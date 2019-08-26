Минфин не увидел препятствий для продажи алкоголя в отделениях «Почты России»

В отделениях «Почты России» могут начать розничную продажу алкоголя в случае получения лицензии, препятствий для такой деятельности ФГУП нет, заявили в пресс-службе Минфина.

«По закону розничная продажа алкогольной продукции подлежит лицензированию за исключением пивоваренной продукции... То есть любая организация может осуществлять розничную продажу алкогольной продукции при наличии соответствующей лицензии, а также пивоваренной продукции при соблюдении установленных в законодательстве обязательных требований и ограничений... Учитывая это, «Почта России» может реализовывать розничную продажу алкогольной продукции в случае соблюдения ею правил, установленных законом», – цитирует RNS сообщение министерства финансов.

В ведомстве уточнили, что процесс получения лицензии для розничной торговли алкоголем не сложен, а требования направлены на обеспечение легальности и безопасности продукции.

В июле в Минздраве призвали запретить продажу алкоголя в жилых районах, чтобы снизить потребления алкоголя россиянами.