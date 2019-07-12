Туристам в Дубае разрешили покупать алкоголь в магазинах

Взгляд
12 июля, пятница  |  Последнее обновление — 08:58  |  vz.ru
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США ввязываются в мировую валютную войну

Резкое ослабление доллара невыгодно РоссииФото: Alex Kosev/YAY/ТАСС
Американский президент покусился на святая святых, потребовав разработать меры для девальвации доллара. И ФРС, кажется, ему подыгрывает, обещая снизить ставку уже в этом месяце. Какие последствия вызовет девальвация мировой резервной валюты, если ситуация начнет развиваться по худшему сценарию? Подробности...
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Россия накажет Грузию без санкций

Отношение к грузинским товарам у российского потребителя изменитсяФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Владимир Путин не считает необходимым для России вводить новые санкции против Грузии. Теперь правительство не будет накладывать предложенные Госдумой ограничения – на денежные переводы, на поставки напитков и вин. Но отношение российского общества к Грузии все равно изменится – и последствия этого куда важнее как для двусторонних отношений, так и для нашего понимания самих себя. Подробности...
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Врачи требуют изменить систему наказания за гибель их пациентов

Ошибки допускает порою даже самый добросовестный врачФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
«Бывает и так, что пациентов путают и оперируют не того», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-невролог, к.м.н. Павел Бранд. Он прокомментировал последние громкие уголовные дела против врачей и рассказал о разнице между халатностью и медицинской ошибкой. Подробности...
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Меркель теряет здоровье и власть

Меркель на церемонии встречи премьер-министра Дании Метте ФредериксенФото: Michael Kappeler/DPA/Global Look Press
На следующей неделе Ангеле Меркель исполнится 65 лет, 14 из которых она находится у власти. И рассчитывает пробыть в должности канцлера еще два года. Но в последние недели всем стали заметны проблемы с ее здоровьем – приступы дрожи повторялись на публике уже три раза. Это не заставит ее уйти в отставку, но проблемы со здоровьем могут стать фактором, который сломает карьеру фрау канцелерин. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Как избавиться от Габунии - Константин Кондрашин

Константин Кондрашин, главный редактор газеты «ВЗГЛЯД»
Многие ждали новых государственных санкций против Грузии. И, не дождавшись, испытали разочарование. Но совершенно напрасно. Государство дает нам, каждому из нас, возможность лично ответить за нанесенные нам оскорбления. Подробности...
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Украину ждет очередная война олигархов

Глеб Простаков, журналист
Если олигархическая Россия стала этапом перехода к госкапитализму, который позволил сохранить российский суверенитет, то олигархическая Украина стала этапом поглощения Украины Западом. Подробности...
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Этническая преступность и национальный суицид

Дмитрий Юрьев, политолог
Утверждение, что у преступления нет национальности и религии – ложь. Этническая преступность существует. Более того, она может достигать эпических масштабов. И часто ее жертвой оказывается тот же народ, из которого она вышла. Подробности...
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      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
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      Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме

      Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседание
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      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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          Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?
          • Да, ухудшилось

          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

          Поддерживаете ли вы проведение телемоста Россия – Украина?
          • Да

          • Нет

          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

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            Туристам в Дубае разрешили покупать алкоголь в магазинах

            12 июля 2019, 08:55

            Текст: Евгения Шестак

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            Туристам в Дубае разрешили покупать алкоголь в магазинах, получив бесплатную 30-дневную лицензию, сообщают местные СМИ.

            Ранее туристы могли приобретать алкоголь только в отелях, барах и ресторанах, передает РИА «Новости».

            Для того чтобы получить специальную 30-дневную лицензию, турист должен прийти в магазины сети Maritime and Mercantile International и предоставить такие документы, как паспорт, виза и их ксерокопии.

            В том случае, если туристу исполнился 21 год и он не является мусульманином, ему предоставят право пользоваться лицензией.

            Туристам будут выдавать специальные информационные брошюры, в которых указано, какие правила распития алкоголя действуют в Дубае.

            Запрет на продажу алкоголя связан с тем, что мусульманам употреблять его запрещается. За распитие спиртного в общественных местах предполагается административная ответственность.


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