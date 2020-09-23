Экспертиза назвала официальную причину смерти аспирантки Ещенко

Аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова, умерла после выстрелов в голову, об этом свидетельствуют оглашенные в суде результаты экспертизы.

«Смерть Ещенко наступила от указанных выше проникающих пулевых ранений головы», – цитирует ТАСС судью, которая зачитала результат экспертизы.

На заседании выступил эксперт Виктор Василенко, заведующий отделом судебной экспертизы бюро судмедэкспертизы Петербурга. Он подтвердил эти данные, сообщив, что выстрелы были произведены с близкого расстояния.

«Это не в упор – от 15, 20, 30 сантиметров до 1,5 метра», – указал он.

В экспертизе также указывается, что, по мнению эксперта, расчленивший труп человек не обладал специальными анатомическими знаниями и обладал достаточной физической силой.

В ноябре прошлого года доцент СПбГУ Олег Соколов в ходе домашней ссоры застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко. Спустя два дня он решил избавиться от тела – расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.

Соколов был доставлен в Москву в СИЗО «Бутырка», в декабре он прошел экспертизу в Центре психиатрии Сербского.

Историк признался в убийстве и заявил, что согласен арестом, а мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.