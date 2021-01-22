Южная Корея назвала условие поставок вакцины «Спутник V»

Южнокорейская компания GL Rapha готова производить вакцину от коронавируса «Спутник V» для внутреннего рынка, если правительство одобрит ее самостоятельное использование или в комбинации с вакциной AstraZeneca, сообщили в компании.

«У AstraZeneca такой же принцип, как и у «Спутник V», тоже два укола. У них ниже эффективность второй дозы. Поэтому в России решили начать сотрудничество. Если вакцина AstraZeneca получит разрешение в Южной Корее, но проблема со вторым уколом будет продолжаться и будет официальное заявление, что при замене второй дозы возрастает эффективность, тогда правительство Южной Кореи обязательно начнет рассматривать этот вопрос», – цитирует РИА «Новости» начальника отдела по связям с общественностью GL Rapha Ким Ги Ен.

На сегодняшний день правительство Южной Кореи не заявляло о планах закупки «Спутника V», в частности на сайте Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов нет информации о получении российской вакцины.

«Мы можем как-то быть связаны с этим только после решения южнокорейского правительства. Правительства России и Южной Кореи должны приступить к одобрению «Спутник V» на внутреннем рынке в Южной Корее). И Управление по контролю качества продуктов и медикаментов должно подтвердить, что у второго укола AstraZeneca падает эффективность, и поэтому мы заменяем вторую инъекцию. Если по порядку, то сначала разрешение AstraZeneca, потом разрешение самой «Спутник V», потом решение Управления, что при замене второй инъекции вырастает эффективность и безопасность», – заявил Ким Ги Ен.

По его словам, если это случится, то у Южной Кореи нет причин не осуществлять поставки второго укола «Спутник V» на южнокорейский рынок. Он отметил, что в таком случае с российской стороны их тоже попросят поставлять.

В ноябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с южнокорейской GL Rapha о производстве в стране более 150 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.