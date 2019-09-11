Минздрав заявил о снижении потребления алкоголя в России

Потребление алкоголя в России снизилось до 9,7 литра на человека в год, замминистра здравоохранения Олег Салагай.

«Сегодня потребление алкоголя в нашей стране составляет около 9,7 литра на человека. Это все еще немало, но это не 18 литров, как было раньше», – передает РИА «Новости» слова Салагая.

Напомним, в понедельник глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что министерство планирует, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.







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