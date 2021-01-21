Женщины разобрали «холодный психотип» жены Навального Генпрокурор указал на веские причины считать Навального виновным 21 января 2021, 17:35 Текст: Абдулла Шакиров

Поскольку в отношении блогера Алексея Навального несколько лет назад был вынесен обвинительный приговор и с учетом того, что он проходит подсудимым по делу о клевете, есть все основания считать его лицом, совершившим преступление, сказал генеральный прокурор России Игорь Краснов. «С учетом вынесенного в отношении него несколько лет назад обвинительного приговора, вступившего в законную силу, есть все основания называть его лицом, совершившим преступление. Кроме того, в настоящее время он является подсудимым по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны», – цитирует Краснова РИА «Новости» со ссылкой на «Коммерсант». Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.

Названы трудности, с которыми столкнется жена Навального при выдвижении в Госдуму 20 января 2021, 11:14

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Супруга Алексея Навального Юлия в случае выдвижения в депутаты Государственной думы столкнется с моральным конфликтом позиций жены и кандидата, считает политолог Алексей Чеснаков. «По поводу кампании вокруг вероятного выдвижения Юлии Навальной кандидатом в депутаты Госдумы. Если отбросить все технологические нюансы, то сохраняется важный моральный содержательный конфликт позиций жены и кандидата. Для кандидата чем хуже Навальному, тем лучше. А для любящей жены такая позиция абсолютно неприемлема. Совместить эти две позиции сложно. Скорее невозможно», – написал политолог в Telegram. Ранее лидер движения «Патриоты Великого Отечества», публицист Николай Стариков выразил мнение, что блогер Алексей Навальный осознанно возвращается в Россию, чтобы его задержали в аэропорту, а его супруга Юлия на этом фоне объявила о приходе в политику по принципу Светланы Тихановской. В конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Соловьев: Навальный ненавидит меня, потому что я еврей 19 января 2021, 15:42

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Я воплощаю все то, что Навальный ненавидит на генетическом уровне – я еврей и я антифашист», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал включение своей персоны в санкционный список блогера Алексея Навального, опубликованный его соратником Владимиром Ашурковым. «Все это вписывается в общую логику Навального и его банды. Он размещал портреты нацистов во время акции «Бессмертный полк», оскорблял ветерана, а теперь не скрывает глубинную ненависть ко мне. Я воплощаю все то, что Навальный ненавидит на генетическом уровне – я еврей и я антифашист. Так чего еще ждать от этого коллаборациониста и власовца?» – заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьев. «Не удивительно, что человек таких нацистских взглядов только и делает, что стучит, стучит, стучит... Вообще поразительно, насколько глубоко въелась страсть к стукачеству в людях, которые делают вид, что являются сторонниками демократических свобод», – добавил телеведущий. Соловьев уверен – по существу Навальный ничего ему возразить не может. «Никаких обвинений против меня у Навального нет – я все официально декларирую, плачу налоги, нигде ничего не скрываю, отношения к государственной службе не имею. Это он был мелким кировским чиновником, это он – проворовавшийся негодяй. А все мои программы приносят большие рекламные доходы своим каналам исключительно за счет высоких рейтингов», – заключил собеседник. Ранее живущий в Великобритании исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков опубликовал в Facebook список из восьми человек, против которых Алексей Навальный предлагает странам Запада ввести санкции. Как утверждает Ашурков, список был составлен Навальным за несколько дней до его возвращения в Россию 17 января исходя из того, что угроза санкций против упомянутых лиц может заставить российские власти его освободить. В списке восемь человек: бизнесмен Роман Абрамович, президент ВТБ Андрей Костин, топ-менеджер ВТБ Денис Бортников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава ВЭБ Игорь Шувалов, телеведущий Владимир Соловьев и бизнесмен Алишер Усманов. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. В понедельник суд отправил его под арест на месяц. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. Европарламент потребует остановить строительство «Северного потока – 2» 21 января 2021, 09:33

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Европарламент подготовил проект резолюции, в которой требует от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за ареста Алексея Навального, пишет немецкий еженедельник Spiegel. По данным издания, в резолюции содержится призыв к странам Евросоюза немедленно остановить строительство газопровода в Балтийском море, передает РИА «Новости». Кроме остановки строительства, в документе содержатся рекомендации о введении санкций против физических и юридических лиц, которые «участвовали в решении об аресте и заключении». Среди возможных ограничительных мер могут быть как ограничение передвижения по территории ЕС, так и заморозка активов. Парламентарии могут рассмотреть резолюцию в четверг, 21 января. Документ носит рекомендательный характер. В случае принятия резолюции санкции не введут автоматически – они могут быть приняты только решением всех 27 членов Евросоюза через механизмы Совета ЕС. Между тем ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не может препятствовать реализации проекта «Северный поток – 2», поскольку речь идет о проекте частных компаний. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год. Песков назвал «расследование» Навального про «дворец» Путина чушью и компиляцией 20 января 2021, 13:40 Текст: Ольга Никитина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Песков подтвердил, что в Кремле ознакомились с публикацией Навального о «дворце» Владимира Путина. По его словам, в этом материале «ничего нового не представлено». «Вы знаете, что эта тема была вброшена года три-четыре тому назад. И здесь в данном случае из пустого в порожнее переливаются, и уже неоднократно пытались использовать вот эти вот инсинуации. Причем зачастую даже не обременяя себя – это было и четыре года назад, и сейчас, – не обременяя себя какими-то хотя бы минимальными попытками как-то что-то хотя бы не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать», – приводит его слова РИА «Новости». «В конце этого материала чудесного указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований, вот это как раз и есть главный такой лохотрон», – отметил Песков. «И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам. Потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз», – добавил представитель Кремля. По словам Пескова, «единственной новинкой» в этом расследовании стало использование «монтажных историй». «Там в бассейн в некоем дворце вписываются кадры Путина, который плавает в Енисее, – кадры, которые, когда Путин плавал в Енисее, обошли весь мир. Это такая сухая констатация», – добавил пресс-секретарь президента. На просьбу уточнить, заинтересовались ли в Кремле данными о том, что ФСО охраняет «дворец», о котором идет речь в материале Навального, Песков пояснил: «Никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю, понимаете, поэтому у нас нет ни малейшего желания этим заинтересовываться». Он согласился, что работа ФСО имеет прямое отношение к президенту. «Это все абсолютно голословные утверждения, понимаете, это чистая чушь и компиляция. И ничего другого там нет», – заявил Песков в ответ на реплику о том, что ФСО в таком случае занимается охраной «дворца», который якобы принадлежит частным лицам. «Я в данном случае не могу ответить, я действительно детально с этим не знакомился, я не знаю, о чем точно идет речь», – ответил Песков на вопрос о том, соответствует ли действительности часть фильма Навального, которая связана с документами и фотографиями о якобы бывших и ранее неизвестных сослуживцах Путина. Песков заявил о трезвой оценке Кремлем ситуации с Навальным 19 января 2021, 13:38

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российские власти не склонны преувеличивать популярность Алексея Навального и не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по ситуации с блогером, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы не склонны преувеличивать. Мы склонны к трезвой оценке всего и вся. И я думаю, что мы уже сегодня сказали более чем достаточно по этой теме, по этому сюжету», – ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать популярность Навального в России и мире, передает РИА «Новости». Он также заявил, что в Кремле не опасаются массовых протестов в свете ситуации с Навальным. Говоря о том, как в Кремле оценивают призыв Навального выходить на улицы в связи с происходящим, он отметил, что это «тревожные призывы». «Мы не являемся органом, который может давать оценку этому. Но, безусловно, наверное, это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному», – добавил пресс-секретарь президента. Песков также напомнил, что права всех россиян гарантируются законами России и в ситуации с Алексеем Навальным будет так же. «Нет, это не ситуация, которая требует особого внимания президента. Права всех граждан РФ – они гарантируются законами РФ, надзорными ведомствами РФ, безусловно, будет так и в этом случае», – сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Владимир Путин как-то внимательно следить за соблюдением прав Навального в судебном и следственном процессе. Он добавил, что Кремль не намерен учитывать международное мнение в данном случае. «Мы слышим эти заявления, однако в данном случае мы не можем и не собираемся принимать эти заявления во внимание. Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России. Это абсолютно внутреннее дело, и мы никому не позволим в него вмешиваться и не намерены прислушиваться к таким заявлениям», – сказал Песков. Песков подчеркнул, что Россия заинтересована в добрых отношениях, которые «никоим образом не индексируются одним отдельно взятым гражданином». Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с блогером Алексеем Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. В понедельник вечером Алексей Навальный доставлен в СИЗО № 1 в Москве («Матросская тишина»), у него нет жалоб на моральное или физическое давление. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Опровергнуты заявления защиты Навального о незаконности ареста по причине решения ЕСПЧ 18 января 2021, 20:03 Текст: Елизавета Булкина

Заявления Алексея Навального о незаконности его ареста по прибытии в Россию не подкрепляются выводами Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге по жалобе в связи с делом «Ив Роше». В качестве одного из аргументов защита Навального использует постановление ЕСПЧ по жалобе «Навальные против России» от 17 октября 2017 года. Соратник Навального Леонид Волков заявил, что «по делу «Ив Роше» есть решение ЕСПЧ в пользу Навального». «Ну и стоит помнить, что по делу «Ив Роше» есть решение ЕСПЧ в пользу Навального; никакого испытательного срока он не нарушал», – написал он в своем Telegram-канале. Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу Навального и его брата Олега по делу «Ив Роше» и вынес постановление по этой жалобе в октябре 2017 года. ЕСПЧ признал нарушение прав заявителей, гарантированных статьей 6 (справедливое судебное разбирательство) и статьей 7 (наказание исключительно на основании закона) Европейской конвенции по правам человека. Учитывая позицию суда в Страсбурге, Верховный Суд РФ в апреле 2018 года провел повторное рассмотрение уголовного дела и пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения приговора, передает РАПСИ. Вместе с тем Страсбургский суд не стал рассматривать жалобу Навальных в части заявленного ими нарушения статьи 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции о правах человека в совокупности со статьей 6 и статьей 7. Таким образом, в постановлении ЕСПЧ не содержится никаких выводов о политической мотивации или предвзятости возбужденного в отношении Навальных уголовного дела. Наконец, в соответствии с постановлением Страсбургского суда в пользу Алексея Навального должно было быть выплачено 55 тыс. евро, в пользу Олега Навального – около 21 тыс. евро и 460 тыс. рублей. Эти суммы были полностью выплачены обоим заявителям. Ранее адвокат Александр Зорин рассказал, что требование Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заменить Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» законно и с точки зрения российского законодательства, и по международным нормам. В понедельник Химкинский городской суд постановил отправить Навального под арест на 30 суток по ходатайству ФСИН. Зюганов: Навальный сам себе не хозяин 18 января 2021, 19:25 Текст: Елизавета Булкина

За блогером Алексеем Навальным стоят опытные специалисты, сам он себе не хозяин, уверен лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Я не считаю его оппозиционером. Он представляет американский финансовый капитал. Они его подают как большого деятеля, но за этим нет ничего кроме попытки опошлить российскую действительность. Он сам себе не хозяин, с ним работают опытные специалисты, которые раскручивали подобных людей ранее», – сказал Зюганов в эфире радио «Комсомольская правда». Напомним, в минувшее воскресенье блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии рейсом «Победы». Сразу по прилете в аэропорту Шереметьево Навальный был задержан. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Ранее Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». В понедельник по ходатайству ФСИН Химкинский городской суд постановил отправить Навального под арест на 30 суток. В ходе заседания представитель МВД заявила о многократных нарушениях Навальным условий испытательного срока, о предупреждениях, которые делались ему и его адвокату. Россия направила Германии новый запрос по Навальному 21 января 2021, 09:50

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Генпрокуратура России в ответ на поступившие из Берлина материалы направила в Германию очередной запрос о правовой помощи по инциденту с госпитализацией Алексея Навального. «Генеральная прокуратура России по итогам изучения переданных Германией материалов о якобы полном выполнении запросов о правовой помощи, касающихся госпитализации Навального, направила в компетентные органы юстиции ФРГ очередной запрос», – говорится в релизе, передает РИА «Новости». По оценке Генпрокуратуры, Германия отклонила большую часть российских ходатайств, а переданные протоколы допросов оппозиционера и его жены оказались «несодержательны». Ведомство расценило это как «полное неисполнение российских запросов … по формальным основаниям». «Данное обстоятельство, в частности, на фоне заявления официального представителя Федерального ведомства юстиции ФРГ о надлежащем исполнении германской стороной своих обязательств … фактически свидетельствует о сокрытии истинных обстоятельств произошедшего», – полагают в ведомстве. В новом запросе Генпрокуратура, помимо прочего, призвала немецких коллег «вернуться к исполнению … российских запросов в полном объеме». Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. После задержания Навальный призывал своих сторонников к уличным акциям протеста. Жириновский предложил отправить Навального туда, где птицы замерзают на лету 19 января 2021, 13:29 Текст: Алина Назарова

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал прекратить общественную и политическую деятельность для таких людей, как Алексей Навальный, и отправить блогера туда, «где птицы на лету замерзают и падают на землю». «Это путь к самому худшему варианту, потом проливаются реки крови. Мы вовремя не арестовываем будущих вождей и революционеров, а потом говорим, что что-то там свершилось. Где наши правоохранительные органы, почему такое мягкое к нему отношение? Он отсидел всего 500 дней – административный арест, надо по всем уголовным делам вынести приговоры, не шутить и отправить далеко-далеко от Москвы, на Север, туда, где тундра, где птицы на лету замерзают и падают на землю», – заявил Жириновский, слова которого приводит Regnum. Политик заявил, что Навальный относится к людям, которые «своими действиями подрывают устои государства, … люди подлого характера, гнусного поведения, отвратительного». Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что в ситуации с блогером Алексеем Навальным прослеживаются заранее скоординированные действия западных стран. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. В понедельник вечером Алексей Навальный доставлен в СИЗО № 1 в Москве («Матросская тишина»), у него нет жалоб на моральное или физическое давление. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Политолог: Twitter должен заблокировать аккаунты Навального и его сторонников 18 января 2021, 20:20 Текст: Андрей Самохин

«Хотелось бы увидеть, как Twitter блокирует призывы Навального, услышать от из уст администрации этой соцсети, как она возмущена. Ведь нельзя же призывать к массовым беспорядкам. Но, конечно, Twitter так не поступит», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя призывы блогера Алексея Навального к кампании уличных протестов. «Как ранее объяснил экс-президент США Джордж Буш-младший, в Америке нельзя устраивать массовые беспорядки, зато так можно себя вести в «банановых» государствах. Таковыми американцы, видимо, нас, россиян, и считают. И Навальный считает Россию «банановой республикой», – пояснил профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. «Конечно, дико, когда над действующим президентом США и над конституцией американской, которая гарантирует свободу слова, вдруг воцаряются национальные корпорации, интернет-гиганты. Законы страны пишутся абсолютно для всех, и когда говорится о свободе слова, то это относится в том числе, и к частным корпорациям, и к социальным сетям, а не только к прессе. В принципе, злонамеренные субъекты в социальных сетях действительно должны блокироваться, – те, кто призывает к волнениям, к мятежу. Но Трамп, например, ни к беспорядкам, ни к мятежу не призывал. А вот Навальный призывает к выходу своих сторонников на улицы, к незаконным митингам, по сути – к массовым беспорядкам. Здесь нарушение закона, и такое нужно блокировать, как, кстати, и аккаунты всех его сторонников», – считает Матвейчев. «Обратите внимание – Навальный находится, так сказать, «в застенках, в страшных пыточных камерах», но при этом спокойно пользуется социальными сетями. Да еще и пользуется ими для того, чтобы призывать к кампании массового неповиновения. По сути он переступает и через Конституцию, через Уголовный кодекс. Срок, что ли, побольше хочет получить?», – недоумевает Матвейчев. Ранее в понедельник блогер Алексей Навальный, находясь в здании отделения полиции в Химках, обнародовал обращение, в котором призвал своих сторонников выходить на улицу и «сопротивляться». Напомним, в понедельник по ходатайству ФСИН Химкинский городской суд отправил Навального под арест на месяц. В ходе заседания представитель МВД заявила о многократных нарушениях условий испытательного срока, допущенных Навальным, о предупреждениях, которые делались ему и его адвокату. Ранее Навального, который был обязан являться на регистрацию в УФСИН дважды в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут замене условного срока на реальный. Член Общественной палаты, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи президента США Дональда Трампа. В администрации сообщили, что действие учетной записи Трампа «приостановлено на постоянной основе из-за опасности нового подстрекательства к насилию». В ответ Трамп обвинил Twitter в ограничении свободы слова. Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что блокировка аккаунтов Трампа стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям. Супругу Навального уличили в распространении украинского фейка с портретом Путина 19 января 2021, 20:45 Текст: Ксения Панькова

Жена блогера Алексея Навального Юлия Навальная поделилась в сториз своего Instagram фейковым изображением, на котором школьники якобы вешают портрет Навального вместо портрета президента России Владимира Путина на школьную доску. Однако изображение оказалось фейком, распространяемым украинкой. При более детальном рассмотрении выяснилось, что данный материал разместила в соцсетях украинка София Федоронько, что указано в геолокациях на ее страницах. При этом девушка активно пытается выдать украинскую школу за учебное заведение в Архангельске, передает Ruposters. В конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Женщины разобрали «холодный психотип» жены Навального 21 января 2021, 16:50

Фото: EPA/ALEXEI NAVALNY INSTAGRAM/ТАСС

Текст: Олеся Белобородова

Супруга оппозиционного блогера Юлия Навальная стала героиней обсуждения женских пабликов в Интернете. Пользовательницы выясняли, есть ли повод восхищаться супружеской позицией Навальной и чем она отличается от жен декабристов. Большинство участниц дискуссии в одном из крупных пабликов сошлись во мнении, что Юлия Навальная «амбициозная женщина с сильным характером». Более того, многие считают, что «тестостерон в этой семье именно у Юлии», а не у ее «нервного и истеричного» супруга. Ее даже называют «кукловодом» и «серым кардиналом», управляющей мужем. Многие отметили, что Навальная «не испытывает страха за себя и детей», но кто-то нашел объяснение этому факту в природном бесстрашии женщины, а кто-то – в гарантиях, которые получила семья блогера: «В конце концов, они не работают, постоянно ездят на отдых, носят одежду премиальных марок, а дочка пристроена в Стэнфорд. Чем плохо?». «Быть женой рядового слесаря труднее, особенно, когда и сама на этом заводе пашешь», – считают некоторые комментаторы. Более того, они видят социальную несправедливость в героизации жены «пациента берлинской клиники»: «Миллионы женщин по всему миру имеют мужей с действительно опасными профессиями – пожарные, военные. Делают, что должно, но никто ими не восхищается, фанатов нет, дети в Стэнфордах не пристроены». У женщин, большая часть из которых имеет своих детей, вызывает протест, что «дети Навальной за границей и в безопасности, а наших она зовет на баррикады, под дубинки. Ради благополучия ее собственной семьи». На эту тему Впрочем, есть и те, кто видят в Навальной новую «жену декабриста», умеющую «достойно нести крест супруги». «Жены декабристов получали волчий билет и осуждение общества, меняли сытую и спокойную жизнь на тяготы ссылки в условиях 19 века. Как можно сравнивать?» – парируют другие, – «Хотелось бы посмотреть на нее, если б они в изгнании вели политическую борьбу, а не в сытой Москве, на долго б ее хватило?» Есть у комментаторов и другие кандидатуры для героизации: «Меня восхищает жена Виктора Бута – вот там полная неопределенность, а она держится. А тут-то чем восхищаться? Денежка капает, роль свою знает». «Холодный психотип» Навальной с одной стороны принес ей характеристику «аристократичной, культурной женщины», с другой – вызвал недоверие из-за «отсутствия искренности». «Никак из головы не выходит сцена ее прощания с мужем. Поцеловались, щеку заботливо отерла, встала на исходную и быстрый взгляд на камеру «снимают или нет» и опять в образ», – описывают комментаторы впечатление, которое производит на них супруга блогера. – «Это какой-то спектакль. Особенно их совместное интервью Дудю, когда они с улыбкой рассказывали историю с отравлением». Чего не могут отнять у Навальной даже недоброжелатели, так это поддержки, которую жена оказывает мужу, и ее заметной роли в формировании имиджа оппозиционера: «Это все больше напоминает семейный проект, причем, возможно, они скоро поменяются местами», «неизвестно еще, у кого больше амбиций, у нее или у него». Оказалось, что наибольший урон репутации Навальной в глазах женской аудитории нанес конфликт с известным педиатром, хирургом и президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем. Осенью прошлого года, когда Навальный уже находился на лечении в берлинской клинике «Шарите», Рошаль предложил немецким коллегам создать совместную комиссию, консилиум, для выяснения диагноза пациента. В ответ Навальная грубо ответила российскому врачу, что не уважает его, поскольку тот хочет «выведать информацию и выслужиться». Кроме того, жена «берлинского пациента» посоветовала педиатру не брать грех на душу «в столь почтенном возрасте». «Ее ответ доктору Рошалю опустил ее в моих глазах ниже некуда. Все остальные ее дела/речи будут восприниматься мной под впечатлением той грубости», – пишут участницы паблика, многие из которых живут в Москве и лично обращались за помощью в клинику Рошаля, – «Есть два способа возвыситься: первый – сделать что-то великое, второй – унизить другого человека, сделавшего что-то великое. Я про Юлю Навальную первый раз услышала, когда она Рошалю нахамила и сразу стала крутой в глазах общественности. Хотя масштаб этих двух фигур с точки зрения пользы для страны несопоставим». Тихановской предрекли повторение судьбы Навального 19 января 2021, 14:18

Фото: imago images/SKATA/SERGEI ILNITSKY

/ЕРА/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Опора на поддержку извне может сыграть против Тихановской так же, как это произошло с Навальным», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя просьбу лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о помощи со стороны международного сообщества и ОБСЕ для безопасного возвращения на родину. «Пример вернувшегося в Россию блогера Алексея Навального заставляет многих сторонников Светланы Тихановской задавать вопрос и себе, и ей: «А вернетесь ли вы?» – полагает сотрудница Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Анна Федорова. «Важно понимать, насколько серьезно оппозиционные политики опираются на силы внутри страны, а насколько – на силы извне. Навальный перестал быть российским политиком, потому что стало очевидно: его игра и ставка сделаны за пределами России, и он опирается на поддержку внешних сил», – убеждена собеседница. «И если сторонники Тихановской начнут думать о ней таким же образом, то из этого ничего хорошего не выйдет. Граждане любого государства хотят, чтобы их лидер ориентировался на происходящее в родной стране. Потому история с поддержкой извне имеет массу рисков», – заключила эксперт. Во вторник лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская попросила у международного сообщества помощи для безопасного возвращения на родину. «Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения», – заявила Тихановская во время онлайн-встречи с послами ЕС в ОБСЕ. По ее мнению, в этом вопросе «нужна помощь международного сообщества и прежде всего ОБСЕ». Ранее Тихановская заявила, что Евросоюз мог бы делать намного больше касательно санкций против Белоруссии и расширить санкционный список. В конце прошлого года генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской уголовное дело. Ее подозревают в создании и руководстве экстремистской организацией, целью которой являлся захват государственной власти. В ноябре президент Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором Тихановская заявила, что ничего не решает. Навальный подтвердил отсутствие давления на него в «Матросской тишине» 19 января 2021, 01:50 Текст: Антон Антонов

Алексей Навальный доставлен в СИЗО №1 в Москве («Матросская тишина»), у него нет жалоб на моральное или физическое давление, сообщили посетившие его члены ОНК. Навального посетили Георгий Волков и Алексей Мельников. Волков рассказал, что Навальный прибыл в СИЗО «в начале девятого вечера, он успел позавтракать в полиции в Химках, а ужинал уже в СИЗО». Навальный «принял водные процедуры, был обеспечен постельными принадлежностями, бельем, необходимой посудой», ему выдали «гигиенический набор, все, что положено». Сейчас Навальный один находится в трехместной камере карантинного отделения, поскольку прибыл из-за границы. Карантинные мероприятия продлятся две недели. У него есть «холодильник, чайник, телевизор, горячая вода». Члены ОНК указали ему, что он «может пользоваться электронным сервисом «ФСИН-письмо» и «может заказывать необходимое питание и вещи через родственников», передает РАПСИ. Навальный, как рассказал Волков, заявил, что рад вернуться в Россию, «поблагодарил за поддержку» и сообщил, что «со стороны сотрудников не осуществляется никакого давления на него, ни морального, ни физического». Через членов ОНК он передал родственникам список необходимых ему бытовых вещей. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. В понедельник суд отправил его под арест на месяц. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Пригожин предсказал Навальному судьбу кассира в парижском супермаркете 20 января 2021, 13:08 Текст: Алина Назарова

Предприниматель Евгений Пригожин, подавший многомиллионные иски к Алексею Навальному, предложил лишить блогера российского гражданства и предсказал ему судьбу кассира в парижском супермаркете. «В Советском Союзе была хорошая традиция – лишать гражданства и отправлять с голой жопой по миру. Пусть Навальный проживет остаток жизни кассиром в парижском супермаркете, но не забудет, что часть зарплаты надо отдавать по искам за долги», – заявил Пригожин, слова которого передает пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд». По словам бизнесмена, он выигрывает во всех делах против блогера. «Я подал на Навального в суд. И выигрываю все процессы, заставляя этого негодяя отвечать за свои слова. Их я бы выиграл и в Америке, и в Европе, и в любом другом суде, потому что я прав», – отметил Пригожин. Осенью прошлого года Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску ООО «Московский школьник» взыскали около 88 млн рублей с блогера Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и юриста фонда Любови Соболь. В конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.