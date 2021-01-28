ФСИН попросила суд заменить Навальному условное наказание на реальное

«Все эти псевдо-расследования рассчитаны на идиотов и завистников. Путин живет аскетично. Он думает не о развлечениях, а о том, что может сделать для России, какое место в истории нашей страны за ним останется. Зачем ему весь этот пошлый золотой хлам?» – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Ранее Путин назвал монтажом и компиляцией «расследование» про якобы принадлежащий ему дворец под Геленджиком.

Сторонники Навального для свой агитации взяли на вооружение геленджикский дворец с его «аквадискотеками и позолоченными туалетными ершиками» и пытаются превратить его в хайп, считает профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев.

«Это хайп, рассчитанный на безграмотную и малокультурную молодежь. Это люди с низким интеллектом, которых интересуют какие-то ершики, какие-то золотые унитазы. Помните, это же уже было на Украине? Пытались вбросить в общественное сознание образ «Янукович и золотой унитаз». Почему именно унитаз? А для смеха», – пояснил эксперт.

«Американские пиар-технологии никак не меняются: этот «сортирный уклон» рассчитан на подростковое сознание. Ребенку запрещено говорить о каких-то вещах, поэтому, когда он становится подростком, то его особенно привлекают эти темы. Он думает, что если он начинает вслух говорить про унитазы, секс, курево, выпивку, свободно произносить слово «жопа», то он как бы сразу становится взрослым, крутым – в глазах своих сверстников. И те, кто курирует из-за океана эти идеологические кампании, делают как раз ставку на таких подростков, которым не терпится стать взрослыми, показать фигу – и родителям, и президенту, погрозить им виртуальным ершиком», – сказал Матвейчев.

Изначально все это «разоблачение» Навального про дворец построено, что называется, «на соплях», считает Матвейчев.

Как напоминает собеседник, еще с 2011 года известно, что геленджикский дворец принадлежит миллиардеру Александру Пономаренко. «Он начинал свой бизнес в Крыму еще в 90-е, потом переехал в Москву, занялся банковской деятельностью, вложил свои деньги вместе с другим крупным бизнесменом Александром Скоробогатько в Новороссийский порт, в другие порты, а потом удачно продал свою долю. И на эти деньги Пономаренко купил этот гостиничный комплекс в районе Геленджика, обставив его по своему вкусу. Об этом сам бизнесмен еще в те годы рассказывал газете «Коммерсантъ». Этот объект и окрестили потом в некоторых изданиях «дворцом Путина». Слушайте, если бы Путину нужен был дворец в Крыму или в Краснодарском крае, ему построили бы его за год. Только зачем он ему?, – риторически спрашивает Матвейчев. – Тем более такой! В нем какие-то дурацкие кальянные, которые Путин не признает, поскольку не курит, там нет даже комнат для совещаний».

Ранее в понедельник президент Владимир Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы принадлежащем ему дворце под Геленджиком, отвечая на вопрос об опубликованном на YouTube фильме. «Смотрите. Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли», – ответил Путин, передает РИА «Новости».

При этом, по словам президента, представленная в фильме информация «уже муссируется на протяжении более чем десяти лет». «Так или иначе, сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. И запустили это в интернет – фильмы какие-то там, видеопрограммы», – сказал президент. «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!» – цитирует Путина ТАСС.