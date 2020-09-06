Эстонские покупатели заполнили алкомаркеты в Латвии

Эстонцы заполнили приграничные магазины с алкоголем в Латвии из-за опасений того, что латвийское правительство введет карантин для приезжающих, пишут СМИ.

Большие стоянки перед этими магазинами в Латвии заполнены автомобилями с эстонскими номерами, передает ERR.

Даже те эстонцы, которые приехали в Латвию на экскурсию или по другим делам, на обратном пути останавливаются и заезжают в магазины.

Директор магазина SuperAlko в Айнажи Йолант Бранта сообщил, что основными покупателями алкоголя являются эстонцы.

«Теперь, после второй недели августа, когда в Финляндии начались занятия в школе, они больше не приезжают. Теперь у нас только эстонцы и литовцы, а также те, кто в отпуске», – уточнил он.

В 2019 году Организация экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце» включила Латвию в список стран с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения. Прибалтийская республика заняла шестое место в рейтинге.