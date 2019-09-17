Новые ограничения на продажу алкоголя могут ввести в России

Правительство «концептуально» поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», отзыв к законопроекту был подписан вице-премьером Константином Чуйченко. Идея подобной инициативы была вызвана необходимостью обеспечить общественный порядок и соблюдение прав граждан на тишину и отдых в местах проживания.

«Население негативно относится к размещению кафе и баров в зонах жилой застройки, а из-за частых нарушений порядка на прилегающих к домам территориях, во дворах и детских площадках, поступают многочисленные жалобы», – указано в пояснительной записке к законопроекту.

В правительстве заявили, что ограничение по площади зала обслуживания посетителей может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка и привести к снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции. При это законопроект поддержали «концептуально» при условии его доработки ко второму чтению. Как пишет газета, 18 сентября предложение рассмотрит комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

По данным источника близкого к комитету, в целом планируется поддержать документ и принять его уже в эту сессию.

Ранее Минфин не увидел препятствий для продажи алкоголя в отделениях «Почты России».

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала, что потребление алкоголя надо снижать и пряником, и кнутом.