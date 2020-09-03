СК Белоруссии возбудил 23 дела по заявлениям об угрозах должностным лицам

Взгляд
3 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 18:38  |  vz.ru
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Российский газ вернет ценовое превосходство над СПГ в Европе

Второе полугодие для Газпрома будет противоречивым REUTERS/Christian Charisius
Спотовые цены на газ в Европе снова растут и уже достигли максимума с осени 2019 года. Это хорошие новости для Газпрома. Российский трубопроводный газ должен вернуть свое ценовое превосходство над американским СПГ и любым другим сжиженным газом. Этот конкурент серьезно подкосил позиции Газпрома в Германии и Турции, которые традиционно покупали больше других. Однако второе полугодие должно все изменить.  Подробности...
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Навальным затыкают «Северный поток – 2»

Инцидент с Навальным является подарком для «ястребов» Запада Ruptly/YouTube
Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», заявили немецкие военные токсикологи, хотя ни симптомы, ни свидетельства омских врачей не говорят в пользу этой версии. Но Запад настаивает именно на отравлении блогера боевым веществом, преследуя свои прагматические цели.  Подробности...
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Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

Старых в России все больше, а молодых – все меньше Валерий Матыцин/ТАСС
Численность населения России продолжит снижаться, в текущем году - на 158 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы правительства. Почему россиян становится все меньше, чем Россия в смысле демографии похожа на другие страны и чем отличается от них – и какие обстоятельства породили так называемый русский крест? Подробности...
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Прибалтика и Польша взрывают Белоруссию изнутри

За лозунгами в руках белорусских протестующих стоят зарубежные спонсоры Zuma/ТАСС
Запад громко упрекает Россию во «вмешательстве в дела Белоруссии» – и это в тот самый момент, когда ряд западных стран нагло давят на белорусское общество и государство. Какие страны и каким образом занимаются в реальности подобным вмешательством – и почему великие западные державы на время отошли в сторону от этого процесса? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Католицизм и православие столкнулись на белорусском майдане

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В Белоруссии сегодня две самых заметных конфессии: православие и католицизм. Именно они борются за внимание митингующих. Вся проблема в том, что у Восточной и Западной церквей слишком разные взгляды на революцию. Подробности...

Государство – не машина удовольствия

Герман Садулаев, писатель, публицист
Государство заменило собой и религию, и общины, и цеха, и гильдии, и отчасти даже семью – теперь оно одно нам и священник, и папа, и мама, и дядя с тетей. Больше никого нет. Подробности...
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Минское соглашение будут спасать пенсионеры

Сергей Миркин, журналист, Донецк
У жителей Донбасса нет никакой веры киевской власти. Закрепление особого статуса ЛДНР в конституции Украины является гарантией того, что Киев не отменит права региона через месяц после того, как их предоставит. Подробности...
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Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

Узбеки вспомнили про Сталина

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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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    СК Белоруссии возбудил 23 дела по заявлениям об угрозах должностным лицам

    3 сентября 2020, 18:34

    Текст: Елизавета Булкина

    Следственный комитет Белоруссии возбудил 23 уголовных дела по заявлениям об угрозах применения насилия в отношении должностных лиц, сообщили в МВД республики.

    «Сотрудники органов внутренних дел во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета проводят активные мероприятия, направленные на установление причастных к насилию либо угрозам его применения в отношении должностных лиц, выполняющих свои служебные обязанности. В августе текущего года в ОВД зарегистрировано 30 заявлений и сообщений по фактам угроз применения насилия. Следственным комитетом возбуждено 23 уголовных дела, по остальным материалам проводится проверка», – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

    Отмечается, что большинство угроз госслужащим, депутатам, учителям, членам избирательных комиссий поступает на служебные и личные телефоны, размещенные в свободном доступе в интернете.

    Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

    Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».


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