В Минздраве предложили запретить продажу алкоголя и табака в жилых районах

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что запрет на продажу алкогольной продукции в магазинах, расположенных в жилых районах, снизит потребления алкоголя россиянами.

«Маленькие продуктовые магазины есть непосредственно в жилых домах, и там продают алкоголь и табак. Мы полагаем, что это крайне неправильно, потому что это шаговая доступность к алкоголю и табаку, как жителей этого дома, так и окрестных домов, это во-первых. Во-вторых, это все распивается тут же во дворах на детских площадках, среди детей, и подается соответствующий пример поведения. Мы полагаем обязательным вывод всей алкогольной и табачной продукции из этих малых магазинов с организацией крупных алкомаркетов», – передает ТАСС слова Брюна.

По его словам, даже после такого запрета останется категория людей, которая будет ездить и покупать алкоголь в крупных магазинах, но мера поможет снизить потребление среди «неустойчивых потребителей».

«Понятно, что с крупными сетевыми магазинами трудно бороться, они как-то там выделяют отдельные места. Но принцип должен соблюдаться везде, поскольку эти крупные магазины также [находятся] внутри микрорайонов и тоже очень часто в жилых домах расположены, на первых этажах. Я думаю это все вкупе должно решаться», – заключил Брюн.

Напомним, на минувшей неделе туристам в Дубае разрешили покупать алкоголь в магазинах, получив бесплатную 30-дневную лицензию.



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