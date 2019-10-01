Британские СМИ узнали о резком падении потребления алкоголя в России

Британское издание The Guardian обратило внимание на доклад Всемирной организации здравоохранения, из которого следует, что с 2003 года потребление алкоголя россиянами снизилось на 43%.

«Россия может по-прежнему иметь репутацию самой пьющей нации, однако доклад Всемирной организации здравоохранения показывает, что потребление алкоголя в этой стране с 2003 года снизилось на 43%. ВОЗ объяснила это рядом мер, предпринятых под руководством президента Владимира Путина», – пишет The Guardian.

Как отмечается в докладе, «Российская Федерация долгое время считалась одной из самых пьющих стран в мире». Там же говорится, что потребление алкоголя было основной причиной резкого роста количества смертей в 1990-х годах. «Однако в последние годы эти тенденции изменились», – отмечается в документе ВОЗ.

Так, в организации отметили, что взрослые россияне в среднем пьют меньше алкоголя, чем граждане Франции и Германии.

Исследование показывает снижение потребления алкоголя на душу населения в России на 43% с 2003 по 2016 год. Авторы доклада также отмечают, что эта тенденция стала причиной увеличения средней продолжительности жизни в России, которая в 2018 году достигла исторического пика в 78 лет для женщин и 68 лет для мужчин. В начале 90-х годов ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляла всего 57 лет.

В сентябре правительство «концептуально» поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.

Тем временем в Минздраве заявили, что потребление алкоголя в России снизилось до 9,7 литра на человека в год.