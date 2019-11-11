Названы самые пьющие страны

Литва стала страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, ее жители в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год, следует из публикации Организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце».

Россия заняла в рейтинге «самых пьющих стран» седьмое место с показателем 11,1 литра. При этом отмечается, что потребление алкоголя в стране значительно сократилось с 2007 года, передает РИА «Новости».

Второе и третье места заняли Австрия (11,8 литра) и Франция (11,7). Пятерку «лидеров» замыкают Чехия (11,6 литра) и Люксембург (11,3 литра).

Шестое место поделили Латвия и Ирландия (11,2 литра). Венгрия вместе с Россией оказалась на седьмом месте также с показателем 11,1 литра. Восьмое место присудили Германии (10,8 литра), девятое досталось Португалии (10,7 литра) и десятое было отдано Польше (10,6 литра).

Самыми «непьющими» в организации признали Индонезию (0,3 литра), Турцию (1,4 литра), Израиль (2,6 литра), Индию (3,0 литра) и Коста-Рику (3,8 литра).

Напомним, 1 октября британское издание The Guardian обратило внимание на доклад Всемирной организации здравоохранения, из которого следует, что с 2003 года потребление алкоголя россиянами снизилось на 43%.

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