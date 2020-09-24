Китай отреагировал на инаугурацию Лукашенко

Китайские власти уважают сделанный народом Белоруссии выбор при избрании Александра Лукашенко главой государства, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы уважаем выбор, который сделал народ Белоруссии», – цитирует ТАСС дипломата. Так он прокомментировал инаугурацию Лукашенко.

По его словам, Китай надеется, что под руководством Лукашенко Белоруссия восстановит политическую стабильность и спокойствие.

В среду Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также Лукашенко не признали президентом республики в Германии, Польше, Эстонии, США и еще в ряде стран.

МИДы Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию Лукашенко недостаточно легитимной.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об инаугурации, которая прошла в атмосфере секретности.

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