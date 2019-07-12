Туристам в Дубае разрешили покупать алкоголь в магазинах, получив бесплатную 30-дневную лицензию, сообщают местные СМИ.

Ранее туристы могли приобретать алкоголь только в отелях, барах и ресторанах, передает РИА «Новости».

Для того чтобы получить специальную 30-дневную лицензию, турист должен прийти в магазины сети Maritime and Mercantile International и предоставить такие документы, как паспорт, виза и их ксерокопии.

В том случае, если туристу исполнился 21 год и он не является мусульманином, ему предоставят право пользоваться лицензией.

Туристам будут выдавать специальные информационные брошюры, в которых указано, какие правила распития алкоголя действуют в Дубае.

Запрет на продажу алкоголя связан с тем, что мусульманам употреблять его запрещается. За распитие спиртного в общественных местах предполагается административная ответственность.