Захарова уличила Польшу в нарушении обязательства по мемориалам

Планы польских властей демонтировать памятник советским и польским парашютистам у населенного пункта Соколово в Великопольском воеводстве нарушают межправительственное соглашение с Россией о мемориалах от 1994 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, памятник был частично разрушен, с него удалили фамилии советских и польских воинов, ликвидировали надпись, которая увековечивала подвиг десантировавшихся в этом месте солдат, передает РИА «Новости».

«Насколько нам известно, сейчас решается вопрос, будет ли памятник демонтирован полностью, или оставлен с некой новой обезличенной надписью. И то, и другое является нарушением российско-польского межправительственного соглашения от 1994 года о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий. Обращаем внимание Варшавы, что данный мемориальный объект включен в подготовленный совместно польской и российской сторонами перечень памятных мест советских защитников Отечества, павших на территории Польши», – сказала Захарова.

Дипломат отметила, что Польша стирает из памяти в том числе имена польских борцов с нацизмом. Захарова уточнила, что обычно это совершается вандалами, но сейчас это делает официальная польская власть.

«Российская сторона требует от Варшавы соблюдения своих обязательств в мемориальной сфере и возвращения первоначального вида памятнику парашютистам», – резюмировала она.

Ранее Захарова заявила, если Польша заботится о своей репутации, властям страны следует выполнять обязательства по сохранению могил и памятников воинам Красной армии и наказывать тех, кто их регулярно оскверняет.