Минздрав назвал сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

Минздрав планирует, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет, есть определенная очередность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято», – передает РИА «Новости» слова Скворцовой на площадке Восточного экономического форума.

По ее словам, соцопросы показывают, что 70% россиян поддерживают повышение минимального возраста продажи, также его поддерживает Общероссийский народный фронт, регионы, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

«Самый активный период формирования органов, систем, еще продолжающийся рост при повышенных нагрузках и стрессовых, и психологических, при формировании гормонального фона в этом возрасте, он начинается с 14 лет и заканчивается примерно в начале 20-летнего возраста. Поэтому, конечно, надо уберечь от высококонцентрированного алкоголя в этом периоде прежде всего молодых людей», – сказала Скворцова.

Она добавила также, что Минздрав выступает против дистанционной продажи алкоголя.

«Минздрав категорически против, категорически... К чему может привести дистанционная торговля? К тому, что все эти запреты, прописанные законодательно, будут полностью нивелированы», – рассказала Скворцова.

Она отметила, что за последние несколько лет удалось в два раза снизить потребление алкоголя на душу населения.

«Мы шлифовали законодательство в течение последних лет, вводя шаг за шагом определенные ограничения и по территории распространения алкоголя, и по возрасту, и по часам продажи. Причем есть федеральные установки, а есть еще некоторые регионы, которые у себя ужесточают своими нормативными актами и, скажем, вообще ограничивали с 8 вечера продажу алкоголя. Там где это делалось, мы видели очень хорошие результаты», – подчеркнула Скворцова.

По ее словам, если в России будет разрешена дистанционная продажа алкоголя, то все законодательные аспекты в этой области будут нивелированы.

«Например, мы категорически запрещаем продавать алкоголь несовершеннолетним, а здесь как это можно проверить?», – уточнила министр.

22 сентября 2015 года член комитета Совета Федерации по экономической политике Антон Беляков предложил увеличить с 18 лет до 21 года возраст, по достижении которого допускается продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции. Соответствующий законопроект сенатор внес в Госдуму.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что повышение возраста продажи алкоголя может не дать эффекта.

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