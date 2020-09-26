Пытавшиеся уйти от погони полиции в Саранске попали в аварию и погибли

Уходившие от погони полицейских мужчины на Opel Vectra в Саранске врезались в световую опору, двое из них скончались на месте, сообщило МВД Мордовии.

Авария произошла в 03.40 (совпадает с мск) на улице Победы, говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте».

Экипаж ГИБДД увидел автомобиль Opel Vectra, движущийся на высокой скорости с выключенными фарами. Водитель машины проигнорировал требование инспектора об остановке, и продолжил движение, пытаясь скрыться. При этом он совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью себе и другим участникам движения.

«При выполнении поворота он не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде световой опоры. В результате ДТП 19-летний водитель и пассажир автомашины – 33-летний мужчина от полученных травм скончались до приезда врачей, еще один пассажир – 19-летний молодой человек госпитализирован в лечебное учреждение», – отметили в ведомстве.

Назначено несколько экспертиз, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Также ведомство опубликовало видеозапись, на которой зафиксировано, как водители, невзирая на требование полиции, продолжали движение, а затем врезались в столб. Сразу же после аварии полицейские вызвали на место скорую и МЧС.

Ранее в Подмосковье три подростка на автомобиле попытались скрыться от сотрудников ГИБДД, они попали в аварию.