делу. Политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. В таком случае ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отмечал Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный. В Раде призвали власти Украины подписать прямой договор с Газпромом 14 января 2021, 08:00

Фото: РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украине нужно подписать прямые договоры с российским Газпромом, чтобы продавать газ населению на 25% дешевле. «По нашему мнению, нужно прекратить игры с российским газом, который завозится через болгар, через Австрию в страну, и подписать прямые договоры с Газпромом для того, чтобы получать этот газ на 25% дешевле, чем то, что сейчас делают: когда сегодня тот же российский газ заводится через посредников из Австрии на 100 долларов дороже, чем, по нашим оценкам, он стоил бы по прямым контрактам. И это тоже ложится дополнительным бременем на экономику нашей страны, на людей, на промышленность, на всех, кто сегодня его потребляет», – приводит слова Бойко РИА «Новости». В начале января Газпром сократил транзит газа через Украину. При этом транзит газа в Европу через Украину в 2020 году сократился почти на 40% по сравнению с 2019 годом. Напомним, в конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта. Белый дом обнародовал обращение Трампа к американцам 14 января 2021, 03:47

Фото: Olivier Douliery/CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Пресс-служба Белого дома обнародовала обращение действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к американцам по поводу произошедших на прошлой неделе беспорядков на территории Конгресса США. «Я безоговорочно осуждаю насилие, которое мы наблюдали на прошлой неделе. Насилию и вандализму не может быть никакого места в нашей стране, в нашем движении. «Сделать Америку вновь великой» (предвыборный лозунг кампании Трампа) – всегда означает защиту верховенства права, поддержку мужчин и женщин из правоохранительных служб, отстаивание наших самых священных традиций и ценностей. Насилие мятежников идет вразрез со всем, во что я верю, за что выступает наше движение», – приводит ТАСС текст видеообращения Трампа, опубликованного в официальном аккаунте Белого дома в соцсети Twitter. «Никто из моих настоящих сторонников никогда не поддерживал политическое насилие, не выражал неуважение к стражам правопорядка или нашему великому флагу, никто не угрожал или не нападал на граждан США. Если вы сделали что-то из этого, вы не поддерживаете наше движение, вы напали на него и нашу страну. Мы не будем с этим мириться», – подчеркнул Трамп. Как отметил американский лидер, за последний год в США происходило много «беспорядков, актов устрашения и разрушений». «Это должно остановиться. Где бы вы ни были, справа или слева, демократы вы или республиканцы, нет никакого оправдания насилию. Америка – страна законов. Те, кто участвовал в нападениях на прошлой неделе, предстанут перед правосудием», – подчеркнул глава Белого дома. Трамп призвал всех американцев искать пути снижения напряженности и помочь обеспечить мир в стране. «Как и все, я был шокирован и глубоко опечален этим бедствием в Конгрессе на прошлой неделе. Я хочу поблагодарить сотни миллионов потрясающих американцев, которые ответили на это спокойствием и сдержанностью. Мы преодолеем этот вызов, как мы всегда и делали», – выразил уверенность президент США. Накануне глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США поддержала резолюцию об импичменте действующего президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа. В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Лучший учитель России найден мертвым в Москве 14 января 2021, 10:59 Текст: Алина Назарова

Многократный победитель конкурса «Лучший учитель России», 67-летний биолог Андрей Квашенко найден мертвым в Москве. Тело учителя было обнаружено в его квартире на улице Гиляровского 13 января. Когда Квашенко нашли, он был мертв уже около недели, сообщает РЕН ТВ. Андрей Квашенко преподавал в московской гимназии 1543, а также на малом мехмате МГУ. С 2012 по 2015 год он признавался лучшим учителем России в номинации «Наставник будущих ученых». В Киеве пообещали наказать рассказавших о коррупции семьи Байденов украинцев 13 января 2021, 20:08

Фото: Zuma/ТО/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Офис президента Украины Владимира Зеленского готов сделать все, чтобы привлечь к ответственности лиц, вмешивающихся в американские выборы, заявил глава офиса Андрей Ермак, комментируя санкции США против украинских граждан и организаций. «Для ясности – независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США», – передает заявление Ермака ТАСС. Напомним, Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы. Как сообщили в американском министерстве финансов, лица и организации, в отношении которых ввели санкции, относятся к «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной рады] Андрею Деркачу». В сентябре прошлого года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Вопреки опубликованным доказательствам, Национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора. Украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену. Названы признаки бессимптомно перенесенного коронавируса 14 января 2021, 10:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Дэн Банстон, главный медицинский специалист в Push Doctor, рассказал, по каким признакам можно понять, что уже переболел коронавирусом. Как пишет Express, хотя COVID-19 может никак не проявлять себя сразу после заражения, оно часто вызывает долгосрочные последствия у организма, в том числе у «бессимптомников». По словам врача, если человек на протяжении трех месяцев чувствует себя вымотанным без объективных причин, то это может указывать на перенесенную болезнь. «Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах», – передает РИА «Новости» слова Банстона. Он напомнил, что в этом случае человеку следует удостовериться в том, что у него уже был COVID-19, сдав тест на антитела. При этом он посоветовал не забывать о других заболеваниях, которые также могут быть причиной недомогания. Напомним, в ноябре группа европейских и сингапурских молекулярных биологов обнаружила, что иммунитет людей, переболевших коронавирусом в бессимптомной форме, необычно сильно реагировал на инфекцию. Юрист: Навальный возвращается в Россию из-за объявления в розыск 13 января 2021, 22:59 Текст: Антон Никитин

Блогер Алексей Навальный решил вернуться в Россию, так как понял, что в Германию может поступить запрос на его выдачу, и это поставит в неудобное положение его немецких и иных покровителей, считает юрист Илья Ремесло. «Внезапно выяснилось интересное, что забыл рассказать Навальный и его адвокаты: он находится в розыске ФСИН с 29 декабря прошлого года», – написал Ремесло в своем Telegram-канале. «Навальный даже не удосужился предоставить ФСИН документы, что он продолжает лечение – потому что их нет. Его выписали из «Шарите» 23 сентября [2020 года], а в середине октября врачи клиники «Шарите» выяснили, что Навальный окончательно здоров. Все остальное «лечение» – чистое притворство для того, чтобы был повод не являться во ФСИН», – полагает юрист. «Все это время Навальный продолжал находиться в Германии без уважительных причин. Даже если допустить, что он ранее лечился – с ноября он перестал отчитываться перед ФСИН и не явился по вызову, то есть нарушил свои обязанности. Объявление в розыск в такой ситуации вполне логично и законно», – подчеркнул юрист. «Навальный засуетился, потому что понял, что скоро поступит запрос на выдачу из Германии по делу о хищениях – что поставило бы в неудобное положение его немецких и иных покровителей, пришлось бы давать ответы», – считает Ремесло. «В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, прогнозирую (мое личное мнение), что Навального могут задержать и арестовать сразу по прибытии в Москву – как лицо, находящееся в розыске. Иных вариантов не вижу – нахождение в розыске, судимости, неотбытый срок, который просит применить ФСИН – все это не оставляет шансов», – прогнозирует эксперт. Ранее в среду Навальный сообщил, что планирует вернуться из Германии в Россию 17 января. В конце декабря в управлении ФСИН по Москве сообщили, что условно осужденный Навальный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции и наказание ему может быть заменено. Напомним, политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. В таком случае ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отмечал Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный. В центре Гамалеи спрогнозировали дату окончания эпидемии COVID-19 в России 14 января 2021, 09:57

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа может полностью прекратиться в России к концу лета 2021 года, предположил доктор медицинских наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев. Зуев заявил, что «к лету, особенно к концу лета, у нас все это (пандемия COVID-19) не то чтобы будет затихать, а уже, может, полностью затихнет», передает «Ридус». Он подчеркнул, что в данный момент для здоровых людей наибольшую опасность представляют те, кто переносят инфекцию в скрытой форме, так как, несмотря на то, что их здоровью вред не наносится, они активно распространяют вирус. По словам Зуева, определяющим фактором в прекращении пандемии станет вакцинация населения. По его подсчетам, к концу августа получится обеспечить коллективный иммунитет у 60-70% россиян. Профессор убежден, что вакцинация является самой эффективной и единственной на данный момент мерой: «Эффективнее против любой вирусной инфекции, нежели вакцина, человечество еще ничего не придумало. Поэтому и решайте: надо прививаться или нет». Также Зуев выделил три фактора, благодаря которым в России закончится пандемия: во-первых, «за полгода будет увеличено число переболевших», также «возрастет число людей, у которых в организме сформировалась латентная вирусная инфекция, это так называемые бессимптомники, у них тоже сформируется иммунитет», и, наконец, «все пневмотропные вирусы летом чувствуют себя очень плохо, такая же судьба ждет и коронавирус, потому что он типичный представитель пневмотропных вирусов». Ранее ВОЗ предсказала более тяжелый год пандемии коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Пушков ответил Зеленскому на слова об «украинском ученом» Королеве 14 января 2021, 07:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева «великим украинским ученым». «В чем «украинскость» Королева – загадка, на которую и сам Зеленский не ответит. Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было», – написал Пушков в своем Telegram-канале. При этом сенатор отметил, что никаких научных достижений с Украиной в биографии Королева не связано. Пушков предположил, что в Киеве руководствуются принципом: «своих мало – чужих себе припишем». «Не в первый раз уже. Нехорошо. P.S. Кстати, отец Королева был родом из Могилева и работал учителем русской словесности», – добавил сенатор. Ранее Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес...» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский». В США захотели поднять вопрос об импичменте Байдену 14 января 2021, 12:08

Фото: Andrew Harnik/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Новоизбранный член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию, намерена поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации. «Я хочу объявить от лица американского народа, что мы должны убедиться, что наши лидеры привлекаются к ответственности, у нас не может быть президента США, который готов злоупотреблять властью своего поста и быть легко подкуплен со стороны иностранных правительств, иностранных китайских энергетических компаний, украинских энергетических компаний», – считает Грин, передает РИА «Новости». Об этом она заявила в интервью телеканалу Newsmax, видео которого опубликовала на своей странице в Twitter. On January 21st, I’m filing Articles of Impeachment on President-elect @JoeBiden.



75 million Americans are fed up with inaction.



It’s time to take a stand.



#ImpeachBiden#QuidProJoe #BidenCrimeFamily pic.twitter.com/E83s1iOoVF — (@mtgreenee) January 14, 2021 Ранее в среду импичмент президенту США Дональду Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в Палате представителей. Спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена. В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Сам Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. Высокопоставленный генерал КСИР убит в Сирии 14 января 2021, 09:54 Текст: Алина Назарова

Высокопоставленный офицер, командовавший бригадой сил «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Азад Хасан Дахан погиб в Сирии. Сирийские мятежники опубликовали видео с автомобилем Дахана, на котором виднеются следы от пуль, передает MIGnews.com. Генерал был атакован неустановленными лицами недалеко от блокпоста проиранской милиции у города Аль-Букмаль на границе с Ираком. Как сообщает портал «Детали», иранского офицера сопровождали двое его помощников. Они также были убиты. По данным сирийских мятежников, генерал убит боевиками «Исламского государства*». В то же время другие источники предполагают, что генерал мог быть застрелен израильским или американским спецназом. Дахан командовал 47-й бригадой КСИР. Это самый высокопоставленный иранский командующий, погибший в Сирии за последние месяцы. Датская компания отказалась от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций 13 января 2021, 17:08

Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Датская инжиниринговая компания «Рамбелль» отказалась от участия в проекте строительства «Северного потока – 2» из-за боязни санкций со стороны США, сообщило датское издание Politiken. «Угрозы адресных экономических санкций со стороны США вынудили крупную датскую фирму отказаться от участия в международном проекте. Компания «Рамбелль» стала жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода «Северный поток – 2», ведущего из России в Германию, стоимостью более 70 млрд датских крон», – передает сообщение газеты РИА «Новости». Напомним, Госдеп США пригрозил европейским компаниям санкциями из-за «Северного потока – 2». Вице-премьер России Александр Новак назвал санкции открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынки Европы. В то же время чиновник заверил, что проект газопровода, учитывая поддержку европейских стран и компаний, будет реализован. В МИД России заявили, что Москва не сомневается в успешной реализации газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление США на европейских партнеров Газпрома. Лидер республиканцев в сенате отказался проводить импичмент Трампу 13 января 2021, 21:16

Фото: Митч Макконнелл/АР/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Предводитель республиканского большинства в Cенате США Митч Макконнелл отказался собирать верхнюю палату Конгресса для проведения процедуры импичмента действующему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, сообщило The Washington Post. По сведениям издания, помощники лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла заявили аппарату главы демократического меньшинства Чака Шумера, что республиканцы не согласны созывать заседание в пятницу для рассмотрения вопроса об импичменте, передает ТАСС. Представители Макконнелла заявили изданию, что верхняя палата не соберется для обсуждения основных вопросов до 19 января – самой ранней возможной даты начала процедуры импичмента в Сенате. В пятницу состоится лишь формальное краткое заседание, для включения в него серьезной повестки требуется согласие всех сенаторов. Таким образом, импичмент по существу будет рассматриваться уже после истечения полномочий Трампа. Ранее в среду импичмент Трампу прошел голосование в Палате представителей. В минувшую субботу стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества. В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.